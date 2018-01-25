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Московский листок

Зачем Путину доверенные лица, если он уже победил с результатом 70х70?

Опубликовано 25.01.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 13

путин выборы
Зачем Путину доверенные лица, если он уже победил с результатом 70х70?

В самом деле, зачем, если победа ему уже предопределена с результатом 70х70?

Об этом еще весной на особом совещании вице-губернаторов предупредил зам.главы кремлевской администрации «киндерсюрприз» С.Кириенко.

В свое время клуб избирателей нашего района выдвинул меня кандидатом в Красногорский городской Совет депутатов трудящихся.

И было у меня доверенное лицо - одно. Активист этого самого клуба, который ходил по квартирам и рассказывал, кто я есть такой.

Напомню, что Интернета тогда еще не было и мою биографию и творческий путь как журналиста наши избиратели могли узнать только от меня и этого активиста.

А г-н Путин во власти «18 брежневских лет». Каждый день в телевизоре. Его биография изучена до 7-го колена.

Все его слова и дела на виду. Подводная ловля щук, доставание амфор со дна морского, обучение стерхов парению в небесах...

Читаю вчера: «Юморист из шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков стал доверенным лицом кандидата Владимира Путина на предстоящих президентских выборах».

А всего у главы государства уже таких добровольцев 413 из 600 возможных. Среди них фигурист Илья Авербух, тренер Ирина Винер-Усманова, руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, актёр Василий Лановой. А еще прыгунья в высоту с шестом Елена Исинбаева, циркачи Аскольд и Эдгард Запашные и т.д.

И тогда вопрос: как этот «пельмень» Рожков «стал» доверенным лицом и как «стали» другие 400 волонтёров? Заявление, что ли, писали? Кастинг проходили? Нет, конечно.

Значит, к ним пришли и сделали предложение, от которого они не могли отказаться. И кто сделал такие предложения, догадаться легко. Тот, кто такие предложения от имени главы государства уполномочен делать.

Значит, в добровольно-принудительном порядке. «А то отключим газ», как говорится. Тем закроют передачу, этим отменят гастроли, у тех отнимут бизнес, а этих и вовсе уволят.

Важно, что доверенные лица должны «покрыть» собой все слои, классы, профессии и прослойки нашего населения. Чтобы никто не мог укрыться от всевидящего ока Большого брата.

А как они будут агитировать за него, если он не выдвинул предвыборной программы и сам как кандидат в президенты еще не зарегистрирован?

Это никого не должно волновать. Подойдет время, и глава неконституционного ЦИКа Э.Памфилова (нет в Конституции) выдаст ему удостоверение кандидата в президенты со своей нелегитимной подписью.

А «план Путина» известен давно, и он неукоснительно выполняется все последние годы. Это:

- сидение на «нефтяной игле»;

- рост долларовых миллионеров и миллиардеров;

- неуклонный рост жилищных тарифов;

- введение все новых налогов и поборов;

- антиконституционное углубление платной медицины,

- рост платного образования;

- «оптимизация», т.е. сокращение больниц и поликлиник;

- совершенствование механизма коррупции;

- геноцид пенсионеров;

- любовный экстаз Кремля и РПЦ.

Но об этом доверенные лица говорить избирателям, конечно, не будут. А будут говорить одно: «Кто если не Путин»? «Россия в кольце врагов». «Путин это Россия. Не будет Путина - не будет России».

Зачем ему нужен результат70х70 - я уже свое мнение высказывал. Чтобы потом «по просьбам трудящихся» по примеру коммерческих друзей Рахмона, Эрдогана и Назарбаева «короноваться на пожизненное правление».



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Всего комментариев к статье: 13
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Re: Re: Березовский
Закурдаев написал 25.01.2018 08:55
Путин патологический трус и конечно боится теледебатов.
Сталин после нападение немцев обратился к народу "Браться и сестры" и призвал всех на борьбу с фашистами
Если сейчас напали бы немцы, Путин бы их призвал к "совместному использованию Россией"
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Re: Re: Березовский
Аван-гард написал 25.01.2018 08:10
Путина во власть привел русофоб Березовский. С тех пор Путин проводит русофобскую политику, замещая русских гастерами с Юга.
Они везде, в каждом групмном и небольшом городе. На стройках и в ЖЭКах, в магазинах и прочем сервисе. Их уже легальных и нелегальных за 15 млн
Путин против обозначения в Конституции русского народа как государствообразующего народа
Теперь понятно, кому служит Путин
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Re: Березовский
Строев написал 25.01.2018 06:00
Только что они дали 8 лет Улюкаеву, которого Путен называл лучшим министром экономики. Но его не жаль, потому что он не питерский. А его фазенды распилят.
И в то же время они отвергли закон о незаконном обогащении. Где логика?
Не ищите логику у путиноидов, у которых одна башня воюет с другой
Виновность у нас определяет не суд, а лично Путин
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Re: Re: Re: Re: Березовский
Строев написал 25.01.2018 05:47
Аресты Белыха и Улюкаева это не борьба с коррупцией. Это грызня пауков в банке в условиях резкого сокращения кормовой базы
Они не щадят ни кого и уже засветили тайную элитную усадьбу директора ФСБ Бортникова
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Re: Re: Re: Березовский
Строев написал 25.01.2018 05:41
Даже не заморачиваюсь. По-любому будет расти квартплата и все остальное. Курилы он отдаст японцам и повысит пенсионный возраст
Дальний Восток и так почти весь под китайцем
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Re: Re: Березовский
Швайбович Сергей написал 25.01.2018 04:49
В бесправной путинской России возможно все. И пожизненное правление и реставрация монархии и серьезная правка Конституции в пользу церкви.
Агенты Михайлов и Платов давно как родные братья, но для всего этого и нужны Путину запредельные цифры "победы"
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Re: Березовский
Швайбович Сергей написал 25.01.2018 04:42
Грудинин и Собчак Путину конечно не конкуренты. Люди их просто не знают
Победа с подавляющим перевесом ему нужна, чтобы показать Западу, как его обожает народ российский. И что в ближайшие лет 10 ему придется иметь дело только с ним
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"Его, повесят на рее (может, ногами вверх - не знаю), но меня повесят, видимо, перед ним,
потому что скажут: - Привел его ты. написал 25.01.2018 04:28
От этого я никогда не отмажусь."
Б. Березовский
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Re: Путина воююет с женщинами
княжна Тараканова написал 25.01.2018 03:35
Чем прославился сын дворника и кухарки? Войной с женщинами, их посадкой в колонии.
Влепил "двушечку" "Пусси Райот" Толоконниковой и Алехино,отправил в колонию ни за что Варвару Караулову, Евгению Чудновец, Оксану Севастиди. Это кого мы знаем
Вот кто у него главные враги народа
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Путина воююет с женщинами
княжна Тараканова написал 25.01.2018 03:28
Как зачем? Маленький невзрачный сын дворника и кухарки хочет, чтобы его прославляли лучшие люди страны, которые всего добились своим трудом.
Сам он к 65 годам ничему не научился, ничего не умеет. Пришел на все готовенькое и все получил задарма из чужих рук. Это и есть паразитизм на чужой славе
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Re: Путина под контроль народа!
Антиквар написал 25.01.2018 01:45
Автор! Ты забыл про импортозамещение русского народа. Путин напусти уже 15 млн чурок со Средней Азии. Они везде вытесняют русских
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(без названия)
!!!Q OQQ!JATOTBOG! написал 25.01.2018 01:20
"А &#171;план Путина&#187; известен давно, и он неукоснительно выполняется все последние годы. Это:
- сидение на &#171;нефтяной игле&#187;;
- рост долларовых миллионеров и миллиардеров;
- неуклонный рост жилищных тарифов;
- введение все новых налогов и поборов;
- антиконституционное углубление платной медицины,
- рост платного образования;
- &#171;оптимизация&#187;, т.е. сокращение больниц и поликлиник;
- совершенствование механизма коррупции;
- геноцид пенсионеров;
- любовный экстаз Кремля и РПЦ."
- Гы-гы! Таки когда тупое бы-дло в городе де-Билл-абаде ходило мильными толпами, таки искали "Золото Партии", а тупые, вечнопьяные роботы-матаголики своими мозолистыми, трясущимися от вотки рабочими клешнями выгоняли с предприятий всякие парткомы - профкомы, таки подсаживали на танк Алкаша Мордатого - таки эти все ублюдки недаделаные надеялись таки на что-то таки другое? То таки да-аа?
\\\/\/\\\\\\/\\\\//"А. Головенко, автор статьи написал 25.01.2018 00:14
Во время инаугурации Путин уже трижды клялся "верно служить народу". А служил олигархам. Поклянется и в четвертый. Пока не будет механизма его ответственности перед народом - все остальное пустые слова"
- Таки он клялся на сборнике древнеиудейских таик анекдото-оов? То таки да-аа?
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Путина под контроль народа!
А. Головенко, автор статьи написал 25.01.2018 00:14
Во время инаугурации Путин уже трижды клялся "верно служить народу". А служил олигархам. Поклянется и в четвертый. Пока не будет механизма его ответственности перед народом - все остальное пустые слова
А такого механизма не будет, пока не вынесут
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