Финский суд впервые конфисковал замороженные активы России. Решение принято по иску "Нафтогаза" Украины.

Интересно, конечно, узнать чисто правовые моменты. Где Финляндия и где "Нафтогаз" Украины? Какой финский закон нарушил российский собственник, чтоь его лишили его собственности по иску неизвестно кого?

По большому счету, если в РФ все еще намерены отстаивать права своих граждан, дипломатические отношения с Финляндией должны прекратиться до выяснения, а все финское, что есть в России, должно быть симметрично конфисковано. Включая сюда здание посольства и нижнее белье жены посла.

Понятное дело, Сайменский канал для финнов - всё! Вообще - всё!

Пиратство у финских берегов, контрабандисты на границе - все как в старое доброе время, только с нашей стороны, а не с финской. Море водки, тонны сигарет по самым низким ценам! У границы в Финском заливе должен курсировать паром с дешевым кайфом - причаливвай, набирайся до зеленых соплей! А уж вдоль границы должны работать "наливайки" в огромных количествах - только переползай границу, мы тебе всегда рады, друг Пекко! Наливай!

А.Б.