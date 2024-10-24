Профсоюз "Новый труд" в Луганске

В ходе межрегионального совещания «Как воспитать гражданина-патриота», которое состоялось сегодня в Доме Молодежи ЛНР (г. Луганск), Председатель Независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина подчеркнула:

«В такой важной работе, как патриотическое воспитание, нужно поменьше формализма, KPI, системы показателей и всей этой «показухи», которую так часто требуют представители бюрократического аппарата. У Донбасса есть уникальный опыт. Живущие здесь люди его выстрадали сами, встав на защиту Родины в 2014 году. Они - пример того, как надо любить Родину - не в отчетах, а в реальной жизни. Именно жители Донбасса, которые каждый день бьются за свою землю, должны делиться опытом, а не получать не всегда уместные императивы от чиновников».

Член Центрального Совета НПНТ, руководитель орготдела Денис Зоммер отметил, что на сегодняшний день вопрос, связанный с воспитанием подрастающего поколения, стоит остро.

«Мы прекрасно понимаем на примере новой истории, куда может привести ситуация, когда люди не знают своего происхождения, как те самые Иваны, не помнящие родства. Поэтому молодежь должна знать основу своих исторических традиций и ценностей. В современном мире, где серьезную роль играют технологии, включая цифровые платформы, важно создавать образ будущего. Использовать навыки и опыт, которые были в истории нашей страны, но говорить о нем популярным языком, с использованием современных средств коммуникации».

Участники мероприятия обсудили возможные приоритеты госполитики в этом направлении.

Так, Светлана Черенкова, начальник управления семейной и демографической политики Министерства труда и социальной политики ЛНР, отметила:

«Самое важное - это семья. Это тот очаг, где ребенок должен чувствовать любовь и заботу. Не только со стороны родителей, но и от государства. Это один из основополагающих факторов, который поможет вырастить из ребенка патриота».

Оксана Луганцева, представитель Общественной организации «Республиканское военно-патриотическое общественное движение Молодая Гвардия ЮНАРМИЯ» заметила, что нужно вовлекать молодежь в работу патриотических организаций, в реальные дела:

«Чтобы ребята хотели защищать Родину, они должны ее знать и любить. И чувствовать ее поддержку».

По мнению Руяла Алиева, Региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Луганской Народной Республики, в воспитании молодежи важна система наставничества.

«Ценны сплочённость, взаимовыручка. Именно это и есть основа патриотизма и воспитания настоящего человека»

- подчеркнул представитель "Народного фронта" Александр Касауров.

Иван Баграмян, член Федерального жюри Всероссийского движения-конкурса «Моя родословная», внук Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, поделился личным опытом преодоления межнациональных барьеров и опытом своего деда в депутатской послевоенной деятельности.

Внук Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова, Николай Чуйков рассказал об увековечивании памяти своего деда, создании музея памяти и проведении занятий с молодежью.

Подводя итоги обсуждения, Дарья Митина отметила важность откровенного разговора: «Нужно не бояться, а прямо говорить, какие у нас есть проблемы, какие необходимы изменения, что нужно делать, чтобы патриотизм воспитывался в людях действительно не на бумаге, а в реальной жизни».