Просто - уже Небеса открываются...

1. У Иосифа Флавия описано, что умирающий еврейский король, синайский бедуин по происхождению, Ирод Первый Великий, приказал интернировать на стадионе в Кесарии Стратоновой (первый концлагерь!) всех представителей еврейской аристократии и знатных священнических родов - с приказом перебить всех после его кончины (чтобы сделать свою династию монопольной «элитой»).

Но начальник личной стражи Ирода благоразумно выполнять приказ не стал, подобно генералу Грачёву, просаботировавшему порученный ему в августе 1991 года штурм Белого дома.

Возможно от этих событий и родилось предание о приказе Ирода перебить младенцев в окрестностях Вифлеема - исторического домена Давидидов.

Иосиф как давидит и Мириям как потомок священнического рода под интернирование как раз подпадали, поэтому у них были все основания бежать от облавы.

Это я так подхожу к необычайной густоте семантики последних событий. Путин назначил своё выдвижение (т.е. начало коронационного ритуала) в декорациях «Исторического парка» фонда «ритуального» Шевкунова на сталинском ВДНХ.

Это символическое присвоение российской клерикально-монархической традиции. И выдвижение идёт от «знати» и «гостей царя». Некий аналог Земского собора 1613 года. И происходит сразу после Западного Рождества.

Но обличающих «царя» «пророк» Навальный проводит своё начало коронационного ритуала в Западный Сочельник и, как положено «странствующему пророку», в шатре на песке... на пляже... «В пустыне проложите стези...»... «А сын человеческий не имеет где преклонить голову...»... В вертепе в Сочельник гонимый пророк...

Но потом в Лермонтовском сквере («и вы, мундиры голубые...») - положенное «избиение младенцев»...

А перед этим - как положено: соблазн «преклонись передо мною и получишь все царства земные...» и соответствующий ответ как бы заботливым доброжелателям: «изыди, сатана, что соблазняешь меня...»... И как завершение - клип Саруканова и мужественный отступ Гудкова-сына ... "не поцелуем ли предаёшь меня?..." Все слова уже сказано и стёрты от бесчисленного цитирования: "Веришь ли ты, прокуратор, сам тому, что сейчас говоришь? Нет, не веришь! Не мир, не мир принес нам обольститель народа в Ершалаим, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить затем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвел народ под римские мечи! Но я, первосвященник иудейский, покуда жив, не дам на поругание веру и защищу народ! Ты слышишь, Пилат? - И тут Каифа грозно поднял руку: - Прислушайся, прокуратор!"

2. Очень похожее было перед этим с Саакашвили. Сидел в палатке... «Каждый день говорил в Храме, что не трогали меня...»... Нападение на палатку: «что пришли за мною...»... Пророк, вознесённый на крышу: «и нога не преткнётся...». Пророк, освобождённый народом от «рабов первосвященника»... Суд: «не вижу я вины на этом человеке...».

Обвинение в мятеже: «не ты ли призывал разрушить Храм сей...» (Октябрьский палаццо - октябрьский праздник Шатров-Кущей - суккот - пальмовые ветви в руках возглашающих «Осанна» (Гошана - спаси).

И для усиления - судилище над Улюкаевым: «зачем нам ещё свидетель?...». Просто - уже Небеса открываются...

3. Продолжил размышлять над социокультурными аналогиями физических процессов. Если идти от аналогии мем (социокультурный квант) - элементарная частица, то можно представить себе «конденсат» мемом - т.е. готовые целостные традиции или блоки традиций. Тогда понятно как идёт их распространение, например, монотеизма, наездничества, железоделания, наследственной монархии, дидактической литургии (проповеди во время службы)...

Теперь введём понятие сверхпроводимости конденсата мемов. И сразу понятен механизм неудержимого распространения христианства, ислама, протестантизма, коммунизма, художественного авангарда, радикального исламизма...

Точно также неудержимо растекается жидкий гелий из приоткрывшегося сосуда Дьюара...

Понятен и способ преодоления растекания - повышение температуры до фазы испарения (или снижение - до состояния кристаллизации).

Именно так прекратилось распространение христианства в Африке и Восточной Азии, так остановился, а потом был обращён вспять коммунизм.

В этом смысле либеральных англосаксонский глобализм можно рассматривать как грандиозный поток «конденсата» мемов западной цивилизации, а доктрины «особого пути» и различные фундаментализмы - как методы изменить «физические» свойства среды так, что бы проникновение либерал-глобализма стало невозможным.

Из этого следует и то, что полицейские (цензурные) преграды такой «конденсат» остановить не могут, но лишь трансформация среды, в который он проникает...

Или изменение свойств самого источника «конденсата», после чего он теряет свойства сверхпроводимости. Как это произошло с европейским христианством, коммунизмом или вестернизированной версией дзен-буддизма (поп-дзеном)...