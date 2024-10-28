Самозанятые смогут регистрироваться в качестве кандидатов на выборах

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 750881-8, который призван исполнить Постановление КС РФ от 30.05.2024 № 27-П.

Постановление признало неконституционными отдельные положения Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Конституционный Суд отметил, что вышеупомянутые нормы служат причиной отказа в регистрации кандидата на выборах, если в документах, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации, он указывает в роде занятий самозанятость, и если, согласно справке налогового органа, он поставлен на учет как налогоплательщик НПД (за исключением случая, когда кандидат зарегистрирован в качестве ИП).

Чтобы устранить эту проблему, правительство предложило дополнить пп. 57 ст. 2 Федерального закона № 67-ФЗ абзацем, согласно которому кандидат, поставленный на учет в налоговой в качестве плательщика налога на профессиональный доход, вправе указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого (кроме случая, когда он является ИП).