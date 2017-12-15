Дороги и президенты, которых мы не выбираем

Не очень мне хотелось обозревать пресс-конференцию Путина, тем более, что год от года это мероприятие становится все скучнее. И даже предвыборный кураж дела не спасает - да нет никакого куража, рутина...

Даже тщательно отрепетированный скандал с визитом Собчак (а если б "экспромт" не был хорошо подготовлен, ей просто не дали бы задать вопрос) скандалом не получился - девушка задала свой "острый" вопрос и получила столь же тупой ответ.

Впрочем, ответ получился куда более тупым, чем хотели: вдруг престарелый, с 18-летней выдержкой диктатор начал учить кандидата в президенты и вообще всех кандидатов в президенты, какая у них должна быть программа, вообще что они должны, а чего нет... Можно подумать, кастинг секретарш себе проводит, а не выборы. На то они и конкуренты, чтобы иметь свою позицию, и делать все с точки зрения устаревшего президента "неправильно".

По-моему он даже не понял, насколько неуместна его нотация.

А девушка молодец, и платье красивое. Дорогое, говорят. Не иначе, из тех денег, что выделено администрацией президента на PR.

Но самый большой конфуз случился буквально на ровном месте.

Когда Путин вдруг заговорил о программе, что она у него "почти готова".

Какая программа? Ты ж шел на первые самые свои президентские выборы безо всякой программы.

"За нами Путин и Сталинград!"

"Выберем непьющего!"

Как-будто пьющий тоже участвовал в выборах, а, не сдав добровольно власть, не сидел тихо на пенсионерской скамейке.

И с тех самых пор мы никакой программы в жисть не видали, если не считать многотомного труда Геры Грефа, исполненного в отжатом у Гусинского "Александер-хаусе" бог знает для какой надобности - ну не читать же...

На кой тебе ляд теперь программа, на 18-м году правления? Что, менять что-то собрался?

Все правление Путина носило и носит реактивный характер - "прохожий нагибается - кошелек убегает". Собачке показали колбаску - собачка сказала "Гав!" Никаких программных принципов и близко не наблюдалось. Так и Украину просрали - реагировали на события, а предвидеть даже на шаг - это у нас никак. Всю дорогу след в след за кем-то.

Ну и навряд ли теперь что-то будет меняться. Да сам Путин и ответил практически сразу, переведя разговор с программы на инфраструктуру и прочую текучку. Трамвай не может сойти с рельсов и отправиться вальсировать, потому что он трамвай.

Вот вам и прогноз на будущее президентство - никаких демократических поползновений, усиление полицейщины, потому что иначе никак. Экономика, мягко скажем, в мягком месте, а значит возможное недовольство придется гасить неэкономическими методами. А других, кроме полицейских, мы не знаем. Не случайно даже научные и художественные споры у нас разрешает прокуратура.

Жить будем не лучше и точно не веселей.

Богатые станут еще богаче, хотя вроде бы уж дальше некуда. Но президенту нечего больше предложить своему ближайшему окружению, кроме как раздуваться от денег - не преемника же себе готовить. Об этом даже намекать неприлично, да боюсь и небезопасно. Значит, заняв свое место в иерархии, бойся его потерять, и даже не думай о восхождении.

Про прочих, которые будут становиться только беднее, никто вообще не думает. Мы часто думаем о мышах? Вот и о нас тоже...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск