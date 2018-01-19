Куда исчез романтический кайф от "крымской весны"?

18 марта у нас три «сакральные» даты: 4-летие возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань, выборы президента и… день рождения депутата Госдумы Н.Поклонской.

Первые две даты нас с вами мало касаются. Во-первых, потому что мы не г-н Венедиктов, и нас на такого рода фуршеты в Кремль не зовут.

Во-вторых, на выборы без выбора мы исторически не ходим. Особое отвращение почувствовали к ним, когда ЦИКом заведовал бывший подчиненный великого кормчего в питерской мэрии детский писатель В.Чуров.

Вот уж при ком избирательные жульничества расцвели пышным цветом! Тут тебе и «паровозы», и «карусели», и досрочное голосование, и выносные урны, и вбрасывание бюллетеней и прочий беспредел в пользу «Партии жуликов и воров».

На все претензии он, почесывая бороду, отвечал одно: «Путин всегда прав». Кто бы спорил.

А вот о Наталье Владимировне надо сказать особо. Еще два года назад телевизионщики буквально преследовали ее по пятам, стараясь показать в самом выгодном ракурсе.

Вот Наталья Владимировна в Ливадийском дворце играет на царском рояле. Вот она в облегающем костюме купается с дельфинами. А вот уже с дочкой поет патриотическую песню у памятника погибшим воинам.

Особенно любили снимать ее в кабинете прокурора Крыма в генеральском мундире. По частоте упоминаемости в СМИ она уже почти догнала главчеченца.

Но в стенах Госдумы крымскую прелестницу словно подменили.

Как же так случилось, что из символа «крымской весны» она превратилась в довольно склочную бабенку (да-да), утратив 4/5 своей привлекательности. Это же главное разочарование года, товарищи!

С кем только она ни перессорилось из-за этой «Матильды», требуя ее запрета! В конце концов, противопоставила себя даже администрации Кремля и воле самого царствующего монарха.

В специальном видеообращении к генпрокурору Ю.Чайке наговорила ему «40 бочек арестантов», не преминув боднуть его удачливых бизнес-сыночков. Тот еще приемчик.

Я уже не говорю о том, как картинно она порвала дружбу с «великой княгиней» Марией Мухранской-Гогенцоллерн, вернув ей «орден святой Анастасии». Представляете?

Председатель Верховного суда В.Лебедев не вернул. Глава Службы внешней разведки С.Нарышкин тоже держит при себе, любуется. Не отдал взад и секретарь Совбеза Н.Патрушев. Да никто из неодворян не отдал. Все ждут монархии.

А непреклонная Няша легким движением руки упаковала цацку в бандероль и отослала в Мадрид наложенным платежом.

Вспоминаю, как торжественно все и благочинно было четыре года назад после общекрымского референдума и включения Крыма и Севастополя в состав России.

Такой патриотический кайф охватил всех русских во всей России, что и не передать.

Так почему же сегодня Кремль делает один отходной маневр за другим? В июле 2015-го упразднил министерство по делам Крыма, которое было полно оптимистических планов.

Значит, МинВосток нужен, МинКавказ нужен, а МинКрым нет. Там все о`кэй. И если нет денег на компенсации нищенских пенсий ветеранам, зато им даден хороший совет «держаться».

В случае недомоганий милости просим прикладываться к мироточащим бюстам экс-царя. Их тут поставили целых три.

Да недавно еще президент открыл памятник Александру III. Говорят, по выходным и праздничным дням он тоже мироточит. Записывайтесь.

А как он отметил в прошлом году 3-летнюю годовщину «возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань»? Никак!

Ни крымчан не поздравил, ни всех граждан страны и вообще ни единым словом об этой сакральной дате не обмолвился.

Праздничный концерт рекомендовали на сей раз проводить не на Васильевском спуске возле Кремля, а на Воробьевых горах. Чтобы не раздражал, значит…

Прошлым летом вождь открыл для наших туристов и отпускников турецкие курорты, а это явный удар по курортам полуострова. Если в феврале он откроет еще и египетские курорты - здравницам Крыма просто хана.

Жалуются, что здесь самозахват земель и невиданная дороговизна продуктов. Олигархи взяли отсюда все, что можно и утратили к нему всякий интерес. Вкладываться в новый субъект Федерации они не желают.

В выигрыше только зав.полуостровом С.Аксёнов со своим правительством, куда напихал родственников и бывших партнеров по бизнесу.

Летом он «прославился» скандальным заявлением, что России нужна диктатура, как максимум, а как минимум - «пожизненное правление». В Кремле намек поняли: под ротацию не попал.

Вот и ловлю себя на мысли: «Куда делся патриотический кайф от «крымской весны?». И не нахожу ответа. Похоже, Крым стал для гаранта тем самым «чемоданом без ручки».

Нести тяжело, а бросить жалко.

P.S. По мнению экспертов, России перед президентскими выборами нужна маленькая победоносная война. И это может быть война за возвращение Няши Украине.