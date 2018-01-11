Предвыборные задачки для ползунковой группы детского сада

За 20 с лишним лет «бандитского капитализма» в постсоветской России я столько написал про «выборы без выбора», что мне трудно на сей раз сказать что-либо новое и эпохальное.
Ну, сколько можно твердить, что упование партий на одни лишь выборы - есть осмеянный еще Марксом и Лениным «парламентский кретинизм»?
Да, большевики сидели в царских Думах, но занимались подготовкой революции. И победили.
Кому неясно, что власть не отдают, а берут? Что опусканием бюллетеня в урну человек не может улучшить свою судьбу?
Что у нас уже 15 лет итоги выборов задолго известны до самих выборов. Хоть думских, хоть президентских.
Поэтому избиратель в день голосования - самый нежелательный на своем участке элемент. Он только нервирует комиссию и мешает правильному подсчету голосов.
Что участие в буржуазных выборах в буржуазные органы власти - это всегда поддержка правящего режима.
Не имея особого желания анализировать программы или шансы кандидатов на главное кресло Кремля, хочу лишь задать завсегдатаям ФОРУМа.мск несколько детских вопросов.
Ну, чтобы, так сказать, прояснить свою позицию.
Итак, дано: выборы президента России 18 марта 2018 г. Вопросы:
- если ЦИК - контора Кремля и полностью стоит на его материально-денежном обеспечении, кто победит 18 марта?
- если глава ЦИКа Элла Памфилова - подчиненная дорогого Владимира Владимировича, за кого она будет «болеть» 18 марта?
- если глава ЦИКа г-жа Памфилова ежемесячно получает из кассы Кремля 500 тыс. руб., кто «победит» в этот день?
- если ЦИКа нет в Конституции страны, будут ли такие выборы под его эгидой конституционными? Считаю, что не будут, о чем писал десятки раз.
- если должность Президента РФ в Конституции есть, а должности главы ЦИКа г-жи Памфиловой нет, имеет ли она право выдавать удостоверения «Президента России»?
- если должность Президента РФ в Конституции есть, а должности главы ЦИКа г-жи Памфиловой нет, будет ли удостоверение «Президента России» за ее подписью легитимным?
Опять же думаю, что не будет. Но готов выслушать и другое мнение.
- если победитель «выборов» 18 марта давно известен, не лучше ли другим кандидатам сняться и не участвовать в этом балагане?
Надо ли вообще нормальному человеку тащиться в этот день на свой участок, обеспечивая заветную явку «основному кандидату»?
Думайте, ребятки. Время пошло.
Александр Головенко, пламенный публицист
ЭжбжэдэждждЬ написал 11.01.2018 07:31
Причеммм.
Социализация на основе иной этики.
Типо "царствие мое не от мира сего есть", ага.
...эт долго, да, но, ить, не кошек же рожаем...
Крон Принц ЯВасилий Васильевич написал 11.01.2018 07:19
Сейчас расплачусь, мы такие хорошие, а плохой Путин все время нас обманывает.
Кто бы говорил! Такого пренебрежения к человеческой жизни своих сограждан, как при ленинцах не знала история. И автор также плюет на погибших в современной РФ в ЛДНР, умерших от безысходности в Приднестровье и Осетии, в сбитом русскими людьми малазийском Боинге над Украиной.
Лев Троцкий объявил - Началась Гражданская Война.
Ленинисты хотели объявить гражданскую войну на Украине, оккупировав Крым и ЛДНР.
Должна быть объявлена война ленинцам!
До полного и окончательного решения этого вопроса!!
С выносом мозга из Мавзолея, с расстрелами, ГУЛАГами, интернатами для детей ленинистов!!!Ребята, други мои, поймите уже, Владимир Владимирович Путин делает очень много всего, он выбран добровольно и радостью на лицах русским народом. Много делает и хорошего, и плохого, так вот он прислушивается к гласу народа, это и Есть демократия с русским акцентом.
Про хорошее не сегодня, но его тьма.
А про плохое поясню свою точку зрения, кто-то покидывает постоянно человеконенавистнические идеи, кто-то из так называемых своих. И Владимир Владимирович вынужден прислушиваться, а потом и реагировать в особо крупных случаях. Так вот этот кто-то, это ленинские недобитки, неусвоившие уроки истории мягко говоря. У них нет нацинальности, нет веры, нет ничего, кроме ужасных идей, которые привели к чудовищным преступлениям против человечности.
Сначала надо покончить с пресупниками абсолютными, потом Путиным заняться, и если заразу выжигать каленным железом, чтоб не выросло, то Путин получит условный срок. Соответственным должно быть наказание.
Правосудие должно быть.
Сейчас выясняется что убийство семьи царя,
а напомню это в основном дети,
носило ритуальный характер.
Варвары и животные!
Ленин съев внутренности царя, а это у варваров символ силы, заболел болезнью Куру и долбанулся башкой, но начиная перемены не знал к каким последствиям это приведет, а от ответственности это не освобождает, то есть попытка "мы наш, мы новый" это и есть геноцид всех народов. Каннибальское, припадочное чудовище С С С Р, и кстати, поэтому и замариновали труп Владимира Ильича, чтоб нельзя было доказать что он ел мозг царя, маринад уничтожил ДНК и РНК.
Утопия, типа сначала отменим деньги и прочая дребедень привели к нарушению хозяйственныз отношений, затем для исправления и были введены меры еще тупее , типа военного коммунизма, продразверстки и так далее.
Ленинизм это преступление против человечности, а голодомор это частность. И если Ленин утопист, то последыши совецкие недобитки это выродки рода человеческого. Нацизм это лозунг верховенства ариев, а ленинизм это лозунг верховенства большевиков, то есть лозунг или агитка, а на деле это преступники против человечности. А под лозунгами откровенная уголовщина.трясущая убиенными, типа МОЙ ДЕД погиб и Бл Я теперь могу! Или нас Бл Сдохло Сорок миллионов и теперь мы можем!!
Господа ленинисты - Вы бандиты.
И если недобить до окончательного решения вопроса, как с индейцами в США, где кстати и родилась эта фраза "ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ", то наглые, жирные морды будут морочить головы неокрепшим умам :
В Одессе ленинсты получили по морде;
Крым оккупированный и референдума не было, ибо оккупация;
Плотницкий и Захарченко шпана неподмытая;
Повысил голос на РПЦ, а сам трусливый и ссыкливый, только и смог безоружных чеченских детей и женщин убивать.
ЛЕНИНИСТЫ ЭТО ПРЕСТУПНИКИ.
А голодомор маленькая часть преступлений! Как и истребление церковных служащих!
Колянет написал 11.01.2018 07:08
Jamestat написал 11.01.2018 02:54
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Сергей Копылов написал 11.01.2018 02:41
Аксиома написал 11.01.2018 01:25
!!!!TOITOQQ!VASHBOG!!!&&& написал 11.01.2018 01:09
Насчет кандидата РОТ ФРОНТ написал 11.01.2018 01:08
РОТ ФРОНТ сделал верный и продуманный тактический ход, выдвинув кандидатом в президенты Наталью Лисицыну, которая является единственным кандидатом из рабочих. Все остальные кандидаты из буржуазии. Наталья Лисицина кроме специальности машиниста крана имеет высшее техническое образование и руководит профсоюзным коллективом большого завода. У нее большой трудовой и жизненный опыт. Некоторые неудомевают: женщину и в президенты? Но практика показала, что иногда женщины во главе государства руководят лучше, чем мужчины. Например, А. Меркель в Германии, и когда-то в прошлом М. Тэтчер в Англии, показали всем, как эти женщины могут успешно руководить государствами. А смысл верного хода РОТ ФРОНТА заключается вот в чем. Известно, что очень большая часть населения - бабы и бабушки всегда голосуют за Путина. А тут появился кандидат-женщина... Многие из них призадумаются, поскольку уже понимают, что обещаниям Путина грош цена. Подавляющее большинство населения как жили в бедности и нищете, так и продолжают жить, к тому же еще хуже. Женщинам уже надоело смотреть по телевизору на плешивую, лживую говорящую голову "галерного раба". Идея выбора женщины-президента для них может показаться привлекательной. Они могут предположить, что Наталья Лисицина в первую очередь будет решать именно проблемы женщин. Это проблемы с жильем, яслями, детскими садами, школами, недоступным для их детей высшим образованием, спекулятивными ценами на лекарства, постепенной заменой бесплатной медицины на платную и т.д. Женщин может и не остановить от их выбора то, что Наталья Лисицина коммунист. Поскольку многим известно, что Советская власть никогда не жалела средств для обеспечения материнства и детства и считала это первоочередной обязанностью. А путинский материнский "капитал" для женщин лишь капля в море. Этих средств хватает только на поборы в школах, лечения детей, покупку им одежды и обуви в течении лишь нескольких лет. Женщинам надоели безответственные лживые политики-мужчины, которые устраивают войны, занимаются политическими интригами и убийствами, разбазаривают и разворовывают государственный бюджет. Поэтому, возможно, что часть женщин, которая всегда голосовала за Путина, может проголосовать за Наталью Лисицину. В этом случае Путин получит гораздо меньше голосов. Хотя он вновь останется в Кремле служить хозяевам РФ - господам буржуям, самоуверенности у него должно поубавиться. А РОТ ФРОНТ перед выборами по телевидению посредством своего кандидата сможет подвергнуть критике существующий в РФ буржуазный режим и высказаться в отношении социализма, который выгоден для большинства населения.
А сейчас он такой же диктатор, как Сулла написал 11.01.2018 01:06
История Древнего Рима: Учеб. для вузов.
ПРИДЕТ ВРЕМЯ, НАРОД СПРОСИТ С ПОЛИЦИИ И АРМИИ ЗА ЭТОГО ШУТА.
ГЕНЕРАЛЫ ИЗ АРГЕНТИНСКОЙ ХУНТЫ ПОТОМ СДОХЛИ В ТЮРЬМЕ...
Юрисмент написал 11.01.2018 01:02
Лучше отсидеться дома или погулять с детьми
Росгвардия (400 тысяч головорезов, написал 11.01.2018 00:44
Кто в таких условиях будет снова Президентом РФ?
Кому будет подмахивать Памфилова?