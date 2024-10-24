Дом Пионеров на Пресне. Нам бы возрождать всё это, а мы уничтожаем!

Когда хор выселяют. А Хорец «подневолен»

Мы уже неоднократно писали о подготовке сноса Дома Пионеров на Пресне. Напоминаем, здание, подаренное детям Советской властью в 1955 году, изымается у детей властью нынешней. Впрочем, вместо этого детям предоставляется «компенсация» — здание детского сада. Открытия оного детского сада родители, обитающие в домах кварталов 617, 627 на Пресненском Валу, ждали 7 лет. И если планы московских чиновников исполнятся, уже не дождутся.

Понятно, что родители категорически против этого переезда. И родители маленьких детей из домов на Пресненском валу. И родители детей и подростков, посещающих Дом Пионеров.

Что же касается позиции педагогического состава… Насколько стало известно в настоящее время (конец октября 2024 г.), родителям детей, посещающих Дом Пионеров, рядовым педагогам было не рекомендовано отвечать на вопросы по данной теме.

Впрочем, само руководство в лице Владислава Анатольевича Хорца (это не кличка, а фамилия) иногда удаётся вытащить на разговор. Иногда сказанное звучит довольно интересно. Итак. Устный разговор. Записан жителями домов по Пресненскому валу 14 августа.

Господин Хорец заявил:

- Данное помещение (несостоявшегося детского сада) находится сейчас в собственности города Москвы. Принято решение о том, что в этом помещении должно располагаться учреждение дополнительного образования.

- Один из наших адресов — Глубокий д. 7 (адрес Дома Пионеров). На этом адресе планируется комплексная застройка. Городом планируется. Кружки, которые организованы на этом адресе, будут переведены сюда.

На вопрос — «Вам не кажется, что под такие учреждения (отметим, один из кружков – хор «Великан») должны быть отдельно стоящее здание и никак оно не должно находиться вплотную к многоквартирному дому?» г-н Хорец изволил ответить — «Мы здесь люди подневольные. Нам поставили задачу начать учебный год здесь».

А совсем недавно в руки защитников Дворца Пионеров попала отписка, которую оный Хорец дал возмущённым родителям. Цитирую:

«Создание комфортных, безопасных условий пребывания детей является приоритетом центра, в связи с чем переселение в Помещение необходимо для повышения уровня и качества условий предоставляемых услуг, а также формирования современной образовательной среды и повышения безопасности».

В общем, застройка тут ни при чём. Всё для комфорта детей. Во встроенном в дом помещении так и не состоявшегося детского садика, им будет явно комфортнее, чем во Дворце, построенном специально под их нужды. А в междомовом дворе явно комфортнее, чем в здание граничащим с парком, имеющим собственный зелёный участок (на участке волейбольная и баскетбольная площадки, бассейн, уличная сцена).

Сотни и тысячи Дворцов и Домов Пионеров строили и дарили детям

Что тут ещё можно сказать? Только процитировать активистов инициативной группы, борющихся против этого безобразия.

«Сотни и тысячи Дворцов и Домов Пионеров строили и дарили детям. В них воспитывались будущие конструкторы, военные. Эти ребята и становились великими авиаконструкторами, судостроителями, ракетостроителями, учёными. Они и делали нашу державу Великой и никто на неё не смел покушаться.

А сейчас — запросто предпоследний Дом Пионеров забирают. И нет кружков конструкторских, и нет инженерной направленности. И живём с тем, что осталось от СССР ещё. Сделанное умами и руками этих выросших ребят. Сейчас очередных детей выселят из своего Дома Пионеров и детского парка. И куда? В жилой дом.

Что там видеть будут дети, что чувствовать? Как с ними поступили — не поймут? Не запомнят?

Где те кружки, в которых воспитывались будущие инженеры и конструкторы, создавшие весь наш оборонный потенциал? Где те кружки моряков и лётчиков, которые готовили подрастающих защитников Отечества?

Нам бы возрождать всё это, а мы уничтожаем!»

В настоящее время жильцы и родители детей, посещающих Дворец Пионеров, проводят сбор подписей против ликвидации Дворца Пионеров и детского садика.

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