29 октября в Колонном зале Дома союзов прошел XIII съезд Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), на котором Михаила Шмакова, ставшего президентом ФНПР, в должности председателя сменил Сергей Черногаев.
Владимир Путин появился в Колонном зале Дома союзов на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России, когда ясность уже была.
Делегаты съезда избрали единогласно Сергея Черногаева, который с 2021 года возглавлял профсоюз транспортников, а до того три десятка лет отработал в системе РЖД, прошел путь от мастера в Воркуте до начальника социального департамента всего концерна.
Когда-то профсоюз железнодорожников возглавлял сам товарищ Троцкий, но с тех пор все сильно поуспокоилось - ни тебе дискуссий, ни борьбы амбиций и позиций. Единогласно! От лица 20 миллионов членов ФНПР - и ни одного черного шара?
Впрочем, позиция "чего изволите" по отношению к власти у крупнейшего профсоюзного объединения выработалась давно, собственно, усилиями только что смещенного Шмакова в том числе.
О том, что будет Черногаев как о свершившемся по воле Кремля событии писали задолго до съезда. И, как видим, оказались правы. У нас, видимо, с правами и интересами трудящихся все в порядке, ни слова против?
Хотя писали и очень простую вещь - решение о смещении Шмакова носило не политический - в этом плане он был надежен, как скамейка в городском парке, а исключительно имущественный характер - более 1700 объектов недвижимости, оставшихся от эпохи советских профсоюзов, 75-летнему Шмакову многовато будет?
Вот что является главным волпросом современности, а 20 миллионов вполне бесправных членов ФНПР Шмаков может водить по митингам в поддержку власти и дальше, в своем новом качестве зиц-президента профобъединения. Никто не возражает.
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число дезертиров в хохловермахте Бандеростана написал 30.10.2024 16:14
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Более 100 тысяч вояк ВСУ дезертировали или самовольно оставили часть.
Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход изданию "Новости.LIVE".
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"Самовольное оставление части, дезертирство, я не буду называть цифру, скажу, больше 100 тысяч",отметила она.
Однако за какой отрезок времени такое количество случаев самовольного оставления части было зафиксировано, Скороход не уточнила.
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21 октября издание "The New York Times" со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины написало, что число случаев дезертирства в ВСУ двукратно увеличилось в 2024 году. Уточнялось, что 51 тысяча солдат оставила свои части без увольнения с января по сентябрь текущего года.
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Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что дезертирство и сдача в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины может начаться в случае перехода Торецка и Часова Яра под полный контроль сил России.
По его словам, "участились случаи отказа подразделений выполнять боевые задачи, случаев сдачи в плен".
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Oleksandr Ratushniak / Reuters
Leh написал 30.10.2024 15:43