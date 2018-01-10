К ЧЛЕНАМ И СТОРОННИКАМ КПРФ В КАРЕЛИИ

Уважаемые товарищи!

В России проходит кампания по выборам президента. КПРФ выдвинула кандидатом в президенты РФ бизнесмена Павла Грудинина. Что нам известно об этом человеке?

1. Грудинин во время приватизации 90-х стал основным владельцем акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Он приватизатор и в полном соответствии с определениями научного коммунизма – представитель крупной буржуазии. Не секрет, что на предприятии Грудинина регулярно используется дешевый труд гастарбайтеров. А содержание его расхваленных социальных объектов оплачивается за счет бюджета.

2. Также ни для кого не секрет, что финансовое благополучие его ЗАО держится в основном на распродаже совхозной земли, полученной бесплатно от государства. То есть Грудинин - человек, который разбогател на приватизации советского наследия.

3. Павел Грудинин десять лет делал политическую карьеру в "Единой России", был депутатом Мособлдумы от этой партии. Следовательно, голосовал за все, что скажут. Также он хороший друг патологического антикоммуниста Жириновского. Перед нами беспринципный карьерист, решивший удачно заскочить в большую политику с помощью КПРФ.

4. Теперь о «патриотизме» данного кандидата. Павел Грудинин имел счета в западных банках, о чем лично признался в своем телеинтервью, и даже во время президентской кампании уехал на горнолыжный курорт в ФРГ. Тут комментарии излишни.

5. Уже на своих первых телеэфирах Павел Грудинин сделал ряд заявлений, удивительных для выдвиженца от партии, называющей себя коммунистической. Например, он настаивал на гарантиях для крупного бизнеса и неприкосновенности частной собственности, а в качестве примера борьбы с коррупцией привел неолиберальный, антикоммунистический режим Саакашвили в Грузии.

Товарищи, наверное, не надо объяснять, что все эти факты дискредитируют не только КПРФ, но всех тех, кто называет себя коммунистами. Но беда в том, что люди, засевшие в руководстве КПРФ, сделали ставку на Грудинина осознанно. Им хорошо, и они не хотят рисковать своим благополучием, конфликтовать с властью ради реализации программной задачи партии – защиты прав трудящихся. Поэтому представители бизнес-сообщества постоянно продвигаются на депутатские места.

Самый «яркий» пример этого – Вороненков. Зюгановское руководство превратившее партию в проходной двор для разного рода карьеристов и проходимцев, так и не объяснило, как этот авантюрист стал депутатом от КПРФ. А значит - история с Вороненковым может повториться.

Внутренний кризис в КПРФ проявился и в том, что партия почему-то не смогла найти кандидата в президенты в своих собственных рядах. А ведь еще совсем недавно о Грудинине мало кто знал, назывались совсем другие фамилии. Например, на недавнем пленуме карельского рескома КПРФ его участники проголосовали за Леонида Кашашникова и Анатолия Локтя. Получается, на ваше мнение просто наплевали, оно для московской верхушки ничего не значит?

Стоит ли говорить о том, что выдвижение кандидатом в президенты приватизатора из ельцинских 90-х годов - это не только позор для КПРФ, это жирный крест на всей той работе, которую бескорыстно вели рядовые члены партии в 90-е и 2000-е годы, борясь против реставрации капитализма. Неужели все было зря? Неужели вся история с Горбачевым и предательством партийной верхушки КПСС так ничему и не научила рядовых членов партии?

Что же делать? Мы не испытываем иллюзий по поводу итогов президентских выборов. Но чтобы высказать свою позицию, чтобы была альтернатива кандидатам из числа профессиональных политиков, бизнесменом и шоуменов, партия Российский Объединенный Трудовой Фронт выдвинула Наталью Сергеевну Лисицыну – выпускницу Ленинградского политехнического института, крановщицу Кировского завода, профсоюзного лидера. Сейчас начался сбор подписей за ее выдвижение.

Мы обращается к вам с призывом включится в эту работу. Это будет реальным шагом к объединению всех коммунистов Карелии.

От имени карельского отделения РОТ ФРОНТа



Александр Степанов