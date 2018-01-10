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Московский листок

Перед нами беспринципный карьерист, решивший удачно заскочить в большую политику

Опубликовано 10.01.2018 в разделе комментариев 29

путин кпрф зюганов грудинин
Перед нами беспринципный карьерист, решивший удачно заскочить в большую политику

К ЧЛЕНАМ И СТОРОННИКАМ КПРФ В КАРЕЛИИ

Уважаемые товарищи!

В России проходит кампания по выборам президента. КПРФ выдвинула кандидатом в президенты РФ бизнесмена Павла Грудинина. Что нам известно об этом человеке?

1. Грудинин во время приватизации 90-х стал основным владельцем акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Он приватизатор и в полном соответствии с определениями научного коммунизма – представитель крупной буржуазии. Не секрет, что на предприятии Грудинина регулярно используется дешевый труд гастарбайтеров. А содержание его расхваленных социальных объектов оплачивается за счет бюджета.

2. Также ни для кого не секрет, что финансовое благополучие его ЗАО держится в основном на распродаже совхозной земли, полученной бесплатно от государства. То есть Грудинин - человек, который разбогател на приватизации советского наследия. 

3. Павел Грудинин десять лет делал политическую карьеру в "Единой России", был депутатом Мособлдумы от этой партии. Следовательно, голосовал за все, что скажут. Также он хороший друг патологического антикоммуниста Жириновского. Перед нами беспринципный карьерист, решивший удачно заскочить в большую политику с помощью КПРФ. 

4. Теперь о «патриотизме» данного кандидата. Павел Грудинин имел счета в западных банках, о чем лично признался в своем телеинтервью, и даже во время президентской кампании уехал на горнолыжный курорт в ФРГ. Тут комментарии излишни.

5. Уже на своих первых телеэфирах Павел Грудинин сделал ряд заявлений, удивительных для выдвиженца от партии, называющей себя коммунистической. Например, он настаивал на гарантиях для крупного бизнеса и неприкосновенности частной собственности, а в качестве примера борьбы с коррупцией привел неолиберальный, антикоммунистический режим Саакашвили в Грузии.

Товарищи, наверное, не надо объяснять, что все эти факты дискредитируют не только КПРФ, но всех тех, кто называет себя коммунистами. Но беда в том, что люди, засевшие в руководстве КПРФ, сделали ставку на Грудинина осознанно. Им хорошо, и они не хотят рисковать своим благополучием, конфликтовать с властью ради реализации программной задачи партии – защиты прав трудящихся. Поэтому представители бизнес-сообщества постоянно продвигаются на депутатские места.

Самый «яркий» пример этого – Вороненков. Зюгановское руководство превратившее партию в проходной двор для разного рода карьеристов и проходимцев, так и не объяснило, как этот авантюрист стал депутатом от КПРФ. А значит - история с Вороненковым может повториться.

Внутренний кризис в КПРФ проявился и в том, что партия почему-то не смогла найти кандидата в президенты в своих собственных рядах. А ведь еще совсем недавно о Грудинине мало кто знал, назывались совсем другие фамилии. Например, на недавнем пленуме карельского рескома КПРФ его участники проголосовали за Леонида Кашашникова и Анатолия Локтя. Получается, на ваше мнение просто наплевали, оно для московской верхушки ничего не значит?

Стоит ли говорить о том, что выдвижение кандидатом в президенты приватизатора из ельцинских 90-х годов - это не только позор для КПРФ, это жирный крест на всей той работе, которую бескорыстно вели рядовые члены партии в 90-е и 2000-е годы, борясь против реставрации капитализма. Неужели все было зря? Неужели вся история с Горбачевым и предательством партийной верхушки КПСС так ничему и не научила рядовых членов партии?

Что же делать? Мы не испытываем иллюзий по поводу итогов президентских выборов. Но чтобы высказать свою позицию, чтобы была альтернатива кандидатам из числа профессиональных политиков, бизнесменом и шоуменов, партия Российский Объединенный Трудовой Фронт выдвинула Наталью Сергеевну Лисицыну – выпускницу Ленинградского политехнического института, крановщицу Кировского завода, профсоюзного лидера. Сейчас начался сбор подписей за ее выдвижение.

Мы обращается к вам с призывом включится в эту работу. Это будет реальным шагом к объединению всех коммунистов Карелии.

От имени карельского отделения РОТ ФРОНТа

Александр Степанов



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Всего комментариев к статье: 29
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(без названия)
К"Р написал 10.01.2018 19:45
Тот факт, что КПРФ выдвинула кандидатом беспартийного, да еще и предпринимателя, да еще и бывшего единоросса, говорит о полном идейном и кадровом банкротстве партии. В своих рядах у них кандидатов не нашлось, и коммунисты это осознали. И это несмотря на телевизионную многолетнюю раскрутку Калашникова, Новикова, Афонина.
Очень смешно теперь читать зюгановцев по поводу "отечественных предпринимателей". Еще совсем недавно на всех красных форумах любимым ругательством для коммунистов было "торгаш". Так коммунисты еще недавно называли любого, кто живет своим умом, а не подачками государства. А сейчас быстро перестроились. Уже не против предпринимателей. Уже как бы не возражают )))).
В любом случае выдвижение Грудинина является похоронным звоном по российскому коммунизму.
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процесс пошел.
анализ написал 10.01.2018 19:39
Несмотря на очевидную кучу ,не только риторических вопросов, к кандидату от союза КПРФ и НПСР..он сегодня стал ,впервые за последние 18лет ,реальной выборной альтернативой действующему президенту в глазах многих избирателей.Парадокс ситуации в том что, даже без какой-либо массированной агитации за него,после первых его неуклюжих шагов по большой политической сцене , он просто так, по разным опросам ,набирают сходу голосов больше действующего руководителя страны. Это походит на уже известный феномен голосования сердцем а, не разумом только , возникший как-бы из не откуда, без массированной обработки населения политтехнологами. Все попытки предъявлять негатив на него, для потенциальных избирателей пока не имеют никакого значения .Он , из ничего ,со всем тем, что он есть ,странным образом превратился в кандидата мечты практически для всех слоев населения.Самый большой процент ,по опросам за него дают те, кто голосовал за Путина в прошлом.На его сторону перешли большинство тех , кто ранее голосовал за Явлинского ,Жириновского ,Зюганова,Миронова и др.
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Искренне заблуждающимся товарищам,а также путиноидам и пригожинским шакалам
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 10.01.2018 19:33
Поведайте людям.где это мочат вашего так называемого независимого кандидата Грудинина?Цик и лично панфилова не допустила его до выборов.сославшись на то,что он использует труд незаконных мигрантов и вообще у него клубника невкусная?НТВ сняло Анатомию протеста,где рассказало о коварных замыслах агента всех разведок?
Киселев с Соловьевым непрерывно обливают своим любимым блюдом(дерьмом)в каждой передаче?Комсомольская правда выпустила серию разгромных репортажей.а Рен показали съемки скрытой камерой о невысоком моральном духе кандидата?Нет?Нет,все с точностью до наоборот!.Товарищу создан режим наибольшего благоприятствования,компанию ведут за него.пока он катается на лыжах в Германии.Соловьев тут же пригласил его к себе и разговаривал в очень уважительном тоне.все провластные СМИ(а других у нас почти не осталось)поддерживают его.В интернете тролли развернули кампанию по его поддержке и созданию видимости для непонимающих.Так что перестаньте наводить тень на плетень.
Данный персонаж.неожиданно выскочивший из неизвестности,нужет кремлю только для одного-для поднятия явки.Как и все остальные,собчаки-явлинские, участники этой массовки под названием" выборы".Нет у кремля другой заботы кроме явки.свои 70% Путин наберет,ведь единственного реального соперника,Навального,он до выборов не допустил.С проплаченными троллями понятно.но что станете писать вы.простые люди,введенные в заблуждение всей этой пропагандой 19 марта,когда Грудинин наберет максимум 10-15%?
Путину нужна ЯВКА и его администрация уже не знает.как ее повысить.В дело пущены все средства-от собчак-грудининых,до патриарха и организации концертов на участках.Хотя концерты это хорошо.Всем понятнее будет,как называется данное учреждение-балаган!
Бойкот и полное неучастие!Не ходи сам и расскажи знакомым.
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Лучше так!!!
Лис написал 10.01.2018 19:29
Лисицына-75%.Все остальное просто статистическая погрешность.
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Re: Varvara
BOT TAK написал 10.01.2018 19:25
Пу -8%, Гру - 75%!!!
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(без названия)
Лис написал 10.01.2018 19:24
Не говорите оп.У меня тоже высшее образование как и у Лисицыной и я такой же коммунист как и Лисицына.Мы с Лисицыной не предавали Советскую власть,не учавствовали в залоговых аукционах и торговали священной собственностью Советского народа.Нам нечего бояться.Наша Совесть чиста.
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Varvara
Varvara написал 10.01.2018 19:18
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А Вам не кажется "товарищ" из РОТ ФРОНТА ?
В.В./не тезка/. написал 10.01.2018 19:13
Что людям уже давно(с времен Союза)осточертели номенклатурщики-специалисты на все руки,от магазина до Магнитки.А Грудинин конкретный хозяин сумевший не развалить хозяйство,а и сделать его образцовым.Сомневаюсь,что лично Вы и ваше окружение смогли бы подобное сотворить,а ведь Грудинин не только сам богател но и его работники очень хорошо зарабатывали.Думаю,что ежели Вам придет дурость в голову выставить себя или крановщицу вместо Грудинина в колхозе(ведь у Вас более правильные партийные взгляды)то Вас на такой поганой тачке прокатят.И наконец то можно будет проголосовать за КПРФ,хотя понимаю,что с административным ресурсом ВВП бодаться бесполезно,да и опасно для здоровья.Зато страна(и Вы тоже) познакомится с новым лицом и на следующих выборах у Медведева или Кудрина да и у прочей дерьмократической либерасни будет реальный соперник,а не ВЫ или крановщица.
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(без названия)
Лис написал 10.01.2018 19:00
У кого то когнитивный диссонанс.Где вы видели коммуниста миллионера? Вы либо трусы наденьте либо крестик снимите.
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О Грудинине
Скептик х написал 10.01.2018 18:57
Интересные дела творятся на белом свете.
Была тишина. Болото цвело и пахло. Правда запах у болота не очень приятный. Ну да ничего, привыкли.
В болоте хорошо, тепло. Правда немного сыро, но - привыкли.
Трясина потихоньку засасывает. Ну да на то оно и болото.
Вообщем жили лягушки в болоте неплохо.
Главное - не делать резких движений - чтобы не засосало.
Ну и от цапли вовремя увернуться. Или соседа подставить.
И вдруг одна лягушка говорит, что в болоте плохо и надо как то из болота выбираться.
Какие то лягушки с нею сразу согласились. Но и такие нашлись, что начали вопить - ПРОВОКАТОР. НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ БОЛОТА.
ДА И ВООБЩЕ НАДО РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО ЭТО ЗА УМНИК ВЫСКОЧИЛ?
А, ДА ОН РАНЬШЕ УЖЕ ПОДДЕРЖИВАЛ НАШУ ГЛАВНУЮ ЛЯГУШКУ!
И ВООБЩЕ - ОТЩЕПЕНЕЦ КАКОЙ ТО, КОЧКУ ПРИВАТИЗИРОВАЛ.
ОН ЕЩЁ И РАБОТНИКАМ ДЕНЬГИ ПЛАТИТ!
ДА, НЕТ ЭТО ОН ОТ НИХ ОТКУПАЕТСЯ. ВЕДЬ ОБМАНОМ ОН ЭТУ КОЧКУ ЗАБРАЛ.
Вообщем гвалт поднялся в лягушачьем царстве.
Действительно - зачем что то менять?
В болоте хорошо, тепло, сыро, правда.
Засасывает трясина. Но ведь главное не делать резких движений.
И от цапли вовремя уворачиваться.
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Все на борьбу с Грудининым!
ВолодимирИльич написал 10.01.2018 18:55
Господа! Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент капиталистической реставрации в России. Защитники трудящихся, патриотов и отечественных предпринимателей делают отчаянную попытку восстановить власть народа в России. Все силы олигархов и их прихлебателей, все силы путинской вертикали должны быть напряжены, чтобы отразить нашествие Грудинина и победить его. В этом состоит ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МОМЕНТА. Все чиновники прежде всего и больше всего, все запутинцы, все политологи и болтуны, все негодяи должны подтянуться по-военному, переведя максимум своей работы, своих усилии и забот на непосредственные задачи выборов, на быстрое отражение нашествия Грудинина, сокращая и перестраивая, в подчинение этой задаче, всю свою остальную деятельность.
Путинская олигархическая власть осаждена врагом. Она должна быть единым военным лагерем не на словах, а на деле!
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(без названия)
Гость написал 10.01.2018 18:52
Современная Россия это буржуазное государство, с правящим классом буржуазией.При этом, всем известно, как приобретены этими представителями своего класса, свои богатства.При смене президента,даже какой бы он коммунист не был, свои капиталы, буржуазия не отдаст. И президент будет исполнять волю правящего класса. Не будет исполнять, уберут, для чего у правящего класса имеется все средства,ну например, государственный механизм. Правильно пишут в комментариях: голосуй не голосуй, все равно ...., ну и далее по тексту.А впрочем, можно использовать выборы, как шанс для продвижения идей.
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Долой тухлый патриархат !!!
Лис написал 10.01.2018 18:40
Женщина-коммунист-это просто Супер!Супер! Супер!
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(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 10.01.2018 18:36
Понятно что Грудинин это капиталист и не капли не коммунист. Но Лисицина - это ведь баба??? Лично я не готов к такому повороту
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(без названия)
bn написал 10.01.2018 18:29
Явно ведется очень граммотная пиар компания,выдвижение Грудинина компроментирует и практически уничтожает КП РФ, и Грудинин и Путин имеют в программе либеральную доминанту, за словами Грудинина о введении прогрессивного налога ,ничего не меняет расклада, этот налог можно объехать в два счета,и еще меньше заплатить в казну, с приходом Грудинина ничего не изменится и в отношении олигархов,так накажут того кто не угоден Западу,а вот в отношении внешней политике, что в очень важно для России после 2014 будет с приходом Грудинина явный атас, русские по всему миру потеряют всякую поддержку,недаром на форуме затаились и молчат все энти Дмитрии из жопорожья.Даже внешние данные Грудинина соответствуют эстетике голливудских актеров.При либералах Россия и ЦБ так и будет разворовываться,все будет делаться в интересах Запада и хваленого Грудинина хотят для этого заменить.
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nz
Лис написал 10.01.2018 18:20
Осталось только уточнить "Кто такие "Мы"?","Что это за хрень такая -Высший государственный совет?"," И почему опять ЦБ Рашка?"...Полное фуфло.Из говна конфетки сделать уже не получится.Вы либо за Советскую власть либо против? Другого не дано.За все хорошее и против всего плохого уже не прокатит.Лохов больше не осталось.
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(без названия)
Филимон написал 10.01.2018 18:15
Как вся эта путинская шваль барановы и степановы всполошились, что их отодвинут от корыта&#8230;
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(без названия)
nz написал 10.01.2018 18:04
20 шагов Павла Грудинина. Кандидат в президенты России обращается к каждому
https://kprf.ru/activity/elections/171941.html
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Viktoranoth
Viktoranoth написал 10.01.2018 17:58
яЕЦНДМЪ ДМЕЛ ОЕПЕЯЛЮРПХБЮК ЛЮРЕПХЮКШ ХМЕРЮ, Х МЕНФХДЮММН Й ЯБНЕЛС БНЯРНПЦС НРЙПШК ЙПСРНИ БЕА-ЯЮИР. бНР ЯЛНРПХРЕ: [url=http://online-pharma.ru]йСОХРЭ КЕЙЮПЯРБЮ АЕГ ПЕЖЕОРЮ[/url] . дКЪ МЮЯ ДЮММШИ ЯЮИР НЙЮГЮКЯЪ НВЕМЭ БЮФМШЛ. сДЮВХ!
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(без названия)
ф3 написал 10.01.2018 17:54
ну КПРФ отстой,зачем же обращать внимание на то кого она выбирает
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