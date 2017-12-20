О тождестве олигарха Грудинина и крановщицы Лисициной

Нет, не думайте, что я хочу как-то обидеть гражданку Лисицыну, выдвинутую съездом РОТ Фронта, честную коммунистку и рабочего человека сравнением с олигархом Грудининым, владеющим не менее 40 процентами акций ЗАО "Совхоз имени Ленина", многолетным депутатом от "Единой России", доверенным лицом Путина в 2004 году, а сейчас возможным кандидатом в президенты от КПРФ и прочих сил. Я с товарищем Лисицыной даже не знаком - понимаете, даже я не знаю кандидата в президенты от РОТ Фронта, хоть и был одним из учредителей этой партии, а что говорить о прочих, менее политизированных гражданах?

В этом и есть сходство - Грудинина тоже даже в КПРФ толком не знают, не говоря об остальных примерно 100 миллионах избирателей. То есть, если Грудинин вдруг (чему я не очень верю) неожиданно сменит на съезде изрядно поднадоевшего Зюганова, результат его избирательной кампании будет еще хуже.

Разница с товарищем Лисициной, правда, имеется - та не сможет добраться даже до избирательного бюллетеня, поскольку для сбора 100 тысяч подписей у нее нет ни ресурса, ни достаточной известности. То есть вреда она не принесет. Грудинину подписи собирать не придется, если его выдвинет съезд КПРФ, но тут вопрос - "если". А как не выдвинет?

Сейчас говорят, что, мол, пусть Грудинин (или Лисицына) сейчас поизбираются, потренируются, зато на следующих выборах о них уже вся страна будет знать. И так далее. Через 6 лет.

А кто может с уверенностью сказать, что через 6 лет у нас вообще будут президентские выборы? Или что правила участия не изменятся по лекалам Римской империи (Москва - Третий Рим) так, что участвовать в них сможет только человек по фамилии Путин (как Цезарь)?

Ведь не случайно кремлевские политологи и политтехнологи раздают интервью с одним и тем же посылом: выборы Путина в 2018 году - это и не выборы вовсе, а референдум о доверии Путину всего нашего народа! И я верю - именно так они это дело и видят. Но референдум ведь всегда имеет какую-то цель, не так ли?

Так какая цель может быть у референдума по выборам Путина в 2018 году?

Вывод только один - сделать так, чтобы никакие следующие выборы Путина уже не потребовались. Или носили бы уж совсем ритуальных характер. Перед нами вдохновляющие примеры Туркмении, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. А чем Путин хуже Туркменбаши? Как по мне, так, пожалуй, и получше...

И в чем при такой перспективе может быть задача любой оппозиции, реальной, а не подставной?

Правильно, сделать что-то такое, чтоб сценарий несменяемого Путина-Цезаря стал невозможен. Или крайне затруднителен хотя бы.

А теперь зададим себе вопрос: выдвижение Грудинина (Зюганова), Лисицыной, Явлинского, Жириновского, Собчак, Титова и возможных других как-нибудь мешает прожекту "выборов-референдума" с последующей отменой президентских выборов или ровненько укладывается в русло этой политтехнологической схемы?

Я напомню, заявленный и ожидаемый результат этих "выборов-референдума" - 70Х70 (70 процентов за Путина при 70-процентной явке).

Если результат будет достигнут или даже перевыполнен, то в этой жизни не ждите уже никаких выборов, кроме избрания Каца или Яшина на пост депутата сельсовета. Уже законодательное собрание области будет формироваться строго по спискам управления внутренней политики.

Как можно повлиять на результат 70Х70?

Вот пойти и проголосовать за Грудинина (Зюганова) - это никак. Все прекрасно понимают, что поколебать результат Путина им не удастся, а вот на явку - сработают.

Ситуация с Лисициной много лучше - она до избирательного бюллетеня не дойдет, и повлиять ни на что не сможет. И перед всеми коммунистическими и левыми организациями, которые не входят в ЗАО "КПРФ", через короткое время встанет опять вопрос - как повлиять на 70Х70?

Понятно, что уязвимыми в этом "диполе" являются те 70% процентов, которые явка - вторые 70 процентов, которые за Путина, со снижением явки будут только расти. И идеальным тут может быть результат, похожий на муниципальные выборы в собянинской Москве - 85 процентов у "Единой России", но при реальной явке меньше 10 процентов. И по закону, и по понятиям Путин становится президентом на новый 6-летний срок, но при очень низкой явке - это уже не референдум о всенародном доверии. Это уже явное нах-нах (с) Немцов.

Понятно, что сегодня левые организации, которые не ЗАО "КПРФ", могут повлиять на совсем небольшой процент избирателей. Но снижение явки - это сегодня общий интерес всех сил, считающих себя реальной оппозицией, а не "подыгрывающими" кремлю. Тем более, что у либералов за отсутствием Навального голосовать особо и не за кого. Не за Собчак же, которая "против всех", но на самом деле за явку. Т.е. за доверие Путину-Цезарю.

Т.н. "патриотические силы" готовы "вписаться" за Грудинина - то есть пойти за явку, следовательно - за доверие Путину-Цезарю. Неспроста же НПСР представлял публично Владимир Филин, уже неоднократно выступавший в роли "загонщика". А Максима Калашникова, наоборот, объявили "провокатором".

Кстати, тут повторяется тот же сценарий, но уже в КПРФ - выдвижение Грудинина не даст партии ничего, а вот за выборами последует уже очередной раскол - возможно, последний. В этом плане выдвижение Зюганова было бы куда предпочтительней (вот уж не думал, что буду агитировать за Зюганова) именно с точки зрения интересов оппозиции. На Зюганова сегодня уже никого не заманишь, и это хорошо. Явки не будет. Да и с точки зрения загнивания ЗАО "КПРФ" тоже неплохо.

Можно считать это обращением к акционерам ЗАО "КПРФ" - сохраните ваши активы, выдвигайте Зюганова, старый конь хоть и мелко пашет, зато борозды не испортит.

Какого идеального результата хотелось бы добиться на этих выборах-референдуме? Конечно 146 Х 0 !