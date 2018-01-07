Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Грудинин-Зюганов-Болдырев говорят об этом?.. Нет!

Опубликовано 07.01.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 15

выборы зюганов цик явка грудинин
Грудинин-Зюганов-Болдырев говорят об этом?.. Нет!

Критика поднялась по поводу строк автора о Грудинине и Ко "Первое "ляпуновское" ополчение НПСР-КПРФ будет разбито в силу его немощности и рыхлости. Нужно второе". И так как первый изложил свое мнение не только на этом сайте, но реакция была подобной, - можно говорить уже о некоторой «грудининомании». Что ж, вопрос оказался актуальным, и требует уточнения позиции.

***

Вышеотмеченная критика не основательна по той простой причине, что автор мыслит совсем в другом масштабе. То есть, если кто-либо хочет подлатать путинский режим – тогда подобный кандидат представляет определённую ценность. И где написано, что автор не согласен с этим?!.. Желающие в этом качестве – вперед! Но если кто-либо хочет большего в виде смены режима – уж позвольте, тогда имеется полное право высказаться о мизерной дееспособности всей этой чехарды.

Итак, о масштабе, чтобы стало ясно по сравнению. Нужен Российский Союз, по мнению автора, где созданная общенародная собственность, то есть государственная на советских принципах, функционирует без кооптации директора «сверху» - а на основе Советов и на производстве. (Фабзавкомов, СТК, суть одна – советские выборы и организация распространяются «вниз» до трудовых коллективов.) И во-вторых, советские республики возникают вместо всех российских регионов, образуя равный и справедливый союз республик в пику нынешней каше областей-краев-национальных субъектов с совершенно разными влиянием и полномочиями.

Даже стоит показать для большей убедительности, почему такой расклад выгоден рабочему Иванову, аграрию Петрову и полицейскому Сидорову. Иванов получает право распоряжаться и частью дохода предприятия таким образом в форме, как правило, фонда социального развития. Мало того, что Иванов имеет нормальную зарплату; но общее собрание, к примеру, решило средства фонда направить на жилье. Такой «общак» облегчает дело неимоверно, так как можно купить квартиру (дом) целиком по очереди, и не мучиться с нынешним идиотизмом дольщиков или кредитным рабством ипотеки. Ну и так далее, как сам фабзавком проголосует – а не как чужой дядя «наверху» решит. А если все-таки подобные дяди наедут с желанием обчистить закрома предприятий и пожить за чужой счет – Иванову переизбрать свое и близкое республиканское руководство несравненно легче в случае чего, чем столичное. Зная это, республиканское руководство будет весьма стимулировано послать такие наезды по известному адресу. Вот почему Российский Союз будет выгоден рабочим и трудовой интеллигенции; ведь и коллективы больниц и школ могут работать на фабзавкомовских принципах.

Но и механизатор Петров получит качественную городскую продукцию таким образом. То есть, токарь Иванов, желая увеличить тот же фонд социального развития, - а русский человек, когда работает на себя, талантлив, и нечего здесь смердяковщиной страдать, - будет делать именно востребованную Петровым продукцию; а также не забывать и про социальную сферу на селе. Следовательно, последний работает на хорошей технике, делая хороший урожай, что опять-таки позволяет поднять количество и качество продуктов для Иванова. И если чужой дядя захочет поживиться уже за счет Петрова, - мало того, что и механизатор надавит на республиканское правительство гораздо быстрее, чем на столичное с отмеченным выше результатом, – так и Иванов прибежит на выручку, не желая оставаться без хороших продуктов.

Но подобный расклад выгоден и «силовикам» в основной массе. Ведь коль Иванов работает с интересом, и коль Петров работает также – налоговая сумма растет вкупе с ростом производства, и отсюда растет и оклад Сидорова. Плюс к этому, разумеется, Российский Союз прикроет лавочку офшоров опять-таки с кратным увеличением бюджета и окладов служивых – и Сидоров сам удавит и любого буржуя, и любого чужого дядю, рискнувшего помешать этому.

***

Грудинин-Зюганов-Болдырев говорят об этом?.. Нет! Даже не говорят, ни то что делать в этом направлении. Тогда почему абсолютно закономерное недоверие автора к вышеперечисленным в этом смысле называется «сливом» и тому подобное?.. Бред.

Но более того, трагикомедия заключается и в том, что многие «грудининоманы» даже не читали программные документы альянса НПСР-КПРФ. А вот автор читал и «К единству в действии», и «О государственно-конституционном устройстве». И коль читал, имеет полное право сказать, что и там чехарда какая-то. (Подробнее здесь http://maxpark.com/community/7978/content/6149739)

И даже буржуазная социал-демократия в виде парламентской республики не просматривается ничуть! А вот банальная каша наличествует в смысле, если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича и так далее и тому подобное. То есть, благие пожелания имеются, хотя и в разнобой – но метод их достижения отсутствует уж точно. И тогда что это за «слив» такой - когда иди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю, что.

Короче, автор не видит какой-либо реальной выгоды для трудящихся из всей этой заварухи в отличие от стремления к Российскому Союзу или даже к парламентской республике для первого шага. Поэтому нынешняя суета смахивает на мыльный пузырь гораздо более. Итого, с одной стороны, никто не говорит, что надо сидеть ровно на попе. Пусть «движуха» существует, коль появилась. Но, с другой стороны, и в чем вся соль - ни в коем случае не надо падать духом в стиле Козодоева «все пропало, гипс снимают...», когда этот пузырь лопнет. Ни в коем случае!

И нечего отговариваться подобным образом от последующих активных действий. А активные действия в направлении Российского Союза или хотя бы парламентской республики должны быть непременно, и желательно уже сейчас. И только тогда подобное «второе ополчение» будет поддержано и токарем Ивановым, и механизатором Петровым, и даже полицейским Сидоровым.



Рейтинг:   3.33,  Голосов: 6
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 15
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Интересное совпадение.
Бармалей написал 07.01.2018 19:01
И вот интересно. Мало кто заметил, что и школа и детский сад в грудининском совхозе построились аккурат к президентским выборам. А еще говорят, что коммунисты не готовились к этим выборам! Еще как готовились. А вы знаете сколько стоят эти сооружения? Миллиарды! Я ничего не имею против этих трат для детей, но в этом случае я думаю, что это какай-то задуманный далеко загодя пиар. И те люди которые все это задумали уж наверно надеяться на победу, а не просто "отбыть номер", иначе зачем размахивать такими деньжищами, если можно было бы просто построить стандартную серую школу и стандартный детский сад со сметами на круг в несколько сот миллионов. Поэтому, я считаю, что проект с Грудининым задумывался как минимум года три назад и, возможно, Павел Николаевич, имеет еще не один козырь в своем рукаве. Да и слава Богу, пожелам ему и нам победы.
Ответить
desireeng4
desireeng4 написал 07.01.2018 18:46
Hi supplementary website
http://arab.girls.tv.yopoint.in/?post.alena
mom headgear unity anelka fired
Ответить
liliandp18
liliandp18 написал 07.01.2018 18:43
Check my altered devise
http://sunni.muslim.purplesphere.in/?entry-kathleen
edmonton abang aged citizenship difference
Ответить
Andrewel
Andrewel написал 07.01.2018 18:31
Hello,
[url=http://buy-email.com]Buy-Email.com[/url] is an Email Marketing Company that specializes in the collection and sale of [url=http://buy-email.com]Opt-in Lists[/url], [url=http://buy-email.com]Email Marketing Lists[/url] find recently [url=http://buy-email.com]email lists[/url] for more us 100 country.
You will find to buy the World Email Lists:
[url=http://buy-email.com/16-africa-email-database]Africa Email LIst[/url]
[url=http://buy-email.com/15-asia-email-database]Updated Asia Email Lists[/url]
[url=http://buy-email.com/14-europe-email-database]Europe Email Databases[/url]
[url=http://buy-email.com/12-north-america-email-database]North America Email Databases[/url]
[url=http://buy-email.com/42-oceania-email-database]Oceania Email LIst[/url]
[url=http://buy-email.com/13-south-america-email-database]South America Email Databases[/url]
Bussiness Targeted Email lists - [url=http://buy-email.com/7-2013-business-email-list]Bussiness Email Marketing Lists[/url]
Want to send email campaign by us ? - [url=http://buy-email.com/110-email-marketing-campaigns]Email Marketing Campaigns[/url]
Regards,
[url=http://buy-email.com]www.buy-email.com[/url]
[url=http://buy-email.com]B2B[/url] | [url=http://buy-email.com]DB Manager[/url] |
[url=http://buy-email.com]Email List[/url] | [url=http://buy-email.com]Buy Email List[/url] |[url=http://buy-email.com]Business Email List [/url] | [url=http://buy-email.com]Forex Email Lists[/url] | [url=http://buy-email.com]Email Campaign[/url] | [url=http://buy-email.com]Investors Email List[/url]| [url=http://buy-email.com]Dating Email Lists[/url].
Ответить
Вы там решайте,а мы подождем!
Сергей Орлов написал 07.01.2018 16:57
Чтобы все были богатыми,надо бедных поженить на богатых! Раз.
Чтобы жить стало луТше,надо чтобы жить стало лучЕ! Два.
Чтобы избавиться от этой антинародной власти,надо от нее
избавиться! Три.
Мы вам наметили как улучшить жиСть всего за три шага.
Так что,мужики, начинайте и девствуйте,а мы с КОПЫЛОВЫМ и еще кое с кем
дуем в "Совхоз им.Ленина",говорят Грудинин заполняет пивом цельнАй пруд!
Ответить
Davidmurge
Davidmurge написал 07.01.2018 16:22
Некоторые шизофреники живут точно в сказке в потоке исполнения желаний. Они видят и слышат то, о чем стоит только подумать. Это патологическая иллюзия. Таким образом, неизвестный аномальные и сказочные явления произведение шизофренизации сознания..
Вот клочок интересная в плюс - http://internet-magazin.store/ctl/Buhgalteriya_udalyonnyj_cena_1083.html
<a href=http://superdem.ru/119023-duh-vremeni.html><IMG>http://superdem.ru/files.php?do=scrin&id=119023&tip=1</IMG></a>
Ответить
Re: Все на выборы!!! Все за Грудинина!!!
Саша написал 07.01.2018 16:03
Из табакерки иудейского кагала все кандидаты одинаковые.
Это иудейский шутовской балаган, а не выборы.
Точно как в США.
Ответить
Все на выборы!!! Все за Грудинина!!!
Константин Михалыч написал 07.01.2018 15:40
Большевистские недобитки!!! Обязательно приходите на выборы и проголосуйте неважно за кого. А мы как надо посчитаем. Поможем нашему Святому Государю Владимиру Путину победить красную заразу и восстановить монархию, но уже с новым царем и династией!!! Да здравствуе Гений Человечества В.В. Путин!!!
Ответить
Какая нах. конкуренция при блудняке, когда все покупаются и продаются?
Какая нах. разница? написал 07.01.2018 15:28
Болдырев по пссловице: "Малый не дурак, но и дурак не малый". Склонность его к Сулакшину могла бы показаться досадной случайностью, если бы не несколько "случайностей"... Например, на Конференции (давно) у этого "мыслителя" обнаружилось двойное (или больше) "дно" - проговорился... А теперь этот "альянс" с КПРФ-НПСР и "выборами".
Ответить
(без названия)
Тульская глубинка написал 07.01.2018 15:17
Российский союз- это объединение России, Украины и Белоруссии!!! Все остальное полная чушь и провокация!!! Я так полагаю, что здесь правят статейки люди, ненавидящие Русский мир!!!
Ответить
Re: Что, захотелось
!!!!OOQQ!TITJABOGPNIATNO!!!&&& написал 07.01.2018 15:07
"Даже стоит показать для большей убедительности, почему такой расклад выгоден рабочему Иванову, аграрию Петрову и полицейскому Сидорову. Иванов получает право распоряжаться и частью дохода предприятия таким образом в форме, как правило, фонда социального развития. Мало того, что Иванов имеет нормальную зарплату; но общее собрание, к примеру, решило средства фонда направить на жилье. Такой &#171;общак&#187; облегчает дело неимоверно, так как можно купить квартиру (дом) целиком по очереди, и не мучиться с нынешним идиотизмом дольщиков или кредитным рабством ипотеки. Ну и так далее, как сам фабзавком проголосует &#8211; а не как чужой дядя &#171;наверху&#187; решит. А если все-таки подобные дяди наедут с желанием обчистить закрома предприятий и пожить за чужой счет &#8211; Иванову переизбрать свое и близкое республиканское руководство несравненно легче в случае чего, чем столичное. Зная это, республиканское руководство будет весьма стимулировано послать такие наезды по известному адресу. Вот почему Российский Союз будет выгоден рабочим и трудовой интеллигенции; ведь и коллективы больниц и школ могут работать на фабзавкомовских принципах."
- Примерно такую же чушь несли из ящика агитаторы за "реформы" и "демократию" - таки в долбостройку! Таки подобный таки бред таки весьма таки опасен, так как его таки просто невозможно опровергнуть до тех пор, пока не начнешь его таки осуществлять! А потом бесноватая гав-нолигенция прикидывается шлангом, как от сейчас, после того, кака она прос-рала и разорила страну и выдумывает таки оправдания... То таки да... Тут есть только один выход - таки децимация бесноватых гав-ноликов и безумных таки вчонкиных - то таки да... Таки перед этим у них нужно отобрать паспорта, кака вот сделал дрыгая аль стамбули, чтобы они не смогли чухнуть на свою таки историческую родину в фашингтонию - таки родину всех ебаныхвротлибераловиправозащитников... То таки да...
Ответить
Автору респект!!!
Лис написал 07.01.2018 14:55
Актуальная статья.С теми кто хочет остаться у власти любой ценой и сохранить свой статус-кво все уже ясно.Это утопия.Радикальная трансформация общества неизбежна.И я рад тому факту что Автор отстаивает именно идею Конфедерации.Все бла-бла-бла о том что Конфедерация является чистой профанацией являются дилетантским бредом.Конфедерация Советских республик(штатов)-это наиболее лабильная конструкция потому что основана на реальном самоуправлении.Неотъемлемое право "входа" и "выхода" должно быть закреплено законодательно.Все должен решать народ путем свободного и независимого референдума.Люди добровольно пойдут только за признанными авторитетами.КПРФ и папе "ЗЮ" ловить больше нечего.Свой лимит доверия они исчерпали полностью и бесповоротно.Наступает время таких партий как ОКП.Протест загнан в подполье и скоро вырвется наружу.
Ответить
Что, захотелось
еще написал 07.01.2018 14:38
украин накроить? Проходили уже, хватит.
Ответить
hectorau16
hectorau16 написал 07.01.2018 14:24
Sissy tales blog
buy dildo china female feminine sissy boys
http://feminisation.xblog.in/?read.jazlyn
prissies sissies nude gi4ls keyholding service how to create weed cheap and best hotels treatment of women in japan medical dictionary definition baby boy clothes stores
Ответить
ну и
ну - написал 07.01.2018 14:12
Так обосновать разделение Страны, да еще и под видом "советской власти"! Силен, автор, чего уж там...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (акустика)
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (ак...
07.01.2018
РФ &#8211; никак не Спарта
РФ – никак не Спарта
07.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Игиловские дроны атаковали Хмеймим гранатами (0)
Патриарх Кирилл увидел угрозу в отказе от наличных денег (21)
Экс-президент Ирана арестован "за разжигание" (2)
Новогодние пожарища подсвечивают "светлый праздник": под Якутском горела колония (0)
Путин помолился в церкви (29)
Землетрясение на Камчатке было сильным, но никого не задело (3)
Очередное "послевоенное" нападение на Хмеймим (5)
Патриарх на Рождество вспомнил о конце света (58)
Джон Янг, высаживавшийся на поверхность Луны, скончался (24)
Странная "победа" в Сирии: правительственные войска сдаются боевикам (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк ржал
Максим Калашников Максим Калашников: О Грудинине, Кубани, Хмеймиме и от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Занзибарскoе
Дарья Митина Дарья Митина: Прoтестнoе
Дарья Митина Дарья Митина: Ещё иранскoе - 2
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss