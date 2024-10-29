Государство на страже моих интересов меня не пощадит

Сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube достигла 2 ундециллионов руб. Ундециллион — это единица с 36 нулями.

Штраф был назначен из-за того, что Google не выполнила требование восстановить аккаунты российских телеканалов на платформе YouTube.

Речь идет о телеканалах «Звезда», «Первый канал», ВГТРК - и вплоть до YouTube-канала Маргариты Симоньян.

Тут я на стороне российских каналов, в том числе Маргариты Симоньян. Конституция РФ, наш основной закон, прямо гласит: "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается". И тут неважно, какие были мотивы у Гугла, какие причины - цензура запрещается, значит, закон нарушен.

Но у нас кто только не подтирался основным законом... Гугл тут всего лишь один из многих в очереди, к тому же они, будучи иностранцами, и не обязаны соблюдать наш национальный закон. Но, с другой стороны, мы обязаны требовать, чторбы на нашей территории он соблюдался неукоснительно.

И теперь наше государство сломало YouTube на нашей территории и требует денег, сколько в природе не бывает. Несколько годовых бюджетов всего мира.

Вообще YouTube грабанул на рекламу всех пользователей из России, и вот эти деньги неплохо бы вернуть, хотя бы в виде упущенной прибыли. Там не квадриллионы, но тоже прилично. У меня за последние два с половиной года тысяч тридцать-сорок долларов потерялись. А сколько таких как я? Тем более, что часть денег, небольшая, все равно с зарубежной рекламы копится, но ведь снять ее со своего счета я тоже не могу! То есть грабаж внаглую!

С другой стороны, то, что Гугл всем должен, вовсе не повод вообще ломать все, что там есть, причем часто принадлежит оно российским гражданам, которые и без того пострадамши...

Фактически пользоваться своим каналом на YouTube я не могу! Посмотреть еще что-то изредка - да, а вот загрузить новые материалы - нет! Что, помимо морального, наносит мне еще и материальный ущерб. И тут виноват уже не Гугл, а родное государство, которое таким своеобразным образом "наказывает" Гугл.

Ну давайте теперь, в знак протеста против закрытия границ на западе, развесим вдоль контрольно-следовой полосы на кольях наших граждан, чтобы им там, на западе, неприятно было...

Странная, в общем, зашита государством как бы моих интересов. Или мои интересы моему государствию без разницы, я же не Маргарита Симоньян...