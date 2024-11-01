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Московский листок

Премьер Пашинян ликвидирует армянский коньяк

Опубликовано 01.11.2024 в разделе комментариев 2

армения президент
Премьер Пашинян ликвидирует армянский коньяк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что нельзя называть армянскую алкогольную продукцию коньяком.

"Нельзя так, коньяк является нематериальной ценностью Франции. Не бывает так, что мы говорим армянский коньяк, - армянское бренди", - заявил он на заседании правительства. Пашинян добавил, что даже в семьях должны "коньяк называть бренди". 

Министр экономики Геворг Папоян заявил, что с помощью ЕС армянские производители начали брендировать свой продукт как бренди.

От редакции: Вообще и без Пашиняна известно, что напиток коньяк начали производить в одномименной провинции, равно и нампанское в Шампани, а пармезан в Парме. Но почему виноградный спирт, настоянный в дубовых бочках, не может носить название коньяка, если произведен в Армении или, допустим, на Кизлярском винзаводе? Пармезан-то все делают, и ничего...

Коньячное производство в Армении было основано в 1887 году купцом первой гильдии Нерсесом Таиряном. 

Выкурка и непосредственно изготовление коньяка производились по классической французской технологии. Первые дубовые бочки для армянского коньяка были завезены в Армению из Франции и до сих пор основные сорта коньяка выдерживаются именно в этих бочках.

В 1899 году Таирян, будучи уже в пожилом возрасте, продал завод крупному российскому торгово-промышленному товариществу «Н. Л. Шустов и сыновья».

После революции предприятие Шустовых было национализировано правительством первой Республики Армении, и завод возродился под названием Винно-коньячный трест «Арарат».

До 1999 года армянский коньяк изготавливался согласно советскому ГОСТу, в котором не было дано чёткого определения продукта под названием «Армянский коньяк».

Правительство Армении в июне одобрило финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану 3 миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания «коньяк» для армянской алкогольной продукции. Реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках. Отмечалось, что проект реализуется в соответствии с соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении с ЕС, подписанным в 2017 году и окончательно вступившим в силу в марте 2021 года.

То есть за 3 миллиона евро армянское правительство отказалось от бренда ценой в миллиарды! Как отказалось от Карабаха...

В свое время Турецкая республика предъявила советской Армении претензию, что на ее гербе нарисована гора Арарат, находящаяся на территории Турции. Ответ советского (!) министра иностранных дел был лаконичен: на гербе Турецкой республики изображен полумесяц, хотя луна светит всем...

Но то был Советский союз...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
раб Божий Сорин И.Л.- внук и праправнук еврейских орендарiв
Для Путина построен целый подземный город в Сибири написал 01.11.2024 09:38
Баранов, не обижайся, но прими совет, как протестировать контингент юзеров,
один вопрос, а не два от тупой троллины, написал 31.10.2024 09:21
то ли фемины, то ли утюга без обложки, задай голосование, Баранов, на тему, что страшнее любовь по зову сердца и природы-матушки во всех ипостасях, или драка с убийствами, грабежами, мародЁрствием, нищетой и болезнями.
Февраль 22 года случился и уже умерло 2,000,000 человек с обеих сторон на полях сражений, обнищало 25,000,000 граждан РФ и Украины, инвалидов под 3,000,000, а могли бы просто заниматься любовью во всех проявлениях, как и хотела Природа, или Бог, или ....
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(без названия)
неоеноге написал 01.11.2024 05:11
Местные жители сообщили о Торопце
Источник в Министерстве обороны России считает, что местные жители могут быть причастны к удару Украины по стратегическому складу возле города Торопец в Тверской области в ночь с 17 на 18 сентября 2024 года. Об этом он сообщил изданию ГН. По его мнению, местные жители знать о времени доставки ракет на склад. Поэтому, чтобы нанести удар по складу, Украина использовала комбинацию баллистических и крылатых ракет, а не только беспилотники. В результате удар произошел в наиболее уязвимый момент. Эксперты считают, что российские граждане все чаще сливают Украине координаты военных объектов. Это связано с общей усталостью от режима Путина и войны, а запрет YouTube стал новым триггером.
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