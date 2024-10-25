22 октября 2024 года в Ростове-на-Дону прошли пикеты обманутых дольщиков. У Правительства области, вдоль Большой Садовой от Будённовского до Ворошиловского были развернуты плакаты:

«В Ростове нет закона для людей, потерявших жильё»,

«Без квартиры и без денег»

«Требуем субсидии (компенсации) для дольщиков, у которых забрали всё».

«... Губернатор ещё в 2020 году при полномочном представителе президента обещал, что нашу проблему решит по аналогии 214-ФЗ, но за 2023 год отчитался, что всё решили. Т.е. люди есть, которые остались без денег и жилья, а проблему власть просто закрыла...

...наш дом Хопёрский 55, как и другие 5 домов, снесли. На достройку надо было выделять деньги из бюджета, хотя люди готовы были внести свои средства. Но проще снести - нет домов и нет проблемы.

...Нас, обманутых дольщиков с Тракторной 48, с 2014 года, кроме КПРФ, никто не слышит. Губернатор Ростовской области пообещал в прессе решить вопрос в 2023 году и тишина. Москва нас не замечает.

Чиновники просто нас отфутболивают. Полный беспредел.

...Отдайте нам, дольщикам, квартиры! Решите раз и навсегда этот вопрос. Мы остались без денег и квартир.

Моя мать умерла, так и не дождавшись квартиру, но я вступила в право требования вместо неё, а после меня вступит моя дочь, вам не избавиться от нас!

...Беспредел полнейший! И жаловаться некому, круговая порука! Против нас объединились, а мы не можем! Нам больше трёх не собираться.

...Как на защиту государства — так призыв народу грудью встать, как помочь обманутым людям в решении их проблемы,так государство не слышит?» — так комментируют люди свою ситуацию.

Напоминаем, сначала власти сквозь пальцы смотрели на идущий в Ростове строительный бум. На продажу квартир в домах, с сомнительно оформленными документами на строительство, или вообще без оных. Потом пошла зачистка. Естественно, пострадали покупатели. Более 1700 человек, обманутых недобросовестными застройщиками, при попустительстве чиновников. Причём, власти не только распорядились снести купленное людьми жильё, но и вычеркнули их (людей) из списка обманутых дольщиков, лишив тем самым права на помощь государства.

«Их дома снесли! Хорошие, крепкие... Надо было отчитаться в Москву - ЧТО ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ НЕТ, а раз нет их в списках, то и проблемы нет...

Далее они (обманутые дольщики) остались и без денег и без жилья, часто единственного… Живут с пожилыми людьми и детьми на съёмном жилье.

Люди пошли в суды за защитой, чтобы их признали обманутыми дольщиками, как рекомендовал Минстрой области...

Но тут Сам Минстрой встал "грудью" на защиту каких-то иных интересов, но никак не народа, и с криками и красными щеками представителей в судах рьяно отстаивает точку зрения — всех на улицу, всех вон !!!! Компенсацию, или жильё нельзя, не давать!!!

Притом, что 2000 квартир именно под категорию дольщиков выделены!!!!» —

комментирует ситуацию Наталья Оськина (депутат ростовской городской думы от КПРФ), с 2021 года занимающаяся данной проблемой.

«Данный вопрос на моём контроле с 2021 года. Еду в Москву с документами и решениями судов.

Фракция #кпрф в Законодательном собрании будет выступать с поддержкой данной категории граждан.

Депутаты Госдумы #кпрф также берут проблему на контроль», - заявляет Наталья Оськина

Наше издание от всей души желает людям добиться победы. А по поводу произошедшей истории, как и по поводу множества аналогичных историй, ПОСТОЯННО происходящих в нашей стране, мы можем отметить следующее.

Когда-то нам рассказывали сказку про рыночную экономику, про то, как силы свободного рынка отбирают самые эффективные предприятия. К всеобщему благу, конечно. Но вот про то, что боги рыночной экономики, их архангелы (предприниматели) и их жрецы (чиновники) отбраковывают непонравившееся им вместе с множеством живых человеческих судеб, так или иначе оказавшихся в орбите небогоугодных предприятий, нам объяснить забыли. В общем, неприятными созданиями вольные духи святого свободного рынка оказались. Крайне неприятными. Может пора от них избавиться? А? Благо рецепт подобного экзорцизма уже был испробован в нашей стране и дал неплохие результаты.