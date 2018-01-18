Коло политической смерти

Первоначально всё было нормально и бесконфликтно.

На президентские выборы от демократов (либерально-западнической оппозиции) должны были идти Явлинский в любом случае и Навальный - если бы в декабре Комитет министров Совета Европы принял бы решительное заявление о неисполнении решения Европейского суда по правам человека и о праве Навального участвовать в выборах как жертвы заведомо несправедливого судебного преследования.

В ином случае Явлинский в выборах участвует, а Навальный извлекает «домашнюю заготовку» - призыв к бойкоту...

Тогда избиратели делятся как в сентябре 2016 года - на сторонников «эволюционного» протеста партии «ЯБЛОКО» и сторонников мирно-революционного бойкота, жертвой которого стала более радикальный список Партии Народной свободы - Касьянов-Мальцев-Зубов.

Такая ситуация очень помогает Явлинскому, помогая ему позиционироваться как солидной, респектабельной политической фигуре.

Но тут в игру была вброшена (к ломберному столику подошла) Ксения Анатольевна. С программой почти совпадающей с «яблочной», но более нюансированной, усиленной в таких шокирующих моментах как Крым и права сексуальных меньшинств, а также коррупция в госмонополиях.

Стало понятно, что Собчак просто выкидывает Явлинского из его уютной идеологической ниши.

Более того, планы Собчак создать собственную (как она утверждает, «первый раз настоящую») правую партию, рассчитанную на то, чтобы «влиять на власть», т.е. ждать в засаде новой перестройки, как ждали выборов 1989-90 годов и возможности создавать партии весной 1990 года политические и правозащитные клубы и общества, созданные в 1987-88 годах.

Этот план означал смертный приговор партии Явлинского-Шлосберга (называю так, поскольку наш псковский герой уже заявил Явлинскому, что на следующих президентских выборах от партии пойдёт он), поскольку окончательно лишал её перспектив, более значимых чем провинциальные муниципальные выборы.

В этих условиях Явлинский не мог присоединиться к бойкоту, потому что исчезновение его из электорального процесса означало верную политическую смерть не только его, но и всей партии, за которую он чувствует свою огромную ответственность как создатель и бессменный духовный вождь.

При этом гипотетический успех Явлинского не просто возвращает Собчак в политическое небытие, но и превращает её в посмешище на любом другом публичном поприще, кроме испытанной уже другими вождями "белоленточного движения" стези благотворительности.

Но и Навальный, которого Комитет министров очень подвёл, отказавшись усилить свою сентябрьскую резолюцию, и также решивший создать буржуазно-демократическую партию (более радикальную), уже не может снять лозунг бойкота, потому что это означает утрату им маркера, выделяющего его из остального кисло-сладкого варева отечественной политики.

Однако его призыв к бойкоту, всё более популярный по мере нарастания репрессий и в перспективе усиленный неизбежным решением Страсбурга о несправедливости и второго приговора по «Кировлесу» (о чём уже написано в решении по делу «Ив Роше», где упоминаются сразу оба приговора в отношении Алексея Навального), точно также превращает в столь ничтожную величину электоральный результат и Собчак, и Явлинского, что одинаково проблематизирует их партийные проекты.

Именно так и произошло с партией Касьянова в сентябре 2016 года, затем почти добитой прошлогодним яшинским расколом...

А затем начнётся неизбежное - «партстроительство наперегонки» Навального и Собчак и сражение Шлосберга и Каца (из-за спины Гудкова-сына) за тень партии «ЯБЛОКО»...

Вот так они сцепились, одним своим существованием неся другим политическую смерть. И разомкнуться они не могут, потому что сделали самые высшие, самые последние ставки в этом поединке...

Приложение. Учиться электоральному делу настоящим образом...

Сергей Станиславович Удальцов, бывший политический зэк, а ныне простой объединитель левых сил, откинувшись с кичи, немедленно сделал два мудрых, стратегически верных шага.

Во-первых, он, подтвердив поддержку миролюбивой внешней политике Российской Федерации, возложил всю ответственность за события на Болотной площади 6 мая 2012 года на бывших либеральных попутчиков, т.е. на безответного ныне организатора митинга Немцова и на Навального (всё равно - неблагонадёжный смутьян).

В последнем он был не оригинален, ибо сегодня все либералы, заслуживающие сего имени в один голос обвиняют Навального в провоцировании революционной смуты. Хотя Удальцов чуть-чуть, но успел раньше...

Но второе действие Сергея Станиславовича, воистину выдвигает его в авангард политических стратегов отечественных "левых". Он создал сайт Народного Праймериза Кандидата в президенты от Левых сил. Куда записал для электронного голосования всех кто не успел спрятаться (и даже тех, кто орал и вырывался).

И, о чудо, во втором туре победил Грудинин, опередив победителя первого тура Юрия Болдырева (Б - в блоке "ЯБЛОКО" 1993 года).

Узнав о сокрушительной победе (в т.ч. над ним) на небольшом сайте, бессменный вождь православных российских коммунистов Зюганов, ещё недавно говоривший, что его поддерживают все партийные первички, капитулирует: объявляет что - он уже стар, переходит на возглавление избирательного штаба и рекомендует партии рублёвого миллиардера Грудинина.

Стоит отметить, что Грудинин отлично всем знаком, потому что все съезды левых проходят именно в ДК "Совхоза им. Ленина".

Почти единодушно съезд компартии совершает поступок, поистине достойный книги рекордов Гиннеса - выдвигает кандидатом на пост главы государства представителя крупной буржуазии (и хлебосольного хозяина).

Грудинина поддерживает широкий круг "народно-патриотических сил" (бизнесменов-сталинистов). Болдырев дисциплинированно идёт в помощники Грудинина.

Вот так чётко, дружно и сплочёно должны были действовать либералы!

От редакции: Ну, некоторые из "народных праймериз" все же вырвались.

Уберите меня из рейтинга мудаков!

Но суть не в этом. Если бы Администрация президента решила выдвинуть главным спойлером не Грудинина, а Собчак или, к примеру, Шлосберга и Каца, то "единство либеральных сил" демонстрировали бы соратники (не нравится слово?) Е.В.Ихлова, а я бы посыпал лысину пеплом и говорил, что все у нас не так.

Все так. И через пару дней участники рейтинга, причем из первой десятки и даже тройки выступили с резкими оценками происходящего.

Что стоит за выдвижением нового кандидата в президенты РФ?

На выборах пока что еще два кандидата от двух коммунистических партий еще собирают подписи, и один из них как минимум имеет шанс оказаться в избирательном бюллетене. Это Лисицына от "РОТ Фронта" и Сурайкин от "Коммунистов России". ОКП объявила о поддержке Лисицыной, а в случае отказа в регистрации будет выбирать способ бойкота. "Другая Россия" давно и прочно стоит на позиции бойкотирования псевдовыборов. "Левый блок" - организация вышедших из "Левого фронта" радикалов, прием численно большая, чем оставшийся ЛФ, заявила о неучастии в выборном процессе. Анархистские организации вообще и близко не подходят к избирательным урнам.

Это "дружно и сплоченно"?

Не говоря уже о том, что ни одна левая организация сегодня не считает КПРФ левой партией, даже условно. Не случайно "верными соратниками" КПРФ в этой авантюре с Грудининым оказываются правые фрики из НПСР - даже монархист Стрелков со словами, похожими на "нах-нах", не желает иметь с этим цирком ничего общего.

И.Стрелков о "грудинотрясении" в политике

На самом деле эта история по окончании кампании нанесет сильнейший удар по репутации КПРФ, и без того условной - существующей только в силу заинтересованности в партии Зюганова управления внутренней политики АП. Не говоря о "Левом фронте" и Удальцове - в нем-то и в АП нисколько не заинтересованы, и для КПРФ он как бельмо на глазу...

Правда, есть вариант очень плохой - если в АП решат, наконец, исполнить свою давню мечту и упростить политическое пространство РФ до двух партий: КПРФ сливается со "Справедливой Россией" и становится "Единой Россией"-дубль, с числом отличий еще меньшим, чем между республиканской и демократической партиями в США. Деление политпространства РФ, слишком сложное для ДБ, на три сектора (левые, либералы и патриоты) упраздняется, левых и правых вообще не остается - только два фронта поддержки несменяемого Путина (или кого он там вместо себя назначит).

Конечно, ни левые, ни либералы никуда не исчезнут, их даже не станет меньше, но они просто окажутся вне легальной политики, по крайней мере до тех пор, пока существует режим нашего "Мугабе". Шансы мирного перехода к иному обшественному, политическому или социально-экономическому устройству для страны исчезают, и жизнь становится снова интересной.

Да, чуть не забыл - бойкот остается единственным шансом ограничить легитимность режима через низкую явку, т.е. через неполное одобрение. Но, боюсь, через некотрое время нашему "Мугабе" на легитимность будет наплевать.

Анатолий Баранов