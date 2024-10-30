Профсоюзы и дальше могут держать язык в удобном месте, никто не возражает

29 октября в Колонном зале Дома союзов прошел XIII съезд Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), на котором Михаила Шмакова, ставшего президентом ФНПР, в должности председателя сменил Сергей Черногаев.

Владимир Путин появился в Колонном зале Дома союзов на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России, когда ясность уже была.

Делегаты съезда избрали единогласно Сергея Черногаева, который с 2021 года возглавлял профсоюз транспортников, а до того три десятка лет отработал в системе РЖД, прошел путь от мастера в Воркуте до начальника социального департамента всего концерна.

Когда-то профсоюз железнодорожников возглавлял сам товарищ Троцкий, но с тех пор все сильно поуспокоилось - ни тебе дискуссий, ни борьбы амбиций и позиций. Единогласно! От лица 20 миллионов членов ФНПР - и ни одного черного шара?

Впрочем, позиция "чего изволите" по отношению к власти у крупнейшего профсоюзного объединения выработалась давно, собственно, усилиями только что смещенного Шмакова в том числе.

О том, что будет Черногаев как о свершившемся по воле Кремля событии писали задолго до съезда. И, как видим, оказались правы. У нас, видимо, с правами и интересами трудящихся все в порядке, ни слова против?

Хотя писали и очень простую вещь - решение о смещении Шмакова носило не политический - в этом плане он был надежен, как скамейка в городском парке, а исключительно имущественный характер - более 1700 объектов недвижимости, оставшихся от эпохи советских профсоюзов, 75-летнему Шмакову многовато будет?

Вот что является главным волпросом современности, а 20 миллионов вполне бесправных членов ФНПР Шмаков может водить по митингам в поддержку власти и дальше, в своем новом качестве зиц-президента профобъединения. Никто не возражает.