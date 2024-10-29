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Московский листок

Государство на страже моих интересов меня не пощадит

Опубликовано 29.10.2024 автором в разделе комментариев 10

украина европа война киев
Государство на страже моих интересов меня не пощадит

Сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube достигла 2 ундециллионов руб. Ундециллион — это единица с 36 нулями. 

Штраф был назначен из-за того, что Google не выполнила требование восстановить аккаунты российских телеканалов на платформе YouTube.

Речь идет о телеканалах «Звезда», «Первый канал», ВГТРК - и вплоть до YouTube-канала Маргариты Симоньян.

Тут я на стороне российских каналов, в том числе Маргариты Симоньян. Конституция РФ, наш основной закон, прямо гласит: "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается". И тут неважно, какие были мотивы у Гугла, какие причины - цензура запрещается, значит, закон нарушен. 

Но у нас кто только не подтирался основным законом... Гугл тут всего лишь один из многих в очереди, к тому же они, будучи иностранцами, и не обязаны соблюдать наш национальный закон. Но, с другой стороны, мы обязаны требовать, чторбы на нашей территории он соблюдался неукоснительно.

И теперь наше государство сломало YouTube на нашей территории и требует денег, сколько в природе не бывает. Несколько годовых бюджетов всего мира. 

Вообще YouTube грабанул на рекламу всех пользователей из России, и вот эти деньги неплохо бы вернуть, хотя бы в виде упущенной прибыли. Там не квадриллионы, но тоже прилично. У меня за последние два с половиной года тысяч тридцать-сорок долларов потерялись. А сколько таких как я? Тем более, что часть денег, небольшая, все равно с зарубежной рекламы копится, но ведь снять ее со своего счета я тоже не могу! То есть грабаж внаглую!

С другой стороны, то, что Гугл всем должен, вовсе не повод вообще ломать все, что там есть, причем часто принадлежит оно российским гражданам, которые и без того пострадамши...

Фактически пользоваться своим каналом на YouTube я не могу! Посмотреть еще что-то изредка - да, а вот загрузить новые материалы - нет! Что, помимо морального, наносит мне еще и материальный ущерб. И тут виноват уже не Гугл, а родное государство, которое таким своеобразным образом "наказывает" Гугл. 

Ну давайте теперь, в знак протеста против закрытия границ на западе, развесим вдоль контрольно-следовой полосы на кольях наших граждан, чтобы им там, на западе, неприятно было...

Странная, в общем, зашита государством как бы моих интересов. Или мои интересы моему государствию без разницы, я же не Маргарита Симоньян...



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Всего комментариев к статье: 10
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У неонацисткого киевского режима осталось три месяца
чтобы замести следы коррупции с Байденом написал 30.10.2024 16:36
За три месяца, оставшиеся до инаугурации нового президента США, Киеву предстоит замести коррупционные следы на Украине, отметил политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
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Он обратил внимание на то, что на 29 октября была запланирована встреча руководителя Государственного департамента США Энтони Блинкена и главы офиса украинского президента Андрея Ермака.
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"Я думаю, это будет связано и с ситуацией на передовой, и с коррупцией, и с дальнейшим видением, как нужно будет выстраивать взаимоотношения между США и Украиной в контексте того, что в Соединенных Штатах может смениться власть",выразил мнение политик.
.
По словам Килинкарова, в коррупционных схемах на Украине непосредственно принимал участие нынешний президент США Джо Байден.
.
"Они понимают риски, связанные с возможной реакцией Трампа и будут пытаться эту тему каким-то образом закрыть",отметил политик.
Килинкаров предположил, что на Украине могут инициировать всевозможные аудиты и провести их за оставшееся время, что потом Трамп, если он станет президентом, не организовывал подобные проверки.
.
В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. заявил, что коррупция стала неотъемлемой частью политики Зеленского. По его словам, на Украине США покупает землю, стратегические предприятия, железные дороги, порты, государственные банки.
Как отметил политик, до Зеленского никто из президентов не воровал в таких масштабах.
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Re:
Мотя чОрный написал 29.10.2024 22:58
Написал глупость. Потому что смотреть в РФ можно, нельзя разместить. А вот размещать совершенно свободно могут как раз идеологические противники
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Бывший каратель из бригады "Азов" призвал готовить Днепропетровскую область к обороне
За шо боролись-на то и напоролись-) написал 29.10.2024 17:15
Днепропетровскую область необходимо готовить к обороне, поскольку российские войска находятся менее чем в 30 километрах от границы региона.
--------------------------------------------
Начать фортификацию призвал в Telegram-канале замкомандира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
"Учитывая ситуацию с Селидово, Покровском-Днепропетровщину нужно готовить уже И контролировать этот процесс",заявил боевик бригады, созданной на основе бывших вояк полка "Азов" (внесен в список террористических организаций и запрещен в России).
-
Жорин добавил, что украинские власти должны изменить подход к обороне и строить фортификационные линии до приближения к ним российских войск.
-
Ранее в ВСУ подтвердили прорыв российских военных в Вишневом в районе Селидово. По словам украинского бойца с позывным "Осман" на направлении складывается критическая ситуация для украинских войск.
---
Alina Smutko / Reuters
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раб Божий Сорин И.Л.- настоящий, век воли не видать, а внизу тупой фейканутый и
Хоку написал 29.10.2024 16:11
Стакан с водой смотрит на пустой стакан и говорит:
- Ух ты! Да это же вылитый я.
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: Интеграция в запад предполагает демократические нормы которые с вероятностью в 100% ведут к
территориальной дезинтеграции государства. В написал 29.10.2024 15:49
Ранее с такой же ситуацией столкнулась вдова контрактника Федора Булгакова из Рязани. Военнослужащий был убит в боях под Курском, однако его жене в &#171;гробовых&#187; отказали, поскольку он погиб не в зоне СВО, которая проводится на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
Помимо этого выплаты урезали и тем российским военнослужащим, которых отправили отбивать Курскую область от ВСУ. Сейчас они получают только фиксированный оклад &#8212; около 40 тыс. рублей в месяц. &#171;Полковники, которые к нам приезжали на позиции, обещали, что с октября все выплатят, но в итоге ничего&#187;, &#8212; рассказал контрактник Евгений Щегликов. В середине сентября он попал под минометный обстрел: были сломаны ключица, нос и ребра. До сих пор ему начисляют только 40 тыс. рублей в месяц. Соцвыплат и &#171;боевых&#187; он так и не увидел.
&#171;Сейчас связался с человеком, он тоже под Курском воевал, ему зарплата пришла только 37 тысяч. Боевых не было, ничего, кроме зачисления голого оклада&#187;, &#8212; рассказал изданию еще один госпитализированный контрактник. Сам он также получил &#171;только 37 тысяч и все&#187;.
Жалобы на отказы в выплатах приобрели массовый характер. Военнослужащие и их близкие возмущаются в чатах, что &#171;участник КТО [контртеррористической операции] обходится государству дешевле в 8 раз, чем участник СВО, поэтому в Курске режим КТО, а не СВО&#187;.
&#171;Второй год на контракте, был в ЛНР, в августе перекинули на Курск и все, никаких выплат. Третий месяц в Курске, платят только ДД [денежное довольствие]&#187;, &#8212; пишет еще один военнослужащий.
Подтверждают проблему и z-блогеры. &#171;Военные следователи приходят ко всем раненым из Курской области&#8230; Они вынуждены проводить долгий опрос и оформлять кучу бумаг&#8230; А без этого следствия &#8212; он ничего не получит&#8230; Потому что в Курской области, с точки зрения военных, НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ АхахаХаха
Я даже обосрался от смеха.
Ничего не происходит.
Ваш обосранный Сорин
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Интеграция в запад предполагает демократические нормы которые с вероятностью в 100% ведут к
территориальной дезинтеграции государства. В написал 29.10.2024 15:44
какой степени не знает никто. Так было в 1917, 1991, так было у Ельцина начале 90-х но он на чеченской войне подавил. Изоляционизм от запада предполагает вертикаль власти удерживающий территорию страны в неприкосновенности. Вертикаль власти удерживают Романовы, КПСС, силовики. Интеграция на воспрянувший восток предполагает изоляционизм от запада и сохранение исторического политического вертикального устройства власти. Тем более ресурсные возможности позволяют. По пути на восток хочется вернуть Украину. Которую Ельцин отдал не задумываясь в своем стремлении к власти в Кремле изображал из себя демократа. Что стало с "демократом" Ельциным в Кремле мы видели при разгоне ВС и на чеченской войне.
Сорин порх
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(без названия)
ходжа написал 29.10.2024 14:36
Вы, Анатолий Юрьевич троцкист. А я вам Ленина процитирую. "Государство есть особая организация силы, есть организация насилия для подавления какого-либо класса" Не пощадит, ибо по своей сути, обязано подавлять и творить насилие над вами и всем остальным населением. Оно и творит. Но в эту игру можно играть вдвоем. Государство играет против частной компании. Компания иностранная, у нее свои правила, и удалять она может все, что захочет без оглядки на рулон российской конституции. Но блокируют ее не в отместку за телеканалы, а в качестве политической цензуры. Не должна, размещаемая там информация, достигнуть ушей российских обывателей. Всем смотреть телевизор и радоваться!
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Re:головне
Yad написал 29.10.2024 13:38
Rацапам нечего делать в чужом Google и YouTube. Пусть симoняхa и заxepoва снoшaются друг с другом в Одноглaзникax.
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И не анекдот
А. фон Кац написал 29.10.2024 11:01
Давайте угадаем, кто из конфликтующих хозяйствующих субъектов обратиться к Рамзану.
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Анекдот в тему
А. фон Кац написал 29.10.2024 10:58
- Кто в РФ должен соблюдать закон?!!
- Гугл.
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