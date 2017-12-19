19 мартобря. Прогноз

Самое интересное ведь произойдёт 19 марта 2018 года. Это, разумеется, если исходить из инерционного сценария. Впрочем, можно смело предположить, что никаких массовых протестных акций именно из-за недовольства результатами выборов не будет. Потому что никого из тех, кто мог бы поднять такую волну, к выборам не допустят. Причём, все волнения по этому поводу пройдут еще в феврале, когда в течении первой декады Памфиловой будут приняты решения о допуске-недопуске и Верховный суд подтвердит её правоту. Отдельно, естественно, скажу про Навального - ему даже не удастся сдать в ЦИК собранные подписи, т.к. в комплекте сдаваемых документов должна быть справка об отсутствии судимости.



Победит на выборах Путин, и это будет, строго говоря, правильно, поскольку его поддерживает пусть и небольшое, но стабильное большинство. Тем более что это будет пик периода «пряников» - раздачи «пирожков с полки» и «слонов» населению. Может быть, даже закон о пособии на первенца с его нынешнего сурового библейского вида* перепишут по-человечески (по-медицински) - на закон о пособии детям, рождённым при первых родах.



Тут все как с «крымским референдумом» - вызывающее нарушение процедуры при очевидном понимании соответствия результата воле большинства, даже при применении всех «понижающих коэффициентов». Дело в том, что ни один оппозиционный кандидат не соответствует тому образу «главного начальника», который сложился в сознании (вернее, в подсознании) населения, в отличие от эпибаттла 1989-91 годов, когда сражались два характерных советских начальника. В результате президентские выборы для оппозиции станут только ещё одной идеологической ярмаркой.



После выборов все начнут делиться: на поддерживающих Путина и готовых показать, что они против него и его режима. Оппоненты, в свою очередь, разделяться на индоктринированных (сознательных) и неосознанно недовольных. В первой категории - одновременно и коммунисты, и либералы (т.е. сторонники буржуазной демократии западного типа). Ещё одно деление - на тоталитарную оппозицию и демократическую. Очевидно, что большинство сторонников Зюганова, Жириновского или сошедшего с дистанции Миронова - носители тоталитарных представлений о желаемом общественном устройстве.



И тут мы подошли к главному - демократический проект слишком слаб и мало популярен, чтобы позволить себе роскошь разделяться. В этом отличие от 2012 года, когда был сильнейший запрос на перемены, но очевидна идеологическая разница между Явлинским, Навальным, Немцовым, Прохоровым и Мироновым (на тот момент «белоленточником»). Тогда выборы - и президентские, и в Координационный совет оппозиции - давали возможность с известной точностью измерить предпочтительность того или иного направления в протесте.



Сейчас оппозиционность вновь нарастает, но становится куда более осознанной и непримиримой к системе. Никакого благодушия февраля 2012 года нет и в помине. Оппозиционность становится синонимом протеста, а протест - надеждой на революцию. И очень важно показать, что участие в протесте - это не только акт «коллективной гражданской самозащиты», но и респектабельно. А респектабельность помогает выйти за пределы клокочущей в бессильной ненависти «якобинской» субкультуры. Крайне важно показать консолидацию сторонников демократической и правовой альтернативы и режиму, и тоталитарной оппозиции, в том числе тоталитарной составляющей внутри режима, чьё торжество мы видели в деле Улюкаева и в «театральном деле».



К сожалению, ни Явлинский, ни Собчак не откажутся от избирательной кампании, даже если Навального по событиям 24 декабря у Лермонтовского сквера по совсем не отменённому «закону Дадина» осудят в третий раз или переведут с условного отбытия срока по «делу Кировлеса» на реальную отсидку**.



Но «вернёмся» в март. В отличие от Путина, через 6 лет сильно пожилые Жириновский, Зюганов и Явлинский не смогут участвовать в выборах 2024 года. Можно быть немолодым выигрывающим, но нельзя быть вечно проигрывающим. Это означает распад ЛДПР, где вождь остро выделяется интеллектом и внешностью среди соратников, и острый кризис «Объединённой демократической партии «ЯБЛОКО», поддерживаемой только и исключительно верой в экономический гений основоположника, рассматриваемого как хранителя спасительной истины и демократически-диссидентской традиции советских времён.



Как поведут себя лидеры демократической оппозиции?



Явлинский ритуально скажет о нечестных и несправедливых выборах, но не сможет сказать об украденной победе. Потому что такое можно говорить с разницей в 2% от результата фаворита, но не при всего лишь 2%. Ведь Собчак на самом деле топит (в плохом смысле слова) не Навального, а именно Явлинского. «Проект Собчак» - он для тех, кто рассматривает выборы как поход в универсам, в котором шоколадки и водку ставят около кассы, а проросшую картошку и залежавшиеся сосиски прячут в полутёмный угол...



Явлинский на выборах лишний раз зафиксирует свой прошлогодний разгром, и в качестве «промахнувшегося Акелы» окажется перед перспективой перехвата партии аппаратчиком-оппортунистом. К сожалению, это стандартный финал почти любой идеологической партии. Изменить тут ничего нельзя - последний представитель «советского демократизма» уйдёт на пенсию вместе с этой традицией.



Очень важно, что сделает Навальный. Для тех тысяч студентов и лучезарных студенток, для которых он - идеальный президент, настанет тяжкая пора раздумий. Надо будет или отнестись к своей поддержке Навального как к простительному увлечению юности, либо решиться на уже серьёзный и ответственный шаг участия в оппозиции режиму, причём, режиму, готовому пуститься во всё тяжкие. Навальный (или его душеприказчики, если из него сделают «Удальцова-2») должен будет как-то конвертировать свой политический успех - гонения ведь признак страха. Он может влить новую кровь в напрочь забытую «партию Прогресса», переименовать её позвучней, и в ожидании 2021 года пытаться продвигать политический молодняк в муниципалитеты, повторяя успех Каца-Гудкова в Москве (или свои унизительные неудачи 2015-16 годов). Его проблема в том, что Явлинский воспринимается и как знаток экономики и политики, и как носитель интеллигентской традиции, а у Навального же лишь ораторский дар, решительность и обаяние пусть и относительной молодости (он - почти ровесник Кеннеди времён его битвы с Никсоном 1960 года). Партийная рутина затянет его как уютное, тёплое болотце...



Интересно, что сделает надежда антинавальнианских либералов Собчак? Она может решить, что сполна наигралась в политику и вернуться в политическую журналистику с почётным для Запада, но комичным для Востока титулом экс-кандидат-в-президенты. Она может сказать, что полученные 2% - это «показатель растущего общественного запроса» и выполнить свою угрозу создать собственную партию, тем более что политологи из её свиты будут наперебой соблазнять её лучезарными перспективами 2024 года. Но пробить 5% барьер в 2021 году она не сможет. И это поставит точку в её политической карьере. Возможно, ей выдадут «утешительный приз» - место депутата в Мосгордуме (хотя столичные «жулики и воры» слишком ригидны для такого изящного хода).



Естественный и разумный ход для Собчак - это соединить своих сторонников (бывший аппаратный костяк «Открытой России»; когда год назад Ходорковский советовал им самим искать финансирование, он явно не это имел в виду), с партиями Касьянова и Нечаева. Но при варианте такой трёхглавой умеренно-демократической партии рядом с бывшим премьером и бывшим министром она будет даже не Слабуновой при Явлинском и Шлосберге. Поэтому этого не будет никогда. И 19 марта Собчак, ритуально сказав о нарушениях и украденных голосах, скорее всего, в отличие от Навального и Явлинского, не призовёт не признавать итоги нелегитимных выборов.



Таким образом, кроме нескольких уже явных почётных политических пенсионеров, 19 марта мы получим одного революционного вождя, вторично находящегося в ожидании революции, и нескольких либеральных деятелей, отчаянно пытавшихся ему помешать и запомнившихся только этим. А также Путина, вновь и вновь получающего уникальную возможность, покачивая головой, рассуждать «о достойных плодах злонравия» и о том, что у оппозиции нет внушающей уважение (т.е. страха) альтернативы ему. И это в условиях полного провала путинизма на всех направлениях и при полном отсутствии объективных факторов для конфликта либералов, поскольку споры о моделях приватизации уже отшумели, а о моделях люстрации и национализации ещё не начались. Но зато сколько факторов субъективных...



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* Бытие, гл. 25 (синодальный перевод)

19 Вот родословие Исаака, сына Авраама. Авраам родил Исаака. <…>

25 Первый вышел красный, весь, как кожа, косматый; и нарекли ему имя Исав.

26 Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава; и наречено ему имя Иаков...



** «Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, суд по представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи [осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, т.е. уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства условно осужденных - ст. 187 УИК РФ], может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда». (Федеральный закон от 27.12.2009 №377-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы»).

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