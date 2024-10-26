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Московский листок

Зеленский прогнал генсека ООН

Опубликовано 26.10.2024 в разделе комментариев 0

война оон
Зеленский прогнал генсека ООН

Зеленский отказался принять генсека ООН Антониу Гутерриша, который собирался посетить Украину после участия в саммите БРИКС, сообщает   со ссылкой на источник в руководстве страны. По данным источника AFP, Гутерриша не будет в стране из-за «оскорбления здравомыслия и международного права в Казани».

Случай уникальный: Украина отказалась принять генсека ООН! 

После посещения Казани Гутерриша добавили в базу «Миротворец». После этого Зеленский уже не мог гарантировать, что генсека ООН по обычаям его страны не привяжут к столбу скотчем и не отхренпачат палкой по заднице. Вот и предпочел объявить Гутьерреша персоной нон-грата на Украине... О нем же, в общем-то, беспокоился. О его безопасности.

Правда, потом заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге заявил: «У меня нет подтверждения этому. Насколько мне известно, мы в последние дни работали с украинскими должностными лицами, пытаясь определить взаимоприемлемые сроки визита»,— сказал Хак.

24 октября Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек ООН приехал в Казань, в то время как на «саммите мира» в Швейцарии в июне он отсутствовал.

Зеленский отметил, что «некоторые представители» ООН «предпочитают искушения в Казани, а не соблюдение Устава ООН».

Ну что ж, появилась наконец-таки страна, которая укажет этой ООН на ее место... Это ничего, что Украину не берут пока в НАТО и ЕС. Зато она может выйти из ООН... В Киеве больше уже ничего не боятся.

А.Б.



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