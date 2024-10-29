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Московский листок

Финский суд впервые конфисковал замороженные активы России

Опубликовано 29.10.2024 в разделе комментариев 0

торговля закон финляндия
Финский суд впервые конфисковал замороженные активы России

Финский суд впервые конфисковал замороженные активы России. Решение принято по иску "Нафтогаза" Украины.

Интересно, конечно, узнать чисто правовые моменты. Где Финляндия и где "Нафтогаз" Украины? Какой финский закон нарушил российский собственник, чтоь его лишили его собственности по иску неизвестно кого?

По большому счету, если в РФ все еще намерены отстаивать права своих граждан, дипломатические отношения с Финляндией должны прекратиться до выяснения, а все финское, что есть в России, должно быть симметрично конфисковано. Включая сюда здание посольства и нижнее белье жены посла.

Понятное дело, Сайменский канал для финнов - всё! Вообще - всё!

Пиратство у финских берегов, контрабандисты на границе - все как в старое доброе время, только с нашей стороны, а не с финской. Море водки, тонны сигарет по самым низким ценам!  У границы в Финском заливе должен курсировать паром с дешевым кайфом - причаливвай, набирайся до зеленых соплей! А уж вдоль границы должны работать "наливайки" в огромных количествах - только переползай границу, мы тебе всегда рады, друг Пекко! Наливай!

А.Б.



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