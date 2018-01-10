К ЧЛЕНАМ И СТОРОННИКАМ КПРФ В КАРЕЛИИ
Уважаемые товарищи!
В России проходит кампания по выборам президента. КПРФ выдвинула кандидатом в президенты РФ бизнесмена Павла Грудинина. Что нам известно об этом человеке?
1. Грудинин во время приватизации 90-х стал основным владельцем акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Он приватизатор и в полном соответствии с определениями научного коммунизма – представитель крупной буржуазии. Не секрет, что на предприятии Грудинина регулярно используется дешевый труд гастарбайтеров. А содержание его расхваленных социальных объектов оплачивается за счет бюджета.
2. Также ни для кого не секрет, что финансовое благополучие его ЗАО держится в основном на распродаже совхозной земли, полученной бесплатно от государства. То есть Грудинин - человек, который разбогател на приватизации советского наследия.
3. Павел Грудинин десять лет делал политическую карьеру в "Единой России", был депутатом Мособлдумы от этой партии. Следовательно, голосовал за все, что скажут. Также он хороший друг патологического антикоммуниста Жириновского. Перед нами беспринципный карьерист, решивший удачно заскочить в большую политику с помощью КПРФ.
4. Теперь о «патриотизме» данного кандидата. Павел Грудинин имел счета в западных банках, о чем лично признался в своем телеинтервью, и даже во время президентской кампании уехал на горнолыжный курорт в ФРГ. Тут комментарии излишни.
5. Уже на своих первых телеэфирах Павел Грудинин сделал ряд заявлений, удивительных для выдвиженца от партии, называющей себя коммунистической. Например, он настаивал на гарантиях для крупного бизнеса и неприкосновенности частной собственности, а в качестве примера борьбы с коррупцией привел неолиберальный, антикоммунистический режим Саакашвили в Грузии.
Товарищи, наверное, не надо объяснять, что все эти факты дискредитируют не только КПРФ, но всех тех, кто называет себя коммунистами. Но беда в том, что люди, засевшие в руководстве КПРФ, сделали ставку на Грудинина осознанно. Им хорошо, и они не хотят рисковать своим благополучием, конфликтовать с властью ради реализации программной задачи партии – защиты прав трудящихся. Поэтому представители бизнес-сообщества постоянно продвигаются на депутатские места.
Самый «яркий» пример этого – Вороненков. Зюгановское руководство превратившее партию в проходной двор для разного рода карьеристов и проходимцев, так и не объяснило, как этот авантюрист стал депутатом от КПРФ. А значит - история с Вороненковым может повториться.
Внутренний кризис в КПРФ проявился и в том, что партия почему-то не смогла найти кандидата в президенты в своих собственных рядах. А ведь еще совсем недавно о Грудинине мало кто знал, назывались совсем другие фамилии. Например, на недавнем пленуме карельского рескома КПРФ его участники проголосовали за Леонида Кашашникова и Анатолия Локтя. Получается, на ваше мнение просто наплевали, оно для московской верхушки ничего не значит?
Стоит ли говорить о том, что выдвижение кандидатом в президенты приватизатора из ельцинских 90-х годов - это не только позор для КПРФ, это жирный крест на всей той работе, которую бескорыстно вели рядовые члены партии в 90-е и 2000-е годы, борясь против реставрации капитализма. Неужели все было зря? Неужели вся история с Горбачевым и предательством партийной верхушки КПСС так ничему и не научила рядовых членов партии?
Что же делать? Мы не испытываем иллюзий по поводу итогов президентских выборов. Но чтобы высказать свою позицию, чтобы была альтернатива кандидатам из числа профессиональных политиков, бизнесменом и шоуменов, партия Российский Объединенный Трудовой Фронт выдвинула Наталью Сергеевну Лисицыну – выпускницу Ленинградского политехнического института, крановщицу Кировского завода, профсоюзного лидера. Сейчас начался сбор подписей за ее выдвижение.
Мы обращается к вам с призывом включится в эту работу. Это будет реальным шагом к объединению всех коммунистов Карелии.
От имени карельского отделения РОТ ФРОНТа
Александр Степанов
К"Р написал 10.01.2018 19:45
Очень смешно теперь читать зюгановцев по поводу "отечественных предпринимателей". Еще совсем недавно на всех красных форумах любимым ругательством для коммунистов было "торгаш". Так коммунисты еще недавно называли любого, кто живет своим умом, а не подачками государства. А сейчас быстро перестроились. Уже не против предпринимателей. Уже как бы не возражают )))).
В любом случае выдвижение Грудинина является похоронным звоном по российскому коммунизму.
анализ написал 10.01.2018 19:39
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 10.01.2018 19:33
Киселев с Соловьевым непрерывно обливают своим любимым блюдом(дерьмом)в каждой передаче?Комсомольская правда выпустила серию разгромных репортажей.а Рен показали съемки скрытой камерой о невысоком моральном духе кандидата?Нет?Нет,все с точностью до наоборот!.Товарищу создан режим наибольшего благоприятствования,компанию ведут за него.пока он катается на лыжах в Германии.Соловьев тут же пригласил его к себе и разговаривал в очень уважительном тоне.все провластные СМИ(а других у нас почти не осталось)поддерживают его.В интернете тролли развернули кампанию по его поддержке и созданию видимости для непонимающих.Так что перестаньте наводить тень на плетень.
Данный персонаж.неожиданно выскочивший из неизвестности,нужет кремлю только для одного-для поднятия явки.Как и все остальные,собчаки-явлинские, участники этой массовки под названием" выборы".Нет у кремля другой заботы кроме явки.свои 70% Путин наберет,ведь единственного реального соперника,Навального,он до выборов не допустил.С проплаченными троллями понятно.но что станете писать вы.простые люди,введенные в заблуждение всей этой пропагандой 19 марта,когда Грудинин наберет максимум 10-15%?
Путину нужна ЯВКА и его администрация уже не знает.как ее повысить.В дело пущены все средства-от собчак-грудининых,до патриарха и организации концертов на участках.Хотя концерты это хорошо.Всем понятнее будет,как называется данное учреждение-балаган!
Бойкот и полное неучастие!Не ходи сам и расскажи знакомым.
Лис написал 10.01.2018 19:29
BOT TAK написал 10.01.2018 19:25
Лис написал 10.01.2018 19:24
Varvara написал 10.01.2018 19:18
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В.В./не тезка/. написал 10.01.2018 19:13
Лис написал 10.01.2018 19:00
Скептик х написал 10.01.2018 18:57
Была тишина. Болото цвело и пахло. Правда запах у болота не очень приятный. Ну да ничего, привыкли.
В болоте хорошо, тепло. Правда немного сыро, но - привыкли.
Трясина потихоньку засасывает. Ну да на то оно и болото.
Вообщем жили лягушки в болоте неплохо.
Главное - не делать резких движений - чтобы не засосало.
Ну и от цапли вовремя увернуться. Или соседа подставить.
И вдруг одна лягушка говорит, что в болоте плохо и надо как то из болота выбираться.
Какие то лягушки с нею сразу согласились. Но и такие нашлись, что начали вопить - ПРОВОКАТОР. НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ БОЛОТА.
ДА И ВООБЩЕ НАДО РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО ЭТО ЗА УМНИК ВЫСКОЧИЛ?
А, ДА ОН РАНЬШЕ УЖЕ ПОДДЕРЖИВАЛ НАШУ ГЛАВНУЮ ЛЯГУШКУ!
И ВООБЩЕ - ОТЩЕПЕНЕЦ КАКОЙ ТО, КОЧКУ ПРИВАТИЗИРОВАЛ.
ОН ЕЩЁ И РАБОТНИКАМ ДЕНЬГИ ПЛАТИТ!
ДА, НЕТ ЭТО ОН ОТ НИХ ОТКУПАЕТСЯ. ВЕДЬ ОБМАНОМ ОН ЭТУ КОЧКУ ЗАБРАЛ.
Вообщем гвалт поднялся в лягушачьем царстве.
Действительно - зачем что то менять?
В болоте хорошо, тепло, сыро, правда.
Засасывает трясина. Но ведь главное не делать резких движений.
И от цапли вовремя уворачиваться.
ВолодимирИльич написал 10.01.2018 18:55
Путинская олигархическая власть осаждена врагом. Она должна быть единым военным лагерем не на словах, а на деле!
Гость написал 10.01.2018 18:52
Лис написал 10.01.2018 18:40
Дмитрий ОЦМ написал 10.01.2018 18:36
bn написал 10.01.2018 18:29
Лис написал 10.01.2018 18:20
Филимон написал 10.01.2018 18:15
nz написал 10.01.2018 18:04
https://kprf.ru/activity/elections/171941.html
Viktoranoth написал 10.01.2018 17:58
ф3 написал 10.01.2018 17:54