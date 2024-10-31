Провел опрос, очень простой. Не знаю, что меня пробило...
"Что бы вы выбрали между YouTube и "Единой Россией"?
Проголосовало 2,5 половиной тысячи, 98 процентов за YouTube. 2 процента за правящую партию, которая набирает на выборах абсолютное большинство...
Никто не признается, что голосовал за "Едро", но избирком публикует результаты... Как не верить?
А тут - все равно, что выбрать - поесть говна или на трамвае покататься? Думаю, у говна даже двух процентов не наберется, хотя мало кто так уж любит трамвай. "Мерседес" всяко лучше...
А YouTube - это как раз "мерс" в мире видеохостинга. А вокруг китайские ведра с гайками.
Это как медведь, который чижика съел. Его на злодейство, а он - чижика...
Два процента за "Единую Россию". Два процента...
А.Б.
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ббатарея А.Б. написал 31.10.2024 23:13
пусть не как пархатика, но как педерастика? дело идет, чуешь, к тому, что гей-парадов написал 31.10.2024 21:47
Как же тяжело мне быть муравьем, Знать, что у написал 31.10.2024 19:36
Как же тяжело мне быть муравьем,
Носить предметы в 3, в 10, в 15 раз больше себя.
Но, вы знаете, иногда, иногда, да, я муравей,
Я иногда останавливаюсь,
И так томно смотрю на звезды,
Когда выдается свободная минутка.
Ребята, лесник! Что сука? Где, где лесник?
Вперед! Разбегаемся! Разбегаемся все! Сука!
Алена, Алена, где моя рубашка?
Бежим! Бежим! Бежим! Уносите яйца!
Матка! Матка! Улетает матка!
Прыгайте на собаку! На собаку! Суки!
Где мой паспорт? Где мой паспорт?
Бл ядь! Он уже срет! Он уже срет на наш дом!.
Sten написал 31.10.2024 12:18
отношению ко всем остальным является то, что она написал 31.10.2024 09:42
И вообще, прежде чем употреблять какие-то термины, для начала надо им дать четкое определение. Что такое "русская цивилизация"? Имеет ли к ней какое- либо отношениенынешняя РФия? Кто сегодня более русские- жители эрэфии или украинцы( и даже балтийцы и беларусы)? Те, кто говорит на русском ? Но в Украине и Беларуси сегодня говорят на языке, более близком к исконно русскому, чем чеченский или башкирский. Так стоит ли хоть как-то отождествоять "русский мир".
(И. С.}
один вопрос, а не два от тупой троллины, написал 31.10.2024 09:21
Февраль 22 года случился и уже умерло 2,000,000 человек с обеих сторон на полях сражений, обнищало 25,000,000 граждан РФ и Украины, инвалидов под 3,000,000, а могли бы просто заниматься любовью во всех проявлениях, как и хотела Природа, или Бог, или ....
Двумя вопросами. Первый- вы за русский Покровск или украинский Покровск? написал 31.10.2024 08:46
Николай Бухарик написал 31.10.2024 06:57