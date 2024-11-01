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Московский листок

Патриарх обвинил Поклонскую в язычестве

Опубликовано 01.11.2024 в разделе комментариев 2

церковь патриарх поклонская хэллуин
Патриарх обвинил Поклонскую в язычестве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора, коснулся празднования Хэллоуина, который в некоторых российских регионах переименовали в Велесову ночь.

Глава РПЦ обратил внимание на «весьма странное явление» — попытки возродить язычество, упомянув при этом бывшего прокурора Крыма, советника генпрокурора Наталью Поклонскую.

По его словам, таким образом происходит «подмена ценностей», «фальсификация национальной истории» и «умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа», что представляет собой «некий вызов есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира».

Поклонская 31 октября опубликовала в своем телеграм-канале пост-поздравление с кельтским праздником Самайн. Подписчикам она порекомендовала в эту ночь вспоминать «своих умерших родичей», приготовить для них символическое угощение, подвести итоги своего личного пути и построить планы на будущее. 

«И если в эту магическую ночь с вами произойдет что-то необычное, не удивляйтесь…» — Написала она.

От редакции: Ну вот и случилось необычное - скромную помощницу генпрокурора вспомнил сам патриарх!

Что до меня, так в прежнем экзальтированном поклонении Николаю Второму со стороны бывшей крымской прокурорши было куда больше языческого, чем в посте про кельтский праздник конца сельхозработ. Так, глядишь, и сожгут еще девку, как какую Жанну д'Арк. А что? Время сейчас суровое, военное - обвинят в колдовстве, скажут, сглазила или накаркала чего...

Лучше бы они с праздником Покрова разобрались, наконец. Что мы там празднуем? Масленица тоже странный праздник. Да и Дед Мороз кто таков? Точно ли епископ Мир Ликийских или какой-то иной персонаж?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Киса написал 01.11.2024 08:27
Язычество лучше, чем христианство. Последнее-на 100 процентов не наше. У нас эти пальмы не растут. Христианство нам навязывали Горбачев и Ельцин, которые сами были иудеями.
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(без названия)
ьнгьншлбгшб написал 01.11.2024 06:05
Выборы в США заставляют переоценить свою безопасность
Сейчас многие пишут, что текущая пауза в войнах Украины и Израиля связана с выборами в США. Однако этот факт заставил элиты многих стран задуматься о ситуации, в которую их привел культурный марксизм. Выборы в США волнуют другие страны возможным радикальным изменением курса. Однако, страны в вопросе национальной безопасности не должны зависеть от культурного марксизма, который и позволил России и Ирану реализовать свои агрессивные планы. Если бы сейчас в Белом доме был бы Трамп, то Украине не пришлось бы откладывать свои удары по России, как считает ряд экспертов. Ликвидация путинизма для республиканцев в целом вопрос решенный. Текущая ситуация слабости национальных государств нужна только культурным марксистам. Однако эта ситуация закончивается в любом случае. Если поедит Трамп победит, все ясно. Если победит Харрис, то США просто перестанут быть значимой силой, и появятся новые лидеры западного мира, которые могут не обязательно находиться в Европе.
Впрочем, удар Израиля по Ирану может быть намного серьезнее, чем думали ранее. Уже известно, что Израиль нанес удар по региону Исфахан, где расположены иранские ядерные объекты, и иранским нефтяным объектам. Сразу после удара Израиля произошло падение нефтяного рынка. Здесь наблюдается молчание. Иран не комментирует удар, чтобы не показать свою слабость, поскольку есть слишком много вопросов. США не комментируют удар, чтобы не показать, что их мнение при нынешней администрации больше никого не интересует, а для Израиля молчание стратегически выгодно, поскольку никто не понимает его дальнейшие действия. Также стоит помнить, что логика Израиля диктуется тем, что ему в конечном итоге просто некуда деваться, и он не может полностью связать свою безопасность с маразматиками в США.
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