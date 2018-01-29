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Московский листок

Тогда кто ж Грудинин как не Гапон?!..

Опубликовано 29.01.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 8

выборы зюганов цик явка грудинин
Тогда кто ж Грудинин как не Гапон?!..

Обращение к честным сторонникам П. Грудинина

Читатель может обратить внимание вроде бы как на тавтологию в заголовке. Если «сторонник» - то и «честный». Но с учетом стародавних приемов российской гапоновщины можно быть сторонником по форме, но нечестным типом внутри. Поэтому заголовок все же верен. Автор обращается лишь к тем, кто является сторонником на самом деле.

***

Хочет того Грудинин или нет, понимает или нет – но он современный Гапон. И подождите метать стрелы негодования в автора этих строк, а давайте спокойно разберемся.

Неужели кто-то верит, что густо замешанный олигархический режим позволит убрать «гребца на галерах», даже если Грудинин наберет сто процентов голосов?!.. В самом крайнем случае режим объявит военное положение с отменой всех результатов, но никому другому не быть президентом никогда. А если учесть, что популярность нынешнего «лидера» все же имеется у определенной части населения, пусть и стремительно исчезающая – то лучшего повода для его вечного царствования и не найти.

Значит, Грудинин нужен лишь для придания легитимности нынешним выборам. Читай, для придания легитимности многочисленным фальсификациям а-ля семьдесят процентов, и ни для чего больше. Так что же это как не гапоновщина - в смысле привести народ под "расстрел" фальсификаций?!.. Она и есть в чистом виде.

Но, «подозревая» уже сейчас такой расклад, некоторые участники «Левого Фронта» напирают на другой аргумент: что, мол, Грудинин, набирая значительное число голосов и доводя дело до второго тура – заставляет власть прислушаться к его социальной повестке с соответствующими уступками.

НО И ЭТО ГЛУБОКО НЕВЕРНО! Во-первых, никакого второго тура не будет! Никогда! Пока существует «отмазка» в виде хотя бы и мнимой популярности Путина – власть не пойдет на это ни в коем случае. Ну, вот зачем доводить дело до опасности второго тура, когда и весь государственный механизм в твоих руках с заданием в семьдесят процентов, и крыша для махинаций в виде хотя бы и стремительно исчезающей популярности нынешнего президента имеется?!.. Абсолютно незачем!

А во-вторых, и главное: да плевать олигархия хотела на всякие требования с высоты своих небоскребов – пока существует нынешняя президентская структура как таковая с вытекающей отсюда царской властью Путина! АПРИОРИ САМА ПРЕЗИДЕНТУРА с отработанными механизмами обеспечивает автоматическое продление власти «гребца»! И тогда зачем идти на уступки народу?!... Риторический вопрос.

Говоря несколько образно, но зато доходчиво, представьте, что шулер довел трюки до совершенства при игре в покер. Можно, конечно, нудно и долго поджидать момент, чтобы схватить его за руку. Но за это время он обчистит вас как липку. А можно играть не в покер… а в преферанс! Тогда навыки шулера не нужны, и шансы уравниваются. То есть, несмотря на простоту примера, он животрепещущ в нашем политическом плане весьма и весьма.

Если сменить нынешнюю президентуру на гораздо более демократическую ПАРЛАМЕНТСКУЮ РЕСПУБЛИКУ – тогда наработанные приемы олигархии нивелируются, и требования народа получают силу. «Крыша» для олигархии в виде царской власти Путина – исчезает!

Но Грудинин и слышать ничего не хочет в подобном плане! А мелкие интриги «ответственности правительства перед парламентом» при нынешней структуре власти можно выкинуть коту под хвост из-за несерьезности. Тогда кто ж Грудинин как не Гапон?!.. Победить не может; верные лозунги не выдвигает (даже в буржуазно демократическом смысле, а что уж говорить о Советской власти) – но ведет народ на заранее сфальсифицированные выборы. Современный Гапон в чистом виде.

***

Смысл в голосовании за Грудинина будет только в случае гигантской агитацией за парламентскую республику (это непременное условие) – чтобы дать понять власти, что народ на пределе и ставки опасно поднимаются. Если власть не идет на социальную повестку дня - тогда народ доведет дело до смены ВСЕЙ НЫНЕШНЕЙ СТРУКТУРЫ ВЛАСТИ с вытекающими отсюда последствиями для Путиных-Чубайсов. Тогда выборы имеют смысл.

Но если Грудинин не берет на вооружение лозунг парламентской республики, уже завтра для демократического пробуждения народа, чему предвыборная кампания дает хороший шанс – тогда нужен массовый бойкот выборов! Тогда ни пошла бы зюгановско-путинская гапоновщина сами знаете куда, то есть по-русски.

Тогда надо перекинуть ружье с одного плеча на другое и выбрать бойкот! В частности, если соседи по лестничной площадке, хрущевке, селу и так далее увидят, что никто из них не пошел на выборы – то это, как ни удивительно для некоторых, является массовой формой солидарности и отсюда политической организации! Сразу станет ясно каждому – что он не один! А отсюда до общего собрания, митинга, демонстрации и организации – следующий шаг. Вот в чем огромная полезность массового бойкота как предварительной, но крайне необходимой формы общественной организации и сопротивления.

Кстати, не надо путать бойкот с прицелом на парламентскую республику с нарциссическим бойкотом Навального. Это вообще несерьезно, как путать палец с одним мужским органом. Навальный спит и видит себя очередным Путиным. Поэтому бойкот бойкоту рознь в этом отношении.

Отсюда суть обращения к честным сторонникам П. Грудинина заключается в следующем. Если вы добиваетесь от своего «кумира» активнейшей агитации хотя бы за парламентскую республику, ни говоря о Советской власти – тогда ваша мания имеет хоть какой-то резон. Но если вы не сумеете сделать это – а автор уверен, что не сумеете – тогда вы или сами хотите идти за этим Гапоном для поддержки Путина, то есть в душе вы врожденные путинисты с некоторыми экзальтированными отклонениями; или честно и мужественно признав свою ошибку, переходите на позицию социал-демократического бойкота. Или – или. Третьего не дано.



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Всего комментариев к статье: 8
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Ofismebbop
Ofismebbop написал 29.01.2018 09:19
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Вату
Мняша написал 29.01.2018 09:11
Катать - не мешки ворочать. В рашке должен быть царь. Это соответствует нашим менталитету и рабской психологии. Как говаривал покойный Черномырдин : какую-то только партию не создаем,а получается КПСС. И в этом случае, президентская или парламентская форма правления, в итоге - царь.
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(без названия)
Димон написал 29.01.2018 07:43
Официальные телеканалы и сетевые тролли не упускают возможность рассказать о материальном положении П.Н. Грудинина. Разница только в стилистике. По телевизору для бабушек и дедушек, получающих небольшую пенсию, замечают, что коммунисты вместо привычного Г. А. Зюганова выдвинули преуспевающего предпринимателя. Тролли же в сетях для молодежи, зачастую не находящей рабочее место, пишут проще: коммунисты-де продались буржую.
При этом никто из вещающих по телевизору или строчащих посты в соцсети не говорит, как же так случилось, что бабушки и дедушки влачат жалкое существование на старости лет, а молодежь не может устроиться. Нет, цель у них другая &#8212; важно показать, что от кандидата КПРФ и народно-патриотических сил их проблемы якобы далеки.
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путинист и олигархический подпевала Копылов спалился
Кэп написал 29.01.2018 07:37
окончательно! Рус, сдафайса, олигархат непобедим! Этот твой олигархат Трампуша в феврале, т.е. через две недели с небольшим, прихлопнет как муху.
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MarishkawaymN
MarishkawaymN написал 29.01.2018 06:19
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(без названия)
NSDAP написал 29.01.2018 05:42
Копылов,нникогда не говори "никогда"/
Не надо недооценивать режим.Можно жидко обос-раться. Сыграют с тобой в злую шутку. С твоей категоричной глупостью.
Проведут элементарно в перзиденты грудинина. Режим- в этом случае- ничего не теряет. Абсолютно.А тебе- предоставят легитимность, "чессное"избрание,и второй тур,если нужно.
Получишь ты парламентскую республику,с которой носишься как дурак с писаной торбой.Как с панацеей. И совершенно ничего не изменится. Чистый дырка-бублик.Парламентские республики не работают в той ипостаси,в которой ты их хочешь видеть.В условиях глобализма- это фикция.Глобальный финансовый капитал проводит свои интересы через механизм парламентских республик просто используя наработанную схему.Эта структура блестяще справляется с любыми непопулярными для государства и общества мерами.Другими словами-никаких препятствий.Для декорации- проводят в год одно два решения провалившихся,как для показателя "демократии".
Голый пример- та же Германия.Франция вообще за скобками,там говорить о парламентаризме в положительном ракурсе- нонсенс.
Ты бежишь со своим драным чемоданом,набитым сухарями,в попытке догнать отходящий поезд.Догонишь.Заскочишь.Поедешь в тамбуре.Сидя на чемодане парламентском.Свободных мест нет.
В Болгарии-что ты имеешь.А ведь то за что ты ратуешь.Полная демократия.Разруха.
Как в президентской-президент,так и в парламентской-парламент, играют роль бутафории для правящего класса.
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