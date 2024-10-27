Государство лезет к нам в постель?

Путин подписал федеральный закон, по которому мигранты смогут упрощенно получить разрешение на временное проживание только спустя три года после вступления в брак с гражданином РФ.

В сопроводительных документах отмечается, что сейчас иностранцы для легализации в РФ заключают брак без намерения создать семью.

Кроме того, теперь если брак будет расторгнут или суд признает его недействительным, то выданное ранее иностранному гражданину разрешение на временное проживание аннулируют. Разрешение будет аннулировано также, если мигранта лишат родительских прав либо отменят усыновление.

От редакции: Вот даже интересно, а как создать семью без разрешения на проживание? Три года она в России, а он в Узбекистане - семья по переписке?

Такое неприятное впечатление, что закон написан не чтобы облегчить, а чтобы максимально затруднить создание этой самой семьи...

А с какой стати вообще государство интересуется намерениями граждан? Зачем подтверждать намерение в глазах государства?

С какой стати государство вообще лезет в личную жизнь граждан и неграждан? Что-то это все каким-то дерьмом пахнет, не находите?

А.Б.