Просто - уже Небеса открываются...

1. У Иосифа Флавия описано, что умирающий еврейский король, синайский бедуин по происхождению, Ирод Первый Великий, приказал интернировать на стадионе в Кесарии Стратоновой (первый концлагерь!) всех представителей еврейской аристократии и знатных священнических родов - с приказом перебить всех после его кончины (чтобы сделать свою династию монопольной «элитой»).
Но начальник личной стражи Ирода благоразумно выполнять приказ не стал, подобно генералу Грачёву, просаботировавшему порученный ему в августе 1991 года штурм Белого дома.
Возможно от этих событий и родилось предание о приказе Ирода перебить младенцев в окрестностях Вифлеема - исторического домена Давидидов.
Иосиф как давидит и Мириям как потомок священнического рода под интернирование как раз подпадали, поэтому у них были все основания бежать от облавы.
Это я так подхожу к необычайной густоте семантики последних событий. Путин назначил своё выдвижение (т.е. начало коронационного ритуала) в декорациях «Исторического парка» фонда «ритуального» Шевкунова на сталинском ВДНХ.
Это символическое присвоение российской клерикально-монархической традиции. И выдвижение идёт от «знати» и «гостей царя». Некий аналог Земского собора 1613 года. И происходит сразу после Западного Рождества.
Но обличающих «царя» «пророк» Навальный проводит своё начало коронационного ритуала в Западный Сочельник и, как положено «странствующему пророку», в шатре на песке... на пляже... «В пустыне проложите стези...»... «А сын человеческий не имеет где преклонить голову...»... В вертепе в Сочельник гонимый пророк...
Но потом в Лермонтовском сквере («и вы, мундиры голубые...») - положенное «избиение младенцев»...
А перед этим - как положено: соблазн «преклонись передо мною и получишь все царства земные...» и соответствующий ответ как бы заботливым доброжелателям: «изыди, сатана, что соблазняешь меня...»... И как завершение - клип Саруканова и мужественный отступ Гудкова-сына ... "не поцелуем ли предаёшь меня?..." Все слова уже сказано и стёрты от бесчисленного цитирования: "Веришь ли ты, прокуратор, сам тому, что сейчас говоришь? Нет, не веришь! Не мир, не мир принес нам обольститель народа в Ершалаим, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить затем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвел народ под римские мечи! Но я, первосвященник иудейский, покуда жив, не дам на поругание веру и защищу народ! Ты слышишь, Пилат? - И тут Каифа грозно поднял руку: - Прислушайся, прокуратор!"
2. Очень похожее было перед этим с Саакашвили. Сидел в палатке... «Каждый день говорил в Храме, что не трогали меня...»... Нападение на палатку: «что пришли за мною...»... Пророк, вознесённый на крышу: «и нога не преткнётся...». Пророк, освобождённый народом от «рабов первосвященника»... Суд: «не вижу я вины на этом человеке...».
Обвинение в мятеже: «не ты ли призывал разрушить Храм сей...» (Октябрьский палаццо - октябрьский праздник Шатров-Кущей - суккот - пальмовые ветви в руках возглашающих «Осанна» (Гошана - спаси).
И для усиления - судилище над Улюкаевым: «зачем нам ещё свидетель?...». Просто - уже Небеса открываются...
3. Продолжил размышлять над социокультурными аналогиями физических процессов. Если идти от аналогии мем (социокультурный квант) - элементарная частица, то можно представить себе «конденсат» мемом - т.е. готовые целостные традиции или блоки традиций. Тогда понятно как идёт их распространение, например, монотеизма, наездничества, железоделания, наследственной монархии, дидактической литургии (проповеди во время службы)...
Теперь введём понятие сверхпроводимости конденсата мемов. И сразу понятен механизм неудержимого распространения христианства, ислама, протестантизма, коммунизма, художественного авангарда, радикального исламизма...
Точно также неудержимо растекается жидкий гелий из приоткрывшегося сосуда Дьюара...
Понятен и способ преодоления растекания - повышение температуры до фазы испарения (или снижение - до состояния кристаллизации).
Именно так прекратилось распространение христианства в Африке и Восточной Азии, так остановился, а потом был обращён вспять коммунизм.
В этом смысле либеральных англосаксонский глобализм можно рассматривать как грандиозный поток «конденсата» мемов западной цивилизации, а доктрины «особого пути» и различные фундаментализмы - как методы изменить «физические» свойства среды так, что бы проникновение либерал-глобализма стало невозможным.
Из этого следует и то, что полицейские (цензурные) преграды такой «конденсат» остановить не могут, но лишь трансформация среды, в который он проникает...
Или изменение свойств самого источника «конденсата», после чего он теряет свойства сверхпроводимости. Как это произошло с европейским христианством, коммунизмом или вестернизированной версией дзен-буддизма (поп-дзеном)...
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Н о р д - МАН написал 23.12.2017 05:39
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Что будет это "ЭТО" - вопрос весьма вариативный в деталях.
У чекистов (из опыта борьбы с ними и их методами защиты их режима) - не одна "линия обороны".
По поводу "тандема" - это уж совсем по-детски. Как у Шульман с ее "чисто-наукой", или у Белковского с его фонтанирующим потоком "персоналий".
У ВЛАСТИ - нет ФАМИЛИЙ.
Если завтра персонаж по фамилии путлер взойдет на Мавзолей, достанет табельный Стечкин, и публично пустит себе очередь в висок - это ничего не изменит.
Кроме фамилий, и, в нагрузку - риторику рассказываемых сказочек. Про "коммунизм, социализм, капитализм - и прочие бесконечные "...измы".
А СУЩНОСТЬ режима и его ДЕЛА - останутся все теми-же.
Кощей очень тщательно прячет СМЕРТЬ свою.
!!!O!QQ!JATOTTOTTAKI!!!&&& написал 23.12.2017 00:59
- Таки понятно - у них все из пустыни родом... Оттуда же и сборник древнеиудейских анекдотов, на котором таки клянутся всякие таки презики... То таки да...То таки да...
анти написал 22.12.2017 21:36
Конденсат написал 22.12.2017 15:35
доктор жЫдо/хохло/камуняко/барановедов\ДальССкий написал 22.12.2017 14:21
( полная сеноГОГО
Рядовой Очевидность написал 22.12.2017 14:15
Рядовой Очевидность написал 22.12.2017 14:12
Корршунов написал 22.12.2017 12:10
Намедни нам открылись небеса - ихлоб явился триединый
Поток сознанья с "конденсатом" у виска обрушился пархатой писаниной...
У Мамоны на устах написал 22.12.2017 09:31
alkogolrussia написал 22.12.2017 09:05
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ЖдЬлдтДлтдлт написал 22.12.2017 07:36
зацепился за твою аналогоголовегку, всхлипнул
джек, туда больше нидумай, нинада
(мем - стационарный смысловой портал, - типо для всех, в т.ч. - убогих, типо ты, тужжжащщийся открыть хуч один индеведуальный, гыы)
как-то так написал 22.12.2017 07:33
Жида слушать - себя не уважать.
Жид враньем сыт. Или ссыт?
RobertTub написал 22.12.2017 07:31
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LarryVupaleftFeete написал 22.12.2017 06:35
Santehbop написал 22.12.2017 04:12
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Но рд - МАН написал 22.12.2017 03:39
Это символическое присвоение российской клерикально-монархической традиции. И выдвижение идет от «знати» и «гостей царя». Некий аналог Земского собора 1613 года. И происходит сразу после Западного Рождества.
==============
Вы не правильно понимаете происходящее.
Еще Медведев, в свое время, выступая перед стадом "ЕдРа" - высказался более чем задорно (и достаточно зло) об их будущем. Парни прифигели тогда.
Так вот - это будущее приближается.
Помните сталинистский "расстрелянный Съезд"?
Вот это - оно.
Угадайте с одного раза - кого чекистская хунта назначит "крайними", когда станет совсем худо?
И кто ничего не сделает в ответ - хлопая своими абсолютно пустыми глазенками, лишенными всякого признака разумности?