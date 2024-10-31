Роскомнадзор желает надзирать за тем, что запретил

С 1 ноября блогеры с аудиторией от 10 тысяч человек будут обязаны в течение 10 рабочих дней предоставить свои данные в Роскомнадзор. Без этого они не смогут публиковать рекламу, принимать донаты и их публикации нельзя будет репостить.

Для блогеров-физлиц нужно указать ФИО, телефон, адрес электронной почты. Предпринимателям также необходимо сообщить ОГРНИП, а юрлицам – наименование организации, ОГРН и сведения об организационно-правовой форме.

С 1 января социальные сети обязаны блокировать аккаунты блогеров, не передавших данные в Роскомнадзор.

"Это повысит безопасность в цифровой среде. Владельцы страниц в социальных сетях наряду со СМИ должны нести ответственность за достоверность информации, которую они распространяют", - объяснял Володин.

От редакции: Вот же как интересно. А почему я должен вообще иметь какие-то отношения с Роскомнадзором, который заблокировал еще 2,5 года назад ФОРУМ.мск без объявления причин, и даже в ответ на депутатский запрос причины этого не назвал?

Естественно, стараниями Роскомнадзора аудитория ФОРУМа.мск теперь заметно меньше указанных в новой норме 10 тысяч.

Но есть у меня еще канал "Социал ЗА" в YouTube, там на сегодня 295 тысяяч подписчиков. Но, опять же стараниями российских властей, устроивших "замедление" этой соцсети, аудитория отдельных моих роликов давно не переползает за 10 тысяч. В последний раз такое было у меня еще летом. Это естественно, в последнее время и я сам часто не могу зайти на свой канал, не говоря о том, чтобы там что-то регулировать...

Обязан ли я просить разрешщения у Роскомнадзора пользоваться своим каналом, который мне сломал тот самый Роскомнадзор?

К тому же что мне будет, если я проигнорирую это требование?

Рекламы у меня нет - ее перекрыл для России Гугл. И даже какие-то мелкие копейки со своего счета не могу вывести - санкции не дают. Та же история с донатами. И репостить мои публикации в YouTube можно только в YouTube, куда не пускают не только меня. но и Роскомнадзор.

Сажать за 10 тысяч подписчиков пока вроде не планируют, и на том спасибо!

И потом, зачем Роскомнадзору мои телефон, ФИО и электронная почта? Их что, у него нет? Ну так и не нужно тогда...

А.Б.