19 мартобря. Прогноз

Самое интересное ведь произойдёт 19 марта 2018 года. Это, разумеется, если исходить из инерционного сценария. Впрочем, можно смело предположить, что никаких массовых протестных акций именно из-за недовольства результатами выборов не будет. Потому что никого из тех, кто мог бы поднять такую волну, к выборам не допустят. Причём, все волнения по этому поводу пройдут еще в феврале, когда в течении первой декады Памфиловой будут приняты решения о допуске-недопуске и Верховный суд подтвердит её правоту. Отдельно, естественно, скажу про Навального - ему даже не удастся сдать в ЦИК собранные подписи, т.к. в комплекте сдаваемых документов должна быть справка об отсутствии судимости.
Победит на выборах Путин, и это будет, строго говоря, правильно, поскольку его поддерживает пусть и небольшое, но стабильное большинство. Тем более что это будет пик периода «пряников» - раздачи «пирожков с полки» и «слонов» населению. Может быть, даже закон о пособии на первенца с его нынешнего сурового библейского вида* перепишут по-человечески (по-медицински) - на закон о пособии детям, рождённым при первых родах.
Тут все как с «крымским референдумом» - вызывающее нарушение процедуры при очевидном понимании соответствия результата воле большинства, даже при применении всех «понижающих коэффициентов». Дело в том, что ни один оппозиционный кандидат не соответствует тому образу «главного начальника», который сложился в сознании (вернее, в подсознании) населения, в отличие от эпибаттла 1989-91 годов, когда сражались два характерных советских начальника. В результате президентские выборы для оппозиции станут только ещё одной идеологической ярмаркой.
После выборов все начнут делиться: на поддерживающих Путина и готовых показать, что они против него и его режима. Оппоненты, в свою очередь, разделяться на индоктринированных (сознательных) и неосознанно недовольных. В первой категории - одновременно и коммунисты, и либералы (т.е. сторонники буржуазной демократии западного типа). Ещё одно деление - на тоталитарную оппозицию и демократическую. Очевидно, что большинство сторонников Зюганова, Жириновского или сошедшего с дистанции Миронова - носители тоталитарных представлений о желаемом общественном устройстве.
И тут мы подошли к главному - демократический проект слишком слаб и мало популярен, чтобы позволить себе роскошь разделяться. В этом отличие от 2012 года, когда был сильнейший запрос на перемены, но очевидна идеологическая разница между Явлинским, Навальным, Немцовым, Прохоровым и Мироновым (на тот момент «белоленточником»). Тогда выборы - и президентские, и в Координационный совет оппозиции - давали возможность с известной точностью измерить предпочтительность того или иного направления в протесте.
Сейчас оппозиционность вновь нарастает, но становится куда более осознанной и непримиримой к системе. Никакого благодушия февраля 2012 года нет и в помине. Оппозиционность становится синонимом протеста, а протест - надеждой на революцию. И очень важно показать, что участие в протесте - это не только акт «коллективной гражданской самозащиты», но и респектабельно. А респектабельность помогает выйти за пределы клокочущей в бессильной ненависти «якобинской» субкультуры. Крайне важно показать консолидацию сторонников демократической и правовой альтернативы и режиму, и тоталитарной оппозиции, в том числе тоталитарной составляющей внутри режима, чьё торжество мы видели в деле Улюкаева и в «театральном деле».
К сожалению, ни Явлинский, ни Собчак не откажутся от избирательной кампании, даже если Навального по событиям 24 декабря у Лермонтовского сквера по совсем не отменённому «закону Дадина» осудят в третий раз или переведут с условного отбытия срока по «делу Кировлеса» на реальную отсидку**.
Но «вернёмся» в март. В отличие от Путина, через 6 лет сильно пожилые Жириновский, Зюганов и Явлинский не смогут участвовать в выборах 2024 года. Можно быть немолодым выигрывающим, но нельзя быть вечно проигрывающим. Это означает распад ЛДПР, где вождь остро выделяется интеллектом и внешностью среди соратников, и острый кризис «Объединённой демократической партии «ЯБЛОКО», поддерживаемой только и исключительно верой в экономический гений основоположника, рассматриваемого как хранителя спасительной истины и демократически-диссидентской традиции советских времён.
Как поведут себя лидеры демократической оппозиции?
Явлинский ритуально скажет о нечестных и несправедливых выборах, но не сможет сказать об украденной победе. Потому что такое можно говорить с разницей в 2% от результата фаворита, но не при всего лишь 2%. Ведь Собчак на самом деле топит (в плохом смысле слова) не Навального, а именно Явлинского. «Проект Собчак» - он для тех, кто рассматривает выборы как поход в универсам, в котором шоколадки и водку ставят около кассы, а проросшую картошку и залежавшиеся сосиски прячут в полутёмный угол...
Явлинский на выборах лишний раз зафиксирует свой прошлогодний разгром, и в качестве «промахнувшегося Акелы» окажется перед перспективой перехвата партии аппаратчиком-оппортунистом. К сожалению, это стандартный финал почти любой идеологической партии. Изменить тут ничего нельзя - последний представитель «советского демократизма» уйдёт на пенсию вместе с этой традицией.
Очень важно, что сделает Навальный. Для тех тысяч студентов и лучезарных студенток, для которых он - идеальный президент, настанет тяжкая пора раздумий. Надо будет или отнестись к своей поддержке Навального как к простительному увлечению юности, либо решиться на уже серьёзный и ответственный шаг участия в оппозиции режиму, причём, режиму, готовому пуститься во всё тяжкие. Навальный (или его душеприказчики, если из него сделают «Удальцова-2») должен будет как-то конвертировать свой политический успех - гонения ведь признак страха. Он может влить новую кровь в напрочь забытую «партию Прогресса», переименовать её позвучней, и в ожидании 2021 года пытаться продвигать политический молодняк в муниципалитеты, повторяя успех Каца-Гудкова в Москве (или свои унизительные неудачи 2015-16 годов). Его проблема в том, что Явлинский воспринимается и как знаток экономики и политики, и как носитель интеллигентской традиции, а у Навального же лишь ораторский дар, решительность и обаяние пусть и относительной молодости (он - почти ровесник Кеннеди времён его битвы с Никсоном 1960 года). Партийная рутина затянет его как уютное, тёплое болотце...
Интересно, что сделает надежда антинавальнианских либералов Собчак? Она может решить, что сполна наигралась в политику и вернуться в политическую журналистику с почётным для Запада, но комичным для Востока титулом экс-кандидат-в-президенты. Она может сказать, что полученные 2% - это «показатель растущего общественного запроса» и выполнить свою угрозу создать собственную партию, тем более что политологи из её свиты будут наперебой соблазнять её лучезарными перспективами 2024 года. Но пробить 5% барьер в 2021 году она не сможет. И это поставит точку в её политической карьере. Возможно, ей выдадут «утешительный приз» - место депутата в Мосгордуме (хотя столичные «жулики и воры» слишком ригидны для такого изящного хода).
Естественный и разумный ход для Собчак - это соединить своих сторонников (бывший аппаратный костяк «Открытой России»; когда год назад Ходорковский советовал им самим искать финансирование, он явно не это имел в виду), с партиями Касьянова и Нечаева. Но при варианте такой трёхглавой умеренно-демократической партии рядом с бывшим премьером и бывшим министром она будет даже не Слабуновой при Явлинском и Шлосберге. Поэтому этого не будет никогда. И 19 марта Собчак, ритуально сказав о нарушениях и украденных голосах, скорее всего, в отличие от Навального и Явлинского, не призовёт не признавать итоги нелегитимных выборов.
Таким образом, кроме нескольких уже явных почётных политических пенсионеров, 19 марта мы получим одного революционного вождя, вторично находящегося в ожидании революции, и нескольких либеральных деятелей, отчаянно пытавшихся ему помешать и запомнившихся только этим. А также Путина, вновь и вновь получающего уникальную возможность, покачивая головой, рассуждать «о достойных плодах злонравия» и о том, что у оппозиции нет внушающей уважение (т.е. страха) альтернативы ему. И это в условиях полного провала путинизма на всех направлениях и при полном отсутствии объективных факторов для конфликта либералов, поскольку споры о моделях приватизации уже отшумели, а о моделях люстрации и национализации ещё не начались. Но зато сколько факторов субъективных...
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* Бытие, гл. 25 (синодальный перевод)
19 Вот родословие Исаака, сына Авраама. Авраам родил Исаака. <…>
25 Первый вышел красный, весь, как кожа, косматый; и нарекли ему имя Исав.
26 Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава; и наречено ему имя Иаков...
** «Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, суд по представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи [осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, т.е. уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства условно осужденных - ст. 187 УИК РФ], может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда». (Федеральный закон от 27.12.2009 №377-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы»).
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Рейтинг: 3.07, Голосов: 14
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++Birnam Wood написал 19.12.2017 17:12
Не правильно.
Должна быть справка о погашенной судимости.
Всевышний написал 19.12.2017 13:30
Продажный написал 19.12.2017 12:11
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Ихлов, вы не в теме. Пряники раздают как раз сейчас. Я бюджетник и выяснилось, что у меня зарплата ниже средней по региону. Непорядок исправили, поскольку конец года. И пряник, доложу вам, нехилый. Путин покупает голоса, а я продаюсь за достойную цену.
Имперец28 написал 19.12.2017 12:03
Государь не намерен снимать шапку Мономаха, что гуманно - любого другого шапка Мономаха раздавит, как каблук таракана.
Всем истерически жаждущим "сменяемости власти" пора понять, что "худой мир лучше крепкой ссоры"!
Коммунистам следует организовывать производства и создавать рабочие места, а всю прибыль отдавать трудящимся, как завещал Маркс! Коммунистам следует победить "буржуазию" в экономической войне! Ведь "буржуазия" победила феодализм в экономической войне! Только найдется ли коммунистов достаток ума для экономической работы!? Они ж только и способны кипеть разумом возмущенным, беснуясь от классовой ненависти...
Азер. Забаненный Док чаво-то там (забыл). написал 19.12.2017 10:13
Ей-то отказать будет проблематично даже такому пидорному ведомству, как Центрпиздирком. (Под каким предлогом - де жена Навальныча?)
А свидетелям Навальныча будет довольно просто внушить, что исполнять эта дама будет .. ну разумеется, программу Навальныча (поскольку своей у нее просто нетути). Т. е. сформированная под Навальныча структура сохранится и нужные подписи она соберет.
Ну а вы, дорогой Хуйлов (если протолкнета сию идею) - получите и слонов, и гиппопотамов, и носорогов (и рог тебе в жопу, пустомельный говна кусок).
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Я не стал бы это писать будь хоть 1 персент уверенности, что очередная "победа" ЦРУ-шной проститутки Путена (а проституток при спущенных штанах не меняют) - тут же завершицца переворотом и зачисткой Путина и К, о чем регулярно трещит на Ютубке .. сами знаете, кто. Ент невозможно потому, что Путен - СИМВОЛ последней нацыанальной идеи руССачков: "родину" за красивую житуху мы УЖЕ продали, проели и проССрали, так что даешь "управляемые" жертвоприношения как цену за эуропэйские стандарты, вне котрых нам жизнь не мила - и точка, нах....
(Попытка послевыборного переворота как раз возможна , если Путин и К. проиграет).
Так что, дорогой Хуйлов, заводите шарманку..
что написал 19.12.2017 09:53
Усатый написал 19.12.2017 09:01
Навальному не надо даже собирать стадионы.Вообще не надо разъезжать по стране.Интернет- сделает за него эту работу.Плюс ящик, в качестве шакала Табаки.Только,единственно,всего-то(ВСЕГО) одним и единственным пунктом программы провозгласить=прогрессивная шкала налогов. Все.Дело сделано.За ним(не за ним,разумеется,за программой) попрут валом и на выборы,и куда угодно.Это ключевой момент,на сегодняшний день.Появятся деньги,сразу,и молниеносно,на пенсионную программу,и медицину.Вот так.
.......
Могут и не появиться? Все возможно.Но это уже другая история.Маятник качнется.
Так что дело не справках о судимостях.А в расстановке сил у кормушки.Толщине рыл.Ширине епальников.Многотонности откормленных ср-ак.
Вопрос выживаемости для некоторых воров-ключевой.Игра алчностей.
Боливар(нефтегазорудоминерало) не тащит их всех.Он то(Боливар) еще силен.Да жо-пы воров,размер их количество,уже превышают его лошадиную силу. многократно.
Лдтъдотълотлдт написал 19.12.2017 07:42
гыыы - величественная невеликость, ага, - изстенноносная
и вот именно поэтому вован и "победит", точнее - пирробедит, чтоб вы еще чутка похлябали из корыта
...кабанчики вы наши, беконовые...
Smersh написал 19.12.2017 07:32
по поводу этой наглости сионистов. Прошло время и они снова повторяют свою провокацию.
Если им так нравится атрибутика израиля пусть туда и перебираются. Здесь РОССИЯ!
Но рд - МАН написал 19.12.2017 05:38
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Путлер "оппозицией" называет интеллигентов-прислугу. О чем прямо и открыто сказал - причем неоднократно.
Оппозиции - действительно нет.
Путлер с ними даже не дискутирует - ибо они тупо не понимают, кто он вообще такой, в чем его дела, и каков его статус.
Если вы не осознаете, где Кощеева игла - какая вы ему оппозиция?
Но рд - МАН написал 19.12.2017 05:30
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Глупый Вы.
Утешительным призом, желаемым Собчак (как и ранее полученным Прохоровым) - является неприкасаемость "политического оппонента" для режима.
В силу статуса. Над которым Вы изволили хи-хи-кать.
Ведь после Кушавеля и истории с кобальтом в обратку - Прохоров так и не повторил судьбу Ходорковского - не так ли?
Но рд - МАН написал 19.12.2017 05:25
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Иваненко - позубастее Явлинского будет.
И мыслит более адекватными категориями.
Но рд - МАН написал 19.12.2017 05:23
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Как это не удастся?
Почта, заказное письмо с уведомлением - и вуаля.
Отказ ЦИК, спор-суд, после двух инстанций (окончательное решение, надзор не является эффективным средством судебной защиты) - в Страсбург. На основании уже вынесенного.
И все - легитимность под сомнением.
Неустранимым.
Это если не совсем дурачок.
...
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Сейчас оппозиционность вновь нарастает, но становится куда более осознанной и непримиримой к системе. Никакого благодушия февраля 2012 года нет и в помине. Оппозиционность становится синонимом протеста, а протест - надеждой на революцию. И очень важно показать, что участие в протесте - это не только акт «коллективной гражданской самозащиты», но и респектабельно. А респектабельность помогает выйти за пределы клокочущей в бессильной ненависти «якобинской» субкультуры. Крайне важно показать консолидацию сторонников демократической и правовой альтернативы и режиму, и тоталитарной оппозиции, в том числе тоталитарной составляющей внутри режима, чье торжество мы видели в деле Улюкаева и в «театральном деле».
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В Этой Стране, "оппозиционность" = "законность".
Просто дурачкам уровня правосознания не хватает.
!!!QQQ!!!OQQ!TOTJA!!!&&& написал 19.12.2017 01:01
-Таки Надеюсь, что тупые населюки РФ-ии таки поняли две вещи! То таки чем больше они будут бухтеть - таки им же будет хуже, потому, что они - таки (кака то показала долбостройка и "демократизация") такие идиеты, которых свет не видывал, и, влезая в политику - ничего таки хорошего (кроме хороших гадостей!) стране и себе сделать таки не могут - то таки да!
Таки второе - они понЯли, что "оппозиция" - то таки такое же, кака они сАми гав-но - только подкармливаиваемое амерами и прочей сволочью - то таки да! Таки расклад нехитрый - а какой же другой может быть в стране, где сто лет назад почти все были крестьянами - глупыми и хитрыми и теперь стараются заменить ум хитростью и глупость, хотя обстановка требует ума и честности... То таки да...
Кухаркин написал 19.12.2017 00:55