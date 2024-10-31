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Московский листок

Одичалые на Украине (и не только)

Опубликовано 31.10.2024 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Рабочая группа по декоммунизации городского совета Киева одобрила снос памятников писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.

 

В сентябре власти Одессы одобрили снос памятника Александру Пушкину, установленному в центре города.

 

6 октября в день учителя в Одессе сожгли портреты Александра Пушкина, Льва Толстого и Фёдора Достоевского.

 

Ранее Украинский институт национальной памяти признал Булгакова, Глинку и Иосифа Бродского символами «российской имперской политики».

 

Надо сказать, у сторонников войны на Украине часто не хватает аргументов - зачем? почему? Но украинский агитпроп любезно недостающие аргументы предоставляет.

 

"95-й квартал" был реально лучшей сатирическойй командой, которую мне приходилось видеть. И не только мне, полагаю. Где в мире комедийный фильм стал программой и агитацией на президентских выборах - и привел кандидата к победе? Как это часто бывает с неразвитым зрителем, попутали актера и его роль...

 

Вчера буквально посмотрел, как вот эти вот остроумные мактеры из "Квартала", кого не взяли в офис президента, уныло поют на державной мове гарну писню про то, как герои давят "русню" в Курской области... У них грустные лица. Нация может очень быстро поглупеть, но составляющие ее люди так быстро оглупеть не могут, и переживают...

 

Глинку запретить? Ну да, символ имперской политики... Только вот что-то ни Сталин, ни Берия Вагнера не запрещали. А уж куда символичней. Вроде и музыку оба любили, и понимали. Прозевать такой символ не могли. А вот как-то не запрещали.

 

Ну, Бродского понятно, за что: "Довелось в империи родиться, лучше жить в провинции у моря..."

 

С Пушкиным тоже все ясно - поэмой "Полтава" обидел шведских союзников по НАТО. Хотя чем обидел?..

 

Но вот Булгакова-то за что? За "Дни Турбиных"?

 

Ну так не будь империи, была бы вообще хоть какая ни то Украина?

 

А на политической карте слово "Украина" появилось не при СССР ли? И весь путь от автономии в составе Советской России до независимой Украины, члена ООН не при СССР ли пройден?

 

Хотя что такое ООН для Украины, если у них теперь и генсек Гутьерриш - персона нон-грата?

 

Им вообще теперь все нипочем, как после русской бани...

 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Rabi написал 31.10.2024 12:42
А никто разве не знал, что война-не место для сантиментов, поэзии и прочей макулатурной лирической xepни? Война-это пот, слезы, грязь, кровь под ногтями, массовые убийства и самоубийства. И отупение, одичание от бессонных дней и ночей.
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