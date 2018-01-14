После выборов: утереться или действовать

Если Грудинин будет президентом, можно дальше не читать. А надо бежать в магазин за шампанским или коньяком, кому как нравится. Но если оный получает хотя бы и второе место; и путинский штаб расходится по домам с чувством глубокого удовлетворения, что, мол, все сделано весело и мило – тогда настоящим патриотам остаются два выхода. Или утереться и ныть – или разозлиться и действовать еще активнее. Ничего третьего нет и не будет.
И чует сердце – может быть, автор один такой, а остальные запасаются шампанским – но второй вариант гарантирован. Поэтому выбор можно сузить уже сейчас до единственной дилеммы: утереться или действовать.
***
Все-таки политическая наивность и так называемых патриотических промышленников, и левых грудининоманов иногда удивляет. Ну, автор понимает, какие выгоды получают Грудинин с Зюгановым в случае второго места. Одному дадут отступное и не будут трогать бизнес; а другой продержится у партийной власти и депутатской кормушки до полной старости. А какой результат получают Баглаев, Бабкин и Бережной, Филин и Сивков, и уж тем более многочисленные почитатели Грудинина «слева» ?.. А ничто! Ноль! Пустое место. Ах да – два месяца политического триллера обеспечено, конечно. У янки эту функцию выполняет Голливуд – а у нас выборы. Вот и вся разница.
Поэтому, если действовать профессионально, нужен запасной вариант. Обязательно нужен, и только тогда это реальная политика, а не путинское шоу. Этот вариант заключается уже в союзе патриотических промышленников с ВНЕЗЮГАНОВСКИМИ КОММУНИСТАМИ (социал-демократами, социалистами, но для краткости остановимся на первом определении). Иного выхода – нет! Если обе стороны пойдут на разумный компромисс – повторяю, разумный и поэтому реальный, и о чем ниже – тогда нынешние наивность и шапкозакидательство сменятся настоящими делами, и даже «грудининоманию» можно будет обернуть в свою пользу как стартовую горку.
Да, внезюгановские коммунисты ставят своей целью социалистическую революцию. Но это все-таки народу решать, как конечной инстанции. То есть, если таковые коммунисты помогут Баглаевым-Бабкиным победить; и российские трудящиеся будут удовлетворены более цивилизованным государственно-монополистическим капитализмом на некоторое время – что ж, классовая борьба не исчезнет от этого, но примет прогрессивные черты по сравнению с нынешним фактическим царизмом. А это уже немало. И от цивилизованного ГМК перейти к социалистическим требованиям даже легче в определенном смысле.
Итого, коренная позиция заключается в следующем. Если внезюгановские коммунисты будут витать в эмпиреях, надеясь, что социалистическая революция свершится по щучьему велению – что ж, тогда союз с баглаевцами не нужен. Ну а что – давайте подождем, пока путинский режим сгниет до основания – и затем народ сам подхватит на руки Тюлькина и Кагарлицкого, Лакеева и Семина, Батова и всех прочих подобных, и под ликующие крики внесет в высокие чертоги правительственных зданий. Правда, есть одно «но». Дичайшие анархия и развал в таком случае развяжут руки Навальным и Ко даже быстрее – и тогда неизвестно, кто войдет в эти чертоги первым. А уж про народные страдания в виде вторых «девяностых» и даже в большем масштабе и говорить нечего. Но если внезюгановские коммунисты не чокнутые сектанты с манией величия, а реальные политические деятели, желающие действовать в нынешних конкретных условиях – тогда союз с самой трезвой частью «патриотических промышленников» не только возможен, но и необходим.
А вот как раз для подстраховки уже от перекосов бабкинцев, – то бишь, именно для разумного компромисса, - по мнению автора, и нужно требование парламентской республики в первую очередь! Именно парламентская республика своим демократизмом, во-первых, свяжет руки самым правым тенденциям в стане «патриотических промышленников»; и во-вторых, обеспечит правовой и административный бастион для социал-демократических и социалистических сил и требований. Вот на этом условии можно сойтись в стратегическом плане. (Как конкретно к этому прийти, то есть насчет метода, отдельный разговор. Но хотя бы определиться в масштабе цели.) И если баглаевцы и бабкинцы не согласятся даже на подобную буржуазную социал-демократию – дело уже нечисто С ИХ СТОРОНЫ. Тогда уже они не желают разумный компромисс, и ведут дело к замене путинского мыла другим реакционным шилом.
Итого, союз внезюгановских коммунистов с самой трезвой частью национальных промышленников вполне возможен. Если соблюсти определенные условия и не ждать манны небесной, а действовать – тогда и утираться после второго места Грудинина не придется. Тогда нынешние его фанаты, скажем несколько образно, но верно, не столько растеряются – сколько, наоборот, перекинутся на новую волну с еще большей злостью против режима. И только тогда грудининомания выйдет Путину даже боком.
***
Следовательно, автор в официальном порядке, скажем так, посылает эту идею в первую очередь следующим (хотя возможны все другие подходящие варианты, и читатели могут подсказать)
в ОКП
в РКРП-РОТФРОНТ
в Красное ТВ
по своим каналам КПРФ(С)-социалисты
в Рабкор Кагарлицкого
в Партию дела
(Может быть, Константину Семину, хотя подумать надо.)
Итого, если сидеть и ничего не делать – то олигархия будет править вечно. Россия не заслужила такую участь. Так что и сами решайте уже сейчас – утереться или действовать!
Очковтиратель Ссиссянин написал 14.01.2018 08:34
Че ты изображаешь здеся!?
Нет такой темы выборы! Нету!!! Это шоу, или участвуйте или идите в задницу, а вот это вот тупое кривлянье характеризует вас как клинического дурня. Забастовка, толпы поклонников, народное движение, революция была бы возможна, если бы не ничтожность
Анатолия Юрьевича Баранова,
Дмитрия Черного,
Юрия Мухина,
Олина,
Полуэктова,
Лакеева,
Зоммера,
Дарьи Митиной....
.....
Ближайшие восемь лет.
Путин в Кремле, Трамп в Белом Доме. Нефть не ниже 60 долларов за баррель. РФ нищает, но не сдается. Умирают отбросы Русского Мира, старики, пролетарии, недоразвитые дети, некрасивые самочки.
В конце второго срока Трамп выдает кредит России триллион долларов США, хромая уточка громко хлопает дверью т.с.
Итоги.
РФ сильна и бедна, в стране жесточайший порядок, прорывные области науки начинают давать плоды ( это и двигателестроение, и квантовые компьютеры, генетика био и обычная ), население сокращено на миллионов двадцать-тридцать (избавились от балласта). Страна полностью перешла на свои товары, на импортные просто нет денег. Православие обязательно при приеме на хоть какую-нибудь работу.
Стражи Православной Революции питаются из спецмагазинов.
Ну и так далее.
Valeriydurne написал 14.01.2018 08:18
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