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Московский листок

Украина сносит культурный слой

Опубликовано 30.10.2024 в разделе комментариев 13

украина европа война киев
Украина сносит культурный слой

Рабочая группа по декоммунизации городского совета Киева одобрила снос памятников писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.

В сентябре власти Одессы одобрили снос памятника Александру Пушкину, установленному в центре города. 

6 октября в день учителя в Одессе сожгли портреты Александра Пушкина, Льва Толстого и Фёдора Достоевского.

Ранее Украинский институт национальной памяти признал Булгакова, Глинку и Иосифа Бродского символами «российской имперской политики».

Надо сказать, у сторонников войны на Украине часто не хватает аргументов - зачем? почему? Но украинский агитпроп любезно недостающие аргументы предоставляет.

"95-й квартал" был реально лучшей сатирическойй командой, которую мне приходилось видеть. И не только мне, полагаю. Где в мире комедийный фильм стал программой и агитацией на президентских выборах - и привел кандидата к победе? Как это часто бывает с неразвитым зрителем, попутали актера и его роль...

Вчера буквально посмотрел, как вот эти вот остроумные мактеры из "Квартала", кого не взяли в офис президента, уныло поют на державной мове гарну писню про то, как герои давят "русню" в Курской области... У них грустные лица. Нация может очень быстро поглупеть, но составляющие ее люди так быстро оглупеть не могут, и переживают...

Глинку запретить? Ну да, символ имперской политики... Только вот что-то ни Сталин, ни Берия Вагнера не запрещали. А уж куда символичней. Вроде и музыку оба любили, и понимали. Прозевать такой символ не могли. А вот как-то не запрещали.

Ну, Бродского понятно, за что: "Довелось в империи родиться, лучше жить в провинции у моря..."

С Пушкиным тоже все ясно - поэмой "Полтава" обидел шведских союзников по НАТО. Хотя чем обидел?..

Но вот Булгакова-то за что? За "Дни Турбиных"?

Ну так не будь империи, была бы вообще хоть какая ни то Украина?

А на политической карте слово "Украина" появилось не при СССР ли? И весь путь от автономии в составе Советской России до независимой Украины, члена ООН не при СССР ли пройден?

Хотя что такое ООН для Украины, если у них теперь и генсек Гутьерриш - персона нон-грата?

Им вообще теперь все нипочем, как после русской бани...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 13
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правильно делают
наблюдатель3 написал 31.10.2024 16:43
Правильно делают, потому что именно этот "культурный слой" связывает Украину с "русской цивилизацией" и дает основания для территориальных требований Путина.
Нет русской культуры - не будет агрессии. Мера самозащиты.
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Re: Галина Васильевна Старовойтова была патентованная демократка и русофобка.
Киса написал 30.10.2024 22:02
Труп горбачевца всегда хорошо пахнет. И отчество ей не нужно.
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Галина Васильевна Старовойтова была патентованная демократка и русофобка.
На ней буквально пробы было ставить негде. написал 30.10.2024 21:42
И, как сейчас помню, как сейчас вижу, она злорадно говорит-"Да забудьте вы про Хельсинский Акт! Границы еще будут и будут меняться!". Вот ее слова и сбываются. Пусть и потихоньку, по одному-двум населенным пунктам в день.
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А ты, чувак, вот что сделай, не будь дурак!
Когда захисники разместят у тебя в квартире огневую точку, прими хлопцив всей душой. написал 30.10.2024 20:29
Угости их чайком с коньячком. И насыпь им в чаек с коньячком крысиного яда. И квартира твоя будет цела. И дети твои не будут учить брехню Тараса(и Леси). Действуй!
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(без названия)
Граждане Украины написал 30.10.2024 20:14
Оказались между молотом и наковальней. С одной стороны глупая киевская власть во главе с клоуном, которая сносит памятники, как будто во время войны нет более важных забот. С другой стороны еще более дебильная власть московская, которая прет со своей ордой на нас как бульдозер, снося вообще все на своем пути и оставляя лишь фундаменты от наших городов. И какое нам дело теперь до памятников, если под угрозой полного сноса наши дома, квартриры, наши города, наши жизни !?
Так что думай о памятниках Баранов, в своей уютной московской квартире, пока тебе на голову не сыплются бомбы со снарядами и пока в твоем Москвабаде нет голода, тифа и уличных боев, как 100 лет назад, когда большевики захватывали власть в 1917 во время тогдашней русской смуты. И радуйся, что еще не дожил до следующей. И когда ты до нее доживешь, то не о сохранности памятников ты будешь думать, а о сохранности своей задницы.
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(без названия)
Киса написал 30.10.2024 19:16
У Булгакова есть кое-что в пользу Советской власти.
Правят в той стране даже не европейцы. Их предки пришли из Африки и раньше выглядели соответственно.
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Гуд карашо швайн иоган
Лапудайскас написал 30.10.2024 18:06
раб Божий Сорин И.Л.- внук и праправнук еврейских орендарiв
Это все при том , что Россия не объявляла войну . написал 30.10.2024 06:41
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я, отрекаюсь от вас, мои русские прихлебатели, подите вон из моей жизни,
разочарован Сорин, вот. написал 30.10.2024 17:54
Раз возникнув, однако, русская идея развивается, подчиняясь своей собственной логике, постепенно превращаясь в инструмент мобилизации против внешнего врага, способствуя возрождению гарнизонной ментальности в патриотических массах. Собственно, зерно этой эволюции содержится в ней изначально в поиске третьего, специально русского пути.
И, наконец, (в рамках идеологии "русской идеи") вырисовывается гигантский образ Сатаны, планирующего захват мира, которому может противостоять только Россия, обладающая монополией на политическую праведность.
Так приближалась русская идея к своему естественному завершению. Слово нации неизменно оказывалось Словом о фашизме.
Возможно ли предотвратить новую контрреформу, тактику и стратегию которой уже два десятилетия, как мы видели, упорно готовит к 2000 году гусская новая правая? Нет сомнения, что такая контрреформа оказалась бы исторической катастрофой для России. Но ведь в отличие от всех прошлых ее исторических катастроф, в ядерном веке она может обернуться и мировой катастрофой.
Преодоление национал-мессианистского соблазна первоочередная задача России. Россия не сможет избавиться от деспотизма до тех пор, пока не откажется от идеи национального величия
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16В ЗСУ-засранные силы украины на могилизацию насильно загоняют всех подряд,даже больных гепатитом
Будни бандеровской хохлопомойки написал 30.10.2024 15:51
"Страна.ua": в Одессе журналист с гепатитом сообщил о принудительной мобилизации.
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В Одессе журналист Александр Тодоров заявил о своей принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
-
По словам мужчины, 28 октября его около дома задержали сотрудники территориального центра комплектования.После этого журналиста сразу же доставили в военкомат, не дав возможности взять необходимые документы.
-
"Первые сутки просто держали в ТЦК, вторые сутки склоняли к тому, чтобы он прошел медкомиссию. Он сказал, что не отказывается от прохождения медкомиссии, но для этого должен попасть домой, чтобы взять все документы по своему заболеванию -гепатиту С.
Но ему отказали",говорится в публикации.
-
Когда мужчина согласился на привлечение к административной ответственности за отказ от прохождения медкомиссии, его отвезли в воинскую часть, расположенную в другом регионе Украины.
-
Там Тодоров заявил, что не проходил военно-врачебную комиссию,на что ему показали соответствующий документ с якобы его подписью.
Журналисту удалось доказать, что подпись не совпадает с его настоящей, после чего гражданина отпустили.
---
Efrem Lukatsky / AP
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меня не надо убеждать, педерастический пархатик "сорин".
я лично знаю, что тебе никакие мадагаскары не помогут, только шеол. написал 30.10.2024 08:32
но, вот если ты всех в этом убедишь, то и будет тебе счастье.
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раб Божий Сорин И.Л.- внучок и праправнук еврейских орендарiв
Это все при том , что Россия не объявляла войну . написал 30.10.2024 07:22
Две линии пересекающиеся в одной точке, в точке разграбления России - первая это владелец и обслуга, они упорно идут к тотальному импортозамещению, то есть собственность должна приносить прибыль, с этой целью из страны выгоняются все ( фирмы, церкви, люди, интернет гиганты); и вторая это те, кого сейчас выгоняют, но после краха плана по импортозамещению, то есть они вернутся на разрушенную землю и скупят всю Россию за копейки.
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раб Божий Сорин И.Л.- внук и праправнук еврейских орендарiв
Это все при том , что Россия не объявляла войну . написал 30.10.2024 06:45
По-моему очевидно, что термин "генетические рабы", не надо понимать буквально. Никакого "гена рабства" не существует. Речь идет о разных культурных традициях и различии в условиях, в которых приходилось жить разным народам. Начинали все республики СССР в примерно равных условиях. Но, возвращение к "национальным" корням привело к совершенно разным результатам от Туркмении до Прибалтики. Ну а России особенно "повезло", в том, что ее элита захотела себя считать наследниками Великой Российской Империи, в результате чего у власти оказалась чекистская мафия, выдающая себя за борцов за возрождение Империи.
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раб Божий Сорин И.Л.- внук и праправнук еврейских орендарiв
Это все при том , что Россия не объявляла войну . написал 30.10.2024 06:41
а только лишь ,,ZZво" . А в Курске ,,КТО " . Вот когда Пуцкин завопит, как та сумасшедшая старуха на ютубе ,, Война! За Россию матушку ! Война!" Тогда и начнутся казни тех, кто под руку попадется . Или как при Усатом , спустят план для каждой губернии и по регионам . Пьяная харя Гурулев уже высказался , минимум 20% под нож . Если он про Москву и Ленинград , как раз они родимые те 20%, то я ЗА , двумя руками .
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