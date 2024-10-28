Глава Немецкого федерального банка (Бундесбанка) Йоахим Нагель пришел в ярость из-за предложения России о глобальном сотрудничестве. Он назвал насмешкой обращение российских властей к странам G20 с подобным призывом.

По словам Нагеля, экономические проблемы Германии связаны с конфликтом на Украине. Он считает, что на фоне боевых действий возникли опасения, что в крупнейшей экономике Европы может возникнуть дефицит энергии. Глава Бундесбанка указал, что хоть ФРГ и решила эту проблему, однако потеряла доверие бизнеса и потребителей. Также, заметил он, усилилась политическая напряженность и всплыли глубоко укоренившиеся в промышленной базе страны недостатки.

Глава Бундесбанка признался, что его «сводят с ума» слова российского коллеги по G-20 о международном сотрудничестве. «Это действительно неприемлемо», — добавил он.

О возвращении статуса «больного человека Европы» применительно к экономике Германии эксперты заговорили после прогноза аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) о том, что ВВП ФРГ с большой долей вероятности станет единственным среди валовых продуктов стран «Большой семерки», который сократится по итогам года.

От редакции: Интересно, в почему экономика Германии пострадала из-за войны на Украине? Ни у кого не пострадла, а вот у Гкрмании - пожалуйста?!

А ведь мы еще два с лищним года назад писали, что Америка намерена переложить львиную долю расходов НАТО на европейских партнеров, в первую очередь на Германию.

Германия отказалась от дешевого российсукого газа, чтобы закупать дорогой сжиженный газ из США.

Германия отказалась от русской нефти, чтобы покупать ее у США.

Германия поставляет свою военную технику на Украину, но в обмен она не получает новых оборонных заказов для своей промышленности - эти заказы получает американская промышленность. У самой Германии в строю осталась всего одна танковая дивизия! Но Германия не загружает свои танковые заводы - наобороит, "Рейнметалл" строит четыре завода на территории Украины... Зачем? Чтобы они были уничтожены русскими ракетами.

Все европейские члены НАТО отдали свои F-16 Украине, хотя они вполне могли еще долго обеспечивать их безопасность в воздухе. Но теперь они взамен будут закупать дорогущие F-35 у США...

Конечно, Германия не сакмостоятельная страна в области внешней и военной политики. Но не настолько же...

А.Б.