В киноклубе Даши Митиной «Нигде кроме» посмотрел в компании великолепный службистский триллер «Заговор в Каире», премия Канн 2022 года за лучший сценарий.

Не скажу точно, но у этого фильма минимум три смысла, и первый — карикатурно показанные будни главного исламского университета земли — египетского аль-Азхара, в котором внезапно умирает верховный имам.

Простой парень Адам из далёкой египетской деревни волею небес становится студентом аль-Азхара и по самую маковку влипает в работу египетских спецслужб по выбору «правильного» верховного имама.

Мне интереснее второй слой, о собственно работе государства с религией: великолепный полковник Ибрагим в исполнении Фареса Фареса (Баалзамона из «Колеса времени») показывает, что будет, если у тебя начальник склонен к простым решениям...

Для фанатов исламского образования или специфики работы по линии государственно-религиозных отношений, считаю, обязательно к просмотру!

Московский клуб-артпространство «Нигде Кроме» продолжает цикл кинопоказов и лекций о кино историка, политика и киноведа Дарьи Митиной.

В субботу , 26 октября шел антиклерикальный политический памфлет Тарика Салеха «Заговор в Каире» (2022), который не случайно получил два года назад награду Каннского кинофестиваля за лучший сценарий. Захватывающий триллер о том, как египетская кровавая гебня вычисляет затесавшихся в цитадель исламской учёности - университет Аль-Азхар - ихванов, салафитов, ДАИШей и прочую контру, а заодно и грубо вмешивается в выборы Верховного Имама: "Двум фараонам в Египте не бывать".

Дарья Митина - историк, этнолог, политик, депутат Госдумы второго созыва (1995-99), кинoвед, кинокритик, автор сценариев к документальным фильмам, пoстoянный эксперт Мoскoвскoгo Междунарoднoгo Кинoфестиваля, Казанскoгo Междунарoднoгo Фестиваля Мусульманскoгo Кинo, фестиваля ДОКер, кинoфестиваля «2morrow», вхoдит в жюри Российско-Итальянского Международного кинофестиваля RIFF и ряда других междунарoдных кинoфестивалей. Лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков (2019 г.), Лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» (2022 г.) Пoстoянный автoр Pravda.ru, канала "Аврора", до недавнего времени Эхo Мoсквы, Взгляд.ру, Литературная газета, Forum.msk, Русский oбoзреватель, Сoюз Кинематoграфистoв - Нoвoсти, Лавры кинo, Литературная Рoссия, Нoвые хрoники, Военно-промышленный курьер, «ВВП» и др. Блоггер-мегатысячник.