Рабочая группа по декоммунизации городского совета Киева одобрила снос памятников писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.
В сентябре власти Одессы одобрили снос памятника Александру Пушкину, установленному в центре города.
6 октября в день учителя в Одессе сожгли портреты Александра Пушкина, Льва Толстого и Фёдора Достоевского.
Ранее Украинский институт национальной памяти признал Булгакова, Глинку и Иосифа Бродского символами «российской имперской политики».
Надо сказать, у сторонников войны на Украине часто не хватает аргументов - зачем? почему? Но украинский агитпроп любезно недостающие аргументы предоставляет.
"95-й квартал" был реально лучшей сатирическойй командой, которую мне приходилось видеть. И не только мне, полагаю. Где в мире комедийный фильм стал программой и агитацией на президентских выборах - и привел кандидата к победе? Как это часто бывает с неразвитым зрителем, попутали актера и его роль...
Вчера буквально посмотрел, как вот эти вот остроумные мактеры из "Квартала", кого не взяли в офис президента, уныло поют на державной мове гарну писню про то, как герои давят "русню" в Курской области... У них грустные лица. Нация может очень быстро поглупеть, но составляющие ее люди так быстро оглупеть не могут, и переживают...
Глинку запретить? Ну да, символ имперской политики... Только вот что-то ни Сталин, ни Берия Вагнера не запрещали. А уж куда символичней. Вроде и музыку оба любили, и понимали. Прозевать такой символ не могли. А вот как-то не запрещали.
Ну, Бродского понятно, за что: "Довелось в империи родиться, лучше жить в провинции у моря..."
С Пушкиным тоже все ясно - поэмой "Полтава" обидел шведских союзников по НАТО. Хотя чем обидел?..
Но вот Булгакова-то за что? За "Дни Турбиных"?
Ну так не будь империи, была бы вообще хоть какая ни то Украина?
А на политической карте слово "Украина" появилось не при СССР ли? И весь путь от автономии в составе Советской России до независимой Украины, члена ООН не при СССР ли пройден?
Хотя что такое ООН для Украины, если у них теперь и генсек Гутьерриш - персона нон-грата?
Им вообще теперь все нипочем, как после русской бани...
А.Б.
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наблюдатель3 написал 31.10.2024 16:43
Нет русской культуры - не будет агрессии. Мера самозащиты.
Киса написал 30.10.2024 22:02
На ней буквально пробы было ставить негде. написал 30.10.2024 21:42
Когда захисники разместят у тебя в квартире огневую точку, прими хлопцив всей душой. написал 30.10.2024 20:29
Граждане Украины написал 30.10.2024 20:14
Так что думай о памятниках Баранов, в своей уютной московской квартире, пока тебе на голову не сыплются бомбы со снарядами и пока в твоем Москвабаде нет голода, тифа и уличных боев, как 100 лет назад, когда большевики захватывали власть в 1917 во время тогдашней русской смуты. И радуйся, что еще не дожил до следующей. И когда ты до нее доживешь, то не о сохранности памятников ты будешь думать, а о сохранности своей задницы.
Киса написал 30.10.2024 19:16
Правят в той стране даже не европейцы. Их предки пришли из Африки и раньше выглядели соответственно.
Лапудайскас написал 30.10.2024 18:06
Это все при том , что Россия не объявляла войну . написал 30.10.2024 06:41
разочарован Сорин, вот. написал 30.10.2024 17:54
И, наконец, (в рамках идеологии "русской идеи") вырисовывается гигантский образ Сатаны, планирующего захват мира, которому может противостоять только Россия, обладающая монополией на политическую праведность.
Так приближалась русская идея к своему естественному завершению. Слово нации неизменно оказывалось Словом о фашизме.
Возможно ли предотвратить новую контрреформу, тактику и стратегию которой уже два десятилетия, как мы видели, упорно готовит к 2000 году гусская новая правая? Нет сомнения, что такая контрреформа оказалась бы исторической катастрофой для России. Но ведь в отличие от всех прошлых ее исторических катастроф, в ядерном веке она может обернуться и мировой катастрофой.
Преодоление национал-мессианистского соблазна первоочередная задача России. Россия не сможет избавиться от деспотизма до тех пор, пока не откажется от идеи национального величия
Будни бандеровской хохлопомойки написал 30.10.2024 15:51
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В Одессе журналист Александр Тодоров заявил о своей принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
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По словам мужчины, 28 октября его около дома задержали сотрудники территориального центра комплектования.После этого журналиста сразу же доставили в военкомат, не дав возможности взять необходимые документы.
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"Первые сутки просто держали в ТЦК, вторые сутки склоняли к тому, чтобы он прошел медкомиссию. Он сказал, что не отказывается от прохождения медкомиссии, но для этого должен попасть домой, чтобы взять все документы по своему заболеванию -гепатиту С.
Но ему отказали",говорится в публикации.
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Когда мужчина согласился на привлечение к административной ответственности за отказ от прохождения медкомиссии, его отвезли в воинскую часть, расположенную в другом регионе Украины.
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Там Тодоров заявил, что не проходил военно-врачебную комиссию,на что ему показали соответствующий документ с якобы его подписью.
Журналисту удалось доказать, что подпись не совпадает с его настоящей, после чего гражданина отпустили.
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Efrem Lukatsky / AP
я лично знаю, что тебе никакие мадагаскары не помогут, только шеол. написал 30.10.2024 08:32
Это все при том , что Россия не объявляла войну . написал 30.10.2024 07:22
Это все при том , что Россия не объявляла войну . написал 30.10.2024 06:45
Это все при том , что Россия не объявляла войну . написал 30.10.2024 06:41