Лично я смотреть эти неприличные игры не собираюсь

Всю минувшую осень наша политическая элита, спортивные функционеры и их глашатаи на ТВ грозно потрясали кулаками, рвали на себе рубахи, топали как стучали копытами - мол, без флага и гимна не видать никому национальной команды в корейском Пхёнчхане. Мол, не дождётесь, никто не допустит такого позора. Чиновники и депутаты корчили страшные патриотические гримасы, били себя в грудь, сучили ножками, захлёбываясь пламенными обличительными речами. И что? Дождались, едут - без команды, без флага, без гимна, с телекамерами, с позором. Слушайте, по-моему, австралийские городские лягушки, которые устрашают хищников демонстрацией ярко-оранжевой поверхности бёдер, вызывают куда большее уважение.

Наших спортсменов прессовали несколько лет. Ежу было ясно, что в условиях крайнего обострения политических отношений и наличия определённых поводов преследование будет организовано максимально жёстко. Единственной возможностью исправить ситуацию была моментальная отставка Жукова, Мутко и прочих должностных лиц, отвечавших за спорт. Для того они ОТВЕТСТВЕННЫЕ лица, чтобы в случае злоупотреблений, нарушений, ошибок или даже неблагоприятного стечения обстоятельств ОТВЕЧАТЬ за провалы, тем более за скандал мирового масштаба. Но они продолжали умиротворять общественность ужимками и прибаутками, потому как на самом деле атлеты и болельщики им глубоко безразличны. Спорт для них - бизнес, позволяющий получать сверхдоходы. К примеру, паблик Mash утверждает, что вице-премьер Мутко владеет элитной недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимостью почти в миллиард рублей (кому интересно, в сети найдут её перечисление), предпочитая отдыхать на Лазурном берегу Франции и итальянских курортах.

Конечно, наивно было ожидать, что вышеназванные функционеры добровольно покинут посты. Однако удивляет безалаберность главы правительства, ГосДумы и президента, которые на протяжении длительного времени позволяли вешать себе лапшу на уши, верить в обещания, что "дело замнут", "у нас всё схвачено". Как говорится, их "взяли на понт". К сожалению, защите арестованного во Франции сенатора-миллиардера Керимова государственные мужи уделяют куда как больше внимания, чем трагедии национального спорта, являвшегося нашей гордостью более полувека. Видимо, такие сегодня приоритеты.

Впрочем, бездарностью высших спортивных чиновников проблема не ограничивается. Давление, оказанное на Россию через структуры МОК, превзошло все мыслимые пределы. Даже если признать вслед за Жуковым (кстати, вопреки выводам Следственного комитета страны - пустой, видать, для Жукова звук) массовые допинговые нарушения и извиниться, то принцип коллективной ответственности, как правильно отмечал В.Путин, хартией МОК не предусмотрен. Согласно правилам могли не допустить какое-нибудь непризнанное государство, всё прочее - волюнтаризм международной олимпийской бюрократии. Многие годы отечественные спортсмены были под пристальным вниманием допинг-служб, сдавали анализы в сотнях мест кроме Сочи, и подавляющее большинство из них никогда не были уличены в употреблении запрещённых препаратов. Их отстранение от Олимпиады - неслыханный произвол. Именно поэтому функционеры МОК предложили иезуитский выход, чтобы остаться чистенькими со своим крайне грязным и дурно пахнущим дельцем - закинули идею допустить отдельных спортсменов без национальной команды. А заодно унизить и спортсменов, и нашу страну в целом. Удалось.

Очевидно, что решение по России - политически мотивированное. И это удар не столько по власти, сколько удар по российскому народу, по национальному самосознанию. Выход здесь был только один - бойкот Олимпиады. Сохранить лицо, сохранить достоинство можно было только так. Однако, увы, от своих руководителей мы увидели лишь полную, безоговорочную капитуляцию. Как всегда бывало, оправдание повороту на 180 градусов они нашли быстро.

Только плакать по неосуществлённым мечтам спортсменов в условиях оскорбления и унижения страны неуместно. Бывают времена и события, когда долг превыше личных стремлений и личного счастья. К тому же большинство спортсменов - богатые люди, у них есть внутренние чемпионаты, первенства Европы и мира, коммерческие состязания, поэтому неучастие в Олимпиаде для них - да, печально - но не смертельно. Драма в том, что от игр, воспринимаемых как турниры именно национальных команд, Россия отстранена! А ведь было великое в нашей истории, СССР мог отказаться от Олимпиады - и в этом была сила великой державы. Сейчас же безволие и трусость.

...Возможно, кто-то из спортсменов, представляющих Россию, в Пхёнчхане победит. Цель? Чтобы под нейтральным флагом прослушать нейтральный гимн? Добиться аплодисментов вместо злорадного улюлюканья (а это возможно?)? Или иметь шанс заполучить рекламные контракты?

Интересы частных лиц меня мало волнуют. России на зимней Олимпиаде нет. Лично я смотреть эти Олимпийские игры не собираюсь.