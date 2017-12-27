Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Грудiнiн прыйдэ - порядок навэдэ...

Опубликовано 27.12.2017 автором Михаил Кобзарев в разделе комментариев 4

выборы зюганов цик явка грудинин
Грудiнiн прыйдэ - порядок навэдэ...

Именно с такими влажными мечтами приветствуют сторонники Грудинина электорат на выборах Президента 2018. У меня к этим оптимистам лишь один вопрос:

- Как вы себе это представляете, если мы живем в "правовом демократическом государстве"?

Что это значит?

А то значит, что надо принять ЗАКОН, например, об обобществлении средств производства, за который должны проголосовать верхняя и нижняя палаты законодательного собрания.

Т.е., большинство должно проголосовать за то, что теперь все прежде всего крупнейшие предприятия и банки, включая и в первую очередь нефтегаз, должны перейти в собственность общества!

А там в этих "палатах" кто сидит? Правильно — подавляющее большинство едросы и прочие прихлебаи КУПНЕЙШЕЙ БУРЖУАЗИИ, вроде партии "сержанта Серёги", которая нынче проголосовала за поддержку Путина или партия фриков одного известного горлопана. А верхняя палата состоит из самих олигархов или их прямых "посыльных".

Ну и? "И шо воно ото йому дало"?

И еще, многие говорят, дескать, государству отдадим СП, пусть оно управляет.

Уважаемые, а все государство принадлежит олигархату и снова через тот же карманный парламент. Ну и?

Напоминаю, что в СССР де-юре, СП тоже принадлежали государству и ими управляли чиновники. Но государство принадлежало СОВЕТАМ рабочих и крестьянских депутатов. Именно они управляли ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФОНДАМИ накопления и потребления, в которые направлялся ПРИБАВОЧНЫЙ продукт.
А советы избирались на основе принципа демократического централизма: трудовые коллективы избирали своих представителей во власть по методу "пирамиды" — снизу до верху. И трудовой коллектив имел право в ЛЮБОЙ МОМЕНТ отозвать зажравшегося представителя голосованием и назначить нового.

Это и есть элемент ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА.

Есть у трудящихся сегодня такой инструмент в руках?

Нет.

Выбрал публичного клоуна, которого ты по телевизору иногда видишь и в т.н. "предвыборную кампанию", на пять лет — а далее сиди и не п.зди. За тебя тобой избранный кандидат все решит и примет "правильные" законы как тебе жить. Например, содержать депутата за 800 тыр в месяц на полном бюджетном пансионе, при том, что в стране 55% ТРУДЯЩИХСЯ живут на доход менее 25 тыр в месяц.

А через пять лет можешь избрать другого петрушку.

Так какой "порядок навэдэ" Грудинин при таком раскладе, будь он на самом деле коммунистичней всех зюгановцев вместе взятых?

Поэтому я и говорю, что политическая роль Грудинина - ПРИВЛЕЧЕНИЕ электората и, тем самым, легитимизация выборов без выбора, участие в «ХПП 66+6».

Ибо "красный электорат", увидев "реальную альтернативу" и веря с исступлением в буржуазное реалити-шоу "Демократические Выборы Президента", помчится как в ж.опу раненная лань на избирательные участки.

Видя такой расклад, оживятся и противники "красной чумы" — бело-красно-голубая власовщина, белогвардейщина, черносотенщина, подтянется, само собой и "либеральная" публика навально-собчатников. Вопчем, за 50% явка перевалит. Что, собственно и надо для легитимизации старого нового Президента.

Ну а уже 19 марта все пойдет как и прежде: САМИ ЖЕ ПРОЯВИЛИ СВОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ и в "честной и НЕЛЕГКОЙ борьбе" победил "достойнейший из достойнейших" — Светлейший. Всё "по-честному".

А теперь ЗАТКНИТЕСЬ и п.здуйте на заводы, фабрики, забои, нефтегазоскважины... работать на реальных пацанов - эффективных собственников, которые в погоне за прибылью еще больше затянут у вас на пузе брюшные ремни в форме окончательной ликвидации соцгарантий. Конкуренция же ж. Не одни в мире живем. Надо понимать же ж.

Аминь.



Рейтинг:   4.33,  Голосов: 12
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Движение залог изменений 04:55
макробий4-5 написал 27.12.2017 05:34
Прочитал, как в сказке побывал! Завтра с Грудиныным коммунизм построим, и Путина спрашивать не будем.
Ответить
Движение залог изменений
Тур написал 27.12.2017 04:55
Правильно, бойкот, но что все не пойдут? Пойдут коррупционеры и проголосуют за своего лидера, а потом скажут, но вы же не пошли, ваша проблема, так что купите селедку и е... ей мозг, а лидер избран! Я не сторонник Навального, но считаю, что ЦИК совершил деяние, которое при определенном изменении ситуации вполне имеет перспективу быть признанным преступлением. Теперь Навальный и его сторонники получили определенные моральные права на определенные действия. Но Навальный и поддерживающие его люди, это не вся Россия и не ее большинство! Сейчас выдвинут и начинает набирать популярность кандидат от ПДС НПСР и КПРФ, Грудинин. Отдаст ли Путин и Ко власть, в случае если реально победит Грудинин, а шанс есть? Так вот, в этом случае, если не отдаст, то избтратель Грудинина будет не только возмущен, но и возможно пойдет на действия, поскольку проголосовали, а их послали! А вместе с Навалистами, это будет большинство. Почему Грудинин? Посмотрите здравые посылы Болдырева https://www.youtube.com/watch?v=8MnWIcTNAT0 Итак, будут соревноваться две группы, национально патриотическая из левых и правых, и компрадорская из коррупционеров и финансово-сырьевого олигархата, узурпаторов как мы убеждены власти. Хотим слома такой избирательной системы как нынешняя, хотим изменений в налогообложении и поборах, хотим переноса социальных и хозяйственных достижений как в АОЗТ Совхоз им. Ленина на всю страну, хотим борьбы с коррупционерами в стиле Ли Кван Ю, значит идти и голосовать за Грудинина. Я бы и Навального попросил поддержать со своими сторонниками Грудинина, но пока он решил осуществить мониторинг выборов, что тоже не так плохо. И Грудинин идет не один, а с командой и программой! Правда некоторые члены КПРФ, пытаются себя и свою идеологию выпятить, приватизировать Грудинина, чем в общем то мешают объединению, но это в целях пропаганды себя, по этому хрен с ними, важно не упустить шанс на перемены! Так вот, если большинство, в качестве протеста против узурпации власти, коррупции, сдачи территорий и акваторий, против саботажа развития индустриального, социального и иного, страны, против беспредела коррумпированной бюрократии, против обнищания большинства, придет и выразит свою волю, сконцентрированную на Грудинине, показав, что готово отстоять ее и заставить ее исполнить, то перемены станут не обратимы, уже не смотря на поведение власти. И это шанс для свободной и соревновательной политической борьбы для всего многообразия политических сил уже в дальнейшем.
Ответить
фантазеры, идите лесом
Правдорубченко написал 27.12.2017 03:46
Вы так рассуждаете, как будто в стране есть настоящие нормальные трудящиеся с настоящими нормальными профсоюзами. Нет их и не предвидится. Патерналистический миллионер Грудинин - это реальный максимум социальной политики, возможный в рФ на сегодняшний день. ФСЁ. Так что же лучше, такой вот максимум, за которым очень много что идет второй серией, или олигархический беспредел? Ну выскочили вы вперед паровоза со своей крановщицей и что? Если бы ЦИК вас не прихлопнула сходу, вы бы затмили с ней Ололошу и Сырожу-без-миллиарда в паноптикуме фриков.
Ответить
(без названия)
!!!!QQQ!TOTJATOT!OQQ!!!!&&& написал 27.12.2017 01:49
"И трудовой коллектив имел право в ЛЮБОЙ МОМЕНТ отозвать зажравшегося представителя голосованием и назначить нового.
Это и есть элемент ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА.
Есть у трудящихся сегодня такой инструмент в руках?
Нет."
- Таки этот же инструмент тупые, вечнопьяные роботы-матаголики вместе с Алкашрм Мордатым давно пропили! Таки еще когда СССР пропивали!
\\//\\/\/\/\\\\/"А теперь ЗАТКНИТЕСЬ и п.здуйте на заводы, фабрики, забои, нефтегазоскважины... работать на реальных пацанов - эффективных собственников, которые в погоне за прибылью еще больше затянут у вас на пузе брюшные ремни в форме окончательной ликвидации соцгарантий. Конкуренция же ж. Не одни в мире живем. Надо понимать же ж.
Аминь."
- Таки не "аминь!", а "здец!" То таки да! То таки Я о том же говорю! Бесноватые гав-нолики, безумные вчонкины, примкнувшие к ним тупые, вечнопьяные роботы-матаголики пустили оп ветру СССР и Коммунизм. Таки этим они создали новую реальность, в которой им, болезным. только и остается лапу с-осать... Или пойти и пос-ссать на могилки своих предшественников, которые таки на кухнях и в бытовках таки мечтали за права человека и 3,1416-дараса, хатели работать на хазяина, жидь, как у польше и шоп таки была вотка в магазине... То таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сожалеете ли вы о распаде СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Загадочная авария автобуса
Загадочная авария автобуса
25.12.2017
Дочь Назарбаева испугалась бастующих шахтеров
Дочь Назарбаева испугалась бастующих шахтеров
26.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У Собянина с деньгами все хорошо, а у меня не очень... Может это взаимосвязано? (2)
Президентский Совет по культуре и искусству вынес министру культуры России обвинительный приговор (5)
Если в кране нет воды... (2)
Только социализм остановит экспансию США, Китая, наркотиков и террористов (5)
Сенаторы решили упростить вывоз культурных ценностей за рубеж (3)
СК не нашел криминала в действиях руководства полковника-миллиардера Захарченко (8)
Роскомнадзор требует от Facebook и Instagram объяснить блокировку Кадырова (7)
Минфин: Резервный фонд будет полностью исчерпан к Новому году (9)
Пресс-секретаршу МИДа Захарову повысили до генерал-полковника (10)
Путин похвалил правительство за решение всех стоявших перед экономикой страны вопросов (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Водички захотели? А нету!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Много зарубежных Великих знал...
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Однажды в России: выборы
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Уйдёте с полностью промытыми мозгами
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss