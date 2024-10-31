Провел опрос, очень простой. Не знаю, что меня пробило...

"Что бы вы выбрали между YouTube и "Единой Россией"?

Проголосовало 2,5 половиной тысячи, 98 процентов за YouTube. 2 процента за правящую партию, которая набирает на выборах абсолютное большинство...

Никто не признается, что голосовал за "Едро", но избирком публикует результаты... Как не верить?

А тут - все равно, что выбрать - поесть говна или на трамвае покататься? Думаю, у говна даже двух процентов не наберется, хотя мало кто так уж любит трамвай. "Мерседес" всяко лучше...

А YouTube - это как раз "мерс" в мире видеохостинга. А вокруг китайские ведра с гайками.

Это как медведь, который чижика съел. Его на злодейство, а он - чижика...

Два процента за "Единую Россию". Два процента...

А.Б.