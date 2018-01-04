Варианты «Н» и «Г»

Мои читатели уже поняли мои несложные подходы к социально-политическим процессам: циклы всегда фрактальны, а фракталы - зеркальны...

Вот ещё один пример политической зеркальности.

Как я писал неоднократно, Навальный (и его окружение) предложило праводемократической оппозиции «Вариант Н»: на имитиационные <Анти>выборы марта 2018 года ответим восстановлением настоящего политического поведения - как поляки в 1981 или никарагуанцы в 1978.

Одновременно левоавторитарной оппозиции предложили «Вариант Г» («народно-патриотическая сила» Грудинин - см. Приложение).

Теперь от сторонников «Варианта Н» требуется самоотверженность, даже героизм и огромная активность - агитация за бойкот, попытки создать альтернативные наблюдательные посты, противостояние всем политическому истеблишменту одновременно, включая системно-либеральный его сегмент, разгоняемые митинги и пикеты, аресты, штрафы, травля, провокации...

Условно говоря, им отдана команда «В ружьё!»...

Зато от коммунистических активистов больше ничего не требуется. Как летом 1990 года. Им как бы передана установка: «Вольно... Закурить и оправиться...».

Агитировать за Гудинина они не смогут - слова: «Голосуйте за нашего кандидата и мы завалим страну клубникой» бесплатно и убеждённо произносить невозможно...

Найдут мелкооптовых разносчиков буклетов... Будут крутить бесконечные клипы на тему: «Поднял совхоз - подниму и страну»...

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Приложение. "Г" - ЗНАЧИТ "ГРУДИНИН"

Милостью судеб, отечественный либералы и демократы получили уникальную возможность за чужой счёт (так ведь - либералы, знамо дело!) и с безопасного удаления изучить упорно предлагаемый им околопридворными политологами алгоритм электоральной стратегии. На примере представителя "объединённых народно-патриотических сил" Грудинина П.Н.

Это значит подобрать неполитизированного ("политики народу надоели") деятеля с background успешного позитивного организатора, хорошего уважаемого специалиста.

Респектабельного, но простого, но интеллигентного... Умеренных, но однозначно прогрессивных взглядов. Уходящего от раскалывающих общество тем, и напротив, ищущего единую платформу из консолидирующих на простых и понятных тезисах, очень конкретных. Не вступающий в прямую конфронтацию с популярным президентом и популярными направлениями его политики (внешней), однако, призывающей к её конструктивной коррекции.

И тогда, получив таким образом солидную электоральную поддержку, можно будет показать Путину необходимость сдвига его политики, а случае очень значимой поддержки - и смены правительства, по крайней мере, социально-экономического блока и отмены ряда непопулярных мер.

Назовём это "Вариант Г".

И это не пародия на Явлинского и Собчак. Скорее, это их кампании - отчасти эскиз такого замысла. Это могло быть, если бы либералы и демократы все сплотились бы вокруг поддержки Кудрина, а ещё лучше - вокруг Белых (до его ареста, разумеется).

От редакции: Вообще-то в России коммунистических партий как минимум три (РОТ Фронт, ОКП, "Коммунисты России"), а партию Зюганова обычно называют "коммунистической" - именно так, в кавычках. Это существенно для понимания, поскольку РОТ Фронт выдвинул кандидатом в президенты крановщицу с высшим образованием т.Лисицыну, ОКП поддержала, а "Коммунисты России" двинули своего лидера товарища Максима (официальный партийный титул Максима Сурайкина).

Это существенно по двум причинам. Первая: "кампания Г" - это не коммунистическое выдвижение ни по каким признакам: сам Грудинин не член компартии и особо коммунистических взглядов не выражает; выдвижение Грудинина было инициировано национал-патриотами из НПСР и продолжено умеренно левым, но далеко не коммунистическим Левым фронтом; его поддержка КПРФ также не может быть никак связана с коммунистами, поскольку даже Зюганов и тот называет Грудинина кандидатом от "народно-патриотических сил".

Второе - это наличие сразу двух 100-процентно коммунистических кандидатов, которым неизбежно будет отказано. Собственно, Лисицыной даже не придется собирать подписи, ее отклонили по формально-бюрократическим признакам, а товарищу Максиму навряд ли дадут собрать 100 тысяч подписей, а если и дадут, то признают недостоверными.

Если бы власть была заинтересована в размывании голосов за Грудинина, то она бы, наоборот, с радостью зарегистрировала еще двух "настоящих коммунистов" в пику ненастоящему. Но по каким-то причинам ЦИК (а имеем в виду АП) ворожит беспартийному Грудинину. А Грудинин ворожит власти, сам нарочно подставляясь направо и налево.

Павел Николаевич в данный момент штурмует лыжные склоны в Баварии

Грудинин признался, что выводил деньги за границу, и они до сих пор там

Ну просто не выборы, а какая-то игра в поддавки!

Заметим, либералы вообще не играют. Нельзя же считать серьезными игроками Собчак и Явлинского? Хотя чтобы не огорчать последнего, даже Болдыреву не дали выдвинуться, хотя он-то как раз на месте Грудинина смотрелся б куда органичней.

С Навальным сами видите, что - истерика. Теперь он вынужден играть ту самую игру, которую обломал левым в 2012-м году.

И вот же что интересно - никто из либералов даже не рассматривает участия в бойкоте со стороны коммунистов! Хотя именно коммунисты наиболее последовательно доказывают (да, собственно, они и выдвинули) идею бойкота с 2010-го года!

Нет, Навальный, проваливший бойкот в 2012-м году, теперь будет проваливать его и в 2018-м, поскольку кроме него в нем пока никто не участвует. Потому что ему не нужен никакой бойкот, ему нужен Навальный на фоне бойкота или любой другой "движухи". Как с этими бессмысленными сызначала штабами - движение все, цель ничто. То есть нету вообще цели никакой. Или еще точней - цель Навальный. Средство - Навальный. Идея - Навальный. Навальный все - остальное ничто!

Нарциссизм в политике вещь, вообще-то, обычная. Но как правило малоэффективная.

Да, на все возможные упреки в малочисленности, отвечу - все вместе взятые политически активные силы в России составляют менее 1 процента избирателей. Это вместе с "балластом". В реальности у самой большой политической партии ("Единую Россию" не считаем, она вне категорий) КПРФ реально работает тысяча-полтора активистов, и это еще комплиментарная цифра. У непарламентских компартий - сотни. На фоне примерно 90 миллионов избирателей - просто неощутимо.

С таким припасом надо бы уже сейчас садиться и прикидывать сценарий всем, кого только удастся подгрести. Или просто объявить пассивный бойкот, расположиться на диване и смотреть, что получится.

Понятно, что готовность ко второму варианту почти абсолютная. Но его результаты навряд ли кого устроят.

Если говорить о перспективах, то результат, заявленный как "референдум о доверии Путину" - это 70Х70. На 70 процентов "за" Путина мы навряд ли сможем повлиять, избирательная машина работает давно и практически без сбоев.

У Г просто "отвинтят" голоса и "привинтят" П. Как в 1996 году "отвинтили" у З и "привинтили" Е. А куда ж еще делись те голоса, которыми вроде бы выиграл нынешний начштаба Грудинина у бухого "отца русской демократии"?

С тех пор система очень даже хорошо отладилась, и сбоев не дает - даже Медведев, и тот выиграл в первом туре.

А вот на 70 процентов явки еще можно повлиять. Хотя и тоже очень трудно. Но по крайней мере мы сможем не дать выдать сомнительную победу за референдум о всенародном доверии. Ну как прошедшие недавно в Москве муниципальные выборы очень трудно считать всенародным волеизъявлением, при смешной явке-то...

Чтоб поняли - борьба идет не за победу в шахматной партии, она заранее проиграна. Борьба идет за саму шахматную доску! И в случае поражения играть будем уже в буру на нарах...

Анатолий Баранов