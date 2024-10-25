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Московский листок

"Авито" нужен профсоюз

Опубликовано 25.10.2024 автором в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
"Авито" нужен профсоюз

24 октября в МТС Live Холл прошла бизнес-конференция «Авито для продавцов» -оффлайн и в онлайн-формате, с раздачей блокнотиков и талончиков на кофе.

Народу было много, даже очень - бестолковый сарай МТС Live Холла в самый раз, было все равно не тесно.

Випов было не много - Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития да Денис Козлов, руководитель дирекции продаж крупным корпоративным клиентам АО «Почта России» (тоже тот еще "вип"), но зато множество молодых и не очень молодых продавцов пришли послушать "историю успеха" топ-менеджеров "Авито"... Все же хотят стать миллиардерами, во всяком случае, в этой аудитории. И кто-то обязательно станет. Как у Джека Лондона в рассказах про "золотую лихорадку" - кто-то обязательно, но большинство вернется в родную Калифорнию с отмороженными пальцами или вообще не вернется...

Все было очень интересно. Наверное. Для тех, кого это касается. Ну и чтобы избавить меня от необходимости пересказывать своими словами всю эту тягомотину, на сайте "Авито" и в соцсетях есть запись трансляции.

На прессе явно сэкономили, решив, что "гречневая каша сама себя хвалит". Но забыли, чтоь со времен Генри Форда-старшего, всю жизнь ходившего в зимнем пальто смвоего отца, в меню миллиардеров появилось еще кое что, кроме гречки...

Видимо, им в Администрацуии президента подсказали, что времена Березовского закончились, и прессу никто не читает, а смотрят соцсети... Это правда, но смотрят не всё, а YouTube, который деятели из этой администрации как раз и сломали.

В общем, вопрос "Что я тут делаю?" витал в воздухе. Для профсоюзной работы "Авито" самый, пожалуй. неблагодарный объект - у них даже своих складов нет, то есть минимум турдящихся разных форм занятости, одни продавцы, которым до профсоюза, как вы сами понимаете...

И возникает вопрос: зачем это все?

Ну, понятно, работали, подняли денег и захотелось попонтоваться?..

Но вот не похоже. Очень уж много разговоров о социальной ответственности, о социальной нагрузке... Да и вот эта бессмысленная толпа народа - она ведь тодже зачем-то?!

И пришло мне в голову, что "Авито" посылает мессидж - с нами нельзя, как с одним небезызвестным семейным предприятием! Мы социально значимые! За нами десять тысяч одних курьекров 35 миллионов активных покупателей! И десятки тысяч продвацов, которые еще не успели стать миллиардерами! И мы помогаем бездомным собачкам!

Собачки особенно трогательно, но они в социальном плане плохо организованы.

Но ведь и продавцы. не говоря уж о покупателях, тоже организованы не лучше собачек! То есть их нет. Так-то - вот они, можно трансляцию показать в YouTube, то есть нельзя, потому что сломали... Но формально, перед лицом закона и отечественой бюрократии их ведь тоже нет! Есть какие-то "управляющие партнеры", которые просто никто против небольшой банды. А вот этих тысяч продавцов - просто нет!

И вот тут я понял про профсоюз! "Авито" нужен профсоюз, чтобы как-то объединить тысячи и тысячи работающих на платформе, дать им субъектность по отношению к платформе! Им нужен трехсторонний договор, причем профсоюз не в качестве "попок", а реальной структуры, способной выражать интересы множества людей, функционирующих на платформе.



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