Премьер Пашинян ликвидирует армянский коньяк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что нельзя называть армянскую алкогольную продукцию коньяком.

"Нельзя так, коньяк является нематериальной ценностью Франции. Не бывает так, что мы говорим армянский коньяк, - армянское бренди", - заявил он на заседании правительства. Пашинян добавил, что даже в семьях должны "коньяк называть бренди".

Министр экономики Геворг Папоян заявил, что с помощью ЕС армянские производители начали брендировать свой продукт как бренди.

От редакции: Вообще и без Пашиняна известно, что напиток коньяк начали производить в одномименной провинции, равно и нампанское в Шампани, а пармезан в Парме. Но почему виноградный спирт, настоянный в дубовых бочках, не может носить название коньяка, если произведен в Армении или, допустим, на Кизлярском винзаводе? Пармезан-то все делают, и ничего...

Коньячное производство в Армении было основано в 1887 году купцом первой гильдии Нерсесом Таиряном.

Выкурка и непосредственно изготовление коньяка производились по классической французской технологии. Первые дубовые бочки для армянского коньяка были завезены в Армению из Франции и до сих пор основные сорта коньяка выдерживаются именно в этих бочках.

В 1899 году Таирян, будучи уже в пожилом возрасте, продал завод крупному российскому торгово-промышленному товариществу «Н. Л. Шустов и сыновья».

После революции предприятие Шустовых было национализировано правительством первой Республики Армении, и завод возродился под названием Винно-коньячный трест «Арарат».

До 1999 года армянский коньяк изготавливался согласно советскому ГОСТу, в котором не было дано чёткого определения продукта под названием «Армянский коньяк».

Правительство Армении в июне одобрило финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану 3 миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания «коньяк» для армянской алкогольной продукции. Реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках. Отмечалось, что проект реализуется в соответствии с соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении с ЕС, подписанным в 2017 году и окончательно вступившим в силу в марте 2021 года.

То есть за 3 миллиона евро армянское правительство отказалось от бренда ценой в миллиарды! Как отказалось от Карабаха...

В свое время Турецкая республика предъявила советской Армении претензию, что на ее гербе нарисована гора Арарат, находящаяся на территории Турции. Ответ советского (!) министра иностранных дел был лаконичен: на гербе Турецкой республики изображен полумесяц, хотя луна светит всем...

Но то был Советский союз...

А.Б.