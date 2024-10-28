Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Самозанятые смогут регистрироваться в качестве кандидатов на выборах

Опубликовано 28.10.2024 в разделе комментариев 1

Самозанятые смогут регистрироваться в качестве кандидатов на выборах

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 750881-8, который призван исполнить Постановление КС РФ от 30.05.2024 № 27-П.

Постановление признало неконституционными отдельные положения Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Конституционный Суд отметил, что вышеупомянутые нормы служат причиной отказа в регистрации кандидата на выборах, если в документах, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации, он указывает в роде занятий самозанятость, и если, согласно справке налогового органа, он поставлен на учет как налогоплательщик НПД (за исключением случая, когда кандидат зарегистрирован в качестве ИП).

Чтобы устранить эту проблему, правительство предложило дополнить пп. 57 ст. 2 Федерального закона № 67-ФЗ абзацем, согласно которому кандидат, поставленный на учет в налоговой в качестве плательщика налога на профессиональный доход, вправе указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого (кроме случая, когда он является ИП).



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
раб Божий Сорин И.Л.- рекомендует
ибо, ты. Баранов, перЬвый и несравненный написал 28.10.2024 10:20
https://youtube.com/shorts/dPTCfVpt6Co?si=fxR1Csty7hPGJLUi
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вас больше всего беспокоит?:
Результаты
Интернет-ТВ
Откуда Минобороны берет секретные сведения?
Откуда Минобороны берет секретные сведения?
11.10.2024
Идиоты как оброазец для подражания
Идиоты как оброазец для подражания
19.10.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Самозанятые смогут регистрироваться в качестве кандидатов на выборах (1)
Для фанатов исламского образования (0)
Германия оплатит войну на Украине своим разорением (3)
Зачем Киеву нужны корейцы (3)
Государство лезет к нам в постель? (28)
Чудесный музей по остаточному принципу (11)
Тверская межрайонная прокуратура угрожает Шиховой (3)
Зеленский прогнал генсека ООН (12)
В Ростове нет закона для людей, потерявших жильё (9)
"Авито" нужен профсоюз (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Германия оплатит войну на Украине своим разорением
Михаил Делягин Михаил Делягин: Финансы, элиты и стратегическое планирование: как Британия сохраняет могущество лишившись империи
Дарья Митина Дарья Митина: Краснодарское - 1
Михаил Делягин Михаил Делягин: Прекрасное Одичалое Будущее: чего мы лишимся и что приобретём
Михаил Делягин Михаил Делягин: Экстрадиция Чубайса в Россию: при каких условиях такое возможно
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss