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Московский листок

В городах с угольной пылью исчезают доктора

Опубликовано 30.10.2024 автором РК-инфо в разделе комментариев 1

авария шахта
В городах с угольной пылью исчезают доктора

В сентябре 2023-го в киселёвской поликлинике (р-н Красный Камень, Кемеровская область) сделали, наконец, долгожданный ремонт - повесили современные лампы вместо лампочек, постелили новый линолеум. Горожане были рады, что ситуация стала меняться к лучшему, ожидая, конечно, улучшения не только в дизайне коридоров, но и в медицинской сфере в целом.

И вот через год, в октябре 2024-го, вновь приходится обращать внимание на киселёвскую медицину, на городскую поликлинику, ту самую (учитывая угольную биографию города), куда обращаются множество шахтёров и бывших шахтёров. И здесь открывается удивительный факт. Ремонт-то сделали, а вот доступность специалистов в свежеотремонтированной поликлинике с прошлого года ещё упала. Очередь только к невропатологу составляет месяц и больше. Кардиограммы периодически отправляют на расшифровку в Новокузнецк, и только дней через 10 можно будет узнать результаты исследований. И это в городе шахтёров, городе тяжёлого труда, городе с повышенным уровнем заболеваемости онкологии, лёгочных заболеваний по стране, с чёрным снегом посреди улиц.

Естественно, в соседних поликлиниках ситуация не лучше. Из-за маленьких зарплат медики уходят в частные поликлиники. Травмпунктов в городе нет. Раньше были, сейчас куда-то исчезли. Тяжелотравмированных везут в Прокопьевск. Так работает уверенный вектор оптимизации медицины.

Для прохождения программы реабилитации (получения медикаментов, санаторно-курортного лечения) бывшим шахтёрам раньше приходилось проходить МСЭ (медико-социальную экспертизу) раз в два года. В настоящий момент МСЭ сделали ежегодным. И это в условиях недостатка и перегруженности специалистов. Многие отказываются от программы реабилитации и лечатся за свой счёт или не лечатся вовсе.

Прежние здравницы для рабочего класса, для шахтёрского народа превратились в платные санатории. Бедствующий, обездоленный шахтёр с тяжёлой трудовой лямкой, вместо советского почёта и льгот теперь просто не нужен государству, вынужден выживать сам, под недобрым присмотром новых хозяев шахт - собственников.

У шахтёров также проблемы и с выдачей пайкового угля. Люди, добывавшие уголь, должны обивать пороги, чтобы получить льготную норму для своей печи. Шахтёры-пенсионеры собирают валежник, смешивают его со штыбой (отход добычи угля, сам по себе не горит) и так топят.

Александр Гартман (заслуженный ветеран шахт, правозащитник трудового народа) не раз уже обращал внимание на шахтёрские проблемы своего края. Но что-то они не пропадают, а только ужасают своим постоянством.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Российские войска нанесли удар
по Генштабу ВСУ бандеровского недорейха написал 30.10.2024 16:00
В Киеве в результате удара российских войск было повреждено здание Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в Telegram.
................................................
Мосейчук также опубликовал фотографию здания с частично разрушенной крышей.
Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" утверждает, что это был целенаправленный удар российских войск.
.
Ранее стало известно, что из-за сбоя в работе внутренних систем GPS геолоцирует местонахождение жителей Киевской области в Белоруссии. Отмечается, что проблемы с GPS продолжаются уже два дня.
...
Oleksii Chumachenko /Globallookpress.com
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