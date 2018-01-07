Грудинин-Зюганов-Болдырев говорят об этом?.. Нет!

Критика поднялась по поводу строк автора о Грудинине и Ко "Первое "ляпуновское" ополчение НПСР-КПРФ будет разбито в силу его немощности и рыхлости. Нужно второе". И так как первый изложил свое мнение не только на этом сайте, но реакция была подобной, - можно говорить уже о некоторой «грудининомании». Что ж, вопрос оказался актуальным, и требует уточнения позиции.
***
Вышеотмеченная критика не основательна по той простой причине, что автор мыслит совсем в другом масштабе. То есть, если кто-либо хочет подлатать путинский режим – тогда подобный кандидат представляет определённую ценность. И где написано, что автор не согласен с этим?!.. Желающие в этом качестве – вперед! Но если кто-либо хочет большего в виде смены режима – уж позвольте, тогда имеется полное право высказаться о мизерной дееспособности всей этой чехарды.
Итак, о масштабе, чтобы стало ясно по сравнению. Нужен Российский Союз, по мнению автора, где созданная общенародная собственность, то есть государственная на советских принципах, функционирует без кооптации директора «сверху» - а на основе Советов и на производстве. (Фабзавкомов, СТК, суть одна – советские выборы и организация распространяются «вниз» до трудовых коллективов.) И во-вторых, советские республики возникают вместо всех российских регионов, образуя равный и справедливый союз республик в пику нынешней каше областей-краев-национальных субъектов с совершенно разными влиянием и полномочиями.
Даже стоит показать для большей убедительности, почему такой расклад выгоден рабочему Иванову, аграрию Петрову и полицейскому Сидорову. Иванов получает право распоряжаться и частью дохода предприятия таким образом в форме, как правило, фонда социального развития. Мало того, что Иванов имеет нормальную зарплату; но общее собрание, к примеру, решило средства фонда направить на жилье. Такой «общак» облегчает дело неимоверно, так как можно купить квартиру (дом) целиком по очереди, и не мучиться с нынешним идиотизмом дольщиков или кредитным рабством ипотеки. Ну и так далее, как сам фабзавком проголосует – а не как чужой дядя «наверху» решит. А если все-таки подобные дяди наедут с желанием обчистить закрома предприятий и пожить за чужой счет – Иванову переизбрать свое и близкое республиканское руководство несравненно легче в случае чего, чем столичное. Зная это, республиканское руководство будет весьма стимулировано послать такие наезды по известному адресу. Вот почему Российский Союз будет выгоден рабочим и трудовой интеллигенции; ведь и коллективы больниц и школ могут работать на фабзавкомовских принципах.
Но и механизатор Петров получит качественную городскую продукцию таким образом. То есть, токарь Иванов, желая увеличить тот же фонд социального развития, - а русский человек, когда работает на себя, талантлив, и нечего здесь смердяковщиной страдать, - будет делать именно востребованную Петровым продукцию; а также не забывать и про социальную сферу на селе. Следовательно, последний работает на хорошей технике, делая хороший урожай, что опять-таки позволяет поднять количество и качество продуктов для Иванова. И если чужой дядя захочет поживиться уже за счет Петрова, - мало того, что и механизатор надавит на республиканское правительство гораздо быстрее, чем на столичное с отмеченным выше результатом, – так и Иванов прибежит на выручку, не желая оставаться без хороших продуктов.
Но подобный расклад выгоден и «силовикам» в основной массе. Ведь коль Иванов работает с интересом, и коль Петров работает также – налоговая сумма растет вкупе с ростом производства, и отсюда растет и оклад Сидорова. Плюс к этому, разумеется, Российский Союз прикроет лавочку офшоров опять-таки с кратным увеличением бюджета и окладов служивых – и Сидоров сам удавит и любого буржуя, и любого чужого дядю, рискнувшего помешать этому.
***
Грудинин-Зюганов-Болдырев говорят об этом?.. Нет! Даже не говорят, ни то что делать в этом направлении. Тогда почему абсолютно закономерное недоверие автора к вышеперечисленным в этом смысле называется «сливом» и тому подобное?.. Бред.
Но более того, трагикомедия заключается и в том, что многие «грудининоманы» даже не читали программные документы альянса НПСР-КПРФ. А вот автор читал и «К единству в действии», и «О государственно-конституционном устройстве». И коль читал, имеет полное право сказать, что и там чехарда какая-то. (Подробнее здесь http://maxpark.com/community/7978/content/6149739)
И даже буржуазная социал-демократия в виде парламентской республики не просматривается ничуть! А вот банальная каша наличествует в смысле, если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича и так далее и тому подобное. То есть, благие пожелания имеются, хотя и в разнобой – но метод их достижения отсутствует уж точно. И тогда что это за «слив» такой - когда иди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю, что.
Короче, автор не видит какой-либо реальной выгоды для трудящихся из всей этой заварухи в отличие от стремления к Российскому Союзу или даже к парламентской республике для первого шага. Поэтому нынешняя суета смахивает на мыльный пузырь гораздо более. Итого, с одной стороны, никто не говорит, что надо сидеть ровно на попе. Пусть «движуха» существует, коль появилась. Но, с другой стороны, и в чем вся соль - ни в коем случае не надо падать духом в стиле Козодоева «все пропало, гипс снимают...», когда этот пузырь лопнет. Ни в коем случае!
И нечего отговариваться подобным образом от последующих активных действий. А активные действия в направлении Российского Союза или хотя бы парламентской республики должны быть непременно, и желательно уже сейчас. И только тогда подобное «второе ополчение» будет поддержано и токарем Ивановым, и механизатором Петровым, и даже полицейским Сидоровым.
Бармалей написал 07.01.2018 19:01
desireeng4 написал 07.01.2018 18:46
http://arab.girls.tv.yopoint.in/?post.alena
mom headgear unity anelka fired
liliandp18 написал 07.01.2018 18:43
http://sunni.muslim.purplesphere.in/?entry-kathleen
edmonton abang aged citizenship difference
Andrewel написал 07.01.2018 18:31
[url=http://buy-email.com]Buy-Email.com[/url] is an Email Marketing Company that specializes in the collection and sale of [url=http://buy-email.com]Opt-in Lists[/url], [url=http://buy-email.com]Email Marketing Lists[/url] find recently [url=http://buy-email.com]email lists[/url] for more us 100 country.
You will find to buy the World Email Lists:
[url=http://buy-email.com/16-africa-email-database]Africa Email LIst[/url]
[url=http://buy-email.com/15-asia-email-database]Updated Asia Email Lists[/url]
[url=http://buy-email.com/14-europe-email-database]Europe Email Databases[/url]
[url=http://buy-email.com/12-north-america-email-database]North America Email Databases[/url]
[url=http://buy-email.com/42-oceania-email-database]Oceania Email LIst[/url]
[url=http://buy-email.com/13-south-america-email-database]South America Email Databases[/url]
Bussiness Targeted Email lists - [url=http://buy-email.com/7-2013-business-email-list]Bussiness Email Marketing Lists[/url]
Want to send email campaign by us ? - [url=http://buy-email.com/110-email-marketing-campaigns]Email Marketing Campaigns[/url]
Regards,
[url=http://buy-email.com]www.buy-email.com[/url]
[url=http://buy-email.com]B2B[/url] | [url=http://buy-email.com]DB Manager[/url] |
[url=http://buy-email.com]Email List[/url] | [url=http://buy-email.com]Buy Email List[/url] |[url=http://buy-email.com]Business Email List [/url] | [url=http://buy-email.com]Forex Email Lists[/url] | [url=http://buy-email.com]Email Campaign[/url] | [url=http://buy-email.com]Investors Email List[/url]| [url=http://buy-email.com]Dating Email Lists[/url].
Сергей Орлов написал 07.01.2018 16:57
Чтобы жить стало луТше,надо чтобы жить стало лучЕ! Два.
Чтобы избавиться от этой антинародной власти,надо от нее
избавиться! Три.
Мы вам наметили как улучшить жиСть всего за три шага.
Так что,мужики, начинайте и девствуйте,а мы с КОПЫЛОВЫМ и еще кое с кем
дуем в "Совхоз им.Ленина",говорят Грудинин заполняет пивом цельнАй пруд!
Davidmurge написал 07.01.2018 16:22
Вот клочок интересная в плюс - http://internet-magazin.store/ctl/Buhgalteriya_udalyonnyj_cena_1083.html
<a href=http://superdem.ru/119023-duh-vremeni.html><IMG>http://superdem.ru/files.php?do=scrin&id=119023&t
Саша написал 07.01.2018 16:03
Это иудейский шутовской балаган, а не выборы.
Точно как в США.
Константин Михалыч написал 07.01.2018 15:40
Какая нах. разница? написал 07.01.2018 15:28
Тульская глубинка написал 07.01.2018 15:17
!!!!OOQQ!TITJABOGPNIATNO!!!&&& написал 07.01.2018 15:07
- Примерно такую же чушь несли из ящика агитаторы за "реформы" и "демократию" - таки в долбостройку! Таки подобный таки бред таки весьма таки опасен, так как его таки просто невозможно опровергнуть до тех пор, пока не начнешь его таки осуществлять! А потом бесноватая гав-нолигенция прикидывается шлангом, как от сейчас, после того, кака она прос-рала и разорила страну и выдумывает таки оправдания... То таки да... Тут есть только один выход - таки децимация бесноватых гав-ноликов и безумных таки вчонкиных - то таки да... Таки перед этим у них нужно отобрать паспорта, кака вот сделал дрыгая аль стамбули, чтобы они не смогли чухнуть на свою таки историческую родину в фашингтонию - таки родину всех ебаныхвротлибераловиправозащитников... То таки да...
Лис написал 07.01.2018 14:55
еще написал 07.01.2018 14:38
hectorau16 написал 07.01.2018 14:24
buy dildo china female feminine sissy boys
http://feminisation.xblog.in/?read.jazlyn
prissies sissies nude gi4ls keyholding service how to create weed cheap and best hotels treatment of women in japan medical dictionary definition baby boy clothes stores
ну - написал 07.01.2018 14:12