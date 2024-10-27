Зачем Киеву нужны корейцы

Вторую неделю не кончаются вопли Киева про то, что войска Северной Кореи едут на Украину воевать за Россию. Смастерил ролик на эту тему:

https://youtu.be/CzNFoB-Qrqc

Мой текст:

«(видеофакт)

В воплях украинской стороны о якобы прибывающих фронты Украины военнослужащих Северной Кореи столько нелогичного, что стоит задуматься над тем, к чему эти вопли?

Между Корейской народно-демократической республикой (КНДР), которую для лучшего узнавания обычно зовут Северной Кореей, и просто Кореей, которой с теми же целями зовут Южной Кореей, резко ухудшились отношения, вплоть до того, что между странами прервано сообщение и началась запись добровольцев в армию Северной Кореи. А соотношение сил Южной и Северной частей Кори не даёт возможности сразу сказать, кто победит, во всяком случае Южная Корея всегда боялась Северной.

Оценим соотношение сторон по данным из интернета

(видеофакт)

Южная Корея, и в мирное время поливала КНДР таким лживым дерьмом, которое могли воспринять только идиоты от рождения и интеллигенты России, а теперь, в период настоящего обострения, пропаганде Южной Кореи надо всерьёз заниматься уже не лаем на северных корейцев и рассказами о том, что Ки Чен Ын расстреливает несогласных с ним корейцев из миномёта, а реальным поднятием боевого духа собственной армии.

И сразу после обострения пропаганда Южной Кореи сразу же запустила брехню о том, что типа северные корейцы едут воевать на Украину. КНДР удивилась тому, что посланные на Украину наблюдатели, которым не полагается участвовать в боях, выданы за воинские соединения, но разведка Южной Кореи даже фотографию со спутника представила, что 12 тысяч северных корейцев из особо отчаянного спецназа, так сказать, головорезов, уже на Украине. Вот вы сами можете увидеть эти 12 тысяч головорезов на этой спутниковой фотографии. Смысл брехни Южной Кореи понятен – убедить свою армию в том, что если Северная Корея, всё таки, атакует Южную, то КНДР придётся воевать на два фронта.

Само собой, эту брехню радостно подхватили, так сказать, патриоты России, которые всех русских судят по себе, то есть считают русских такой же тупой и трусливой сволочью, как и они сами, и надеются, что типа храбрые корейцы обеспечат им победу. Но, тем не менее, смысл это брехни со стороны Кремля понятен – воодушевить наёмников Кремля, воюющих на Украине тем, что типа вот-вот и им на помощь подойдут не только прячущиеся в тылах уголовники из тюрем России, но ещё и отчаянные корейцы.

То есть с точки зрения Южной Кореи и России всё логично.

Однако с точки зрения элементарной логики, эту ложь обязана была если не опровергнуть, то хотя бы замолчать пропаганда Украины, поскольку ВСУ и так на пределе, и им совершенно не весело узнать, что на фронт к «русне» прибыли ещё и корейцы. Не так ли?

Но пропаганда Киева, вопреки здравому смыслу, силами сидящих в тылу или даже в Польше пропагандистов, стала запугивать сидящих в окопах воинов ВСУ информацией о прибытии к противнику свежих сил.

Вот, к примеру, бывший заместитель секретаря Совбеза Украины, по совместительству бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, а ныне прячущийся от непосредственной защиты Родины генерал Сергей Кривонос, как бы обнадёживая, пугает украинских солдат:

«Если правильно провести в информационном поле подготовку к их прибытию, а офицеров, которые достаточно неплохо владеют корейским языком и проходили обучение в южнокорейских военных университетах, на Украине хватает. Поэтому, задание номер один для нашей ИПСО — начать активно работать против этой аудитории. Во-вторых, я более чем уверен, что если правильно подать в информационном поле, что кормят в Корее значительно хуже, чем в украинском плену, и еще есть возможность зарабатывать деньги, если ты работаешь в плену, то определенная часть корейцев с удовольствием сдастся. Это зависит от нас, как мы информационно успеем промыть мозги северным корейцам».

Между прочим, это вот пример идиотизма украинских генералов, благодаря которому Киев всеми силами стремился начать войну с Россией в 2022 году. У Кривоноса же не реальная информация о проблеме, а мозги, промытые мочой западной пропагандой. Ведь северные корейцы уже давно у себя на родине и живут, и питаются лучше, чем средние украинцы, а в научно-техническом плане намного превосходят не только Украину, но и Россию. Скажем, сейчас в России опробуют управление дронами по оптоволоконному кабелю, ну так это давняя разработка КНДР, ураденная российскими специалистами.

Но не только кретины-генералы (знающие люди уверяют, что генерал - это не воинское звание, а диагноз), но ещё и впавшие в маразм пропагандисты, типа того же Невзорова, уверяют дебилов, что все корейцы КНДР стремятся сбежать из КНДР, да вот их не выпускают. Действительно, гражданам Северной Кореи запрещено покидать КНДР для работы за рубежом, но запретил это не Ким Чен Ын, а Совет Безопасности ООН, который своей резолюция №2397 предписал странам, входящим в Совбез, выгнать из своих стран нанятых на работу граждан КНДР к декабрю 2019 года. И, сами понимаете, что особенно рьяно кинулась исполнять это требование фашистская власть Кремля с одобрения всё тех же патриотов России, которые сегодня этих корейцев готовы в зад целовать как своих спасителей.

Кстати, несмотря на этот запрет, как сообщает ООН, за рубежом уже работает 100 тысяч граждан КНДР, которых, якобы не выпускают из страны, и как считают специалисты ООН, если убрать запрет на их работу, то за границей будет полмиллиона не только строителей, способных, к примеру, строить атомные электростанции, но и северокорейских программистов, и высококвалифицированных врачей, посему Запад, соответственно, пытается убрать конкурентов с помощью ООН.

Но вернёмся на Украину, на которой не только дебильные генералы и пропагандисты, но и сам просроченный президент Украины бросился запугивать украинцев набегом азиатов.

(видеофакт)

Ведь возникает вопрос – а зачем Киев ведёт такую явную пропаганду против собственной Армии? Это вопрос?

Я сделаю специальный ролик на тему того, как Дональд Трамп оценивает войну на Украине, а сейчас об этом пара слов. Вот, скажем, в статье с заголовком «Трамп обвиняет президента Украины Зеленского в развязывании войны с Россией», итожится взгляд Трампа на эту войну, а именно:

- это Украина застопорила и активно саботирует мирный процесс;

- это Украине придется отказаться от территории;

- а Камала Харрис совершает преступление, требуя продолжать военную помощь Украине.

И где гарантия, что Трамп не победит на выборах?

Поэтому не ручаюсь за точность, но на мой взгляд, Киев готовит Украину к заключению договора с Кремлём на условиях Кремля, но Киеву надо оправдание того, почему он пошёл на условия, причём, худшие, нежели Кремль предлагал Зеленскому в апреле 2022 года, и пошёл на эти худшие условия после того, как за два года погубил на фронтах сотни тысяч украинцев?

И если я правильно понимаю (ведь и просто идиотизм Киева никто не отменял), то понятна и реклама корейской помощи - теперь Зеленский, жалуясь на корейцев, заведёт не только мантру про то, что Запад типа не оказывает помощи, но и про то, что «силы «русни» неисчислимы».

Нет, ну в самом деле, а как ещё объяснить это тиражирование брехни про корейцев пропагандой Украины?

К примеру, в ходе Великой Отечественной войны пропаганда Советского Союза молчала о союзниках Гитлера, а если собственно на фронте нельзя было замолчать этот факт, то распространялись сведения, скажем, о тех же итальянцах или румынах, как о никчемных воинах.

Поэтому даже если бы корейцы действительно прислали свои войска, то и в этом случае, Украине эти войска надо было бы бить, и бить молча. А Киев стонет да ещё и говорящей головой Зеленского, о несуществующих корейских войсках, которые типа приехали бить воинов Украины.

Как это объяснить?».