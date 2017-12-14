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Московский листок

Новое платье для народа

Опубликовано 14.12.2017 автором Николай Марковцев в разделе комментариев 9

россия империя
Новое платье для народа

18 лет назад у нас появился новый король, наследник старого, который страсть как любил вешать лапшу на уши народу и тратил на это значительную часть казны.

То обещал удвоить ВВП к 2010 году, то провести судебную реформу, то вывести экономику королевства в мировые лидеры, то затевал глобальные национальные проекты - здравоохранение, образование, жильё, сельское хозяйство, а потом обещал этот список продолжить ещё наукой и культурой. А ещё майские указы подписывал, реформировал систему ЖКХ, обещая не повышать тарифы, и доставал со дна моря заморского чистенькие амфоры и строил во Владивостоке пятизвёздочные отели «Хаятт».

Короче, король был энергичный малый и денег на лапшу не жалел. А придворные вельможи все эти годы активно помогали королю дурить народ. И не только на ежегодных встречах с придворной прессой, которая из последних сил старалась угодить королю, чтобы народ не разочаровывался в своём сюзерене, но и в путешествиях по королевству. И пока им это удавалось.

Страна, которой правил король, была большой и бойкой, что ни день в ней что-то случалось. То самолёт упадёт, то бомбу в метро или аэропорту взорвут, то жилые дома в столице королевства и в других городах. То баллистическая ракета с 19 спутниками полетит не туда, куда надо, или «Булава» в седьмой раз упадёт. То работяги пожалуются на невыплату зарплаты на Космодроме или судоремонтном заводе «Звезда», то королевский парламент примет очередной людоедский закон. То при снижении цен на нефть цены на бензин вельможи задерут до немыслимых пределов. То под шумок отожмут территорию у соседнего королевства без объявления войны. И назовут это референдумом.

Король, как и его вельможи, был опытным жуликом и все свои гадости во внутренней и внешней политике списывал на происки страшного и ужасного Запада, который, по словам короля, всё время мечтает захватить его королевство и сделать его подданных геями и гомосексуалистами.

Народ верил королю и все эти годы поддерживал его. Да и как было не верить, когда придворной прессой и вельможами подданным постоянно внушалось, что те граждане, которые не верят королю и не поддерживают его, - не патриоты и пятая колонна, предатели и агенты Госдепа.

Народ хорошо помнил давно прошедшую войну и потому никто не хотел быть предателем и агентом Госдепа, и все соглашались с королем, и на королевских плебисцитах всегда поддерживали короля и всенародно одобряли подписанные им людоедские законы. И верили лапше про коварный Запад.

А так как прошло уже много лет, то народ никак не желал осознавать, что за эти 18 лет его раздели до нитки и он голый, а большинство ещё и с удобствами во дворе - в XXI веке. И нет у него будущего. И продолжал верить, что король создал в стране высокоразвитую и социально ориентированную экономику. И все живут достойно и комфортно, потому что ВВП постоянно растёт. И национальная валюта - самая стабильная валюта в мире. По крайней мере, 86 процентов.

А вельможи постоянно внушали королю, что он - раб на галерах, а они - слуги народа. И живётся им, в отличие от обеспеченного и богатого народа, худо и бедно. Король верил вельможам и потому продолжал все больше драть с народа шкуру, а вельможам снижать налоги и повышать королевское жалование.

Сегодня, когда король на очередной встрече с придворной прессой в очередной раз будет рассказывать голому народу, как хорошо его народ живёт, а обрушившийся рубль - это для народа благо, народ будет верить ему. Никто не захочет прослыть предателем.

Надо же выдерживать весь этот процесс до конца.

И выступать король будет ещё величавее, а камергеры в зале поддакивать и кивать, помогая нести этот лживый шлейф дальше.

И дружно поднимать плакаты типа - «Пермь за вас!».



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Всего комментариев к статье: 9
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Re: Кадры решают не все! Все решает Путин!
Ванек. написал 14.12.2017 16:15
Хоть Путин, хоть Пупкин - это все равно при существующей диктатуре буржуазии. Уразумели?
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Re: Нам жить в России
!!!!OQQ!TOTJAGJADU!!!&&& написал 14.12.2017 15:03
"И верили лапше про коварный Запад.
А так как прошло уже много лет, то народ никак не желал осознавать, что за эти 18 лет его раздели до нитки и он голый, а большинство еще и с удобствами во дворе - в XXI веке."
-Таки что за таки йухня! Я вот смотрю в таки окно- там много народу шляется - вполне таки себе одетые!
А западло - таки ниухя не коварный - таки нас учат ебаныевротлибералыиправозащитники - шо он таки белый и пушистый, а "оппозиции" даже печеньки таки раздает... То таки да!
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Нам жить в России
Екатеринбург написал 14.12.2017 13:47
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Все слизано со Скотоно двора.
Дудаддуда написал 14.12.2017 12:38
Все слизано со Скотного двора. Это не про Россию, это про Англию.
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Кадры решают не все! Все решает Путин!
Лаврентий написал 14.12.2017 12:30
А кем заменить Путина, когда только кто поднимает голову в политике, ему тут - же рубят голову топором? Кадры решают не все! Все решает Путин!
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доколе?
надежда написал 14.12.2017 12:23
Проходили уже...
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Скотный двор
Главный Хрюша написал 14.12.2017 12:10
Это позор какой - то...
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Ну, послушаем?
Волков написал 14.12.2017 11:56
Скотный двор. Очень похоже. А мнение редакции совпадает? А где Калашников с тупыми завываниями про восмиполосный донецкий космокряж?
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Время окаянное
Окаянный написал 14.12.2017 11:55
Ну что скажешь, верно. А король не хочет слазить с трону и не дадут вельможи, если захотится слезть. У какого еще короля так воровать можно будет
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