Зачем существуют оппозиционные партии при деспотии

Я очень хорошо понимаю зачем нужна «партия власти» при имитационной демократии - это один из главных инструментов политической коррупции.

Причём, очень важно отличать правящую партию - политическо-идеологическую организацию, победа которой на выборах даёт власть, от «партии власти» - «бюро добрых электоральных услуг» при правящей номенклатуре (монополизировавшей государство политико-бюрократической корпорации).

Я понимаю, как важна роль имитационной оппозиции в рамках имитационной демократии. В СССР её роль исполняли творческие союзы, особенно, писательские, деятели которых могли позволять себе гораздо более каннибальские и мракобесные заявления чем официальная партийная пропаганда.

Но там, где имитационность дозволена чуть шире или уже начался революционный или реформаторский демократический транзит роль оппозиционной (уточним, независимо-оппозиционной, т.е. антисистемной) партии очень важна.

Такая партия может быть применена как инструмент для решения трёх задач. Для легальное проникновения в органы представительной власти, хотя бы на магистратской уровне. Это путь, которым шла западная социал-демократия приблизительно четверть века, пока не стала респектабельной парламентской силой.

Как революционная организация, открыто выступающая против системы, и прибегающая к распространению литературы, создающая просветительски-пропагандистскую сеть, проводящая массовые акции, а, когда система «прогибается», создающая свои фракции на разных уровнях власти, используя их как политическую трибуну. При этом, массовое революционное движение препятствует политическим манипуляциям старой власти, направленным на фальсификацию выборов... Так было в Российской империи в 1906 году и в СССР в 1989-91 годах.

Как легально действующая диссидентская организация, использующая своё существование для пропаганды альтернативных идей.

Последняя форма политической борьбы может быть довольно эффективна на перспективу. Знаменитый невозвращенец - беглый комбриг ГРУ А.Г. Бармин (Графф)*, в своей книге «Соколы Троцкого» утверждал, что главная опасность для Америки от американской компартии наступила, когда она временно переименовалась в «Политическую ассоциацию», а распущенный в 1943 году Коминтерн возвращён под видом Коминформа.

Действительно, быстро уменьшавшаяся в условиях маккартизма и раздираемая идейными спорами американская компартия, контакты с которой после блокады Берлина и войны в Кореи были как сказали бы сейчас (и я не могу подобрать более ёмкого термина) политическим «зашкваром», не имела никакой возможности для влияния на американскую политику.

Но как не участвующая в выборах политическо-просветительская ассоциация, особенно пройдя ребрендинг, предупреждал Александр Григорьевич свою новую родину, коммунисты получили возможность влияния через более респектабельные структуры - Рабоче-фермерскую партию, профсоюзы, левацкие круги в Демпартии (костяк влившейся в неё Соцпартии).

Впрочем, затем в Москве планы изменились - из руководства КП США были выкинуты «буржуазные реформисты», и компартия вновь стала партией - вполне кукольным объединением, финансируемым завозимым из Москвы кэшем.

Можно только гадать, какого влияния на процессы в США добилась бы гипотетическая «прогрессистская политическая ассоциация», если бы просуществовала до начала массового студенческого движения против сегрегации («наездники свободы») и до антивоенного движения конца 60-х. Ведь такая «ассоциация» могла бы стать таким же организационным каркасом протестов, как «клубы избирателей» и Народные фронты в СССР в 1989-90 годах.

И вот учитывая всё это, я пытаюсь понять, какие формы примет российская либеральная политическая оппозиция «после марта».

«ЯБЛОКО» - это партия муниципальных выборов, с достаточно отлаженной для этого организационной машиной.

Выше этого она не поднимется никогда (даже после гипотетической демократической революции она будет затёрта новыми политическими проектами).

Навальнианское политическое движение - это вполне себе матрица революционной организации. Быстро отладить партмашину, способную конкурировать с Явлинским на местных выборах Навальный не сможет, да и его харизматические сторонники вовсе не рвутся посвятить себя борьбе за ликвидацию свалки и с точечной застройкой, с нехваткой клизм в больнице и горшков в детсадах...

А к сентябрю 2021 года о Навальном опять полузабудут как в 2014-15 годах и свою нынешнюю популярность он не сможет электорально «обналичить» на выборах в Госдуму. Это как с быстрорастущим, но неразменным биткойном...

Совсем непонятна мне идея партии Собчак.

Либеральные бизнесмены идут в «Рост».

Алчущие муниципальной активности - за Шлосбергом, Вишневским, Гудковым и Кацем...

А на революционную деятельность Ксения Анатольевна не поднимется.

Попытка Ходорковского создать такую политассоциацию в виде Движения «Открытая Россия» закономерно привела к её разделу на аппарат, уходящий к Собчак, и актив, уходящий к Навальному.

Так что если в ближайшие месяцы нас не захлестнёт «Ахеронт» (как по цензурным соображениям в публицистике 1905-6 годов называли революцию) мы получим три партии «яблочного» типа, вполне отрицательно комплементарных друг к другу, но цукаты из которых очень эффектно украсят путинский бисквит.

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* Бывший эмиссар советской разведки в Греции, в 1937 году бежавший в США через Францию. Утверждал, что он сторонник «настоящих революционеров Троцкого и Тухачевского». В 1944 с треском изгнанный из донованновского УСС за разоблачение советской заагентуренности рузвельтовского окружения, а затем, после чистки американского госаппарата от левых симпатизантов, ставший в 1953 году главой Русской службы «Голоса Америки».