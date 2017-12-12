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Московский листок

Зачем существуют оппозиционные партии при деспотии

Опубликовано 12.12.2017 автором в разделе комментариев 11

революция партия оппозиция
Зачем существуют оппозиционные партии при деспотии

Я очень хорошо понимаю зачем нужна «партия власти» при имитационной демократии - это один из главных инструментов политической коррупции. 

Причём, очень важно отличать правящую партию - политическо-идеологическую организацию, победа которой на выборах даёт власть, от «партии власти» - «бюро добрых электоральных услуг» при правящей номенклатуре (монополизировавшей государство политико-бюрократической корпорации).

Я понимаю, как важна роль имитационной оппозиции в рамках имитационной демократии. В СССР её роль исполняли творческие союзы, особенно, писательские, деятели которых могли позволять себе гораздо более каннибальские и мракобесные заявления чем официальная партийная пропаганда.

Но там, где имитационность дозволена чуть шире или уже начался революционный или реформаторский демократический транзит роль оппозиционной (уточним, независимо-оппозиционной, т.е. антисистемной) партии очень важна.

Такая партия может быть применена как инструмент для решения трёх задач. Для легальное проникновения в органы представительной власти, хотя бы на магистратской уровне. Это путь, которым шла западная социал-демократия приблизительно четверть века, пока не стала респектабельной парламентской силой.

Как революционная организация, открыто выступающая против системы, и прибегающая к распространению литературы, создающая просветительски-пропагандистскую сеть, проводящая массовые акции, а, когда система «прогибается», создающая свои фракции на разных уровнях власти, используя их как политическую трибуну. При этом, массовое революционное движение препятствует политическим манипуляциям старой власти, направленным на фальсификацию выборов... Так было в Российской империи в 1906 году и в СССР в 1989-91 годах.

Как легально действующая диссидентская организация, использующая своё существование для пропаганды альтернативных идей.

Последняя форма политической борьбы может быть довольно эффективна на перспективу. Знаменитый невозвращенец - беглый комбриг ГРУ А.Г. Бармин (Графф)*, в своей книге «Соколы Троцкого» утверждал, что главная опасность для Америки от американской компартии наступила, когда она временно переименовалась в «Политическую ассоциацию», а распущенный в 1943 году Коминтерн возвращён под видом Коминформа.

Действительно, быстро уменьшавшаяся в условиях маккартизма и раздираемая идейными спорами американская компартия, контакты с которой после блокады Берлина и войны в Кореи были как сказали бы сейчас (и я не могу подобрать более ёмкого термина) политическим «зашкваром», не имела никакой возможности для влияния на американскую политику. 

Но как не участвующая в выборах политическо-просветительская ассоциация, особенно пройдя ребрендинг, предупреждал Александр Григорьевич свою новую родину, коммунисты получили возможность влияния через более респектабельные структуры - Рабоче-фермерскую партию, профсоюзы, левацкие круги в Демпартии (костяк влившейся в неё Соцпартии). 

Впрочем, затем в Москве планы изменились - из руководства КП США были выкинуты «буржуазные реформисты», и компартия вновь стала партией - вполне кукольным объединением, финансируемым завозимым из Москвы кэшем. 

Можно только гадать, какого влияния на процессы в США добилась бы гипотетическая «прогрессистская политическая ассоциация», если бы просуществовала до начала массового студенческого движения против сегрегации («наездники свободы») и до антивоенного движения конца 60-х. Ведь такая «ассоциация» могла бы стать таким же организационным каркасом протестов, как «клубы избирателей» и Народные фронты в СССР в 1989-90 годах.

И вот учитывая всё это, я пытаюсь понять, какие формы примет российская либеральная политическая оппозиция «после марта».

«ЯБЛОКО» - это партия муниципальных выборов, с достаточно отлаженной для этого организационной машиной. 

Выше этого она не поднимется никогда (даже после гипотетической демократической революции она будет затёрта новыми политическими проектами).

Навальнианское политическое движение - это вполне себе матрица революционной организации. Быстро отладить партмашину, способную конкурировать с Явлинским на местных выборах Навальный не сможет, да и его харизматические сторонники вовсе не рвутся посвятить себя борьбе за ликвидацию свалки и с точечной застройкой, с нехваткой клизм в больнице и горшков в детсадах...

А к сентябрю 2021 года о Навальном опять полузабудут как в 2014-15 годах и свою нынешнюю популярность он не сможет электорально «обналичить» на выборах в Госдуму. Это как с быстрорастущим, но неразменным биткойном...

Совсем непонятна мне идея партии Собчак. 

Либеральные бизнесмены идут в «Рост». 

Алчущие муниципальной активности - за Шлосбергом, Вишневским, Гудковым и Кацем... 

А на революционную деятельность Ксения Анатольевна не поднимется. 

Попытка Ходорковского создать такую политассоциацию в виде Движения «Открытая Россия» закономерно привела к её разделу на аппарат, уходящий к Собчак, и актив, уходящий к Навальному.

Так что если в ближайшие месяцы нас не захлестнёт «Ахеронт» (как по цензурным соображениям в публицистике 1905-6 годов называли революцию) мы получим три партии «яблочного» типа, вполне отрицательно комплементарных друг к другу, но цукаты из которых очень эффектно украсят путинский бисквит.

______

* Бывший эмиссар советской разведки в Греции, в 1937 году бежавший в США через Францию. Утверждал, что он сторонник «настоящих революционеров Троцкого и Тухачевского». В 1944 с треском изгнанный из донованновского УСС за разоблачение советской заагентуренности рузвельтовского окружения, а затем, после чистки американского госаппарата от левых симпатизантов, ставший в 1953 году главой Русской службы «Голоса Америки».



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Всего комментариев к статье: 11
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Re: Re: Наглость их поразительна
Наблюдательный написал 12.12.2017 19:47
Вранье для них это образ жизни, а не вранье это что-то вроде героического поступка. Не вранье хоть один раз в тексте это уже достижение. За образ жизни не платят, они итак готовы, был бы хоть малейший повод.
Ну и сколько можно повторять - перестройка это был переворот, инициированный сверху. Оппозиция всякая, например либеральная интеллигенция, нужна была лишь для отвода глаз. Оппозиция не проникала во власть, конкретные люди плоть от плоти власти сами были во всем виноваты. Но воспользовались результатом краха специфические люди по духу мародеры, среди той оппозиции встречались и такие люди.
Для полноценной революции нужен новый правящий класс или группа людей, готовая взять на себя роль правящего класса. Поэтому если кто действительно хочет революцию сейчас, то скать нужно не идейных либералов (по сути политических импотентов) а людей, которые могут объединить и заставить действовать российских капиталистов. Называть же революцией оккупацию не правильно, да инет на западе сейчас достаточной воли к расширению.
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(без названия)
К--Р написал 12.12.2017 19:44
В России нет реальной многопартийности, потому что все основные финансовые потоки находятся под контролем государства, и все основные СМИ тоже.
Госкапитализм в экономике всегда будет воспроизводить авторитаризм в политике, иначе не будет.
Точно так же социализм в экономике всегда будет воспроизводить тоталитаризм в политике.
Если кто-то хочет демократии в политике, то для этого нужна соответствующая экономическая модель.
Все очень просто. Без демонтажа пост-ельцинского госкапитализма, без перехода к нормальной рыночной экономике демократизация в России невозможна.
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 12.12.2017 16:37
А "демократия" ни "имитационная" ни типа мля в натуре правЕдная, по демократическим святцам,
не нужна. Демократия это пропагандонное лохоразводилово для очистки чужих карманов.
У нас социализма не было потому, что Сталин.
У нас капитализма нет, потому, что "пукин и едрисня".
Ставлю рупь против ста что у нас очередного 3.14здизма не будет, потому, что конферансье и балалаечник Навальный.
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Re: Наглость их поразительна
!!!!TOT!TOTJAS!!!&&& написал 12.12.2017 15:13
"Двуокись плутония написал 12.12.2017 14:25
"Навальнианское политическое движение".
.
Ихлов, вам платят за вранье? Или вы совсем дурачок? Навальный - это не политическое движение, а проект западных спецслужб."
- Таки именно поэтому, согласно Мухину - таки кто не поддерживает навалявшего - тот трус и дурак! То таки да...
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Re: Наглость их поразительна
булгахтер написал 12.12.2017 15:09
В России партией власти именуется та, которая почивает в Кремле. Все остальные - мальчики на побегушках.
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Наглость их поразительна
Двуокись плутония написал 12.12.2017 14:25
"Навальнианское политическое движение".
.
Ихлов, вам платят за вранье? Или вы совсем дурачок? Навальный - это не политическое движение, а проект западных спецслужб.
Самое замечательное, что в Европе сотрудники русскоязычного немецко-израильско-ньюйоркского ТВ /что-то вроде Голоса Америки/ не считают нужным это скрывать. Я смотрел их передачи про Анального и дивился их наглости.
Ихлов, а может вы тоже из энтих или как?
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Re: Один словесный треп
гоблин написал 12.12.2017 11:54
А бывает треп не словесный?
На некоторых природа не то что отдохнула, а даже выспалась)))
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На этом еврее природа отдохнула, ни ума не фантазии
Крокодил??? написал 12.12.2017 09:34
Один словесный треп, с минимумом логики.
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РЕ
Н о р д ------------- МАН написал 12.12.2017 08:32
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Re:
Truzadrottt написал 12.12.2017 08:02
Евгений, из всех ваших статей последнего времени наиболее острая и адекватная (на мой взгляд) "Три декабря - траектория катастрофы". Поделитесь, почему ее не опубликовали на этом ресурсе?
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(без названия)
!!!!OQQ!TAKITOTJTOT!!!&&& написал 12.12.2017 00:49
"Я понимаю, как важна роль имитационной оппозиции в рамках имитационной демократии. В СССР ее роль исполняли творческие союзы, особенно, писательские, деятели которых могли позволять себе гораздо более каннибальские и мракобесные заявления чем официальная партийная пропаганда."
- Ихляк таки не может не завираться! То таки "каннибальские и мракобесные заявления" творчиллам никто делать не позволял. Таки это его утверждение - еще один плевок в СССР и Коммунизм -такова ихляческая таки природа... Таки гав-нолигенция - это не просто паразиты, а паразиты, которые считают себя обязанными плевать ан то, что их коримит и поит - таки ублюдки, одним словом... То таки да...
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