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Московский листок

Газ на кухне вреден

Опубликовано 28.10.2024 в разделе комментариев 0

газ нефть
Газ на кухне вреден

Диоксид азота и твердые частицы выделяются при использовании газовых плит, что вызывает респираторные заболевания и приводит к преждевременной смерти. В Европе фиксируют около 40 000 смертей в год, связанных с использованием газовых плит, к такому выводу пришли ученые из испанского Университета Жауме I, сообщает Bloomberg. 

По данным исследования, около трети европейских домохозяйств (страны ЕС и Великобритания) используют газовые плиты. Ученые отмечают, что использование газа при ведении домашнего хозяйства составляет 25% от общего объема выбросов парниковых газов в ЕС. В исследовании обращают внимание на то, что за счет выброса диоксида углерода газовые плиты влияют и на изменение климата. 

Газовые плиты с точки зрения здравоохранения токсичны, их влияние на раннюю смертность «гораздо хуже, чем мы думали», заявляет автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит. 

В России в 2016 г. Ростехнадзор как идею предлагал отказаться от использования газового оборудования в домах и квартирах в пользу электрического для исключения риска взрывов и пожаров. В 2024 г. 14 февраля было внесена инициатива об обязательном доступе газовщиков к оборудованию внутри квартир, но ее раскритиковал совет по конфиденциальности.

От редакции: Чтобы понятьт, что газовые плиты совсем небезобидны, достаточно глянуть на потолок над плитой, которая использовалась долгое время - он закопчен. Это значит, что у вас в легких примерно тоже самое. Какие еще исследования вам нужны? Какие профессора кислых щей?

Ктати, никакие фильтры на кухне ничего особо не фильтруют, ну не больше, чем открытая форточка. Зато закрывают потолок над плитой, и вся копоть оседает на фильтре. А на нем не видно.

Другое дело, что никакой Bloomberg, никакая другая "качественная пресса" не опубликовала бы подобной информации, чтобы не получить иски от газовых компаний. А сейчас все равно газа нет, можно. Он, оказывается, вредный. А раньше был полезный? Последние лет сто? Пока в испанском университете не сделали эпохального открытия?

У нас, кс тати, так газификация на сто процентов и не завершена, так что можно сослаться на науку - и не надо нам газификации! Вредная она.

А.Б.



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