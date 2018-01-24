Инструмент победы

Солнце клонилось к западу. Природа практически смирилась с этой неизбежностью и лишь изредка подавала сигналы в виде кваканья лягушек и мычания коров. От речки потянуло свежестью и ещё чем-то непонятным, загадочным, как будто поплавок дёрнулся в глубоком омуте за перекатом. Где, вроде, кроме коряг и нет ничего, но вдруг...

Васька-косой привычным движением нащупал шишку на лбу. Острая боль уже прошла, «Зато тупая останется в голове надолго», - улыбнулся он своим мыслям. В общем, нормально всё, если рану не шевелить, то о ней можно и не вспоминать. Мужик должен терпеть.

«Мужик» откинулся назад, нащупывая спиной место поровнее, где шершавые доски сарая подгонялись им самим когда-то в тот самый волшебный миг, когда под воздействием живительной влаги разум светлел после вчерашнего, рука приобретала твёрдость, а зоркости взгляда позавидовал бы прицел лазерного наведения.

Обрести желанную гармонию с природой Ваське мешал солнечный зайчик, вернее, сразу несколько назойливых зайчиков. От одного ещё можно спрятаться, но от целой заячьей своры... Кстати, откуда они взялись? Просто так ни кошки не родятся, ни зайчики в глаза не прыгают.

Васькин взгляд проследил путь солнечного лучика и наткнулся на… грабли! Но что это были за грабли... Это чудо, а не грабли! Отполированные до такого блеска, что на всём свете не сыщешь названия тому благородному металлу. Само Солнце, позабыв о врождённой надменности, обнимало своим светом каждый зубчик, любуясь, как рождаются и вспыхивают на их острие бриллианты, подчёркивая идеальные формы божественного изделия.

Трещавший васькин лоб по фрагментам восстанавливал события вчерашнего вечера. Вот бригада в голубых спецовках разгружает ящики с водкой «Тупинка». Вот привычная надпись на Газели «Федеральное бюро «Полировка инвентаря»» дополнена какой-то фантасмагоричной надписью - 2018 марта. Вот по двору раскиданы тяпки, мотыги, детская лопаточка... Вот и вовсе какое-то кайло.

Единственно, чего Васька никак не мог вспомнить, зачем нужно было обязательно прыгать на грабли? Хотя… вроде как новоявленный друг из бюро полировки, приобняв Ваську за шею, всё детально растолковал: «А что, прыгнуть на вывазюканую в совхозной земле тяпку лучше будет? Тот же финт, но с риском проникновения инфекции и получения гангрены с последующей ампутацией головного мозга. А здесь всё чисто, стерильно и ... привычно. Какая-никакая, но стабильность.»

***

Из васькиной избы вышел судебный пристав. «Что ж ты так живешь, Василий, как там тебя по отчеству? А, неважно. У тебя в доме нет ничего, а ты стабильно всем должен. Тебе уже терять-то нечего кроме своих... О-па! Граблей! Вот, что я сейчас опишу в счёт уплаты твоей хронической задолженности.»

«Пиши, контора, пиши, - Васька погладил спрятанный под сеном черенок ещё одного инструмента. - Вилы-то я никому не отдам. Этот инвентарь мне самому вскорости сгодится.