Чудесный музей по остаточному принципу

Жуковский городской музей назван одним из лучших для посещения экскурсионными группами! Отличная новость для прекрасного музея!

Вот только почему "экскурсионными группами"? Что, по-другому нельзя?

Нет, нельзя! Вот так вот прийти и посетить музей - не получится! Дверь на втором этаже жилого "сталинского" дома будет заперта. Надо созвониться, договориться - и попасть на экскурсию. А уж посмотреть есть чего: все же Жуковский - это неофициальная столица росийской авиации!

Экспозиция музея уникальна, и точно выходит далеко за рамки муниципального учреждения. Один лишь пульт, за которым тренировался Гагарин, который помнит прикосновение его пальцев... Один этот экспонат мог бы сделать имя иному музею... А какому любому? Не густо у нас с авиационными музеями. А те, что есть, мягко говоря, не роскошествуют. Музей в Жуковском, например, находится в помещении бывшего местного горкома комсомола. И хорошо хоть так...

В свое время, когда работал на РСК "МиГ", написал по просьбе тогдашнего гендиректора Н.Ф.Никтина концепцию музея, который вполне мог разместиться в освобождающихся корпусах завода "Знамя труда", с выходом к "Динамо". За образец взял "Aeronavtic museum" в Вашингтоне, только тот находится в простом ангаре, правда, преогромном, а тут могли использоваться реальные заводские корпуса 1930-х годов постройки, с элементами индустриального дизайна того времени.

Проект всему начальству понравился, хороший был проект, собрал массу одобрительных виз, и деньги у компании были на это, но - не срослось, так все и осталось на бумаге... А все возможные уникальные экспонаты так и остались на заводских помойках.

Вот и в Жуковском так. Был же грандиозный успех авиасалона МАКС. Который сейчас не проводят по известным причинам. Недавнюю атаку украинских БПЛА, когда они горели перед забором ЛИИ имени Громова, и жилой дом в Раменском разбомбили - застал... В общем, понятно, что стало с авиасалоном.

Но был бы музей, по масшабам соответствующий авиасалону - и ездили бы люди сюда кргулый год. Кстати, не только поглазеть. Современный музей - это не только выставочная площадка, но и исследовательский центр, и учебное пространство. Думаю, профильные вузы, начиная с МАИ, были бы только рады возможности проводить занятия со студентами непосредственно перед объектами, которые изучают. В принципе, в учебных целях можно было бы воспроизводить и некоторые элементы производственного процесса - это не только для вузов, но и для студентов техникумов и учащихся ПТУ. Да и авиационеные кружки для школьников, по типу "Юных техников" - тоже не лишняя вещь. Это не "поглазеть", это весьма осмысленное дело.

Но почему-то ни руководство предприятий в самом Жуковском: ЦАГИ, ЛИИ, ни вузы, ни "верхнее начальство" как-то вопросом не интересуются. Скорее всего просто не думали "в эту сторону". Есть, понятно, свои заботы, текущие, за которые спросят в срок. А тут что, "философия"...

Хотя для реализации проекта (я уже говорю о проекте, которого еще и в эскизах нет) не так уж много и надо. Экспонаты, как уже сказано выше, валяются на помойках. Пылятся в архивах. Занимают место в ангарах в ожидании утилизации.

Помещение? Чего-чего, а места в Подмосковье хватает.

Кинотеатр «Звездный» в Жуковском... Был в прошлом. На этом месте теперь пустырь — уже много лет. Снесли старое здание и так ничего пока не построили, в самом центре города.

Кинотеатр был открыт в 1963 г., считался одним из лучших кинотеатров в стране. В 1971 г. стал первым кинотеатром в Московской области, где начались показы лучших иностранных фильмов Международного кинофестиваля.

А потом он развалился. В самом прямом смысле слова - марка бетона оказалась не соответствующей проектной, и здание буквально начало рассыпаться. Эта беда потом аукнулась во время Армянского землетрясения 1988 года, когда новые "с иголочки" здания из стекла и бетона начали складываться. как карточные домики - бетон оказался с пониженным содержанием цемента. А здания 19 века рядом стояли себе и до сих пор стоят...

Но проект-то ни при чем, проект был очень хорош. Ну так, с учетом современных тенденций, вот вам и идеальное здание для музеся авиации в Жуковском. Только восстановить на прежнем месте, по прежнему проекту... И площадь вокруг для экспозиции на открытом воздухе. Все лучше, чем воткнуть посреди исторической застройки "свечку" в "пацанском" стиле.

Но что-то я размечтался... Кому до этого есть дело?

А должно быть, если подумать...