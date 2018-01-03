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Московский листок

К вопросу о патриотах и компрадорах. Вид снизу...

Опубликовано 03.01.2018 автором Валериан Каплин в разделе комментариев 11

патриоты компрадоры
К вопросу о патриотах и компрадорах. Вид снизу...

Испокон веков жили на Руси два барина – славянофил и западник, западник и славянофил.

Славянофил носил бороду, говорил и писал по-русски, был за всё русское, исконное и посконное, сапоги носил смазные, пил чай, ел ватрушки, управляющих же выбирал из челяди и указания им предпочитал отдавать самолично.

Верил в Бога, строил церкви, христосовался с людьми, по большим двунадесятым праздникам не считал за грех перекинуться с отцом благочинным и в «дурака», но всегда и во всём являл собой сугубый пример единоначалия и благочестия...

Западник же бороду брил, волосы красил и густо фабрил усы. Говорил и писал по-русски плохо, с французским прононсом, зато безумно обожал всё яркое и новое, а пуще всего – всяческие новомодные иностранные штуки, которые и внедрял на отечественной почве.

Сюртук носил аглицкий, обувь италийскую, пил кофий, кушал птифуры, а в управляющие нанимал немца, а то и вовсе - сдавал всё, что ни есть, в аренду.

Верил в разум, прогресс и права человека. Церковь посещал по нужде и то трижды: при крещении, венчании и отпевании. Впрочем, в первом и последнем случаях – не вполне добровольно...

Ну и, конечно же, всегда и везде, при любых обстоятельствах, был он неистовым и пламенным поборником полной, всеобщей и ничем не ограниченной свободы!

...Но вот крестьян на конюшне они оба пороли абсолютно одинаково...



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Всего комментариев к статье: 11
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Историк написал 03.01.2018 17:37
автор, ты лжешь с первых же строк. Так называемая "русь", основанная кстати норманнами, условно появилась лишь в период с 890-960гг, при чем без статуса государства, а закончилась уже в 1024г с отделением черниговского княжества и официальным распадом в 1054г на любечском съезде князей, просуществовав всего-лишь около 100 лет. Таким образом твое пздоплетство про "испокон веков" и "русский язык" - бред сивой кобылы с русским недообразованием!
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888
ггг написал 03.01.2018 17:33
Да уж...
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(без названия)
А.Каммерер написал 03.01.2018 16:59
...Но вот крестьян на конюшне они оба пороли абсолютно одинаково... Ой ли? Кажется, любит автор все упрощать. И похоже, хреновенько знает отечественную историю.
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