Зачем Путину доверенные лица, если он уже победил с результатом 70х70?

В самом деле, зачем, если победа ему уже предопределена с результатом 70х70?

Об этом еще весной на особом совещании вице-губернаторов предупредил зам.главы кремлевской администрации «киндерсюрприз» С.Кириенко.

В свое время клуб избирателей нашего района выдвинул меня кандидатом в Красногорский городской Совет депутатов трудящихся.

И было у меня доверенное лицо - одно. Активист этого самого клуба, который ходил по квартирам и рассказывал, кто я есть такой.

Напомню, что Интернета тогда еще не было и мою биографию и творческий путь как журналиста наши избиратели могли узнать только от меня и этого активиста.

А г-н Путин во власти «18 брежневских лет». Каждый день в телевизоре. Его биография изучена до 7-го колена.

Все его слова и дела на виду. Подводная ловля щук, доставание амфор со дна морского, обучение стерхов парению в небесах...

Читаю вчера: «Юморист из шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков стал доверенным лицом кандидата Владимира Путина на предстоящих президентских выборах».

А всего у главы государства уже таких добровольцев 413 из 600 возможных. Среди них фигурист Илья Авербух, тренер Ирина Винер-Усманова, руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, актёр Василий Лановой. А еще прыгунья в высоту с шестом Елена Исинбаева, циркачи Аскольд и Эдгард Запашные и т.д.

И тогда вопрос: как этот «пельмень» Рожков «стал» доверенным лицом и как «стали» другие 400 волонтёров? Заявление, что ли, писали? Кастинг проходили? Нет, конечно.

Значит, к ним пришли и сделали предложение, от которого они не могли отказаться. И кто сделал такие предложения, догадаться легко. Тот, кто такие предложения от имени главы государства уполномочен делать.

Значит, в добровольно-принудительном порядке. «А то отключим газ», как говорится. Тем закроют передачу, этим отменят гастроли, у тех отнимут бизнес, а этих и вовсе уволят.

Важно, что доверенные лица должны «покрыть» собой все слои, классы, профессии и прослойки нашего населения. Чтобы никто не мог укрыться от всевидящего ока Большого брата.

А как они будут агитировать за него, если он не выдвинул предвыборной программы и сам как кандидат в президенты еще не зарегистрирован?

Это никого не должно волновать. Подойдет время, и глава неконституционного ЦИКа Э.Памфилова (нет в Конституции) выдаст ему удостоверение кандидата в президенты со своей нелегитимной подписью.

А «план Путина» известен давно, и он неукоснительно выполняется все последние годы. Это:

- сидение на «нефтяной игле»;

- рост долларовых миллионеров и миллиардеров;

- неуклонный рост жилищных тарифов;

- введение все новых налогов и поборов;

- антиконституционное углубление платной медицины,

- рост платного образования;

- «оптимизация», т.е. сокращение больниц и поликлиник;

- совершенствование механизма коррупции;

- геноцид пенсионеров;

- любовный экстаз Кремля и РПЦ.

Но об этом доверенные лица говорить избирателям, конечно, не будут. А будут говорить одно: «Кто если не Путин»? «Россия в кольце врагов». «Путин это Россия. Не будет Путина - не будет России».

Зачем ему нужен результат70х70 - я уже свое мнение высказывал. Чтобы потом «по просьбам трудящихся» по примеру коммерческих друзей Рахмона, Эрдогана и Назарбаева «короноваться на пожизненное правление».