Что стоит за выдвижением нового кандидата в президенты РФ?

23 декабря Съезд КПРФ выдвинул Павла Грудинина, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина», кандидатом на пост президента Российской Федерации. Таким образом, второй раз в истории этой партии кандидатом на президентских выборах от КПРФ стал не Геннадий Зюганов, а другой человек, к тому же, не состоящий в партии. До этого первым и единственным примером был Николай Харитонов, выдвигавшийся на аналогичных выборах в 2004 году, т.е. тринадцать лет назад. В КПРФ он вступил лишь в 2008 году.

Выдвижение Павла Грудинина по просьбе редакции сайта РОТ ФРОНТ прокомментировали эксперты.

Борис Кагарлицкий, руководитель Института глобализации и социальных движений (ИГСО), социолог, публицист:

Выдвижение кандидатом от КПРФ Павла Грудинина — по-своему закономерный итог политической эволюции и внутренней борьбы в КПРФ. С одной стороны, выдвижение капиталиста от партии, называющей себя коммунистической, уже никого не удивляет, на региональном уровне это происходит сплошь и рядом. С другой стороны, и сама КПРФ раздираема острыми противоречиями, причем многочисленные оппоненты руководства не имеют общей принципиальной платформы, их объединяет лишь негативная фокусировка на фигуре Геннадия Зюганова, с которым связывают все неудачи и провалы последних лет. Как опытный аппаратчик, Зюганов прекрасно понял расклад и выдвинув вместо себя Грудинина, «расфокусировал» оппозицию. Все прекрасно понимают, что КПРФ за власть бороться не будет, выдвижение не Зюганова, а иного кандидата ничего принципиально не меняет, но повод для недовольства формально устранен. Вы не хотели Зюганова? Пожалуйста, на выборы пойдет не-Зюганов.

Содержательно ничего не меняется. Проблема с Грудининым не только в его классовой принадлежности (в конце концов, история знает целый ряд представителей буржуазии, которые жертвовали интересами своего класса, вспомним хоть Энгельса, хоть московского фабриканта Шмита). Но Грудинин, увы, далеко не Энгельс. И главное, все прекрасно знают, что в современных российских условиях выступать оппонентом власти всерьез — значит рисковать интересами своего бизнеса. Грудинин на это не пойдет, он же сам подчеркивает, что выступает как «хозяйственник», а не как политик. Он будет полностью подконтролен администрации. Даже больше, чем Зюганов, которого ещё что-то связывает с партийными кадрами. А Грудинин вообще не член партии. И даже если в результате его кампании партия опустится ещё ниже в сознании общества, это для него не проблема.

Разумеется, руководство КПРФ вольно делать всё, что считает нужным. Вопрос в том, как должны на это реагировать остальные левые, поскольку пресса связывает выдвижение Грудинина с его успехом в ходе опроса, проведенного на сайте «Левого Фронта» и названного там «народными праймериз». Но с реальными праймериз это имело мало общего — не было ни дебатов, ни встреч с избирателями, ни личной регистрации участников голосования, ни кампании. Участников голосования было менее 20 тысяч и мы очень мало представляем себе, что это за люди. Какую часть из них составили работники компании Грудинина, например? Заметим, что руководство КПРФ само же заблокировало участие целого ряда своих же политиков в праймериз и фактически сорвало их. Потому ссылаться сейчас на результаты опроса, проведенного на страничке «Левого фронта», совершенно некорректно. И требовать от других левых поддержки Грудинина на этом основании будет, по меньшей мере, странно.

Коллектив «Рабкора» высказался за бойкот выборов, но призыв к бойкоту, на мой взгляд, должен будет прозвучать уже после того, как закончится период регистрации кандидатов и станет окончательно ясен фарсовый характер этих выборов, на которых ни одного прогрессивного кандидата не будет зарегистрировано.

Анатолий Баранов, член Президиума ЦК Объединённой коммунистической партии (ОКП), главный редактор электронной газеты «Форум.Мск»:

Выдвижение Грудинина показало, что у КПРФ после четверти века бесплодной деятельности не нашлось более подходящего лидера, чем мультимиллоинер-латифундист, выдвиженец «Единой России», доверенное лицо Путина и вообще беспартийный человек. Строго говоря, если бы КПРФ выдвинула Болдырева, тоже беспартийного, но хоть доверенное лицо Зюганова на прошлых выборах, он вполне мог пройти как общегражданский кандидат, за которого могут голосовать и сторонники некоммунистической оппозиции. Грудинин на эту роль явно не годится, скорее он вызовет расхождение мнений даже в ядерном электорате КПРФ.

Вообще не очень понятно, зачем это надо самому Грудинину — он же вполне адекватный человек, и понимает, что шансов выиграть выборы у него нет, а вот получить все плевки справа и слева, наоборот, гарантия полная. И наверно власть захочет потом еще и сквитаться за некоторые неприятные моменты. Ну и, конечно, в неловком положении оказался и «Левый фронт», выступивший организатором фейковых «праймериз», которые стали поводом для непонятных политических манипуляций. На этом фоне, конечно, выдвижение Лисицыной [рабочий кандидат, выдвинутый партией РОТ ФРОНТ — Ред.] выглядит в моральном плане куда выигрышней: не потребовалось ничего ни фальсифицировать, ни поступаться принципами, чтобы выдвинуть рабочего человека на высший пост в стране. Именно так и должна, видимо, поступать коммунистическая партия, если бы в стране действительно проходили свободные выборы.

Но вероятность регистрации товарища Лисицыной примерно такая же, как у победы господина Грудинина на «выборах», которые заранее уже объявлены референдумом о доверии Путину — то есть могут стать вообще последними выборами президента. И через какое-то небольшое время коммунистам придется решать вопрос об отношении к этим выборам заново, когда рабочего кандидата в бюллетене для голосования не окажется. И мне представляется, что следовало бы внимательней прислушаться к предложению Пензенского отделения ОКП, которые напомнили, что каждый голос, отданный за буржуазного кандидата, приносит 20 рублей бюджетных денег какой-либо из партий. То есть это те деньги, которые отобрали у инвалидов и пенсионеров, и отдадут на стимулирование псевдопарламентской деятельности псевдооппозиции. Наши пензенские товарищи предлагают забирать бюллетени с собой или портить их, чтобы, во-первых, никакого «референдума о доверии» не получилось, а во вторых просто чтобы не тратить бюджетные деньги на прихвостней режима.

Константин Сёмин, журналист, телеведущий, автор и руководитель телепрограммы «Агитация и Пропаганда» («Россия-24»):

Прежде всего, не очень понимаю, как коммунистическая партия может куда-то выдвигать кого-то, кто не является членом партии.

Мне кажется, за всем этим явная попытка придать выборам легитимность, воспользоваться известной технологией «меньшего зла». Причём тут есть куча вариантов для игры. Например, можно дать Грудинину чуть подраскрутиться (на манер Лебедя), припугнув заодно и «партнёров» красным реваншем. Дескать, получите коммунистов, если будете упорствовать. Есть в этом, кстати, что-то от Януковича…

Большой вопрос в том, как к относиться к происходящему: как к шансу для пропаганды или как к очередному приглашению сесть за игровой стол с вокзальными каталами? Мне кажется, в любом случае «лоха» кинут. Поэтому коммунистической пропаганде надо работать на разрушение любых иллюзий, связанных с возможностью «чудесного выздоровления» общества. Никакой «хороший мужик» ничего поправить не может. Деградация классового сознания, упование на хорошего мужика сегодня — главный враг коммуниста. И главный враг самого мужика.

Да, война с иллюзиями не предполагает штурма Зимнего или перегораживания Пресни. Но штурмовать Зимний и перегораживать Пресню, не опираясь на сознательность и волю широких масс, — это провокаторство и безрассудство. Нужна работа с профсоюзами, нужна популяризация идеи Советов, нужна теоретическая платформа. Для ее создания придется в какой-то момент заняться «иконоборчеством» — борьбой с культом великих исторических личностей, за которыми люди перестали видеть идею, теорию.

Александр Степанов, журналист, бывший депутат Законодательного собрания республики Карелия, исключённый из КПРФ:

Во-первых, выдвижение Грудинина символизирует сильный сдвиг КПРФ вправо. Да, на самом деле сдвиг этот произошел уже давно, но выдвижение на пост президента крупного аграрного бизнесмена, или как бы сказали сто лет назад – капиталиста и помещика, это уже чересчур даже для зюгановской партии. Не надо никого обманывать вывеской «Совхоз имени Ленина», это обыкновенное акционерное общество. И неважно, что Грудинин – «добрый барин», который делится с частью своих работников. Не секрет, что на предприятии Грудинина регулярно используется дешевый труд гастарбайтеров, а основа его благополучия – это отнюдь не сельхозпроизводство, а продажа подмосковной земли под строительство. То есть это тот человек, который разбогател на приватизации советского наследия.

Во-вторых, этот шаг лишний раз показывает, что зюгановское руководство превратило свою партию в проходной двор для разного рода карьеристов и проходимцев. Павел Грудинин успел побывать членом «Единой России», депутатом Московской областной думы от партии власти и даже доверенным лицом В. Путина на выборах. Дружил с ЛДПР и Жириновским. Перед нами беспринципный карьерист, удачно заскочивший в большую политику с помощью КПРФ.

В-третьих, поразительно то, что еще несколько месяцев назад никто эту кандидатуру в первичках КПРФ не рассматривал. Ее спустили сверху, и не сомневаюсь – после согласования с администрацией президента. Рядовых членов партии никто не спросил, о них просто вытерли ноги. Впрочем, не в первый раз.

Александр Батов, секретарь ЦК Российской коммунистической рабочей партии (РКРП), 1-й секретарь Московского горкома РОТ ФРОНТ:

С Павлом Николаевичем я знаком шапочно, несколько раз пересекались на теледебатах и иных публичных мероприятиях. Начнём с того, что Грудинин — даже формально не коммунист. Напротив, это вполне себе состоявшийся капиталист, «крепкий хозяйственник» и «отечественный производитель», каких очень любят в КПРФ. Наверное, не самая плохая фигура на политической арене, но считать её объединяющей для левых или подходящей для выдвижения от имени коммунистов — это, по меньшей мере, нелепо.

Но не в этом дело. Хорошо известно и многочисленными примерами доказано, что КПРФ, подобно другим буржуазным парламентским партиям, полностью встроена в нынешнюю кремлёвскую «вертикаль власти». Давно уже все сколько-нибудь значительные партийные решения согласовываются с Администрацией президента РФ. Особенно это касается кадровых решений. Вспомним хотя бы, как в список КПРФ на парламентских выборах 2011 года попал генерал ФСБ Черкесов, близкий друг Путина… Конечно, состоявшееся выдвижение Грудинина также было согласовано с кремлёвскими патронами.

Вырисовывается своеобразная «многоходовочка», целью которой является выход Грудинина в предвыборную гонку. Первый шаг — Удальцов после своего освобождения созывает пресс-конференцию и объявляет о необходимости выдвинуть «единого кандидата» на будущих выборах. Его поклонники ждут от него чего-то прорывного, революционного, а он вдруг сосредотачивается на выборах. Второй шаг — с подачи Удальцова организуются довольно мутные «праймериз». Никаких публичных дискуссий, никакой открытой площадки, просто голосование в интернете. Кто голосовал — непонятно. Кто считал — непонятно. Как считали — непонятно… К большому удивлению левых активистов (от имени которых и проводились эти «праймериз») победителем объявляется Грудинин. Пресса тут же подхватывает этот сомнительный итог, и вот уже у Грудинина готов имидж «всенародно избранного» кандидата. Хотя к этому нет никаких оснований. И, наконец, третий шаг — КПРФ, соблюдая видимость приличий, утверждает «всенародно избранного» на роль кандидата… Кто-то после всего вышесказанного поверит, что это цепочка случайных совпадений?

На мой взгляд, выдвижение Грудинина имеет достаточно простое и логичное объяснение. В преддверии «выборов царя» Кремль обеспокоен не результатами (они ни у кого не вызывают сомнений), а явкой избирателей. Если явка будет низкой, Путину будет труднее позиционировать себя в качестве «национального лидера» как на внутренней, так и на международной арене. Видимое отсутствие сплочённости населения вокруг фигуры президента стало бы политической уязвимостью и повлекло бы за собой нежелательные для Кремля последствия. Поэтому позарез нужна высокая явка. Руководители регионов наверняка уже получили указания об обеспечении явки и «правильного» голосования, что-нибудь вроде «70/70». А кремлёвские политтехнологи активно продумывают варианты оживления предвыборной гонки. Ведь если «выборы» настолько предсказуемые и неинтересные, люди не пойдут на избирательные участки. Это будет фиаско.

Один из способов сделать предвыборное шоу захватывающим и интригующим — обеспечить лидеру более бодрых, молодых, подтянутых спарринг-партнёров. Престарелый, вечно проигрывающий Зюганов никого на выборы не завлечёт. Ксюша Собчак скорее вызовет чувство стыда, нежели азарта. Навальный слишком заигрался и занял нишу уличного бузотёра. Поэтому нужен кто-то ещё, кто гарантированно не смог бы победить, но при этом казался бы выигрышной фигурой. Этот игрок найден.

Тот факт, что спарринг-партнёр пошёл на выборы от имени КПРФ, тоже не случаен. Кремль обеспокоен тем, что марионеточные «коммунисты» теряют влияние в российском обществе. Им нужно, чтобы КПРФ могла по-прежнему эффективно играть роль «придворной оппозиции» и выполнять функцию социального громоотвода. С Зюгановым этого уже не получается, он продолжает терять популярность. Именно поэтому политтехнологи Администрации президента решили немножко подтянуть за уши своих верных подчинённых. Следует ожидать радикализации риторики со стороны КПРФ и её кандидата, чтобы тысячи разочарованных россиян вновь поверили в эту партию и пошли за ней как ослик за морковкой.

Думаю, на выдвижении Грудинина политтехнологические сюрпризы не закончатся.

Павел Грудинин: краткая справка

Павел Николаевич Грудинин родился в 1960 году в Москве. Его биография уже опубликована ведущими информационными агентствами. В 1995 году он был избран директором закрытого акционерного общества (ЗАО), которое сохранило старое название «Совхоз имени Ленина». По мнению ряда источников это избрание стало результатом махинаций с землёй, принадлежавшей совхозу и проданной под строительство огромного магазина «Твой Дом» компании «Крокус Интернэшнл». С тех пор Грудинин является бессменным руководителем ЗАО. Этому способствует то обстоятельство, что круг акционеров компании существенно сузился; Грудинин сумел сконцентрировать в своих руках более 42% акций и стал фактическим хозяином предприятия. По непроверенным данным, основной доход ЗАО получает вовсе не за счёт сельскохозяйственных работ, а за счёт застройки.

Политическую карьеру Грудинин начал ещё в 1997 году, когда избрался в Московскую областную Думу. Там он пробыл почти полтора десятилетия — до 2011 года. Политическая деятельность Грудинина стартовала с правящей партии «Единая Россия», где он состоял до 2010 года. Более того, в 2000 году Грудинин удостоился чести быть доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. По сообщениям прессы, Грудинин также называл себя«консультантом президента РФ».

Если в 1997 и 2002 гг. Грудинин выдвигался в Московскую областную Думу как одномандатник, то в 2007 году он уже был избран по спискам «Единой России». Это был его последний депутатский срок. В следующий раз — в 2011 году — он был выдвинут уже по спискам КПРФ. Однако Московский областной суд снял Грудинина с предвыборной гонки. Поводом для такого резкого шага стало интервью кандидата в «Русском Репортёре», в котором он допустил националистические высказывания. Впрочем, не менее интересны в этом интервью и политические взгляды Грудинина:

Я за социализм европейского образца, как в Швеции или Германии.

Выйдя из «Единой России», Грудинин заигрывал не только с КПРФ. Не так давно, например, он в очередной раз пригласил в гости Владимира Жириновского. Судя по комментариям Жириновского в связи с выдвижением Грудинина, визит не прошёл даром. Жириновский назвал его «очень достойной, хорошей кандидатурой» и напророчил лидерство в будущей социал-демократической партии.

Незадолго до выдвижения Грудинин стал одним из лидеров в так называемых «праймериз» — онлайн-голосовании по выбору «единого кандидата левых сил» на сайте движения «Левый Фронт». Многие левые организации и движения не восприняли это голосование всерьёз, однако медийный эффект был достигнут.