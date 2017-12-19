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Московский листок

19 мартобря. Прогноз

Опубликовано 19.12.2017 автором в разделе комментариев 15

выборы навальный цик явка
19 мартобря. Прогноз

Самое интересное ведь произойдёт 19 марта 2018 года. Это, разумеется, если исходить из инерционного сценария. Впрочем, можно смело предположить, что никаких массовых протестных акций именно из-за недовольства результатами выборов не будет. Потому что никого из тех, кто мог бы поднять такую волну, к выборам не допустят. Причём, все волнения по этому поводу пройдут еще в феврале, когда в течении первой декады Памфиловой будут приняты решения о допуске-недопуске и Верховный суд подтвердит её правоту. Отдельно, естественно, скажу про Навального - ему даже не удастся сдать в ЦИК собранные подписи, т.к. в комплекте сдаваемых документов должна быть справка об отсутствии судимости.
 
Победит на выборах Путин, и это будет, строго говоря, правильно, поскольку его поддерживает пусть и небольшое, но стабильное большинство. Тем более что это будет пик периода «пряников» - раздачи «пирожков с полки» и «слонов» населению. Может быть, даже закон о пособии на первенца с его нынешнего сурового библейского вида* перепишут по-человечески (по-медицински) - на закон о пособии детям, рождённым при первых родах.
 
Тут все как с «крымским референдумом» - вызывающее нарушение процедуры при очевидном понимании соответствия результата воле большинства, даже при применении всех «понижающих коэффициентов». Дело в том, что ни один оппозиционный кандидат не соответствует тому образу «главного начальника», который сложился в сознании (вернее, в подсознании) населения, в отличие от эпибаттла 1989-91 годов, когда сражались два характерных советских начальника. В результате президентские выборы для оппозиции станут только ещё одной идеологической ярмаркой.
 
После выборов все начнут делиться: на поддерживающих Путина и готовых показать, что они против него и его режима. Оппоненты, в свою очередь, разделяться  на индоктринированных (сознательных) и неосознанно недовольных. В первой категории - одновременно и коммунисты, и либералы (т.е. сторонники буржуазной демократии западного типа). Ещё одно деление - на тоталитарную оппозицию и демократическую. Очевидно, что большинство сторонников Зюганова, Жириновского или сошедшего с дистанции Миронова - носители тоталитарных представлений о желаемом общественном устройстве.
 
И тут мы подошли к главному - демократический проект слишком слаб и мало популярен, чтобы позволить себе роскошь разделяться. В этом отличие от 2012 года, когда был сильнейший запрос на перемены, но очевидна идеологическая разница между Явлинским, Навальным, Немцовым, Прохоровым и Мироновым (на тот момент «белоленточником»). Тогда выборы  - и президентские, и в Координационный совет оппозиции - давали возможность с известной точностью измерить предпочтительность того или иного направления в протесте.
 
Сейчас оппозиционность вновь нарастает, но становится куда более осознанной и непримиримой к системе. Никакого благодушия февраля 2012 года нет и в помине. Оппозиционность становится синонимом протеста, а протест - надеждой на революцию. И очень важно показать, что участие в протесте - это не только акт «коллективной гражданской самозащиты», но и респектабельно. А респектабельность помогает выйти за пределы клокочущей в бессильной ненависти «якобинской» субкультуры. Крайне важно показать консолидацию сторонников демократической и правовой альтернативы и режиму, и тоталитарной оппозиции, в том числе тоталитарной составляющей внутри режима, чьё торжество мы видели в деле Улюкаева и в «театральном деле».   
 
К сожалению, ни Явлинский, ни Собчак не откажутся от избирательной кампании, даже если Навального по событиям 24 декабря у Лермонтовского сквера по совсем не отменённому «закону Дадина» осудят в третий раз или переведут с условного отбытия срока по «делу Кировлеса» на реальную отсидку**. 
 
Но «вернёмся» в март. В отличие от Путина, через 6 лет сильно пожилые Жириновский, Зюганов и Явлинский не смогут участвовать в выборах 2024 года. Можно быть немолодым выигрывающим, но нельзя быть вечно проигрывающим. Это означает распад ЛДПР, где вождь остро выделяется интеллектом и внешностью среди соратников, и острый кризис «Объединённой демократической партии «ЯБЛОКО», поддерживаемой только и исключительно верой в экономический гений основоположника, рассматриваемого как хранителя спасительной истины и демократически-диссидентской традиции советских времён.  
 
Как поведут себя лидеры демократической оппозиции?
 
Явлинский ритуально скажет о нечестных и несправедливых выборах, но не сможет сказать об украденной победе. Потому что такое можно говорить с разницей в 2% от результата фаворита, но не при всего лишь 2%. Ведь Собчак на самом деле топит (в плохом смысле слова) не Навального, а именно Явлинского. «Проект Собчак» - он для тех, кто рассматривает выборы как поход в универсам, в котором шоколадки и водку ставят около кассы, а проросшую картошку и залежавшиеся сосиски прячут в полутёмный угол...
 
Явлинский на выборах лишний раз зафиксирует свой прошлогодний разгром, и в качестве «промахнувшегося Акелы» окажется перед перспективой перехвата партии аппаратчиком-оппортунистом. К сожалению, это стандартный финал почти любой идеологической партии.  Изменить тут ничего нельзя - последний представитель «советского демократизма» уйдёт на пенсию вместе с этой традицией.
 
Очень важно, что сделает Навальный. Для тех тысяч студентов и лучезарных студенток, для которых он - идеальный президент, настанет тяжкая пора раздумий. Надо будет или отнестись к своей поддержке Навального как к простительному увлечению юности, либо решиться на уже серьёзный и ответственный шаг участия в оппозиции режиму, причём, режиму, готовому пуститься во всё тяжкие. Навальный (или его душеприказчики, если из него сделают «Удальцова-2») должен будет как-то конвертировать свой политический успех - гонения ведь признак страха. Он может влить новую кровь в напрочь забытую «партию Прогресса», переименовать её позвучней, и в ожидании 2021 года пытаться продвигать политический молодняк в муниципалитеты, повторяя успех Каца-Гудкова в Москве (или свои унизительные неудачи 2015-16 годов).  Его проблема в том, что Явлинский воспринимается и как знаток экономики и политики, и как носитель интеллигентской традиции, а у Навального же лишь ораторский дар, решительность и обаяние пусть и относительной молодости (он - почти ровесник Кеннеди времён его битвы с Никсоном 1960 года). Партийная рутина затянет его как уютное, тёплое болотце...
 
Интересно, что сделает надежда антинавальнианских либералов Собчак? Она может решить, что сполна наигралась в политику и вернуться в политическую журналистику с почётным для Запада, но комичным для Востока титулом экс-кандидат-в-президенты. Она может сказать, что полученные 2% - это «показатель растущего общественного запроса» и выполнить свою угрозу создать собственную партию, тем более что политологи из её свиты будут наперебой соблазнять её лучезарными перспективами 2024 года. Но пробить 5% барьер в 2021 году она не сможет. И это поставит точку в её политической карьере. Возможно, ей выдадут «утешительный приз» - место депутата в Мосгордуме (хотя столичные «жулики и воры» слишком ригидны для такого изящного хода).   
 
Естественный и разумный ход для Собчак - это соединить своих сторонников (бывший аппаратный костяк «Открытой России»;  когда год назад Ходорковский советовал им самим искать финансирование, он явно не это имел в виду), с партиями Касьянова и Нечаева. Но при варианте такой трёхглавой умеренно-демократической партии рядом с бывшим премьером и бывшим министром она будет даже не Слабуновой при Явлинском и Шлосберге. Поэтому этого не будет никогда. И 19 марта Собчак, ритуально сказав о нарушениях и украденных голосах, скорее всего, в отличие от Навального и Явлинского, не призовёт не признавать итоги нелегитимных выборов.
 
Таким образом, кроме нескольких уже явных почётных политических пенсионеров, 19 марта мы получим одного революционного вождя, вторично находящегося в ожидании революции, и нескольких либеральных деятелей, отчаянно пытавшихся ему помешать и запомнившихся только этим. А также Путина, вновь и вновь получающего уникальную возможность, покачивая головой, рассуждать «о достойных плодах злонравия» и о том, что у оппозиции нет внушающей уважение (т.е. страха) альтернативы ему. И это в условиях полного провала путинизма на всех направлениях и при полном отсутствии объективных факторов для конфликта либералов, поскольку споры о моделях приватизации уже отшумели, а о моделях люстрации и национализации ещё не начались. Но зато сколько факторов субъективных... 
 
 _________
 
* Бытие, гл. 25 (синодальный перевод)
19 Вот родословие Исаака, сына Авраама. Авраам родил Исаака. <…>
25 Первый вышел красный, весь, как кожа, косматый; и нарекли ему имя Исав.
26 Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава; и наречено ему имя Иаков...
 
** «Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, суд по представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи  [осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, т.е. уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства условно осужденных - ст. 187 УИК РФ], может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда». (Федеральный закон от 27.12.2009 №377-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы»).



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Всего комментариев к статье: 15
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(без названия)
++Birnam Wood написал 19.12.2017 17:12
"... в комплекте сдаваемых документов должна быть справка об отсутствии судимости".
Не правильно.
Должна быть справка о погашенной судимости.
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Гадание на кофейной гуще, Ихлова.
Всевышний написал 19.12.2017 13:30
Пути господни - неисповедимы.
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Ворюге Анальному самому мало
Продажный написал 19.12.2017 12:11
"Тем более что это будет пик периода пряников".
.
Ихлов, вы не в теме. Пряники раздают как раз сейчас. Я бюджетник и выяснилось, что у меня зарплата ниже средней по региону. Непорядок исправили, поскольку конец года. И пряник, доложу вам, нехилый. Путин покупает голоса, а я продаюсь за достойную цену.
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19 мартобря. Прогноз
Имперец28 написал 19.12.2017 12:03
Кошерный каббалист прогнозирует очевидное...
Государь не намерен снимать шапку Мономаха, что гуманно - любого другого шапка Мономаха раздавит, как каблук таракана.
Всем истерически жаждущим "сменяемости власти" пора понять, что "худой мир лучше крепкой ссоры"!
Коммунистам следует организовывать производства и создавать рабочие места, а всю прибыль отдавать трудящимся, как завещал Маркс! Коммунистам следует победить "буржуазию" в экономической войне! Ведь "буржуазия" победила феодализм в экономической войне! Только найдется ли коммунистов достаток ума для экономической работы!? Они ж только и способны кипеть разумом возмущенным, беснуясь от классовой ненависти...
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(без названия)
Азер. Забаненный Док чаво-то там (забыл). написал 19.12.2017 10:13
Дорогой Хуйлов, давненько не читал ваши выССеры амбициозного неудачника с большим запасом усяких цитат, фраз энд жидизЬмов, давненько исчо напяливающего на себя шкуру "серьезного" политтехнолога или чаво-то в этом роде. Но вот не у кого спросить: А ЧТО СЛУЧИЦЦА, ежели Навальныч сделает финт ушами и заявку в Центрпиздирком изначально подаст не он, а, например - ЖЕНА НАВАЛЬНЫЧА? (Шансов у Навальныча пройти первичный отбор- ноль)
Ей-то отказать будет проблематично даже такому пидорному ведомству, как Центрпиздирком. (Под каким предлогом - де жена Навальныча?)
А свидетелям Навальныча будет довольно просто внушить, что исполнять эта дама будет .. ну разумеется, программу Навальныча (поскольку своей у нее просто нетути). Т. е. сформированная под Навальныча структура сохранится и нужные подписи она соберет.
Ну а вы, дорогой Хуйлов (если протолкнета сию идею) - получите и слонов, и гиппопотамов, и носорогов (и рог тебе в жопу, пустомельный говна кусок).
.
Я не стал бы это писать будь хоть 1 персент уверенности, что очередная "победа" ЦРУ-шной проститутки Путена (а проституток при спущенных штанах не меняют) - тут же завершицца переворотом и зачисткой Путина и К, о чем регулярно трещит на Ютубке .. сами знаете, кто. Ент невозможно потому, что Путен - СИМВОЛ последней нацыанальной идеи руССачков: "родину" за красивую житуху мы УЖЕ продали, проели и проССрали, так что даешь "управляемые" жертвоприношения как цену за эуропэйские стандарты, вне котрых нам жизнь не мила - и точка, нах....
(Попытка послевыборного переворота как раз возможна , если Путин и К. проиграет).
Так что, дорогой Хуйлов, заводите шарманку..
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так
что написал 19.12.2017 09:53
уже не "тикайте"?
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(без названия)
Усатый написал 19.12.2017 09:01
Ихлов, многое непредсказуемо.Стартап Навального разумеется невозможен без соответствующего изменения растановки сил в кремле.Если равновесие будет нарушено,и одни воры(противпуто) пересилят других (запуто) далее=элементарная схемотехника.
Навальному не надо даже собирать стадионы.Вообще не надо разъезжать по стране.Интернет- сделает за него эту работу.Плюс ящик, в качестве шакала Табаки.Только,единственно,всего-то(ВСЕГО) одним и единственным пунктом программы провозгласить=прогрессивная шкала налогов. Все.Дело сделано.За ним(не за ним,разумеется,за программой) попрут валом и на выборы,и куда угодно.Это ключевой момент,на сегодняшний день.Появятся деньги,сразу,и молниеносно,на пенсионную программу,и медицину.Вот так.
.......
Могут и не появиться? Все возможно.Но это уже другая история.Маятник качнется.
Так что дело не справках о судимостях.А в расстановке сил у кормушки.Толщине рыл.Ширине епальников.Многотонности откормленных ср-ак.
Вопрос выживаемости для некоторых воров-ключевой.Игра алчностей.
Боливар(нефтегазорудоминерало) не тащит их всех.Он то(Боливар) еще силен.Да жо-пы воров,размер их количество,уже превышают его лошадиную силу. многократно.
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(без названия)
Лдтъдотълотлдт написал 19.12.2017 07:42
жакончиг, не собирался и не буду, - зацепился глазом за "небольшое большинство"
гыыы - величественная невеликость, ага, - изстенноносная
и вот именно поэтому вован и "победит", точнее - пирробедит, чтоб вы еще чутка похлябали из корыта
...кабанчики вы наши, беконовые...
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Re: Провокация сионистов из пятой колонны на 1 канале ТВ
Smersh написал 19.12.2017 07:32
Пятая колонна опять выставила заставку новостей на 1 канале ТВ в виде звезды давида. Уже раз был скандал
по поводу этой наглости сионистов. Прошло время и они снова повторяют свою провокацию.
Если им так нравится атрибутика израиля пусть туда и перебираются. Здесь РОССИЯ!
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РЕ
Но рд - МАН написал 19.12.2017 05:38
Таким образом, кроме нескольких уже явных почетных политических пенсионеров, 19 марта мы получим одного революционного вождя, вторично находящегося в ожидании революции, и нескольких либеральных деятелей, отчаянно пытавшихся ему помешать и запомнившихся только этим. А также Путина, вновь и вновь получающего уникальную возможность, покачивая головой, рассуждать &#171;о достойных плодах злонравия&#187; и о том, что у оппозиции нет внушающей уважение (т.е. страха) альтернативы ему.
================
Путлер "оппозицией" называет интеллигентов-прислугу. О чем прямо и открыто сказал - причем неоднократно.
Оппозиции - действительно нет.
Путлер с ними даже не дискутирует - ибо они тупо не понимают, кто он вообще такой, в чем его дела, и каков его статус.
Если вы не осознаете, где Кощеева игла - какая вы ему оппозиция?
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РЕ
Но рд - МАН написал 19.12.2017 05:30
Интересно, что сделает надежда антинавальнианских либералов Собчак? Она может решить, что сполна наигралась в политику и вернуться в политическую журналистику с почетным для Запада, но комичным для Востока титулом экс-кандидат-в-президенты. Она может сказать, что полученные 2% - это &#171;показатель растущего общественного запроса&#187; и выполнить свою угрозу создать собственную партию, тем более что политологи из ее свиты будут наперебой соблазнять ее лучезарными перспективами 2024 года. Но пробить 5% барьер в 2021 году она не сможет. И это поставит точку в ее политической карьере. Возможно, ей выдадут &#171;утешительный приз&#187; - место депутата в Мосгордуме (хотя столичные &#171;жулики и воры&#187; слишком ригидны для такого изящного хода).
===========
Глупый Вы.
Утешительным призом, желаемым Собчак (как и ранее полученным Прохоровым) - является неприкасаемость "политического оппонента" для режима.
В силу статуса. Над которым Вы изволили хи-хи-кать.
Ведь после Кушавеля и истории с кобальтом в обратку - Прохоров так и не повторил судьбу Ходорковского - не так ли?
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РЕ
Но рд - МАН написал 19.12.2017 05:25
Но &#171;вернемся&#187; в март. В отличие от Путина, через 6 лет сильно пожилые Жириновский, Зюганов и Явлинский не смогут участвовать в выборах 2024 года. Можно быть немолодым выигрывающим, но нельзя быть вечно проигрывающим. Это означает распад ЛДПР, где вождь остро выделяется интеллектом и внешностью среди соратников, и острый кризис &#171;Объединенной демократической партии &#171;ЯБЛОКО&#187;, поддерживаемой только и исключительно верой в экономический гений основоположника, рассматриваемого как хранителя спасительной истины и демократически-диссидентской традиции советских времен.
=============
Иваненко - позубастее Явлинского будет.
И мыслит более адекватными категориями.
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РЕ
Но рд - МАН написал 19.12.2017 05:23
Причем, все волнения по этому поводу пройдут еще в феврале, когда в течении первой декады Памфиловой будут приняты решения о допуске-недопуске и Верховный суд подтвердит ее правоту. Отдельно, естественно, скажу про Навального - ему даже не удастся сдать в ЦИК собранные подписи, т.к. в комплекте сдаваемых документов должна быть справка об отсутствии судимости.
================
Как это не удастся?
Почта, заказное письмо с уведомлением - и вуаля.
Отказ ЦИК, спор-суд, после двух инстанций (окончательное решение, надзор не является эффективным средством судебной защиты) - в Страсбург. На основании уже вынесенного.
И все - легитимность под сомнением.
Неустранимым.
Это если не совсем дурачок.
...
================
Сейчас оппозиционность вновь нарастает, но становится куда более осознанной и непримиримой к системе. Никакого благодушия февраля 2012 года нет и в помине. Оппозиционность становится синонимом протеста, а протест - надеждой на революцию. И очень важно показать, что участие в протесте - это не только акт &#171;коллективной гражданской самозащиты&#187;, но и респектабельно. А респектабельность помогает выйти за пределы клокочущей в бессильной ненависти &#171;якобинской&#187; субкультуры. Крайне важно показать консолидацию сторонников демократической и правовой альтернативы и режиму, и тоталитарной оппозиции, в том числе тоталитарной составляющей внутри режима, чье торжество мы видели в деле Улюкаева и в &#171;театральном деле&#187;.
===============
В Этой Стране, "оппозиционность" = "законность".
Просто дурачкам уровня правосознания не хватает.
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(без названия)
!!!QQQ!!!OQQ!TOTJA!!!&&& написал 19.12.2017 01:01
"Победит на выборах Путин, и это будет, строго говоря, правильно, поскольку его поддерживает пусть и небольшое, но стабильное большинство. "
-Таки Надеюсь, что тупые населюки РФ-ии таки поняли две вещи! То таки чем больше они будут бухтеть - таки им же будет хуже, потому, что они - таки (кака то показала долбостройка и "демократизация") такие идиеты, которых свет не видывал, и, влезая в политику - ничего таки хорошего (кроме хороших гадостей!) стране и себе сделать таки не могут - то таки да!
Таки второе - они понЯли, что "оппозиция" - то таки такое же, кака они сАми гав-но - только подкармливаиваемое амерами и прочей сволочью - то таки да! Таки расклад нехитрый - а какой же другой может быть в стране, где сто лет назад почти все были крестьянами - глупыми и хитрыми и теперь стараются заменить ум хитростью и глупость, хотя обстановка требует ума и честности... То таки да...
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Автор - старпом Очевидность!
Кухаркин написал 19.12.2017 00:55
...
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