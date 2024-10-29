И ты, БРИКС?!

А ведь могли быть людьми:

https://www.youtube.com/watch?v=gZnan1VpaT8

Текст:

«(видеофакт)

С 23 по 25 октября в Казани прошёл саммит БРИКС, и от этого саммита СМИ Кремля захлебнулись соплями от счастья, а Киев просто вывернуло от злобы и негодования. Сами посудите, Киев не способен организовать второй пресловутый «Саммит мира» из-за того, что этот киевский саммит игнорируют страны, так сказать, «Глобального юга», а тут в Россию съехались чуть ли ни все лидеры этого юга и даже член НАТО – Турция.

По этому поводу уже все журналисты и блогеры отписались и отговорились, но, на мой взгляд, никто даже не пробовал понять, почему Генеральный секретарь ООН, Антониу Гуттериш, игнорирующий саммиты мира имени Зеленского, лично прискакал для участия в как бы совершенно ядовитом для ООН мероприятии? Ведь Россия Генеральной сессией ООН признана агрессором, Россия враг для объединённых наций, а Генеральный секретарь вдруг приехал в Россию – в страну-агрессор и чуть ли не целуется с главным пугалом мира.

Как это понять? Украина по этому поводу соплями брызжет во все стороны и ведь как бы не без оснований.

Но сначала о самом БРИКС. Это как бы объединение пока девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Почему «бы»? Потому, что любые настоящие объединения имеют устав и руководящие органы, как, скажем, ООН, или Европейский Союз или НАТО, а БРИКС ничего этого не имеет – это чисто междусобойчик лидеров этих стран, а теперь ещё и стран-партнёров. Эти лидеры покалякают, выпьют на совместном обеде, получат от принимающей стороны подарки (как просочились сведения, на подарки Кремль не поскупился) и разъедутся. Собираются по очереди в каждой стране, глава страны председательствует, так, что будет преувеличением говорить, что страны Глобального юга съехались к Путину. Даже в Кремле признали, что члены БРИКС во многом не поддерживают позицию Москвы по украинскому кризису, и по данным околокремлевских источников, на это «приходится закрывать глаза и делать акцент в ходе мероприятий БРИКС на иных, более общих темах». То есть участники БРИКС это скорее не союзники Кремля, а просто собутыльники, тем более, что и Кремль уже поменял ориентацию, и если фашисты Кремля раньше губили граждан России в боях, чтобы победить на Украине неких нацистов, то теперь про нацистов и разговора нет – теперь это Украина напала на Россию, а Кремль пытается защитить свой суверенитет.

(видеофакт)

Если вернуться к успехам собственно БРИКС, то уже лет 10, как учреждён банк БРИКС со 100 миллиардами долларов условных валютных резервов, но похоже, нет никакого отличия этого банка от любого иного коммерческого банка.

Понятно, что Кремль предлагает ввести валюту БРИКС, а к этому саммиту образец этой валюты был даже напечатан, но такая валюта нужна только странам-изгоям, находящимся под санкциями, – она нужна только России, Ирану и Венесуэле. А остальным странам нет нужды менять доллар, на который можно купить что-угодно во всём мире, на фантики, на которые можно что-то приобрести только в странах БРИКС. Да, в странах БРИКС сегодня проживает 45% населения Земли и создаётся четверть продукции, производимой мировой экономикой, но лишать себя рынка остальных 55% населения и рынка трёх четвертей экономики - и в БРИКС дураков нет.

Поскольку настоящая конспирология - это независимость Кремля, а на самом деле Кремлём, как и Киевом, руководят из Вашингтона, то дежурному артисту в роли Путина Вашингтоном было поручено поднять вопрос как бы о противостоянии стран БРИКС Западу, то есть было поручено выдвинуть лозунг типа «Пчёлы против мёда!». Вопрос, как и было задумано в Вашингтоне, с треском провалился, премьер-министр Индии Нарендры Моди от имени большинства пояснил, что страны БРИКС, не должны противопоставлять себя как альтернативу глобальным организациям мира. Более того, Моди ещё и отказал приёму в БРИКС Турции, так, что президент Турции Эрдоган зря тратился на приезд в Казань и прихорашивание.

Таким образом, по требованию Вашингтона, этот саммит показал покорность стран БРИКС порядкам, созданным Вашингтоном.

Тут надо сказать, что перед этой сессией странами БРИКС уже была принята итоговая декларация, в которой помимо бесполезного для мира и этих стран бла-бла-бла, вторым пунктом было воистину революционное предложение, которое бы при своём принятии перевернуло бы весь мир. Кто и по чьей инициативе этот пункт внёс, мне неизвестно, но звучал он так: «Реформа Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности»!

Теперь вам понятно, почему в Казань срочно прискакал Генеральный секретарь ООН?

Дело в том, что в 1945 году Устав ООН был разработан странами-победителями во Второй мировой войне, и в этом Уставе хозяевами мира фактически становились эти победители, и это, при всём при том, уже было не справедливо. Ну, а после уничтожения СССР, властвовать надо всем миром с помощью ООН стал Вашингтон, и те, кто стоит за властью Вашингтона – «глубинное государство» США. Ведь ещё ни разу ООН не предотвратила ни одну войну и ни одну агрессию, посему существующую ООН давно надо упразднять, заменив её более справедливой организацией объединённых наций. Вот поэтому пункт о реформе ООН был единственным, о котором на саммите следовало бы говорить. Только о нём! Тогда бы весь мир снял шляпу перед БРИКС!

Причём, в отличие от остальных пунктов декларации, которые порою предусматривали огромных денег, этот пункт для своего исполнения ничего особого не требовал, нужна была всего-навсего резолюция саммита, предлагающая всем странам, скажем, к 1 декабря прислать в согласительную комиссию БРИКС свои проекты Устава реформированной ООН, чтобы после согласования всех деталей, представить новый Устав ООН Генеральной сессии ООН для замены уже явно устаревшего Устава ООН новым, справедливым.

И Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, верный холуй США, со своей задачей пожарного прекрасно справился – приехав, он как-то и чем-то заткнул рты всем присутствующим главам государств. Ведь никто из участников саммита даже не пробовал обсудить вот этот, уже как бы согласованный пункт о реформе ООН, никто даже не пробовал предложить подготовить новый Устав, никто на этом саммите даже не заикнулся о необходимости сделать мир более справедливым. Вот рассказ о том, о чём, якобы Гуттериш говорил с артистом в роли Путина.

(видеофакт)

Вдумайтесь: Гуттериш что – прилетал в Казань для секретных разговоров с членами БРИКС по темам, которые мог огласить прямо с трибуны ООН в Нью-Йорке в любое время?

Так что в итоге этого саммита?

Была надежда, что БРИКС даст шанс миру, но в итоге мудаки, обозначающие руководителей стран БРИКС, которые могли бы быть полезными для своих народов и мира, как обычно, решили быть полезными своей алчности, властолюбию и тупости.