Грудiнiн прыйдэ - порядок навэдэ...

Именно с такими влажными мечтами приветствуют сторонники Грудинина электорат на выборах Президента 2018. У меня к этим оптимистам лишь один вопрос:

- Как вы себе это представляете, если мы живем в "правовом демократическом государстве"?

Что это значит?

А то значит, что надо принять ЗАКОН, например, об обобществлении средств производства, за который должны проголосовать верхняя и нижняя палаты законодательного собрания.

Т.е., большинство должно проголосовать за то, что теперь все прежде всего крупнейшие предприятия и банки, включая и в первую очередь нефтегаз, должны перейти в собственность общества!

А там в этих "палатах" кто сидит? Правильно — подавляющее большинство едросы и прочие прихлебаи КУПНЕЙШЕЙ БУРЖУАЗИИ, вроде партии "сержанта Серёги", которая нынче проголосовала за поддержку Путина или партия фриков одного известного горлопана. А верхняя палата состоит из самих олигархов или их прямых "посыльных".

Ну и? "И шо воно ото йому дало"?

И еще, многие говорят, дескать, государству отдадим СП, пусть оно управляет.

Уважаемые, а все государство принадлежит олигархату и снова через тот же карманный парламент. Ну и?

Напоминаю, что в СССР де-юре, СП тоже принадлежали государству и ими управляли чиновники. Но государство принадлежало СОВЕТАМ рабочих и крестьянских депутатов. Именно они управляли ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФОНДАМИ накопления и потребления, в которые направлялся ПРИБАВОЧНЫЙ продукт.

А советы избирались на основе принципа демократического централизма: трудовые коллективы избирали своих представителей во власть по методу "пирамиды" — снизу до верху. И трудовой коллектив имел право в ЛЮБОЙ МОМЕНТ отозвать зажравшегося представителя голосованием и назначить нового.

Это и есть элемент ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА.

Есть у трудящихся сегодня такой инструмент в руках?

Нет.

Выбрал публичного клоуна, которого ты по телевизору иногда видишь и в т.н. "предвыборную кампанию", на пять лет — а далее сиди и не п.зди. За тебя тобой избранный кандидат все решит и примет "правильные" законы как тебе жить. Например, содержать депутата за 800 тыр в месяц на полном бюджетном пансионе, при том, что в стране 55% ТРУДЯЩИХСЯ живут на доход менее 25 тыр в месяц.

А через пять лет можешь избрать другого петрушку.

Так какой "порядок навэдэ" Грудинин при таком раскладе, будь он на самом деле коммунистичней всех зюгановцев вместе взятых?

Поэтому я и говорю, что политическая роль Грудинина - ПРИВЛЕЧЕНИЕ электората и, тем самым, легитимизация выборов без выбора, участие в «ХПП 66+6».

Ибо "красный электорат", увидев "реальную альтернативу" и веря с исступлением в буржуазное реалити-шоу "Демократические Выборы Президента", помчится как в ж.опу раненная лань на избирательные участки.

Видя такой расклад, оживятся и противники "красной чумы" — бело-красно-голубая власовщина, белогвардейщина, черносотенщина, подтянется, само собой и "либеральная" публика навально-собчатников. Вопчем, за 50% явка перевалит. Что, собственно и надо для легитимизации старого нового Президента.

Ну а уже 19 марта все пойдет как и прежде: САМИ ЖЕ ПРОЯВИЛИ СВОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ и в "честной и НЕЛЕГКОЙ борьбе" победил "достойнейший из достойнейших" — Светлейший. Всё "по-честному".

А теперь ЗАТКНИТЕСЬ и п.здуйте на заводы, фабрики, забои, нефтегазоскважины... работать на реальных пацанов - эффективных собственников, которые в погоне за прибылью еще больше затянут у вас на пузе брюшные ремни в форме окончательной ликвидации соцгарантий. Конкуренция же ж. Не одни в мире живем. Надо понимать же ж.

Аминь.