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Московский листок

"Налог на яйца" даже тем, у кого их нет

Опубликовано 24.10.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
"Налог на яйца" даже тем, у кого их нет

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает идею налога на бездетность отвратительной: «Налог на бездетность — это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине. А как и кто будет отличать? Я знаю огромное количество людей, которые хотят иметь детей и не могут», — заявила Симоньян.

Я тоже немножко раньше для Executive.ru (https://www.e-xecutive.ru/finance/novosti-ekonomiki/1998016-nalog-na-bezdetnost-k-chemu-mozhet-privesti-eta-initsiativa) говорил о попытках вваести этот налог:

"В СССР уже водили налог на бездетность с ноября 1941 года, он назывался «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Его отменили только после распада СССР 1 января 1992 года. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. В народе налог называли «налогом на яйца», потому что он ставил женщин и мужчин в неравное положение: мужчины, не имея детей, облагались налогом в любом случае, женщины же — только если состояли в зарегистрированном браке и не имели детей. 

Со временем налог видоизменялся. Так, в 1946 году от него освободили монахов обоих полов, хотя, казалось бы, могли и не делать этого в условиях гонений на церковь. Освобождались от налога лица, не имевшие ребенка по состоянию здоровья. Существовали льготы для учащихся средних специальных и высших учебных заведений, для военнослужащих и членов их семей. С конца 1980-х годов льготы по налогу получили молодожены (в течение года с момента регистрации брака). 

Налог был очень непопулярен, хотя в СССР, по сути, граждане платили всего два налога: подоходный – 13% и за бездетность – 6%. В сумме получалось менее 20% – такое налогообложение во всем мире считается низким. Тем не менее граждан это раздражало – мало ли по каким причинам у человека нет детей. Например, если погибал единственный ребенок, то снова начисляли налог на бездетность".

То есть солидаризировался с Симоньян... Чего не хотел.

В общем, вводите "налог на яйца", потерпим...

А.Б.



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