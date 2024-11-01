Патриарх обвинил Поклонскую в язычестве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора, коснулся празднования Хэллоуина, который в некоторых российских регионах переименовали в Велесову ночь.

Глава РПЦ обратил внимание на «весьма странное явление» — попытки возродить язычество, упомянув при этом бывшего прокурора Крыма, советника генпрокурора Наталью Поклонскую.

По его словам, таким образом происходит «подмена ценностей», «фальсификация национальной истории» и «умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа», что представляет собой «некий вызов есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира».

Поклонская 31 октября опубликовала в своем телеграм-канале пост-поздравление с кельтским праздником Самайн. Подписчикам она порекомендовала в эту ночь вспоминать «своих умерших родичей», приготовить для них символическое угощение, подвести итоги своего личного пути и построить планы на будущее.

«И если в эту магическую ночь с вами произойдет что-то необычное, не удивляйтесь…» — Написала она.

От редакции: Ну вот и случилось необычное - скромную помощницу генпрокурора вспомнил сам патриарх!

Что до меня, так в прежнем экзальтированном поклонении Николаю Второму со стороны бывшей крымской прокурорши было куда больше языческого, чем в посте про кельтский праздник конца сельхозработ. Так, глядишь, и сожгут еще девку, как какую Жанну д'Арк. А что? Время сейчас суровое, военное - обвинят в колдовстве, скажут, сглазила или накаркала чего...

Лучше бы они с праздником Покрова разобрались, наконец. Что мы там празднуем? Масленица тоже странный праздник. Да и Дед Мороз кто таков? Точно ли епископ Мир Ликийских или какой-то иной персонаж?

А.Б.