Павел Николаевич в данный момент штурмует лыжные склоны в Баварии

Очень уважая Павла Грудинина за промышленно-деловые качества и высоко оценивая его политические перспективы, презираю "грудиноманов" и "свидетелей Грудина". И, выказывая Павлу Николаевичу доброжелательную поддержку, щадить его за ошибки не намерен.

Надежда Отечества уехала в Германию на лыжах кататься

Какого хрена Грудинин поперся отдыхать на новогодние праздники в Германию, уже будучи кандидатом в президенты РФ? Блин, первый и смачный выхлоп в лужу налицо! Это вы так за обездоленных русских боретесь? Когда даже Собчачка - и та в РФ на праздники остается, а Медведев в Сочи едет, на лыжах кататься. Вы не могли до следующего года подождать?



Вообще-то сейчас идет предвыборная кампания, и в ней - каждый день на счету. Да, страна не работает, все гуляют, но первую неделю года стоило бы посвятить формированию истинного, рабочего (а не зюгановского) предвыборого штаба. Знакомиться с людьми. Создавать клубы поддержки в регионах. Вести негласные переговоры с союзниками среди деловых кругов и гражданских активистов. Уже выезжать в первые регионы в первые турне как кандидат. А тут - Альпы с лыжами?



Не обольщайтесь насчет огромного взлета популярности Грудинина после нескольких телеэфиров. Юрий Юрьевич Болдырев совершенно зря рисует картину фантастического успеха Грудинина на выборах, неизбежность второго тура оных и дебатов "Путин-Грудинин". Пока что грудиномания охватила активную Интернет-аудиторию, политизированных граждан и городских сумасшедших. А их - процентов пять-шесть, не больше. (Именно эта часть оставляет комменты в Рунете и звонит в телерадиостудии при опросах). Остальная ширнармасса о Грудининне почти ничего не знает. И если сейчас на лыжах кататься, то можно на выборах не набрать даже зюгановских процентов, оказавшись позади Жирика.



Дорогой Павел Николаевич! Мне поступает неприятная информация. На вас пытаются выходить истинные энтузиасты и патриоты со своими инициативами, с желанием работать. А их футболят в штаб Зюганова. Простите, но имею опыт попыток сотрудничества с КПРФ с 1993-1996 годов. Идти с инициативами к зюгановцам - все равно, что совать горящие факелы в болотную жижу. Там все загасят. Мне говорят, что вы целиком рассчитываете на штаб Зюганова. Это уже вызвало резкую реакцию Игоря Стрелкова. Очень советую поразмыслить над моими словами.



Слышу и злые языки: мол, Грудин по согласованию с АП РФ только отбывает номер, занимая место Зюганова. Но, дескать, всерьез предвыборную кампанию вести не намерен. Взамен ему, де, обещана "сладкая плюшка" после "оживленных" выборов Гаранта. Поговаривают о подмосковном губернаторстве.



Так вот, мне очень хочется, чтобы все это оказалось ложью.

В Германию на Новый год ездить было не нужно...

Ждать ли от Грудинина активной компании, жёстких заявлений на которые его подталкивают члены НПСР в частности Болдырев? По моему мнению не стоит, Павел Николаевич в данный момент штурмует лыжные склоны в Баварии...

Максим Калашников