НЯШ: Навальный-Явлинский-Шпилькин

Лучший «яблочный» публицист Борис Вишевский резко ответил (см. Приложение) и Навальному, и профессору Максиму Миронову, который на далёких Пиренеях пытается быть при Навальном тем, кем был Михаил Кольцов для республиканского правительства Хуана Негрина.

Речь идёт о двух важнейших моментах: влиянии «бойкота Навального» («Навальнианского джихада»*) на итоги выборов и возможное получение госфинансирования для партии «ЯБЛОКО» по итогам голосования за Явлинского в День Парижской Коммуны (18 марта) 2018.

Математик Шпилькин, внесший такой вклад в разоблачение приписок на двух думских и одних президентских выборах, совершенно прав - существенно бойкот увеличивает процент голосов за Путина.

Ну, и что? Раз выборы носят плебисцитарный характер, то пусть на них придут только сторонники Путина. Это будет только честно...

Если «политики»** и общественные деятели полагают, что агитировать можно только в условиях избирательной кампании, то что им мешает наагитировавшись вволю, сняться накануне выборов, обосновав это, допустим, нарушением равноправия участников, админресурсом и прочим, т.е. сказать 13 марта всё то, что они в любом случае заявят 19-20-го.

Путин всё равно выиграет выборы. Прежде всего потому, что ни один его оппонент, имеющий шанс быть зарегистрированным, не выступает против него.

Выступают против его политики в настоящее время, призывая её изменить - в той или иной форме вернувшись в 2002, 2004, 2014... Явлинский провёл «чартистскую» кампанию за вывод войск из Сирии - и она завершилась блестящим успехом...

При этом Явлинского никто не называл саботажником «борьбы с терроризмом на дальних подступах». В отличие от Немцова, собравшего весной 1996 миллион подписей против войны в Чечне. Путин вывел войска. Оставшиеся сосредоточены на базах на пятачке в 20 км от противника, имеющего ракеты радиусом поражения в 40 км ... Подписную кампанию за вывод войск из Донбасса и за замену их на международные полицейские силы не проводили.

Потому что надо поднимать «объединяющие» темы, а не «разъединяющие»! Этой нехитрой мудрости наших «политиков» научили давно... Очень жаль, что Ленин и Сталин их не слышали. Но хорошо, что не слышали Сахаров и Ельцин...

Давайте разделим участие в избирательной кампании на три момента:

а) возможность вести агитацию в поддержку своей позиции;

б) возможность получить некий рейтинг*** деятелей и идеологических направлений, рассматривая выборы как самое большое социологическое исследование;

в) возможность получением большой поддержкой либеральных**** кандидатов склонить Путина в сторону программы условного Кудрина, а не в сторону безусловного Сечина...

Всё это очень интересно и может дать некий политический профит (а его можно извлечь из всего чего угодно - это как биржевая игра: зарабатывать можно как на росте, так и на падении котировок), только к продвижению страны к мирным демократическим преобразованиям не имеет никакого отношения. Сегодняшний Путин, у которого пожгли Хмеймим, не ближе к демократии, чем прошлогодний Путин, взявший Алеппо и опять Пальмиру (т.е. базу Тадмор).

Завтрашний Путин, давший «отмашку» на замену на востоке Украины «ихтамнетов» на беларусо-финляндско-канадско-сербский миротворческий контингент, также не будет ближе к демократии. Точнее, он будет на таком же расстоянии от неё, как и во времена его уговаривания киргизского руководства предоставить США базу в Кане и создания натовского транспортного хаба в Ульяновске.

Теперь о деньгах. Уважаемый Борис Вишневский уверяет, что при получении Явлинским 3% (2 млн. голосов по его подсчёту) «ЯБЛОКО» получает всего-навсего 40 млн. рублей. при стоимости избирательной кампании 100-200 млн. рублей.

Но, во-первых, погасить за госсчёт от 40% предвыборных расходов - это тоже деньги. Тем более, что рассматривается законопроект семикратного повышения выплат путём приравнивания размером «президентской» компенсации до «парламентских» - 152 рублей.

Во-вторых, участие в выборах - единственная возможность восстановить престиж стёртой в порошёк партии перед следующими думскими выборами, на которых снова штурмовать 3%-барьер.

В-третьих, в 2016 году «ЯБЛОКО» была партией, получивший самое крупное спонсорское финансирование из числа непарламентских. Опередив и "Родину" и "Партию Роста." В основном оно сложилось из 5 одинаковых и максимально возможных по закону траншей (каждый 43,3 млн руб.), поступивших от пяти фирм, зарегистрированных по одному юрадресу (возможно, что в одной комнате и с общим бухгалтером - чтобы не портить борозду). Это случайно совпало с отказом партии от создания альянса с Касьяновым, который мог бы получить искомые 3% и стать важным политическим игроком второго ряда.

Это я плавно подвожу к мысли, что добродетельное политическое поведение может ведь вознаграждаться и частным порядком, не обязательно государственным... Уже же ведь вбросили идею, что «бойкотчики» ведут нас по украинско-иранскому пути, а зовущие на выборы - по пути сугубо конституционному...

По поводу общей пользы от госфинансирования партий, то вне зависимости от социальной справедливости или несправедливости такой меры, надо посмотреть на опыт такого порядка. В итальянских условиях, например, оно привело к тотальной коррумпированности всего политикума и его краху во время операции «Чистые руки» (что в итоге привело к власти такую пародию на дуче как Берлускони).

В наших же условиях, когда число голосов, подданных за партию или кандидата, а значит и само право на госфинансирование и его размеры, самими избирателями определяется только отчасти, госфинансирование становится очень хорошим инструментом для воздействия на партии.

А дальше - как тратить... Если, как в сентябре 2016, свести всё к билбордам с печальным Явлинским, то тут чем больше потратишь, тем хуже результат...

Юлий Дубов не зря назвал свой «бухгалтерский триллер» «Большая пайка». Это напоминание о старой лагерной поговорке: «Убивает не маленькая пайка, а большая». Которая полагается за ударный труд...

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Послесловие "Остроумие на лестнице"

Главная угроза для Явлинского не забастовка Навального, но Собчак - с той же программой, но договоренной до конца, в два раза моложе и в двадцать раз интересней, окончательно лишающая Григория Алексеевича шансов на приличный процент голосов, а в случае своего партстроительства, и оттягивающая молодые кадры.. И именно о ней "яблочники" молчат...

Продолжение. Но почему нельзя всё нормально и достойно? (вдогонку к «НЯШ»)

Если бы дело происходило в любой цивилизованной демократической стране (в т.ч. в Турции, Пакистане или Египте, даже в Иране), то ситуация бы описывалась приблизительно так.

Есть два лидера оппозиционных движений - радикальный и более умеренный - разошлись в предвыборной стратегии.

Радикал призвал к бойкоту (как Ленин при выборах в первую Думу весной 1906 или Явлинский перед президентскими выборами зимой 2004).

Умеренный - призвал к активному участию и голосованию за него как за воплощение оппозиционности.

Так вот нормальный житель цивилизованной страны сказал бы, что умеренный вовсе не должен обрушиваться на радикала, потому что они союзники. В том числе, потому что более умеренная часть сторонников радикала пусть и временно, но поддержит его коллегу.

А итог выборов и последующих за ними событий покажет кто из них ошибся в своём политическом планировании (как это признал Ленин уже через полгода), а кто в исторической перспективе оказался прав.

И даже если у них есть и другие доктринальные противоречия, то электоральные результаты умеренного только подкрепят его доводы.

Кроме того, доктринальные расхождения оппозиционеров близкого идеологического спектра ведь преимущественно касаются будущего преобразования страны - уже как бы за политическим горизонтом, поэтому они выйдут на первый план только и исключительно в условиях так называемых «учредительных», т.е. первых послереволюционных, выборов, но не на выборах, которые служат только для облегчения оппозиционной агитации.

Более того, подчёркнуто уважительное отношение со стороны более умеренного деятеля к его радикальному коллеге, напротив, только поможет ему подтянуть часть радикального направления.

Если же прямо обратится к спору между сторонниками стратегии Явлинского и Навального, то понятно, что Алексей Анатольевич уже применил свою «чудо-оружие» - ничего сильнее, чем призыв к бойкоту выборов и организации двух-трёх митинговых волн при одновременном создании многотысячной армии неофициальных наблюдателей за явкой, он сделать не может.

У Григория же Алексеевича есть в запасе не менее, если не более грозное оружие - возможность в середине марта внезапно поддержать бойкот. Разумеется, за это придётся расплатится - месть режима будет жестока.

Но если путинизм кончится до сентября 2021 года, то Явлинский из пожилого леволиберального экономиста вновь станет вторым по значению лидером демократической оппозиции. И Собчак уже не сможет изображать его политическим мастодонтом.

Ведь в нынешних условиях (если вынести за скобки возможность получения по 20 бюджетных рублей за каждый из выделенных ему ЦИКом голосов), то Явлинскому должно быть всё равно сколько он получит голосов - 2,5% или 4%, ведь он обретает возможность свободного манифестирования своей позиции. Что важно для того, что бы в послепутинскую эпоху его программа присутствовала в политической повестке дня.

Разумеется, все мои рассуждения не подходят к ситуации, когда умеренная оппозиция превращена в «дисциплинарную секцию», руками которой администрация зоны давит «отрицалово».

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* Это не в честь исламистов, до кишок доставших иранцев, а в честь Квизаца ха-Дераха Пола Муаддиба (Прыгающего по [всем] дорогам Пауля Тушканчика).

** В социуме, где нет публичной политики и нет даже политического права (не «прав» - они ещё есть, а именно феномена «политического права» - как возможности для честного демократического соревнования конкурирующих политических проектов).

*** Разумеется, соответственно «отредактированный», но тут уже математики класса Шпилькина и попытаются восстановить первоначальное значение.

**** Эти выборы будут уникальны тем, что на них будут представлены только убеждённые рыночники.

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Приложение.

09:14 , 04 января 2018

Когда заканчиваются аргументы — начинается вранье

Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Перед Новым годом «навальнисты», отчаянно призывающие к бойкоту президентских выборов, поняли, что опровергнуть правила арифметики им не удастся. А они однозначно показывают, что бойкот неизбежно повышает процент голосов, который получит на выборах Владимир Путин.

И это не только мой вывод, к такому же пришел и известный эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин).

Поэтому в Интернет была запущена новая мулька.

Оказывается, корыстное «Яблоко» участвует в президентских выборах не для того, чтобы представить программу Григория Явлинского, чтобы объяснить гражданам пагубность путинской линии и необходимость смены политической системы и экономического курса — а лишь ради получения государственного финансирования!

Хочет заработать на выборах — и потому выступает против бойкота, который мешает получить вожделенные проценты, дающие право на это госфинансирование.

Перед Новым годом этот «неопровержимый» аргумент был представлен общественности (https://echo.msk.ru/blog/mmironov/2120252-echo/) профессором IE Business School из Мадрида Максимом Мироновым — одним из самых отъявленных «навальнистов». При этом г-ну Миронову, который специализируется на корпоративных финансах и бухгалтерском учете, можно простить незнание избирательного права — из которого, как уже сказано, вытекает рост процента голосов за Путина при успешности стратегии бойкота. Но, как представляется, уж в экономике-то он должен разбираться? Видимо, это слишком смелое предположение.

Откроем два федеральных закона — о выборах президента и о политических партиях, и выясним следующее.

Предельный размер избирательного фонда кандидата в президенты — 400 млн. рублей. Минимальные траты для партии, не представленной в Госдуме, которой надо не только провести агитацию, но и собрать 100 тысяч подписей для регистрации кандидата — в районе 200 млн. рублей.

В соответствии с п. 6 ст. 66 ФЗ «О политических партиях», партия, чей кандидат получил более 3% на выборах президента, получает ЕДИНОВРЕМЕННУЮ выплату в размере 20 рублей за каждый голос избирателя. Если предположить, что Григорий Явлинский получит 2 млн. голосов избирателей — партия получит 40 млн. рублей. Если 3 млн. голосов — 60 млн. рублей. Если 5 млн. голосов — 100 млн. рублей.

Иначе говоря, даже при получении Явлинским 10% голосов (при 50-процентной явке избирателей на выборы), «Яблоко», потратив на выборы 200 млн. рублей, потом получит из бюджета 100 млн. рублей. Половину затраченного.

Неплохо оно «заработает»?

Профессор Миронов и правда считает, что именно ради такого экономического результата Явлинский и «Яблоко» участвуют в выборах?

Если именно таковы его познания в корпоративных финансах — могу только посочувствовать мадридской бизнес-школе.

Кстати, если бы Алексей Навальный мог участвовать в выборах (от которых он отстранен на основании несправедливого закона и несправедливого приговора), выдвигался бы от какой-либо партии, и аналогичные обвинения в стремлении исключительно к госфинансированию звучали бы в его адрес — уверен, что мадридский профессор гневно бы эти обвинения отвергал…

Что же касается ЕЖЕГОДНОГО государственного финансирования — которое предоставляется каждый год, — то его политические партии получают только по итогам выборов Госдумы. И там совсем другие размеры финансирования: по 152 рубля за каждый голос избирателя. Почувствуйте разницу.

При этом в самом по себе принципе государственного финансирования, замечу, нет ничего плохого: это не «подачки от властей» (как их иногда пытаются представить). Это средства бюджета, который складывается из денег избирателей. И только деньги тех избирателей, которые голосовали за партию или кандидата, идут на ее финансовую поддержку. Что достаточно логично.

Это не первый пример вранья из лагеря «навальнистов». И, боюсь, не последний.

Если Навальный хочет и дальше опираться на людей, которые готовы врать и передергивать (а также травить любого, кто усомнится в правильности мнения вождя), обосновывая его предложения — его можно только пожалеть.

Собственно, на таких же — по менталитету, — людей давно опирается Путин.