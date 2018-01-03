К вопросу о патриотах и компрадорах. Вид снизу...

Испокон веков жили на Руси два барина – славянофил и западник, западник и славянофил.
Славянофил носил бороду, говорил и писал по-русски, был за всё русское, исконное и посконное, сапоги носил смазные, пил чай, ел ватрушки, управляющих же выбирал из челяди и указания им предпочитал отдавать самолично.
Верил в Бога, строил церкви, христосовался с людьми, по большим двунадесятым праздникам не считал за грех перекинуться с отцом благочинным и в «дурака», но всегда и во всём являл собой сугубый пример единоначалия и благочестия...
Западник же бороду брил, волосы красил и густо фабрил усы. Говорил и писал по-русски плохо, с французским прононсом, зато безумно обожал всё яркое и новое, а пуще всего – всяческие новомодные иностранные штуки, которые и внедрял на отечественной почве.
Сюртук носил аглицкий, обувь италийскую, пил кофий, кушал птифуры, а в управляющие нанимал немца, а то и вовсе - сдавал всё, что ни есть, в аренду.
Верил в разум, прогресс и права человека. Церковь посещал по нужде и то трижды: при крещении, венчании и отпевании. Впрочем, в первом и последнем случаях – не вполне добровольно...
Ну и, конечно же, всегда и везде, при любых обстоятельствах, был он неистовым и пламенным поборником полной, всеобщей и ничем не ограниченной свободы!
...Но вот крестьян на конюшне они оба пороли абсолютно одинаково...
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