Грудинин-Зюганов-Болдырев говорят об этом?.. Нет!

Критика поднялась по поводу строк автора о Грудинине и Ко "Первое "ляпуновское" ополчение НПСР-КПРФ будет разбито в силу его немощности и рыхлости. Нужно второе". И так как первый изложил свое мнение не только на этом сайте, но реакция была подобной, - можно говорить уже о некоторой «грудининомании». Что ж, вопрос оказался актуальным, и требует уточнения позиции.

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Вышеотмеченная критика не основательна по той простой причине, что автор мыслит совсем в другом масштабе. То есть, если кто-либо хочет подлатать путинский режим – тогда подобный кандидат представляет определённую ценность. И где написано, что автор не согласен с этим?!.. Желающие в этом качестве – вперед! Но если кто-либо хочет большего в виде смены режима – уж позвольте, тогда имеется полное право высказаться о мизерной дееспособности всей этой чехарды.

Итак, о масштабе, чтобы стало ясно по сравнению. Нужен Российский Союз, по мнению автора, где созданная общенародная собственность, то есть государственная на советских принципах, функционирует без кооптации директора «сверху» - а на основе Советов и на производстве. (Фабзавкомов, СТК, суть одна – советские выборы и организация распространяются «вниз» до трудовых коллективов.) И во-вторых, советские республики возникают вместо всех российских регионов, образуя равный и справедливый союз республик в пику нынешней каше областей-краев-национальных субъектов с совершенно разными влиянием и полномочиями.

Даже стоит показать для большей убедительности, почему такой расклад выгоден рабочему Иванову, аграрию Петрову и полицейскому Сидорову. Иванов получает право распоряжаться и частью дохода предприятия таким образом в форме, как правило, фонда социального развития. Мало того, что Иванов имеет нормальную зарплату; но общее собрание, к примеру, решило средства фонда направить на жилье. Такой «общак» облегчает дело неимоверно, так как можно купить квартиру (дом) целиком по очереди, и не мучиться с нынешним идиотизмом дольщиков или кредитным рабством ипотеки. Ну и так далее, как сам фабзавком проголосует – а не как чужой дядя «наверху» решит. А если все-таки подобные дяди наедут с желанием обчистить закрома предприятий и пожить за чужой счет – Иванову переизбрать свое и близкое республиканское руководство несравненно легче в случае чего, чем столичное. Зная это, республиканское руководство будет весьма стимулировано послать такие наезды по известному адресу. Вот почему Российский Союз будет выгоден рабочим и трудовой интеллигенции; ведь и коллективы больниц и школ могут работать на фабзавкомовских принципах.

Но и механизатор Петров получит качественную городскую продукцию таким образом. То есть, токарь Иванов, желая увеличить тот же фонд социального развития, - а русский человек, когда работает на себя, талантлив, и нечего здесь смердяковщиной страдать, - будет делать именно востребованную Петровым продукцию; а также не забывать и про социальную сферу на селе. Следовательно, последний работает на хорошей технике, делая хороший урожай, что опять-таки позволяет поднять количество и качество продуктов для Иванова. И если чужой дядя захочет поживиться уже за счет Петрова, - мало того, что и механизатор надавит на республиканское правительство гораздо быстрее, чем на столичное с отмеченным выше результатом, – так и Иванов прибежит на выручку, не желая оставаться без хороших продуктов.

Но подобный расклад выгоден и «силовикам» в основной массе. Ведь коль Иванов работает с интересом, и коль Петров работает также – налоговая сумма растет вкупе с ростом производства, и отсюда растет и оклад Сидорова. Плюс к этому, разумеется, Российский Союз прикроет лавочку офшоров опять-таки с кратным увеличением бюджета и окладов служивых – и Сидоров сам удавит и любого буржуя, и любого чужого дядю, рискнувшего помешать этому.

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Грудинин-Зюганов-Болдырев говорят об этом?.. Нет! Даже не говорят, ни то что делать в этом направлении. Тогда почему абсолютно закономерное недоверие автора к вышеперечисленным в этом смысле называется «сливом» и тому подобное?.. Бред.

Но более того, трагикомедия заключается и в том, что многие «грудининоманы» даже не читали программные документы альянса НПСР-КПРФ. А вот автор читал и «К единству в действии», и «О государственно-конституционном устройстве». И коль читал, имеет полное право сказать, что и там чехарда какая-то. (Подробнее здесь http://maxpark.com/community/7978/content/6149739)

И даже буржуазная социал-демократия в виде парламентской республики не просматривается ничуть! А вот банальная каша наличествует в смысле, если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича и так далее и тому подобное. То есть, благие пожелания имеются, хотя и в разнобой – но метод их достижения отсутствует уж точно. И тогда что это за «слив» такой - когда иди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю, что.

Короче, автор не видит какой-либо реальной выгоды для трудящихся из всей этой заварухи в отличие от стремления к Российскому Союзу или даже к парламентской республике для первого шага. Поэтому нынешняя суета смахивает на мыльный пузырь гораздо более. Итого, с одной стороны, никто не говорит, что надо сидеть ровно на попе. Пусть «движуха» существует, коль появилась. Но, с другой стороны, и в чем вся соль - ни в коем случае не надо падать духом в стиле Козодоева «все пропало, гипс снимают...», когда этот пузырь лопнет. Ни в коем случае!

И нечего отговариваться подобным образом от последующих активных действий. А активные действия в направлении Российского Союза или хотя бы парламентской республики должны быть непременно, и желательно уже сейчас. И только тогда подобное «второе ополчение» будет поддержано и токарем Ивановым, и механизатором Петровым, и даже полицейским Сидоровым.