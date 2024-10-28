На "новые территории" пришла декоммунизация

В патриотическом лагере разгорелась бурная дискуссия о переименовании улиц на присоединенных территориях — в Бердянске Запорожской области. Захар Прилипен резко выступил против декоммунизации. Ему возразил (https://t.me/AntonTitski/4135) замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий, который заявил, что эта тема должна обсуждаться «исключительно Общественным советом Запорожской области, в который входят краеведы, историки и, самое главное, жители города»: "Фамилии иностранцев-космополитов Либкнехта и Люксембург, по понятным причинам, не лидируют в опросах среди населения города. От лица жителей Бердянска передаю привет Прилепину словами из трека группы 25/17: «Захар, дружище, без обид – Я тоже ностальгирую, но «красными» по горло сыт».

Вот даже интересно, когда это Антон Тицкий, 34 лет от роду, успел "насытиться красными"?

И по чему ностальгирует 34-детьний уроженец Севастополя, где из времен "коммунизма" мог застать только оголтелую декоммунизацию украинского периода?

Кстати, почему севастополец - и не в Севастополе? Википедия подсказывает: "Ушёл с должности по собственному желанию. Алексей Чалый публично высказался, что к Тицкому есть вопросы по коррупционной составляющей"... К Чалому вопросов у меня нет. А вот к партии "Единая Россия", в которой состоит теперь г-н Тицкий, вопросы имеются...

"Единая Россия" намерена проводить декоммунизацию? А что тогда не предупредили заранее, когда коммунистический отряд входил первым в Дебальцево?

И еще - г-н Тицкий в юные годы возглавлял как раз Ленинский муниципальный округ Севастополя. В тот период у него желание переименовать место работы не возникало? Ленин ведь тоже "космополит", мама у него Бланк в девичестве...

А вот Карл Либкнехт даже по нацистским меркам был "истинным арийцем", внуком первого президента германского парламента, крещён в лютеранской церкви св. Фомы. В качестве крёстных отцов мальчика выступили Карл Маркс и Фридрих Энгельс. По отцовской линии принадлежал к прямым потомкам богослова и зачинателя Реформации Мартина Лютера...

И Роза Люксембург, которая родилась, кстати, вообще в Российской империи, а убита была, вместе с Либкнехтом, фрайкоровцами, будущими германскими нацистами...

Впрочем, у многих деятелей "Единой России" и правда с НСДАП куда больше общего, чем с компартиями разных стран. И в Москве уже нет станции "Кировская", хотя это ее первое, историческое название... И станция "Горьковская" текперь "Тверская", хотя изначально была названа в память великого пролетарского писателя. Потихоньку, тихой сапой...

И еще.

Я могу сколько угодно не соглашаться с Захаром Прилепиным в оценке тех или иных событий, но в данном вопросе целиком на его стороне. А вот этот "комсомолец", он кто вообще?.. Откуда они все повылазили?

И ведь кто-то тянет таких, выискивают им должностишки... А потом удивляются, откуда у нас все это?