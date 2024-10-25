Снова о гуманистическом обществе

Ютуб снова на неделю заблокировал мой канал всего лишь за упоминание интервью, данное Цукербергом, в котором он предупреждает сотрудников Фейсбука о том, что вакцины не прошли проверки. Придётся публиковать материалы из загашника.

У меня всегда было проблемой назвать себя – свою профессию - тому, кто в данном случае брал у меня интервью. И я ориентировался от того, о чём буду говорить, то есть, если я говорил на темы истории, то называл себя историком, если на темы общественной жизни, то специалистом по управлению людьми, если на научные темы, то учёным, если на политические темы, то политиком или публицистом. Но не так давно я решил, всё же, называть себя тем, кто я есть – выдающимся философом. Именно так! Благо и интервью в связи с войной на Украине у меня сегодня боятся брать.

Но понятное дело, раз я философ, то (по традиции всех философов до меня) я обязан критиковать остальных философов, вернее тех, кто так себя называет. Я этим всегда занимался и критиковал и Ленина, и Маркса, и большевиков как таковых, но, так сказать, как любитель. А теперь вот надо критиковать как профессионал, как говорится, «назвался груздем, полезай в кузов».

Итак, мне прислали ссылку на книгу некоего Корлисса Ламонта «Иллюзия бессмертия». Я, понятное дело, заинтересовался сначала разделом «Заключение» в этой книге. Дело в том, что я когда-то по своей должности обязан был давать отзывы на кандидатские и докторские диссертации, и дал их штук 200. А по ходу этой работы понял, что читать авторефераты этих диссертаций - пустое дело. Достаточно посмотреть выводы, чтобы понять о чём речь и стоит ли читать сам текст автореферата. Так и с этой книгой. После прочтения «Заключения» стало понятно, что текст – это бла-бла-бла, и читать его – это терять время. Но я заглянул в Википедию, чтобы узнать, кто это и выяснилось, что «это наш человек».

Corliss Lamont (1902—1995) — американский философ и общественный деятель, и хотя Ламонт не состоял в коммунистической партии США, но большую часть своей жизни Ламонт придерживался левых взглядов и всячески помогал СССР, возглавляя сначала «Конгресс американо-советской дружбы», а затем «Национальный совет американо-советской дружбы», и до самой смерти являлся председателем Национального чрезвычайного комитета по гражданским свободам, который противостоял разгулу маккартизма – если кто помнит, о чём это. Понятное дело, Ламонт подвергался преследованиям за свои убеждения.

Мало этого, философ Корлисс Ламонт в 1949 году создал теорию так называемого натуралистического гуманизма, явившегося основой для — светского гуманизма.

И вот тут я получаюсь его последователем, поскольку ещё в конце того века написал «Манифест и Программу Российской партии гуманистов», который вошёл в мою книгу «За державу обидно!», вышедшую в 2004 году. Но сначала о гуманизме Ламонта. Википедия даёт его основные положения:

«- все формы сверхъестественного являются мифом, а Природа (Nature) как существующая независимо от сознания и находящаяся в постоянном изменении система материи и энергии, составляет полноту бытия;

- человек является продуктом природной эволюции, его сознание неразрывно связано с деятельностью мозга и не имеет шансов выжить после смерти;

- люди обладают способностью решать собственные проблемы, руководствуясь разумом и применяя научный метод;

- люди, хотя и связаны с прошлым, но, тем не менее, обладают свободой творческого выбора и действия;

- этика составляет основу всех человеческих ценностей в посюсторонних (this-earthly) формах опыта и видах отношений;

- индивид достигает блага, гармонично сочетая личные желания и непрерывное саморазвитие с работой, вносящей вклад в благосостояние общества;

- необходимо возможно более широкое развитие искусства; эстетический опыт может стать одной из основных реальностей в жизни людей;

- необходима долгосрочная социальная программа, предусматривающая установление во всём мире демократии, мира и высокого уровня жизни;

- полное осуществление разума и научного метода возможно во всех областях экономической, политической и культурной жизни;

- в соответствии с научным методом гуманизм предполагает бесконечное развитие своих основных предположений и убеждений. Гуманизм – это не новая догма, но развивающаяся философия, остающаяся всегда открытой к экспериментальной проверке, новым фактам и более строгим рассуждениям».

Получается, что я через 50 лет развил основной труд Ламонта, однако, понятное дело, пропуская все пункты некоей программы гуманистов, как прекраснодушное бла-бла-бла, не нашедшее никакого воплощения а реальной жизни, и соглашаясь с первым пунктом о том, что «все формы сверхъестественного являются мифом», я никак не соглашусь со вторым пунктом о том, что человек «не имеет шансов выжить после смерти». Человек – его ум, сознание, память, эмоции - не имеют шансов умереть – человек бессмертен. Но надо понять, что Ламонт, приходя к своему выводу, ещё не имел той массы научных фактов, что имею я, так что его взгляд если и непростителен, то понятен.

Ну, а теперь напомню, как я 20 лет назад видел гуманизм, но для краткости дам не весь манифест и не всю программу «Российской партии гуманистов», а только первую главу «Манифеста» «Наше мировоззрение»:

01. Наша цель – Гуманизм.

Гуманизмом считают определенное мировоззрение, но мы гуманизмом считаем и общество, основанное на принципах равенства, справедливости, человечности отношений, где все проникнуто уважением к Людям. Гуманизм – это общество, идеально приспособленное для жизни Людей.

02. Карл Маркс считал коммунизм практическим гуманизмом, но его попытка указать человечеству пути к гуманизму оказалась неудачной из-за изначально некорректной классификации людей. Разделение людей по отношению индивидуума к собственности на средства производства ничего не дает для познания общества. Это второстепенная характеристика человека, которая ничего не говорит о его человеческих качествах. А гуманизм – это общество именно Людей, а не живых существ homo sapiens. Его невозможно построить при помощи homo sapiens и для живых существ homo sapiens, если эти homo sapiens не обладают человеческими качествами. Даже если при этом у данных homo sapiens нет собственности на средства производства. Подтверждением ошибочности классификации марксизма служит судьба СССР и стран социализма.

03. В СССР материально-техническая база практического гуманизма – коммунизма – в целом была построена. Для полноценной человеческой жизни – для творческого труда, для достойного отдыха – Люди в СССР имели уже всё. Не хватало только самих Людей, особенно остро их не хватало в аппарате КПСС и органах управления СССР. А без Людей гуманизм (или коммунизм), повторяем, невозможен, поэтому материально-техническая база его оказалась ненужной и с конца 80-х годов XX века была разворована. Общество Людей без Людей построить невозможно.

04. Ошибка Маркса требует исправления. Человечество следует прежде всего разделить на три класса – разделить по цели, которую данные индивидуумы преследуют в жизни. А уж потом, если это необходимо, классифицировать по другим признакам, к примеру, по отношению к собственности. В основные классы общества людей следует относить так.

Если индивидуум живет ради общества, ради творчества, ради любой другой, имеющей для него значение цели, которая в материальном плане ему лично ничего не дает, то такой индивидуум является Человеком, и только такие Люди способны построить свое общество – гуманизм.

Если индивидуум живет, не задумываясь над смыслом своей жизни, если он не имеет никаких Человеческих целей, но строго исповедует нормы Человеческой морали, позволяющей обществу существовать, то такой индивидуум относится ко второму классу людей – это обыватель.

Если индивидуум живет только для того, чтобы максимально удовлетворить свои животные инстинкты – лень, алчность, похоть, трусость – то такой индивидуум относится к третьему классу – это человекообразное животное, сокращенно ЧЖ, или чиж.

Дополнительно скажем, что представители всех трех классов homo sapiens следуют своим инстинктам и получают от Природы удовольствие при их удовлетворении. Но Люди никогда не удовлетворяют свои инстинкты во вред другим Людям и гораздо больше удовольствия получают от реализации своих Человеческих целей, а не инстинктов – для них удовлетворение инстинктов не является главным в жизни. Обыватель сдерживает свои инстинкты сам только тогда, когда этого требует мораль, когда «так поступают все». Цель обывателя – «просто жить». А человекообразное животное, в отличие от просто животных, удовлетворение своих инстинктов делает целью и смыслом жизни. Это гипертрофированное животное, которое в рамках Человеческой морали может удержать только жестокое наказание.

05. До своего конца народные массы СССР, да и других стран мира, состояли в основном из обывателей в рамках Человеческой морали, которую обычно задают религии. Поскольку обыватель над смыслом своей жизни не задумывается, он представляет собой массу, лишенную индивидуальности. Свойства этой массы были хорошо изучены еще в XIX веке. Выяснилось, что из-за своей бездумности обыватель воспринимает только простые идеи и воспринимает их только целиком. К примеру, если толпа обывателей уверует, что бог есть, то она истово будет в него верить, жестоко расправляясь с теми, кто в бога не верит. Если же обыватель поверит, что бога нет, то толпа больше никаких доводов не воспримет и будет жестоко издеваться над теми, кто в бога верит. В зависимости от того, какие идеи овладевают толпой обывателей, он способен и на крайне тупые и подлые поступки даже во вред себе, но, одновременно, способен и на крайнее самопожертвование и героизм, примером чему, в частности, является героизм советского народа, т.е. героизм советского обывателя в ходе Великой Отечественной войны.

Такие выводы сделала наука, изучающая психологию масс (основоположником этой науки был Ле Бон).

06. Таким образом, то, куда пойдет в своем развитии любая страна и все человечество в целом, определяет обыватель. Точнее – определяют те идеи, которые в настоящий момент овладели толпой. А в плане идей несчастный обыватель вечно стоит между двумя огнями: как утверждают основные религии – между Богом и Дьяволом. Если Люди (Бог) оказываются способными овладеть умами обывателей, то тогда обыватель и такие страны делают могучие рывки в истории, примером чему может служить сталинский СССР. Но если умами обывателей овладевают чижи, если они убеждают обывателя, что человек рожден для счастья, как птица для полета, а счастье – это не работать, никому и ничему не служить, а побольше жрать и трахаться, для чего нужны деньги, и поэтому деньги не пахнут, то такие общества ожидает судьба Римской Империи, которая пала от удара даже недоразвитых варваров.

07. Пока население Земли было относительно небольшим и связи между странами были слабыми, борьба между Добром и Злом – между Людьми и чижами – вела к процветанию или гибели отдельных сообществ, не приводя к общемировым катаклизмам. Ныне положение изменилось резко, и уже ни одна страна не способна себя защитить от тех идей, которые охватывают обывателя. Сегодня обыватель всех стран объединен в толпу. Теперь уже не отдельная страна или империя, а весь мир стоит на грани катастрофы. И эту катастрофу тупо, но энергично организуют всему миру человекообразные животные – чижи.

08. Катастрофа видна невооруженным глазом. Чиж – это прежде всего паразит общества, какой бы статус он ни занимал – капиталиста или адвоката, политика или бомжа, – поскольку чиж на любом месте старается у других взять больше, чем отдать. Но так можно жить только до тех пор, пока обыватель работает и согласен отдавать чижам больше, чем получает от них. Однако сегодня тупые чижи захватили мировые СМИ и через эти СМИ убеждают обывателя, что жить нужно именно так, как они, – брать, но не давать.

Много ли требуется фантазии, чтобы представить, что будет, когда вся толпа обывателя в одной стране или во всем мире воспримет «общемировые ценности», бросит работать и последует примеру чижей – начнет «устраиваться в жизни», т.е. будет пытаться брать у других больше, чем отдавать. Если в обществе не останется Людей и обывателей, у кого чижи будут брать? Кто будет поддерживать жизнеобеспечение этой толпы ЧЖ?

09. Чижи глупеют катастрофически быстро, отсутствие человеческих целей не дает им оттачивать чисто человеческий инструмент – ум. Память у чижей есть, а понимания нет. После смерти Сталина органы государственной власти СССР стали заполняться чижами, но до Горбачева даже эти чижи были более-менее умными. Они отгородили СССР информационным барьером и тщательно убеждали советского обывателя, что нужно быть Людьми, нужно хорошо работать. Советский обыватель и Люди кормили и чижей, и себя. Глупый чиж Горбачев снял информационные барьеры и разрешил своим и западным чижам общаться с советским обывателем, агитировать и пропагандировать его. И мы увидели толпы «идущих вместе» обывателей, которые верят, что и им удастся «устроиться» в жизни и вкусить счастье чижа. Сегодня обыватель стремится стать чижом. Это смерть общества, но до сих пор в обществе нет организованной силы, которая бы воспрепятствовала коллективному самоубийству.

10. «Идущие вместе» глупы и не понимают, что еще немного – и не будет той шеи, на которой они собираются «устроиться», – все обыватели станут чижами, и не на ком будет паразитировать. И тогда человекообразным животным и в России, и во всем мире придется, как и полагается животным, вцепиться в глотки друг другу в борьбе за те крохи, что останутся.

11. У мира нет выбора – либо гуманизм, либо смерть. Если в XIX веке коммунистическое движение основывалось для того, чтобы привести человечество в лучшее будущее, то сегодня гуманистическое движение основывается, чтобы предотвратить смерть человечества. Это движение «во благо» только во вторую очередь, в первую очередь – «во спасение».

12. Для человекообразных животных как паразитов общества главным соблазном – тем, благодаря чему можно брать, но не давать, – является прибавочная стоимость, получаемая при товарном производстве. Карл Маркс увидел эту стоимость только у владельцев средств производства и именно их предназначил к уничтожению как класса при движении к коммунизму. Но в любом обществе огромные объемы прибавочной стоимости сосредоточивают не только капиталисты на предприятиях, а и государство в своем бюджете, и этот вид прибавочной стоимости также является соблазном для чижей. Чижам безразлично, на чем паразитировать – на средствах производства или на государственных должностях судей, ученых, генералов и т.д.

13. Напрашивающаяся мера – уничтожить человекообразных животных и тем предотвратить превращение обывателя в чижей, – к сожалению, в итоге ничего не дает.

Гражданская война в России в 1918-1920 гг. была, с позиций нашей классификации, войной Людей и обывателей с обеих сторон за право чижей паразитировать на прибавочной стоимости со средств производства, с одной стороны, и за право чижей паразитировать на прибавочной стоимости госбюджета, с другой стороны. Люди и обыватели друг друга убивали на фронтах, а чижи «устраивались».

Чистка государственных кормушек от чижей в 1937 г. Людьми у власти СССР была полумерой, к тому же проводилась зачастую самими чижами, из-за чего пострадало немало обывателей и Людей.

14. В борьбе с человекообразными животными, к сожалению, невозможно заменить оружие критики критикой оружием, и лозунг – «Бей чижей, спасай Россию!» – не актуален.

Чижи – это обыватели, плененные античеловеческими, антигуманными идеями. А оружие против идей бессильно. Не помогает и цензура этих идей в СМИ, более того, она губительна, поскольку загоняет идеи чижей в подполье – на кухни, в курилки, в пьяные компании – туда, где государству они недоступны и где бороться с этими идеями невозможно. Более того, именно цензура позволяла и позволяет тупым чижам устраиваться в органы коммунистической (гуманистической) пропаганды, и тогда эта пропаганда становится коммунистической по названию и ЧЖ-пропагандой – по сути. Надо ли далеко ходить за примерами – все члены последнего Политбюро ЦК КПСС оказались чижами и не стеснялись этого после того, как сгубили и партию коммунистов, и коммунистические идеи.

15. Поэтому борьба за гуманизм всегда должна вестись на фронте идей и всегда за умы обывателя: его надо спасать, надо стараться превратить его в Человека. Надо убеждать его в гибельности перехода к чижам, доказывая и разъясняя, в чем счастье быть Человеком и насколько это счастье богаче убогих идеалов человекообразных животных. Это очень трудно, но другого пути нет. Бесчеловечные идеи чижей следует уничтожать критикой на глазах обывателей, а если эти идеи прячутся, то их нужно извлекать и тем более уничтожать публично.

16. МЫ – ГУМАНИСТЫ!

НАША КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ – гуманизм, общество, максимально приспособленное для жизни Людей, в целом пригодное для жизни обывателя и нетерпимое к человекообразным животным.

НАША БЛИЖАЙШАЯ ЦЕЛЬ – спасти мир от человекообразных животных. В плане осуществления этой цели мы: сначала придем к власти в России; создадим в ней государство на гуманистических принципах (сделав его образцом для всего мира); это государство нас объединит для созидания общества гуманизма – нашего будущего Дома.

Способ нашей борьбы – это беспощадное уничтожение критикой идей человекообразных животных и исключение любой возможности паразитирования кого-либо на чем- или ком-либо. Сегодня, когда у власти находятся чижи, эту борьбу придется вести практически в подполье, но после нашего прихода к власти и уничтожения цензуры чижей в СМИ мы будем вести эту борьбу везде, всегда и всеми доступными средствами.

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Что в итоге? В итоге эту партию не удалось создать по причинам, указанным выше – умами обывателя уже овладели чижи. Но принципы создания общества для Людей, остались не дискредитированными.