После выборов: утереться или действовать

Если Грудинин будет президентом, можно дальше не читать. А надо бежать в магазин за шампанским или коньяком, кому как нравится. Но если оный получает хотя бы и второе место; и путинский штаб расходится по домам с чувством глубокого удовлетворения, что, мол, все сделано весело и мило – тогда настоящим патриотам остаются два выхода. Или утереться и ныть – или разозлиться и действовать еще активнее. Ничего третьего нет и не будет.

И чует сердце – может быть, автор один такой, а остальные запасаются шампанским – но второй вариант гарантирован. Поэтому выбор можно сузить уже сейчас до единственной дилеммы: утереться или действовать.

***

Все-таки политическая наивность и так называемых патриотических промышленников, и левых грудининоманов иногда удивляет. Ну, автор понимает, какие выгоды получают Грудинин с Зюгановым в случае второго места. Одному дадут отступное и не будут трогать бизнес; а другой продержится у партийной власти и депутатской кормушки до полной старости. А какой результат получают Баглаев, Бабкин и Бережной, Филин и Сивков, и уж тем более многочисленные почитатели Грудинина «слева» ?.. А ничто! Ноль! Пустое место. Ах да – два месяца политического триллера обеспечено, конечно. У янки эту функцию выполняет Голливуд – а у нас выборы. Вот и вся разница.

Поэтому, если действовать профессионально, нужен запасной вариант. Обязательно нужен, и только тогда это реальная политика, а не путинское шоу. Этот вариант заключается уже в союзе патриотических промышленников с ВНЕЗЮГАНОВСКИМИ КОММУНИСТАМИ (социал-демократами, социалистами, но для краткости остановимся на первом определении). Иного выхода – нет! Если обе стороны пойдут на разумный компромисс – повторяю, разумный и поэтому реальный, и о чем ниже – тогда нынешние наивность и шапкозакидательство сменятся настоящими делами, и даже «грудининоманию» можно будет обернуть в свою пользу как стартовую горку.

Да, внезюгановские коммунисты ставят своей целью социалистическую революцию. Но это все-таки народу решать, как конечной инстанции. То есть, если таковые коммунисты помогут Баглаевым-Бабкиным победить; и российские трудящиеся будут удовлетворены более цивилизованным государственно-монополистическим капитализмом на некоторое время – что ж, классовая борьба не исчезнет от этого, но примет прогрессивные черты по сравнению с нынешним фактическим царизмом. А это уже немало. И от цивилизованного ГМК перейти к социалистическим требованиям даже легче в определенном смысле.

Итого, коренная позиция заключается в следующем. Если внезюгановские коммунисты будут витать в эмпиреях, надеясь, что социалистическая революция свершится по щучьему велению – что ж, тогда союз с баглаевцами не нужен. Ну а что – давайте подождем, пока путинский режим сгниет до основания – и затем народ сам подхватит на руки Тюлькина и Кагарлицкого, Лакеева и Семина, Батова и всех прочих подобных, и под ликующие крики внесет в высокие чертоги правительственных зданий. Правда, есть одно «но». Дичайшие анархия и развал в таком случае развяжут руки Навальным и Ко даже быстрее – и тогда неизвестно, кто войдет в эти чертоги первым. А уж про народные страдания в виде вторых «девяностых» и даже в большем масштабе и говорить нечего. Но если внезюгановские коммунисты не чокнутые сектанты с манией величия, а реальные политические деятели, желающие действовать в нынешних конкретных условиях – тогда союз с самой трезвой частью «патриотических промышленников» не только возможен, но и необходим.

А вот как раз для подстраховки уже от перекосов бабкинцев, – то бишь, именно для разумного компромисса, - по мнению автора, и нужно требование парламентской республики в первую очередь! Именно парламентская республика своим демократизмом, во-первых, свяжет руки самым правым тенденциям в стане «патриотических промышленников»; и во-вторых, обеспечит правовой и административный бастион для социал-демократических и социалистических сил и требований. Вот на этом условии можно сойтись в стратегическом плане. (Как конкретно к этому прийти, то есть насчет метода, отдельный разговор. Но хотя бы определиться в масштабе цели.) И если баглаевцы и бабкинцы не согласятся даже на подобную буржуазную социал-демократию – дело уже нечисто С ИХ СТОРОНЫ. Тогда уже они не желают разумный компромисс, и ведут дело к замене путинского мыла другим реакционным шилом.

Итого, союз внезюгановских коммунистов с самой трезвой частью национальных промышленников вполне возможен. Если соблюсти определенные условия и не ждать манны небесной, а действовать – тогда и утираться после второго места Грудинина не придется. Тогда нынешние его фанаты, скажем несколько образно, но верно, не столько растеряются – сколько, наоборот, перекинутся на новую волну с еще большей злостью против режима. И только тогда грудининомания выйдет Путину даже боком.

***

Следовательно, автор в официальном порядке, скажем так, посылает эту идею в первую очередь следующим (хотя возможны все другие подходящие варианты, и читатели могут подсказать)

в ОКП

в РКРП-РОТФРОНТ

в Красное ТВ

по своим каналам КПРФ(С)-социалисты

в Рабкор Кагарлицкого

в Партию дела

(Может быть, Константину Семину, хотя подумать надо.)

Итого, если сидеть и ничего не делать – то олигархия будет править вечно. Россия не заслужила такую участь. Так что и сами решайте уже сейчас – утереться или действовать!