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Московский листок

Два процента за "Единую Россию"

Опубликовано 31.10.2024 в разделе комментариев 8

путин цензура выборы кремль
Два процента за "Единую Россию"

Провел опрос, очень простой. Не знаю, что меня пробило...

"Что бы вы выбрали между YouTube и "Единой Россией"?

Проголосовало 2,5 половиной тысячи, 98 процентов за YouTube. 2 процента за правящую партию, которая набирает на выборах абсолютное большинство...

Никто не признается, что голосовал за "Едро", но избирком публикует результаты... Как не верить?

А тут - все равно, что выбрать - поесть говна или на трамвае покататься? Думаю, у говна даже двух процентов не наберется, хотя мало кто так уж любит трамвай. "Мерседес" всяко лучше...

А YouTube - это как раз "мерс" в мире видеохостинга. А вокруг китайские ведра с гайками.

Это как медведь, который чижика съел. Его на злодейство, а он - чижика...

Два процента за "Единую Россию". Два процента...

А.Б.



Рейтинг:   4.33,  Голосов: 6
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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
ббатарея А.Б. написал 31.10.2024 23:13
вот с этими 2% и живи...
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у тебя, пархитик "лев" "сорин", сегодня истерика? большая беда стучится в твой дом?
пусть не как пархатика, но как педерастика? дело идет, чуешь, к тому, что гей-парадов написал 31.10.2024 21:47
не будет не только в Москве, но и в Киеве? Не будет больше Киев киiвом, и не будет больше в нем гей-парадов. Да, обидно тебе, лейба "сорин". Как сказал бы потомок выкрестов бжезинский, территория свободы сокращается. Придется тебе не афишировать свою нетрадиционность, и заниматься тем, что не от Бога, создавшего мужчину и женщину, но от дьявола, в закрытых клубах для "избранных". Но ты, дь-волоизбранный, не унывай. Во-первых, твоей пархатостью не собираются заниматься. Могла бы наша вертикаль власти решить вопрос с вексельбергами и михельсонами. И, которыми поменьше. И с их идеологической обслугой вроде тебя. Но не хочет, не хочет жечь мосты с еврейским Западом(а никаким не англосаконским , как бы не уводили в сторону Делягин и Ко). И даже Иран не холокостит евреев, кстати. У них даже есть представитель в парламенте. Но Иран хоть твоих единоориентационщиков вешает на стройкранах, а Путин и этого делать не собирается. Так что, не вешай носа, лейба!
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раб Божий Сорин И.Л.-
Как же тяжело мне быть муравьем, Знать, что у написал 31.10.2024 19:36
у тебя кислая жопа, но до нее не достать.
Как же тяжело мне быть муравьем,
Носить предметы в 3, в 10, в 15 раз больше себя.
Но, вы знаете, иногда, иногда, да, я муравей,
Я иногда останавливаюсь,
И так томно смотрю на звезды,
Когда выдается свободная минутка.
Ребята, лесник! Что сука? Где, где лесник?
Вперед! Разбегаемся! Разбегаемся все! Сука!
Алена, Алена, где моя рубашка?
Бежим! Бежим! Бежим! Уносите яйца!
Матка! Матка! Улетает матка!
Прыгайте на собаку! На собаку! Суки!
Где мой паспорт? Где мой паспорт?
Бл ядь! Он уже срет! Он уже срет на наш дом!.
Ответить
Re:головне
Sten написал 31.10.2024 12:18
Тут дело не в двух процентах. А в нечистоплотности, жадности и слабоумии кацапов. Которые за мелкий прайс будут есть дepьмо, голосовать на выборах за "eбaнyю рoccию". И убивать соседа-украинца с садизмом, расчленением и некрофилией.
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Ультра-традиционалист просто не в курсе, что конкурентным преимуществом русской цивилизации по
отношению ко всем остальным является то, что она написал 31.10.2024 09:42
востребована во всем мире как транслятор (переводчик) смыслов. Географическое расположение в точке пересечения ключевых мировых культур создало в России уникальную возможность воспринимать одновременно все пограничные культуры, перерабатывать их и переплавлять в новые смыслы. Пластичная идентичность - чисто русская особенность, делающая нас уникальными. Мы не копируем, как китайцы, мы создаем совершенно новое на базе вчера еще чужого. Кто еще так может?"- еще более- менее как-то относится к цивилизации СССР, а не к "русской"
И вообще, прежде чем употреблять какие-то термины, для начала надо им дать четкое определение. Что такое "русская цивилизация"? Имеет ли к ней какое- либо отношениенынешняя РФия? Кто сегодня более русские- жители эрэфии или украинцы( и даже балтийцы и беларусы)? Те, кто говорит на русском ? Но в Украине и Беларуси сегодня говорят на языке, более близком к исконно русскому, чем чеченский или башкирский. Так стоит ли хоть как-то отождествоять "русский мир".
(И. С.}
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Баранов, не обижайся, но прими совет, как протестировать контингент юзеров,
один вопрос, а не два от тупой троллины, написал 31.10.2024 09:21
то ли фемины, то ли утюга без обложки, задай голосование, Баранов, на тему, что страшнее любовь по зову сердца и природы-матушки во всех ипостасях, или драка с убийствами, грабежами, мародЁрствием, нищетой и болезнями.
Февраль 22 года случился и уже умерло 2,000,000 человек с обеих сторон на полях сражений, обнищало 25,000,000 граждан РФ и Украины, инвалидов под 3,000,000, а могли бы просто заниматься любовью во всех проявлениях, как и хотела Природа, или Бог, или ....
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Баранов, не обижайтесь, но примите совет, как протестировать контингент юзеров.
Двумя вопросами. Первый- вы за русский Покровск или украинский Покровск? написал 31.10.2024 08:46
Второй- вы за русский Покровск или русский Красноармейск?
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(без названия)
Николай Бухарик написал 31.10.2024 06:57
Как такие .... как Е...я Россия стоят у власти десятилетиями? Сначала они очаровывают дураков, а потом затыкают рот умным
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