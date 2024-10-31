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Московский листок

Роскомнадзор желает надзирать за тем, что запретил

Опубликовано 31.10.2024 в разделе комментариев 5

суд закон роскомнадзор
Роскомнадзор желает надзирать за тем, что запретил

С 1 ноября блогеры с аудиторией от 10 тысяч человек будут обязаны в течение 10 рабочих дней предоставить свои данные в Роскомнадзор. Без этого они не смогут публиковать рекламу, принимать донаты и их публикации нельзя будет репостить.

Для блогеров-физлиц нужно указать ФИО, телефон, адрес электронной почты. Предпринимателям также необходимо сообщить ОГРНИП, а юрлицам – наименование организации, ОГРН и сведения об организационно-правовой форме. 

С 1 января социальные сети обязаны блокировать аккаунты блогеров, не передавших данные в Роскомнадзор. 

"Это повысит безопасность в цифровой среде. Владельцы страниц в социальных сетях наряду со СМИ должны нести ответственность за достоверность информации, которую они распространяют", - объяснял Володин.

От редакции: Вот же как интересно. А почему я должен вообще иметь какие-то отношения с Роскомнадзором, который заблокировал еще 2,5 года назад ФОРУМ.мск без объявления причин, и даже в ответ на депутатский запрос причины этого не назвал?

Естественно, стараниями Роскомнадзора аудитория ФОРУМа.мск теперь заметно меньше указанных в новой норме 10 тысяч. 

Но есть у меня еще канал "Социал ЗА" в YouTube, там на сегодня 295 тысяяч подписчиков. Но, опять же стараниями российских властей, устроивших "замедление" этой соцсети, аудитория отдельных моих роликов давно не переползает за 10 тысяч. В последний раз такое было у меня еще летом. Это естественно, в последнее время и я сам часто не могу зайти на свой канал, не говоря о том, чтобы там что-то регулировать...

Обязан ли я просить разрешщения у Роскомнадзора пользоваться своим каналом, который мне сломал тот самый Роскомнадзор?

К тому же что мне будет, если я проигнорирую это требование?

Рекламы у меня нет - ее перекрыл для России Гугл. И даже какие-то мелкие копейки со своего счета не могу вывести - санкции не дают. Та же история с донатами. И репостить мои публикации в YouTube можно только в YouTube, куда не пускают не только меня. но и Роскомнадзор.

Сажать за 10 тысяч подписчиков пока вроде не планируют, и на том спасибо!

И потом, зачем Роскомнадзору мои телефон, ФИО и электронная почта? Их что, у него нет? Ну так и не нужно тогда...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
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Всего комментариев к статье: 5
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закусывать надо. бугага
ббатарея А.Б. написал 31.10.2024 23:11
стучи сам на себя. бугага
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а что вам мешает взять дробовик, пойти и перестрелять сотрудников РКН?
blocked написал 31.10.2024 18:29
желательно вместе с родней до 4 - го колена ( они тоже плохие)
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(без названия)
ходжа написал 31.10.2024 17:03
А что они могли вам ответить? Что они занимаются антиконституционной деятельностью? Они такого не признают и будут лгать людям про безопасность. Но и тут не признают, что имеют в виду безопасность ворья, захватившего власть в нашей раше. Духовные скрепы хунты 1993 года - алчность, ложь и лицемерие.
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раб Божий Сорин И.Л.- евнух и праправнук еврейских орендарiв рекомендует
тебе, редактор, по старой памяти написал 31.10.2024 13:14
https://youtube.com/shorts/K_lfJOfumPo?si=vgde0ODue4fQTFw2
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Re:головне
Sisk написал 31.10.2024 12:26
C такими быдлоконторами бороться очень просто. Отключить им тепло, воду, электричество. И законопатить канализацию.
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