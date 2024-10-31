Опять о том, кто виновен в войне Кремля и Киева

ПОНЯТЬ ДОНАЛЬДА ТРАМПА

https://www.youtube.com/watch?v=Y1gmGqDX9dM

Так ли уж всё просто, как думает Макаревич, а вместе с ним практически все? Ведь практически весь мир не сомневается, что это Кремль напал на Украину и из-за этого началась эта трагедия, да, строго говоря, а как в этом сомневаться, если мы всё это видели своими глазами?

Однако Дональд Трамп, анализируя ситуацию, и придя к мысли, что Украина в этой войне проиграла, делает вывод, что Украина не имела права допустить начало этой войны.

(видеофакт)

То есть, по мнению Трампа, вина в начала войны не только Кремля и даже не столько Кремля, сколько Зеленского и его сообщников в Киеве. Трамп заявляет, что Зеленский с сообщниками могли не допустить развязывание этой войны, но Зеленский с сообщниками хотели этой войны, допустили её и поэтому виновны. Многие комментаторы заметили это утверждение Трампа, но никто даже не пытался объяснить, что Трамп имел в виду, говоря о том, что Зеленский не имел права начинать войну с Кремлём, получается, что типа Трамп просто обругал Зеленского, которого типа не любит.

А я уверен, что это не так - уверен, что Трамп понимал, что он говорит. Давайте, однако начнём, с самого Трмпа.

Во-первых, Трамп является и бывшим президентом США, и тем, кто вновь может стать президентом США, посему у Трампа наверняка достаточно связей в правящих кругах США для того, чтобы знать скрываемую от глаз посторонних кухню Вашингтона.

Нет, Трамп тоже не будет много болтать о тайной политике США, но Трамп эту политику безусловно знает, к примеру, знает, в том числе и то, что у России нет президента, и что вместо президента Путина Россией правят ставленники США. Трамп это безусловно знает, но никогда в этом не признается. Наверняка знает и детали того, как глубинное государство с помощью Байдена организовало эту войну Кремля с Украиной, но тоже мы от Трампа не дождёмся никаких подробностей, который компрометировали бы США.

Во-вторых, Трампу, как и остальным президентам США, глубоко плевать и на народ Украину, и на народ Россию, посему США и поставили во главе наших стран не людей, а мразь, плюющая на народ, и Трампа эта мразь в России и на Украине вполне устраивает.

Ну, вот давайте мы поставим себя на место Трампа или любого иного американского президента, чтобы понять, что по-другому и быть не может.

Отвлекусь, на то, что главам или вождям глубинного государства, управляющим США, плевать и на народ США, но сами эти главы глубинного государства имеют бизнес, и их бизнес - это индустрия производства лекарств, индустрия производства оружия, и нефтегазовая индустрия. Так, что если взрываются газопроводы «северного потока» или ВОЗ объявляет очередную эпидемию, или начинается война, то мы должны понимать, что какие-то там шишки глубинного государства не довольны объёмом прибыли и требуют от президентов США принимать меры.

Посему про то, что кто-то в США испытывает какие-то симпатии к каким-то иным народам, думать просто глупо, они и к своему народу относятся как к скоту. Как говорят сами американцы: «Ничего личного, только бизнес!».

Вот глупый рагуля, по фамилии Кулеба, попавший в должность министра иностранных дел Украины, искренне уверен или был уверен в августе 2022 года, что президент Байден типа имеет искреннюю привязанность к Украине, а Госсекретарь США Блинкен даже является другом этого рагули.

(видеофакт)

Надо же быть таким кретином! Вот тот же Блинкен разъясняет не украинским дебилам, а американцам, зачем США нужна эта война.

(видеофакт)

И Трамп вот этот способ направления денег в экономику США тоже приветствует –эта война в принципе и Трампа вполне устраивает, и если Трамп как бы протестует против этой войны и выступает как бы за мир, то у него есть веские основания для этого, причём, экономические основания.

Поэтому третье, что следует понимать. Трамп, как я его вижу, реальный руководитель, а не безвольное тупое говно, сидящее в должности президента и тупо подписывающее то, что ему приносят на подпись люди глубинного государства. Таких президентов, как Трамп, в США уже нет со времён президентов Трумена или Кеннеди. Реальный руководитель – это работник, и как настоящий работник, Трамп получает удовольствие не от блистания на экранах телевизора, а от результатов своей работы. Результатов!

Трамп выдвинул цель – сделать США снова великими. А что это значит реально? А это значит, что все страны мира должны завидовать избирателям США, а для этого надо обеспечить рост экономики США, что даст рост поступления денег в бюджет. А в бюджете прекратить траты, ничего не дающие избирателям – всякие помощи всяким странам, и этим тоже увеличить суммы, направляемые на благо самих избирателей США.

Так вот, деньги, направляемые на Украину, ничего не дают величию Америки – ничего не дают бюджету! Да, эти деньги оживляют военную промышленность и это благо, но продукция военной промышленности, направляемая на Украину, уходит псу под хвост, – власти Украины умеют только предавать и воровать, и эти зеленские никогда эти деньги Америке не вернут.

Вот и давайте на месте Трампа зададим себе вопрос, а что нам выгодно – чтобы Украина выиграла или проиграла?

Если выиграет Кремль, то престиж Америки и Запада упадёт, но это упадёт престиж американских демократов, которые эту войну организовали – это будет вина Байдена, а не Трампа. Зато мы, на мете Трампа помимо славы миротворца, получим и много денег в бюджет, и вот откуда.

США – член НАТО, а члены НАТО имеют договорённость, что будут выделять на оборону не менее 2% валового внутреннего продукта. Так вот, президент Трамп, придя к власти в 2017 году, обратил внимание на то, что из крупных стан только США и перевооружавшаяся Франция имела имели договоренные расходы на оборону, а остальные страны хитрили, и прекратили вооружаться. Скажем, Германия имела даже удельные расходы почти в три раза меньше, нежели США и почти в два раза меньше договоренных.

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И вот, что Трамп сделал:

(видеофакт)

Поняли? Цель Трампа – заставить европейские страны НАТО поднять расходы на оборону, но эти расходы во многом состоят из закупки оружия, а продавать им оружие будет США. И рынок оружия богатеньких европейских стран НАТО не сравним по объёмам с подарками оружия ворам в Киеве. Для США вооружать страны НАТО гораздо выгоднее, чем бесплатно отдавать оружие. А уж если европейским странам НАТО хочется, то пусть сами снабжают Киев, чем хотят. Нет, Россия является конкурентом США и его глубинного государства в области нефти и газа, поэтому США задушат Россию без войны – санкциями. Но в этой реальной войне для США выгодно, чтобы Россия выиграла, поскольку для того, чтобы европейские страны НАТО охотнее покупали оружие, надо, чтобы они боялись России.

Понятны причины того, почему Трамп считает Украину проигравшей войну? Это выгодно США с экономической точки зрения.

Теперь о том, почему Трамп упрекает Зеленского в том, что тот не предотвратил эту войну, а фактически участвовал в развязывании этой войны. Как свидетельствует помянутый Кулеба, о том, что будет война с Кремлём, даже он, дипломат узнал за полгода, – ещё в сентябре 2021.

(видеофакт)

Но ни Кулеба, ни представитель Украины в ООН, ни Зеленский не выступили в ООН с требованием к мировому сообществу надавить на Россию и заставить её отказаться от войны.

Зная, что война неизбежна, обязанностью Зеленского было эвакуировать мирное население из предполагаемых зон боевого действия и открыто призвать в армию хотя бы добровольцев. Но Зеленский 19 января 2022 год, за месяц до нала боёв выступил по телевизору, убеждая граждан Украины как бы не верить слухам и ничего не предпринимать.

(видеофакт)

Почему Зеленский скрывал от народа, что Кремль собирается начать войну? Да потому, что и у генералов России, как говорится, «очко не железное», и узнав, что внезапности не получится, они могли не решиться напасть, а Зеленскому требовалось, чтобы Кремль начал бомбить Киев обязательно!

(видеофакт)

Далее, за три недели до начала войны, 31 января 2022 года состоялось заседание Совета Безопасности по вопросам безопасности Украины, и постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не планирует: «…военное наступление в Донбассе, в Крыму или где-либо еще…».

Оценили? Представитель Украины вместо того, чтобы просить Совет Безопасности защитить Украину от явной подготовки нападения на страну, представлял дело так, что Россия сконцентрировала у границ войска якобы для защиты от наступления Украины на Россию.

И наконец, сам Байден за три дня до начла войны сообщил Кулебе, что Россия нападёт 24-го, после чего министр иностранных дел Украины Кулеба поехал выступать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, но и там ни словом не обмолвился, об уже грядущем начале войны.

(видеофакт)

Так, что Трамп понимал, о чём он говорит, упрекая Зеленского в том, что тот не предотвратил войну.

Но почему эти киевские идиоты охотно участвовали в развязывании войны? Да потому, что они идиоты. Они слабоумные. Им Байден сказал, что Америка будет с ними и они возликовали от перспективы на белых конях проехаться по Красной площади покорённой Москвы.

Конечно, на месте Трампа я бы не стал об этом говорить – пусть бы и дальше все думали, что Зеленский с сообщниками –это некие обосранные дети, которых обижает злой Путин.

Но, думаю, тут проявился характер Трампа, как человека, - он презирает Зеленского и его банду. Ну, сами посудите, как со стороны Трампа выглядят эти киевские уроды? Вот аналогия. Некоего дрыща обидел местный амбал, и дрыщ вместо того, чтобы сначала вступить в банду местных хулиганов (в нашем случае – в НАТО) и вместе с этой бандой побить амбала где-нибудь в подворотне, вызвал амбала боксировать на ринге. И вызвал потому, что хулиганы его уверили, что он победит. А теперь дрыщ кричит с ринга банде, чтобы она ему помогла. А как банда это сделает? Ты бы, Зеленский, своей головой думал, прежде чем залазить на ринг.

Правда, я и думаю, что Трампу не стоило бы так откровенно показывать своё презрение, но он вот такой человек.