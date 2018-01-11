Предвыборные задачки для ползунковой группы детского сада

За 20 с лишним лет «бандитского капитализма» в постсоветской России я столько написал про «выборы без выбора», что мне трудно на сей раз сказать что-либо новое и эпохальное.

Ну, сколько можно твердить, что упование партий на одни лишь выборы - есть осмеянный еще Марксом и Лениным «парламентский кретинизм»?

Да, большевики сидели в царских Думах, но занимались подготовкой революции. И победили.

Кому неясно, что власть не отдают, а берут? Что опусканием бюллетеня в урну человек не может улучшить свою судьбу?

Что у нас уже 15 лет итоги выборов задолго известны до самих выборов. Хоть думских, хоть президентских.

Поэтому избиратель в день голосования - самый нежелательный на своем участке элемент. Он только нервирует комиссию и мешает правильному подсчету голосов.

Что участие в буржуазных выборах в буржуазные органы власти - это всегда поддержка правящего режима.

Не имея особого желания анализировать программы или шансы кандидатов на главное кресло Кремля, хочу лишь задать завсегдатаям ФОРУМа.мск несколько детских вопросов.

Ну, чтобы, так сказать, прояснить свою позицию.

Итак, дано: выборы президента России 18 марта 2018 г. Вопросы:

- если ЦИК - контора Кремля и полностью стоит на его материально-денежном обеспечении, кто победит 18 марта?

- если глава ЦИКа Элла Памфилова - подчиненная дорогого Владимира Владимировича, за кого она будет «болеть» 18 марта?

- если глава ЦИКа г-жа Памфилова ежемесячно получает из кассы Кремля 500 тыс. руб., кто «победит» в этот день?

- если ЦИКа нет в Конституции страны, будут ли такие выборы под его эгидой конституционными? Считаю, что не будут, о чем писал десятки раз.

- если должность Президента РФ в Конституции есть, а должности главы ЦИКа г-жи Памфиловой нет, имеет ли она право выдавать удостоверения «Президента России»?

- если должность Президента РФ в Конституции есть, а должности главы ЦИКа г-жи Памфиловой нет, будет ли удостоверение «Президента России» за ее подписью легитимным?

Опять же думаю, что не будет. Но готов выслушать и другое мнение.

- если победитель «выборов» 18 марта давно известен, не лучше ли другим кандидатам сняться и не участвовать в этом балагане?

Надо ли вообще нормальному человеку тащиться в этот день на свой участок, обеспечивая заветную явку «основному кандидату»?

Думайте, ребятки. Время пошло.

Александр Головенко, пламенный публицист