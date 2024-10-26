Тверская межрайонная прокуратура угрожает Шиховой

Вера Васильевна Шихова уже 14 лет вынуждена добиваться исполнения закона для своего сына Александра, ставшего инвалидом на кузбасской шахте Зиминка в далёком 2010-м году. Независимая комиссия признала его нетрудоспособным, было принято соответственное судебное решение от ноября 2011 года, но которое так и не было исполнено.

В восстановлении нарушенных прав семье не помогли ни в Кемеровской области, ни в столице. С 2013 года Вера Васильевна вынужденно выходит в бессрочный одиночный пикет.

Все эти годы Вера Васильевна терпит нужду и гонения - её пенсия ниже прожиточного минимума (только с этого года 15 тысяч), тем не менее, суды выносят решения о штрафах в 10-15 тысяч за проведение одиночных пикетов, а на пенсию периодически накладываются аресты. От столичных ведомств Вера Васильевна много лет получает только отписки, а порой и угрозы — в 21-м году представители Минздрава угрожали ей психушкой, в Росздравнадзоре в 21-м обвиняли в работе на Америку, в 24-м там же разодрали ей плакат; были нападения на Веру Васильевну у Дома Правительства и у телецентра Останкино неизвестными лицами, требовали от неё и в полиции прекратить выходить в пикеты… Но высоким органам, видимо, проще переступать закон и гнать от себя подальше мать шахтёра, чем помочь в исполнении законных требований.

24 октября 2024 года отличилась Тверская межрайонная прокуратура. Как рассказывает Вера Васильевна, она во второй раз встретилась с Зоровой Мариной Юрьевной (с 16-ой жалобой на полицию ОВД Тверской, которые систематически задерживают Шихову у Генпрокуратуры, что на Дмитровке) и услышала странные речи в свой адрес от высокого должностного лица:

«А кто вас выводит?… Я вас предупреждаю, что если Вы ещё раз задумаете выйти в одиночный пикет, то будет очень большой штраф и в последующем уголовная ответственность с большим сроком наказания».

Вера Васильевна отметила в своём интервью:

«Когда я обращаюсь в органы государственной власти по осуществлению защиты нарушенных прав моего сына и моих прав по пенсии, то защиты я не могу получить… И стою с 2013 года в пикетах. Потому что я вынуждена стоять, они меня вынуждают стоять в пикетах!…

Вместо того, чтобы защитить меня с моим сыном, пострадавшим на производстве (который получил тяжелейшие повреждения здоровья, он полностью разбит, и это не восстанавливается, это всё будет хуже и хуже), мне угрожают этими сроками, большими штрафами (когда у меня пенсия 15 тысяч)».

Также Вера Васильевна обратилась публично к Марине Юрьевне:

«Я бы сказала Вам, Марина Юрьевна, на ваш вопрос, кто меня выводит на эти пикеты — все эти документы, которые у меня имеются в наличии. Проверьте их и тогда мы будем об этом разговаривать. И я не собака, чтобы меня выводить. Меня горе, беда заставила выходить в эти пикеты, и бесправное положение… Проверьте мою документацию!...»

Но нужна ли эта документация Тверской межрайонной прокуратуре, Генеральной прокуратуре, Росздравнадзору, Минздраву, Минтруду, МВД, Верховному суду, Приёмной Президента, Приёмной Москальковой, Социальному фонду…?

Ведь Вера Шихова уже 14 лет при помощи своих пикетов призывает к этой проверке!